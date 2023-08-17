Фромм Эрих - Человек для себя - Забытый язык - Искусство быть - Вы будете как боги - Душа человека
Эрих Фромм - Человек для себя - Забытый язык
Эрих Фромм - Человек для себя - Забытый язык - Содержание
- ПРОБЛЕМА
- 1. ЭТИКА: ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ В ПРОТИВОВЕС АВТОРИТАРНОЙ
- 2. ЭТИКА: СУБЪЕКТИВНАЯ В ПРОТИВОВЕС ОБЪЕКТИВНОЙ
- 3. НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ
- 4. ТРАДИЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
- 5. ЭТИКА И ПСИХОАНАЛИЗ
- 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
- 2. ЛИЧНОСТЬ
- 1. ЭГОИЗМ, СЕБЯЛЮБИЕ И СВОЕКОРЫСТИЕ
- 2. СОВЕСТЬ, ВОЗВРАТ К СЕБЕ
- 3. УДОВОЛЬСТВИЕ И СЧАСТЬЕ
- 4. ВЕРА КАК ЧЕРТА ХАРАКТЕРА
- 5. МОРАЛЬНЫЕ СИЛЫ ЧЕЛОВЕКА
- 6. АБСОЛЮТНАЯ В ПРОТИВОВЕС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ В ПРОТИВОВЕС СОЦИАЛЬНО ИММАНЕНТНОЙ ЭТИКЕ
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ВВЕДЕНИЕ
- ПРИРОДА СИМВОЛИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
- ПРИРОДА СНОВИДЕНИЙ
- ФРЕЙД И ЮНГ
- СНОВИДЕНИЯ О НАГОТЕ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЧУВСТВО НЕЛОВКОСТИ
- СНОВИДЕНИЕ О МОНОГРАФИИ ПО БОТАНИКЕ
- 1. РАННИЕ НЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТОЛКОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ
- 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СНОВИДЕНИЙ
- 1. МИФ ОБ ЭДИПЕ
- 2. МИФ О СОТВОРЕНИИ МИРА
- 3. КРАСНАЯ ШАПОЧКА
- 4. РИТУАЛ СУББОТЫ
- 5. КАФКА, «ПРОЦЕСС»
Об авторе
Эрих Фромм - крупнейший мыслитель XX века, один из великой когорты "философов от психологии" и духовный лидер Франкфуртской социологической школы. Труды Эриха Фромма актуальны всегда, ибо основной темой его исследований было раскрытие человеческой сущности как реализации продуктивного, жизнетворческого начала.
Эрих Фромм родился 23 марта 1900 г. во Франкфурте-на-Майне. Получил философское образование в Гейдельбергском и Мюнхенском университетах, специализируясь по социальной психологии. Прошел также психоаналитическую подготовку в Берлинском психоаналитическом институте.
С 1925 г. Фромм работает как практикующий психоаналитик, но основное его внимание привлекают теоретические проблемы, прежде всего вопрос о соотношении социального и биологического в человеке. Фромм начинал как ортодоксальный фрейдист, но уже в конце 20-х гг. некоторые положения учения Фрейда о человеке ставятся им под сомнение. Значительную роль в формировании взглядов Фромма сыграло то, что в 1929–1932 гг. он был сотрудником Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, где в те годы складывалась так называемая Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе).
Фромм принимает ту интерпретацию марксизма, которая сложилась в этой школе, стремясь синтезировать идеи "молодого Маркса" с психоанализом и другими современными философскими учениями (экзистенциализмом, философской антропологией и др.). Уже первые работы Фромма свидетельствуют об его интересе к религиозной проблематике: в 1930 г. он публикует большую статью "Христианская догма", в которой делается первая попытка соединения марксистской социологии и психоанализа при рассмотрении эволюции христианства. Сведение религии к детским комплексам и неврозу навязчивых состояний (3. Фрейд, Т. Рейк) подвергаются критике, раннее христианство противопоставляется христианству как государственной религии.
После прихода к власти нацистов в 1933 г. Фромм эмигрирует в США, где в основном и протекала его деятельность как ведущего теоретика неофрейдизма. Наряду с другими представителями этого направления в психоанализе (К. Хорни, Г. С. Салливан) Фромм подвергает критике стремление ортодоксальных фрейдистов сводить социальное в человеке к инстинктам. Как здоровая, так и больная психика рассматриваются Фроммом в связи с различными культурными факторами, социальными отношениями, господствующими в данном обществе. При этом Фромм выступает как критик капиталистического общества, которое способствует появлению психических заболеваний.
На протяжении всей своей деятельности Фромм противопоставлял капитализму "здоровое общество", в котором отсутствуют эксплуатация, отношения господства и подчинения. В 1941 г. вышла первая книга Фромма "Бегство от свободы". В ней он излагает основные положения своей социальной философии. Затем та же концепция развивалась и модифицировалась в таких работах, как "Человек для самого себя" (1947), "Здоровое общество" (1955), "Сердце человека" (1964), "Революция надежды" (1968) и др. В последних работах — "Анатомия человеческой деструктивности" (1973) и "Иметь или быть?" (1976) социальная философия Фромма приобретает свой окончательный вид. В 50-е гг. тема "гуманистической религии" выходит на первый план в многочисленных книгах и статьях Фромма.
В работах "Дзен-буддизм и психоанализ" (1960) и "Вы будете как боги. Радикальная интерпретация Ветхого завета и его традиции" (1966) Фромм развивает те идеи, которые в сжатом виде присутствуют в публикуемой книге "Психоанализ и религия". В переведенной на русский язык работе "Иметь или быть?" (М., 1986) гуманистической религии посвящена глава "Религия, характер и общество". Воззрения Фромма получили широкую известность, особенно во времена выступлений "новых левых", в середине и конце 60-х гг. Фромм умер 18 марта 1980 г. в Муральто, Швейцария.
Сегодня мы снова оказываемся перед лицом критического выбора, в котором разница между силовым и упреждающим решением эквивалентна разнице межд у уничтожением и плодотворным развитием нашей цивилизации. Сегодняшний мир поделен на два блока, которые смотрят друг на друга с подозрением и ненавистью. Оба блока обладают возможностью причинить друг другу ущерб, величину которого можно сравнить лишь с небрежностью в его подсчетах. (Согласно оценкам можно ожидать, что потери США составят от одной трети до практически полного уничтожения в ходе ядерного конфликта; то же самое касается и вероятных потерь Советского Союза.) Два блока до зубов вооружены и готовы к войне. Блоки не доверяют друг другу, и каждый подозревает противника в желании завоевать и разрушить его. Современное равновесие подозрений и угроз, основанное на разрушительном потенциале, может, конечно, просуществовать некоторое время. Но в долгосрочной перспективе единственными возможными альтернативами являются либо ядерная война и все ее последствия, либо окончание холодной войны, что предусматривает разоружение и заключение политического мира между двумя блоками.
Эрих Фромм - Да победит разум!
Эрих Фромм - Да победит разум! - Содержание
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1 Упреждающие и катастрофические изменения
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2. Исторические истоки современного кризиса и перспективы на будущее
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3. Здоровое и патологическое мышление в политике
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1. Революция: надежда, которая не оправдалась
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2. Сталинская трансформация коммунистической революции в управленческую
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3. Хрущевская система
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1. Является ли Советский Союз социалистическим государством?
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2. Является ли Советский Союз революционно-империалистическим государством?
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1. Мир ценой сдерживания; вооружение и союзы
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2. Американо-русский союз, направленный против Китая и колониальных народов
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3. Возможные пути достижения мира
Эрих Фромм - Из плена иллюзий
Эрих Фромм - Из плена иллюзий - Содержание
- I. Несколько эпизодов из моего личного прошлого
- II. Общие основы
- III. Концепция человека и его природы
- IV Эволюция человека
- V. Человеческая мотивация
- VI. Больной индивид и больное общество
- VII. Понятие душевного здоровья
- VIII. Индивидуальный и социальный характер
- IX. Социальное бессознательное
- X. Судьба обеих теорий
- XI. Еще несколько мыслей по обсуждаемой теме
- XII. Кредо
Эрих Фромм - Забытый язык
Эрих Фромм - Забытый язык - Содержание
- I. Введение
- II. Природа символического языка
- III. Природа сновидений
- IV. Фрейд и Юнг
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V. История интерпретации сновидений
- 1. Ранние непсихологические толкования сновидений
- 2. Психологическая интерпретация сновидений
- VI. Искусство толкования сновидений
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VII. Символический язык в мифе, сказке, ритуале и романе
- 1. Миф об Эдипе
- 2. Миф о Сотворении мира
- 3. Красная Шапочка
- 4. Ритуал субботы
- 5. Кафка, «Процесс»
Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе
Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе – Содержание
- Предисловие
- I. Ценности, психология и человеческое существование
- II. Неповиновение как психологическая и моральная проблема
- III. Приложение гуманистического психоанализа к марксистской теории
- IV. Пророки и жрецы
- V. Пусть человек восторжествует
- VI. Гуманистический социализм
- VII. Психологические аспекты гарантированного дохода
- VIII. Доводы в пользу одностороннего разоружения
- IX. Психологические проблемы старения
- 1. Об искусстве бытия
- 2. Великий обман
- 3. Пустой разговор
- 4. «Без усилий, без боли
- 5. «Антиавторитаризм
- 6. «Желать что-то одно
- 7. Бодрствовать
- 8. Осознавать
- 9. Сосредоточиваться
- 10. Медитировать
- 11. Психоанализ и самоосознание
- 12. Самоанализ
- 13. Методы самоанализа
- 14. О культуре обладания
- 15. О философии обладания
- 16. О психологии обладания
- 17. От обладания к благополучному существованию
Эрих Фромм - Вы будете как боги
Эрих Фромм - Вы будете как боги - Содержание
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I Введение
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II Концепция Бога
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III Концепция человека
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IV Концепция истории
-
V Концепция греха и искупления
-
VI Путь:Галаха
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VII Псалмы
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VIII Эпилог
Эрих Фромм – Искусство слушать
Эрих Фромм – Искусство слушать – Содержание
- 1. Факторы, способствующие истечению, по Зигмунду Фрейду, и моя критика
- 2. Доброкачественные и злокачественные неврозы; история болезни пациента с доброкачественным неврозом
- 3. Конституциональные и другие факторы излечения
- 4. Что такое психоанализ
- 5. Предпосылки для терапевтического излечения
- 6. Факторы, приводящие к терапевтическому эффекту
- 7. Касательно взаимоотношений при терапии
- 8. Функции и методы психоаналитического процесса
- 9. Кристиана. История болезни с замечаниями по терапевтическому методу и пониманию сновидений
- 10. Специфические методы лечения современных неврозов характера
- 11. Психоаналитическая техника, или Искусство слушать
Фромм, Эрих - Искусство любить
Фромм, Эрих - Искусство любить - Содержание
- Любовь как ответ на проблему человеческого существования
- Любовь между родителями и детьми
- Объекты любви
- Братская любовь
- Материнская любовь
- Эротическая любовь
- Любовь к себе
- Любовь к Богу
Эрих Фромм - Бегство от свободы
Эрих Фромм - Бегство от свободы - Содержание
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1. Средневековые предпосылки Ренессанса
-
2. Период Реформации
-
1. Авторитаризм
-
2. Разрушительность
-
3. Конформизм автомата
-
1. Иллюзия индивидуальности
-
2. Свобода и спонтанность
Фромм Эрих - Иметь или быть?
Фромм Эрих - Иметь или быть? - Содержание
- ГЛАВА 1 Первый взгляд
- ГЛАВА 2 «Иметь» и «быть» в повседневной жизни
- ГЛАВА 3 Обладание и бытие в Ветхом и Новом Завете и в трудах Майстера Экхарта
- ГЛАВА 4 Что такое модус обладания в структуре человеческого существования?
- ГЛАВА 5 Что такое модус бытия?
- ГЛАВА 6 Новые аспекты проблемы «иметь» или «быть»
- ГЛАВА 7 Религия, личность и общество
- ГЛАВА 8 Предпосылки человеческих перемен и очертания нового человека
- ГЛАВА 9 Существенные черты нового общества
Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды
ISBN 978-5-17-079592-5
Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды - Содержание
- I. Человек – волк или овца?
- II. Различные формы насилия
- III. Любовь к мертвому и любовь к живому
- IV. Индивидуальный и общественный нарциссизм
- V. Инцестуальные связи
- VI. Свобода. Детерминизм. Альтернативность
- 1. Что нельзя считать надеждой
- 2. Парадокс и сущность надежды
- 3. Вера
- 4. Стойкость
- 5. Воскресение
- 6. Мессианская надежда
- 7. Крушение надежды
- 1. Где мы сейчас?
- 2. В преддверии дегуманизированного общества 2000 года
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3. Современное технологическое общество
- А. Его принципы
- B. Его воздействие на человека
- C. Потребность в уверенности
- 1. Человеческая природа в своих проявлениях
- 2. Условия человеческого существования
- 3. Потребность в системе ориентации и привязанности
- 4. Потребность выжить – и не только выжить
- 5. «Очеловеченные переживания»
- 6. Ценности и нормы
- 1. Общие посылки
- 2. Гуманистическое планирование
- 3. Активизация человека и высвобождение его энергии
- 4. Гуманизированное потребление
- 5. Психодуховное обновление
- 1. Некоторые условия
- 2. Движение
Эрих Фромм - Бегство от свободы. Человек для себя
Эрих Фромм - Бегство от свободы. Человек для себя - Содержание
- Предисловие к 1 изданию
- Предисловие к 25 изданию
- ГЛАВА 1. Свобода — психологическая проблема?
- ГЛАВА 2. Обособление индивида и двойственность свободы
- ГЛАВА 3. Свобода в эпоху Реформации
- ГЛАВА 4. Два аспекта свободы для современного человека
- ГЛАВА 5. Механизмы «бегства»
- ГЛАВА 6. Психология нацизма
- ГЛАВА 7. Свобода и демократия
- ПРИЛОЖЕНИЕ. Человеческий характер и социальный процесс
- Предисловие
- ГЛАВА I. Проблема
- ГЛАВА II. Гуманистическая этика: прикладная наука искусства жить
- ГЛАВА III. Человеческая природа и характер
- ГЛАВА IV. Проблемы гуманистической этики
- ГЛАВА V. Моральная проблема нашего времени
Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий
Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий - Содержание
- Гуревич Л С. Горечь утраченных иллюзий
- О гyманизации технологического общества
- Вступление (Пер. Е. Н. Фединой)
- Глава первая. Перекресток (Пер. Е. г. Рудневой)
-
Глава вторая. Надежда (Пер. Н. Г. Кротовекой)
- Что не является надеждой
- Парадокс и природа надежды
- Вера
- Стойкость
- Воскресение
- Мессианская надежда
- Крах надежды
-
Глава третья. Где мы сейчас и куда мы направляемся? (Пер. Е. Г. Рудневой)
- Где мы сейчас?
- Картина дегуманизированного общества 2000 года
- Современное технологическое общество
-
Глава четвертая. Что значит быть гyмaнным? (Пер. Е. Н. Фединой)
- Человеческая природа и ее различные проявления
- Условия человеческого существования
- Потребность в гpаницах ориентации и подчинения
- Потребность выживания и трансвыживания
- «Гуманитарные опыты»
- Ценности и нормы
-
Глава пятая. Стадии гyманизации технологического общества (Пер. М А. Султановой)
- Общие предпосылки
- Гуманистическое планирование
- Активизация человека и высвобождение eгo жизненной энергии
- Гуманизированное потребление
- Психологическое обновление
-
Глава шестая. Можем ли мы сделать это? (Пер. Е. Н. Фединой).
- Некоторые условия
- Движение
- Эпилог. Мировые перспективы (Пер. Е. Н. Фединой)
- Сопоставление взглядов Маркса и Фрейда
- Глава первая. Несколько предварительных заметок (Пер. Г.А.Новичковой)
- Глава вторая. Общее основание (Пер. Г.А.Новичковой)
- Глава третья. Концепция человека и eгo природы (Пер. Г.А.Новичковой)
- Глава четвертая. Эволюция человека (Пер. Г.А.Новичковой)
- Глава пятая. Человеческая мотивация (Пер. Г.А.Новичковой)
- Глава шестая. Больной индивид и больное общество (Пер. К Л Татариновой)
- Глава седьмая. Концепция психического здоровья (Пер. К. Л Татариновой)
- Глава восьмая. Индивидуальный и социальный характер (Пер. К. Л. Татариновой)
- Глава девятая. Социальное бессознательное (Пер. K.Л. Татариновой)
- Глава десятая. Судьба двух теорий (Пер. Г.А.Новичковой)
- Глава одиннадцатая. Некоторые идеи, близкие теме книги (Пер. Е. Н. Фединой)
- Глава двенадцатая. Кредо (Пер. И. Е. Добровольского)
Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности
Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности - Содержание
- Старшее поколение исследователей
- Современное поколение исследователей: Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц
- Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда
- Теория агрессии Конрада Лоренца
- Фрейд и Лоренц: сходство и различия
- «Доказательство» по аналогии
- О войне: итог концепции Лоренца
- Обожествление эволюции
- Теория среды у просветителей
- Бихевиоризм
- Необихевиоризм Б. Ф. Скиннера
- Цели и ценности
- Причины популярности Скиннера
- Бихевиоризм и агрессия
- О психологических экспериментах
- Теория фрустрационной агрессивности
- Черты сходства
- Новые подходы
- О политической и социальной подоплеке обеих теорий
- Выводы
- Часть вторая
- Открытия, опровергающие инстинктивисгов
- Отношения между психологией и нейрофизиологией
- Мозг как основа агрессивного поведения
- Защитная функция агрессивности
- Инстинкт «бегства»
- Поведение хищников и агрессивность
- Агрессивность в неволе
- Перенаселенность и агрессивность у людей
- Агрессивность животных в естественных условиях обитания
- Проблема территории и лидерства
- Агрессивность других млекопитающих
- Есть ли у человека инстинкт «Не убивай!»?
- Является ли человек особым видом?
- Является ли человек хищником?
- «Человек-охотник» — это ли Адам антропологии?
- Первобытные охотники и агрессивность
- Можно ли первобытных охотников считать обществом благоденствия?
- Война у первобытных народов
- Революция эпохи неолита
- Доисторическое общество и природа человека
- Революция городов
- Агрессивность в первобытных культурах
- Анализ тридцати первобытных племен
- Система А: жизнеутверждающие общества
- Система В: недеструктивное, но все же агрессивное общество
- Система С: деструктивные общества
- Иллюстрации к трем системам
- Симптомы жестокости и деструктивности
- Часть третья
- Различные типы агрессии и деструктивности и их предпосылки
- Предварительные замечания
- Псевдоагрессия
- Непреднамеренная агрессия
- Игровая агрессия
- Агрессия как самоутверждение
- Оборонительная агрессия
- Различие между человеком и животным
- Агрессивность и свобода
- Агрессия и нарциссизм
- Агрессивность и сопротивление
- Агрессия и конформизм
- Инструментальная агрессия
- О причинах войн
- Условия снижения оборонительной агрессии
- Предварительные замечания
- Природа человека
- Экзистенциальные потребности человека и различные укоренившиеся в его характере страсти
- Ценностные ориентации и объект почитания
- Исторические корни
- Чувство единения
- Творческие способности
- Возбуждение и стимулирование
- Хроническая депрессия и скука (тоска)
- Структура характера
- Предпосылки для формирования страстей, обусловленных характером
- Нейрофизические предпосылки
- Социальные условия
- О рациональности и иррациональности инстинктов и страстей
- Психологическая функция страстей
- Кажущаяся деструктивность
- Спонтанные формы
- Исторический обзор
- Деструктивность отмщения
- Экстатическая деструктивность
- Поклонение деструктивности
- Эрнст фон Саломон и его герой Керн. Клинический случай поклонения идолу разрушения
- Деструктивный характер: садизм
- Примеры сексуального садизма и м азохизма
- Иосиф Сталин, клинический случай несексуального садизма
- Сущность садизма
- Условия, вызывающие садизм
- Генрих Гиммлер, клинический случай анально-накопительского садизма
- Выводы
- Традиционные представления
- Некрофильский характер
- Некрофильские сновидения
- Непреднамеренные” некрофильские действия
- Некрофильский язык
- Обожествление техники и некрофилия
- Гипотеза об инцесте и Эдиповом комплексе
- Отношение фрейдовской теории влечения к биофилии и некрофилии
- Симптоматика «некрофилии»
- Предварительные замечания
- Родители Гитлера и раннее детство
- Клара Гитлер
- Алоис Гитлер
- Раннее детство Адольфа Гитлера (до шести лет: 1889— 1895)
- Детство Гитлера (.с шести до одиннадцати лет: 1895— 1900)
- Отрочество и юность (с одиннадцати до семнадцати лет: 1900— 1906)
- Вена (1907— 1913)
- Мюнхен
- Методологические замечания
- Деструктивность Гитлера
- Вытеснение деструктивности
- Другие аспекты личности Гитлера
- Отношения с женщинами
- Таланты и способности
- Маскировка
- Недостаток воли и реализма
Эрих Фромм - Вы будете как боги
Эрих Фромм - Вы будете как боги - Содержание
- I. Методология и характер проблемы
- II. Социально-психологическая функция религии
- III. Раннее христианство и его идея Христа
- IV. Трансформация христианства и догмат единосущности
- V. Развитие догмата до Никейского собора
- VI. Пример другой интерпретации
- VII. Заключение
- Предисловие
- I. Введение
- II. Концепция Бога
- III. Концепция человека
- IV. Концепция истории
-
О возможности революции
- Человек как творец истории
- Библейская концепция мессианского времени
- Постбиблейское развитие концепции мессианства
- Парадокс надежды
- V. Концепция греха и искупления
- VI. Путь: Халаха
- VII. Псалмы
- VIII. Эпилог
- IX. Приложение: псалом 21 и Страсти Господни
Эрих Фромм - Искусство любить
Эрих Фромм - Искусство любить - Содержание
- I. Любовь – искусство?
-
II. Теория любви
- 1. Любовь – разрешение проблемы человеческого существования
- 2. Любовь между родителями и детьми
- 3. Объекты любви
- III. Любовь и ее разложение в современном западном обществе
- IV. Практика любви
Эрих Фромм - О неповиновении и другие эссе
Эрих Фромм - О неповиновении и другие эссе - Содержание
- Предисловие
- I. Ценности, психология и человеческое существование
- II. Непослушание как психологическая и моральная проблема
- III. Приложение гуманистического психоанализа к марксистской теории
- IV. Пророки и жрецы
- V. Пусть человек восторжествует
- VI. Гуманистический социализм
- VII. Психологические аспекты гарантированного дохода
-
VIII. Доводы в пользу одностороннего разоружения
- Преимущества и опасности одностороннего разоружения
- Некоторые психологические соображения
- IX. Психологические проблемы старения
Но может ли он сказать то же самое, глядя на самого себя? Приблизился ли он к осуществлению другой мечты человеческого рода – мечты о совершенстве самого человека? Мечты о человеке, возлюбившем ближнего своего, человеке справедливом, правдивом и осуществляющем собою то, чем он потенциально является, то есть образ Божий?
Эрих Фромм - Психоанализ и религия
ISBN: 978-5-17-056717-1, 978-5-403-03207-0
Серия: Философия. Психология
Эрих Фромм - Психоанализ и религия - Содержание
- Предисловие
- 1. Проблема
- 2. Фрейд и Юнг
- 3. Анализ некоторых типов религиозного опыта
- 4. Психоаналитик как «Врачеватель души»
- 5. Психоанализ – угроза для религии?
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