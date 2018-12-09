Такой ткач-суконщик и ковровщик жил в Тарсе, городе в Малой Азии. Он был иудеем из колена Вениаминова. Вениаминиты были потомками Вениамина, младшего из двенадцати сыновей патриарха Иакова, от которого пошли двенадцать колен Израилевых. Многие евреи перебрались в Таре, поскольку их пригласил туда римский император, пообещав дать римское гражданство. В те времена это было очень ценным благом, к которому тщетно стремилось множество людей, но приобретали его только некоторые — за большие деньги.

Так многие иудеи приняли предложение императора поселиться в Тарсе. Ведь тот, кто в Римской империи получал право гражданина, обретал вместе с тем и высокую меру безопасности. Он не мог быть наказан власть имущим просто так, как другие люди. Он имел право на надлежащее судебное разбирательство. И если не был согласен с решением суда, мог сказать: «Appello ad Caesarem» («Обращаюсь к императору»), и его должны были доставить к императору как к высшему судье. Наш ткач-суконщик женился на девушке из рода вениаминитов. У них родился сын. Его назвали Савл: это имя было особо почитаемо вениаминитами, ведь из их колена тысячу лет назад вышел первый царь Израиля — Саул. Это были быстрые роды к середине первого дня недели. Ребенок родился восьмимесячным.

Родителей поразил серьезный и пробужденный взгляд сына: он смотрел на них так, словно пронизывал насквозь. Они чувствовали, что с таким сыном на них возложена большая задача. После него в семье родился еще только один ребенок — дочка, которую они назвали Сарой.

Хорнеман Дитер - «Не Я...». История жизни апостола Павла

Пер. с нем. Л. Деменковой

К.: НАИРИ, 2018. 96 с.

ISBN 978-617-7314-35-5

Хорнеман Дитер - «Не Я...». История жизни апостола Павла - Содержание

Предисловие

Необычный ребенок

Обучение на фарисея

В Александрии

Стефан

В Дамаске

Они называли себя христианами

Страдания за Христа

Должны ли все сначала стать иудеями?

Второе большое путешествие ведет в Европу

В Греции

Третье большое путешествие

Прощание

Плен

В Кесарию

Узником в Рим

Рискованное путешествие на корабле

В Риме

Хорнеман Дитер - «Не Я...». История жизни апостола Павла - Предисловие

Многие годы в разных вальдорфских школах я вел уроки религии от Общины христиан и в шестых классах с большой радостью рассказывал «увлекательную» историю жизни апостола Павла. Основой служили «Деяния апостолов» из Нового Завета, некоторые истории я приукрашал своей фантазией. В предлагаемой книге отразились годы свободного рассказывания. Изучая доклады Рудольфа Штайнера, я заметил, как снова и снова он возвращается к высказыванию Павла «Не я, но Христос во мне». Кажется, никаких других слов он не упоминает настолько часто. Вероятно, в этих словах сокрыто то, что было для него особенно важным. Высказывание взято из послания Павла галатам. В оригинале звучит так: «Однако через закон я для закона умер, чтобы жить для Божественных сфер. Я со Христом сораспят. Потому это не я, кто здесь живет, а Христос живет во мне» (Гл. 2:19-20).

Точно так же слова Павла из Послания римлянам стали решающим переживанием для великого отца церкви Августина (354~43О по Р-Х.), они помогли ему обратиться в христианство. Он уже был великим оратором и долго терзался тем, что христианство ему недоступно. Как-то 15 августа 386 г. 32-летний Августин гостил в Милане в доме у своего друга. Он усердно вчитывался в Послание римлянам и все же ничего не мог понять. Удрученный, он вышел в сад и тут услышал из соседнего сада пение ребенка. В припеве той песни были слова «Возьми и читай!» Августин вернулся в дом, снова открыл книгу, и взгляд его упал на отрывок: «Облечемся силой и Существом Иисуса Христа, Господа. И если вы печетесь о делах своего тела, то делайте это так, чтобы ваши вожделения не приковывали вас к себе» (Рм. 13:14)

Для великого реформатора Мартина Лютера (1483-1546) высказывание Павла также стало решающим переживанием, часто это называют его переживанием в башне. Здесь невозможно установить дату так же точно, как в случае с Августином. Вероятно, это произошло в 1518 году. Его мучил вопрос, как человек может быть признан Богом как праведник. Пока однажды при изучении послания Павла общине в Риме у него словно пелена упала с глаз: «А праведник будет жить благодаря вере» (Рм. 1:17). И ему навсегда стало ясно, что никакие внешние добрые дела, никакие паломничества, никакие заслуги не смогут сделать человека праведным перед Богом, только лишь внутренняя сердечная преданность в доверии и с верой.

Выросший в Австрии в католической вере Рудольф Штайнер (1861-1925) ворвался в жизнь Веймара и Берлина как свободный писатель. В то время он проходил через различные испытания, пока на рубеже нового столетия не подошел к решающему для всей его последующей жизни событию, описанному позже в книге «Мой жизненный путь»: «От духовного стояния перед Мистерией Голгофы во внутреннейшем серьезнейшем торжестве познания зависело мое душевное развитие». Мы можем представить, что эта внутренняя встреча с Христом стояла перед ним как вопрос. А именно вопрос, готов ли он свою дальнейшую жизнь отдать на служение Христу. Если мы посмотрим на его беспрестанную деятельность, на его жертвенное служение человечеству в последующие 24 года, мы встречаем великое «Да», которое было его ответом на этот вопрос. Из внутренней христовой силы он дал импульсы, способные оплодотворить всю жизнь, от сельского хозяйства до религии, от педагогики до врачевания. Так он стал Павлом нашего времени.

Дитер Хорнеман, весна 2018