Эразм Роттердамский - Книга антиварваров - Цицеронианец

В природе, любезный Витц, существует некая странная сила и активная причина (єуєруєіау), о чём я, в частности, заключаю потому, что, хотя в моем детстве науки о человеке и были изгнаны из наших школ, и не было ни книг, ни учителей, и никакого достоинства в подстёгивании одарённого ученика — совсем наоборот: отвращение к ним было всеобщим, оно побуждало заниматься другими предметами — и, несмотря на это, некое вдохновение воспламеняло меня преданностью Музам, проистекавшей не из осуждения (ибо я тогда был слишком молод, чтобы судить), но из своего рода природного чувства. Я питал ненависть ко всем известным мне врагам наук о человеке, а также любовь к тем, кто ими восхищался; я взирал на приобретших хотя бы малейшую репутацию в этой области и восхищался ими точно небожителями. О таком расположении я не жалею даже сейчас, в старости. Не то чтобы я осуждал интересы других людей, к которым не испытывал таких симпатий; однако я ясно вижу, сколь холодно, искалечено и слепо обучение, если его лишают покровительства Муз. В любом случае это постыдная глупость, с которой некоторые люди отвергают и презирают наиболее прекрасную область познаний, называя «поэзией» всё относящееся к древней и более совершенной литературе. То были люди, которые в мои мальчишеские годы весьма злобно поставили препятствия у меня на пути, отдалив от моих первых привязанностей; и я решил отмстить им пером и чернилами, с одной лишь оговоркой, что не стану нападать ни на кого лично. Мне не исполнилось и 20 лет, когда я принялся за [это] сочинение. Затем, несколько лет спустя, мне пришла в голову идея переработать эту самую историю в диалог для облегчения чтения.

Я составил весь труд в четырёх книгах. Первая должна была опровергнуть возражения, обычно выдвигаемые против нас суеверными людьми или сторонниками лицемерной, а не подлинной религии. Во второй [книге] вымышленный персонаж, наподобие Главкона у Платона, выступал против красноречия со всей силой, на которую только способна велеречивость, и лишал риторику всех её средств, направляя их против неё самой — и это было столь удачно, что блаженной памяти Джон Колет, прочитав эту книгу, совершенно серьёзно сказал мне в личном разговоре: «Твоя книга вполне убедила меня отказаться от красноречия». А когда я посоветовал ему придержать суждение до тех пор, пока не услышит персонажа, защищающего красноречие, тот заверил меня, что мои нападки ослабить невозможно. Третья книга была опровержением аргументов второй книги; однако я тогда ещё не закончил её. Четвертая же была отдельной апологией той поэзии, которую я столь нежно любил в детские годы. Всё это я ещё не привел в порядок, и у меня было гигантское количество материалов для будущей работы.

Первую книгу я дополнил в Болонье, уже помышляя о публикации; вторую я пересмотрел, когда собирался покинуть Италию, и передал их [обе] на хранение Ричарду Пейсу, человеку, исполненному всевозможных добродетелей и красот, — и пока они находились у него, обе книги были утрачены по вине чужих людей, чью честность сей искреннейший человек почитал равной его собственной. Потеря первой книги меня, конечно, мало задела, ибо в ней было слишком много наивности, и я собрал в ней все свои самые топорные аргументы. Что до остальных, то я весьма желал, чтобы они уцелели; но те трутни, которые, не творя ничего примечательного сами, подрывают работу других, считали иначе.

Эразм Роттердамский - Книга антиварваров - Цицеронианец

пер. с лат., вступ. ст., коммент. Д. А. Зеленина. — Санкт-Петербург: Издательский дом РХГА, 2025. — 444 с.

ISBN 978-5-907987-06-7

Эразм Роттердамский - Книга антиварваров - Цицеронианец - Содержание

Вступительные статьи и комментарии

Гонения и защита античного наследия в «Антиварварах» и «Цицеронианце» Эразма Роттердамского

«Книга антиварваров» и её история

Полемика Эразма с варварами о литературе, истории и религии в контексте рубежа ХУ-ХУ1 вв

«Цицеронианец» Эразма и история цицеронианства

«Цицеронианец»: его история и взрывной эффект

Литература

Примечания

Эразм Роттердамский. КНИГА АНТИВАРВАРОВ

Эразм Роттердамский своему другу Иоганну Витцу

Начало речи Батта

Речь жрецов-фециалов

Эразм Роттердамский. ЦИЦЕРОНИАНЕЦ

Дезидерий Эразм Роттердамский — достопочтенному Иоганну Фон Влаттену желает здравствовать (1)

Дезидерий Эразм Роттердамский — достопочтенному мужу Иоганну Фон Влаттену желает здравствовать (2)

Цицеронианец. Диалог о лучшем роде красноречия

Приложения

Приложение 1. Эразм Роттердамский. О презрении к миру

Эразм Роттердамский приветствует благосклонного читателя

Послание о презрении к миру

Теодорих Гарлемский приветствует своего племянника, учёного Йодока

Глава 2. Опасно оставаться в мире

Глава 3. О презрении богатства

Глава 4. Плотские удовольствия пагубны и горьки

Глава 5. Почести бессмысленны и зыбки

Глава 6. О неизбежности смерти, которая ничему не даёт пребывать вечно с

Глава 7. Мир убог и полон злодейств

Глава 8. О блаженстве уединённой жизни

Глава 9. Величайшая свобода обретается не в этом мире, а в уединении

Глава 10. В уединении мы наслаждаемся двойным покоем

Глава 11. Об удовольствии уединённой жизни

Глава 12

Приложение 2

Приложение 3. Апология Эразма и Корнелия против варваров (май 1489/1513)

Приложение 4. Переписка Дезидерия Эразма и Корнелия Герарда 1489-1491 гг. (письма № 17-30 и 37 из Алленовского корпуса писем Эразма)

Письмо № 17. Корнелию Герарду (Штейн, 1489?)

Письмо № 18. Корнелию Герарду (Штейн, 1489?)

Письмо № 19. От Корнелия Герарда (Лопсен, май 1489?)

Письмо № 20. Корнелию Герарду (Штейн, 15 мая 1489)

Письмо № 21. От Корнелия Герарда (Лопсен, май 1489?)

Письмо № 22. Корнелию Герарду (Штейн, июнь 1489?)

Письмо № 23. Корнелию Герарду (Штейн, июнь 1489?)

Письмо № 24. От Корнелия Герарда (Лопсен, 1489?)

Письмо № 25. От Корнелия Герарда (Лопсен, июль 1489?)

Письмо № 26. Корнелию Герарду (Штейн, июль 1489?)

Письмо № 27. Корнелию Герарду (Штейн, июль 1489?)

Письмо 27а. Корнелию Герарду (Штейн, 1489?)

Письмо № 28. Корнелию Герарду (Штейн, 1489?)

Письмо № 29. Корнелию Герарду (Штейн, 1489)

Письмо № 30. Корнелию Герарду (Штейн, 1489?)

Письмо № 3 7. Корнелию Герарду (Хальстерен, весна 1494?)

Приложение 5. Переписка Анджело Полициано и Паоло Кортези