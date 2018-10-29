Две силы, волнующие человеческий дух, были значимы для крестоносного движения: идея паломничества к раннехристианским местам и мысль о священной войне, рыцарской борьбе на службе Церкви. У каждой из них своя предыстория, а потому в разысканиях о происхождении идеи крестового похода можно выбрать два различных пути.

Представления, преобладающие до сих пор, акцентированы на паломничестве. Ради цельной картины обращались, конечно, к иерократическим устремлениям папства и войнам с язычниками на Юге Европы, но основной версией считались мирные паломничества к Святому Гробу, которые были развиты давно и в конечном счете вылились в вооруженную экспансию. В связи с этим глубоко исследовали паломничества и особенно искали события на Востоке, которые могли привести к изменению целевой установки. Предыстория идеи крестового похода приобрела тем самым восточный аспект или во всяком случае исключительную связь с отношениями восток-запад, в то время как множество крестовых походов, предпринятых в других регионах — против еретиков и противников папства, а также против язычников, — были признаны «отклонениями» и вырождением «подлинной» идеи крестового похода.

Но такая точка зрения ошибочна. «Отклонения» существовали много раньше, и «подлинный» крестовый поход развился из них в гораздо большей степени, чем из предполагаемых изменений в положении пилигримов или города Иерусалима. Основной, собственно исторический процесс явился результатом развития «общей» идеи крестового похода, которая была привязана не к определенной местности, но только к церковной целевой установке как таковой. В отличие от прежних исследований, мы направимся преимущественно за вторым компонентом крестоносного движения, идеей христианского рыцарства и священной войны.

Эрдман Карл - Происхождение идеи крестового похода

Перевод, предисловие и комментарий Хрусталёва Д. Г.

СПб.: «Евразия», 2018. 662 с.

ISBN 978-5-8071-0355-0

Эрдман Карл - Происхождение идеи крестового похода - Содержание

Война и мир Карла Эрдмана. Предисловие переводчика

Предисловие

Введение

Глава I. Священные знамёна

Священные знамёна Глава II. Божий мир, церковная реформа и военное дело

Божий мир, церковная реформа и военное дело Глава III. Войны с язычниками и первый план крестового похода

Войны с язычниками и первый план крестового похода Глава IV. Начало папской реформы

Начало папской реформы Глава V. Гильдебранд

Гильдебранд Глава VI. Vexillum sancti Petri

Vexillum sancti Petri Глава VII. Militia sancti Petri

Militia sancti Petri Глава VIII. За и против церковной войны

Глава IX. Дальнейшее развитие народной идеи крестового похода

Дальнейшее развитие народной идеи крестового похода Глава X. Урбан II и крестовый поход

Урбан II и крестовый поход Экскурс V: Византия и Иерусалим. Повод и цель первого крестового похода

Иллюстрации

Сокращения

Библиография

Библиография на русском языке

Указатель имен

Эрдман Карл - Происхождение идеи крестового похода - Предисловие переводчика

Перед вами самая влиятельная книга освященной войне, одна из самых знаменитых в медиевистике. Иногда её называют «великой» (great), иногда «самой важной» (most influential), но и осторожные пишут, что она «более чем любая другая работа, написанная в XX в., изменила направление исследований крестовых походов».

Противоречие между христианской доктриной и войной, которое в какой-то момент преодолели общественная мораль и церковь, волнует исследователей давно. Однако этой щекотливой теме историки редко посвящали свой труд, строго сохраняя научные рамки, не вдаваясь в актуальные (религиозные, патриотические и пр.) отступления. В прежние века приоритетными были масштабные исторические обзоры. Для крестовых походов: в XVIII в. — Гиббон, в XIX в. — Мишо, а в XX в. трехтомник Рансимена. Анализируя историографию по этой теме за последнюю половину тысячелетия, Кристофер Таерман отметил свод Рансимена и книгу Эрдмана сопоставимыми по значимости. Этими фамилиями он назвал главу, посвященную второй половине XX в.: «Эрдман, Рансимен и конец традиции?». Единственный случай у Таермана, когда в заглавии использованы личные имена. И именно так — сначала Эрдман.

Актуализация насилия, освященного религией (или идеологией), знаменует современный кризис гуманизма и всё более привлекает пристальное внимание ученых. Стоят вопросы девальвации догматов, мутации принципов и политической ангажированности. В попытке описать происходящее рассуждения неизменно уводят в западноевропейское Средневековье к началу церковного освоения войны, оправданию убийства, первым сакрализованным христианами войнам, — крестовым походам. Исследования об этом сейчас появляются регулярно и обычно начинаются с обзора взглядов Эрдмана.

С даты публикации «Происхождение идеи крестового похода» (Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935) прошло более 80 лет, а эта монография продолжает служить основой для полемики, новых концепций и фундаментальных ориентиров. В 1976 г., до появления её английского перевода, известный медиевист и англиканский священник Х.Э.Дж. Коудри вынужден был часть своей работы о генезисе крестовых походов посвятить её пересказу. Джонатан Райли-Смит в специальной статье в 1997 г. отмечал: «Большинство академических работ имеют срок годности не намного больше, чем двадцать лет, но монография Эрдмана по-прежнему привлекает серьезное обсуждение после уже шестидесяти лет». И ещё двадцать лет спусти ситуация не сильно изменилась. Отто Герхард Эксле в статье 2005 г. назвал книгу Эрдмана «одним из самых важных произведений европейской медиевистики XX в.».

Процесс признания достижений ученого не был единовременным и повсеместным, но сейчас он ясно достиг окончательного триумфа. Эрдман стал топосом, точкой отсчета в исследованиях. Он первый, номер один, с него начинается история крестовых походов. В таких условиях не далеко и до мифа. И он уже существует. Его жизнь превратилась в легенду. В 2011 г. Союз немецких историков (VerbandderHistorikerundHistorikerinnenDeutschlands) присвоил имя Карла Эрдмана профессиональной премии, которую ежегодно присуждают двум лучшим историческим диссертациям. В официальном релизе причиной названы личные качества Эрдмана — «высокий профессионализм, равственная чистота и порядочность» (hochste fachliche Anspruche, personliche Integritat und menschlicher Anstand), но главное, что он «решительно и открыто выступал против национал-социалистической идеологии и концепции истории» (Die nationalsozialistische Ideologic und Geschichtsauffassung lehnte Carl Erdmann couragiert und unverhohlen ab). В нынешней Германии Эрдман — символ антифашиста из академической среды.

В его книге о крестовых походах видят скрытый смысл, идеологическую фронду, завуалированное осуждение режима. В своем бестселлере о выдающихся медиевистах «Изобретая Средние века» Норман Кантор настаивает на интриге: «Эта книга написана в тоталитарном обществе в тени политического террора и потому написана кодом. У неё должно быть заглавие “Идеал крестового похода и опасность фанатизма”». Изображая превращение религии мира в религию войны, автор предлагал опознать здесь прообраз современных событий, «молчаливо закодированное» неприятие нацизма. По мнению Кантора, в книге Эрдмана «средневековый урок» не только для «немецких профессоров, продавшихся нацистам», или «марксистских интеллектуалов, совращенных сталинской тиранией», но и для «университантов из Гарварда и Массачусетского технологического, ответственных за ужасы Вьетнамской войны».

Биографические сведения об Эрдмане Кантор излагает в романном стиле: Пауль Кер, возглавляющий MGH — главный научный центр историков в Германии, решает спасти Эрдмана, «либерального диссидента и противника нацистов», и отправляет в научную командировку в Португалию, откуда тот возвращается в 1938 г., но из-за своих нескрываемых антифашистских убеждений не может получить работы преподавателя и бедствует, а в 1942 г. его призывают в армию и отправляют на восточный фронт, где он гибнет — в Венгрии — в 1945 г. Кантор, как обычно, блещет фактическими ошибками, но, кажется, именно такой образ героя медиевиста-антифашиста сейчас особенно востребован. Порою кажется, что интеллектуальные вызовы 1935 года очень схожи с современными.

На самом деле биография историка-исследователя редко наполнена внешними событиями и содержит большие отрезки времени, которые можно описать лишь адресами посещенных библиотек и архивов. Главное — написанное и сказанное. Реальная биография Эрдмана в значительной степени такова. И это ничуть не снижает её драматизма. Особенно удивительно, что она действительно плотно переплетена с политическими событиями своего времени, которые неизбежно сказались на взглядах и убеждениях великого ученого.