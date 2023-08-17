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Фромм Эрих - Человек для себя - Забытый язык - Искусство быть - Вы будете как боги - Душа человека

Эрих Фромм Человек для себя - Забытый язык
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Эта книга во многих отношениях является продолжением «Бегства от свободы», где я пытался проанализировать бегство современного человека от себя самого и своей свободы; в этой книге я обсуждаю проблемы этики, норм и ценностей, относящиеся к реализации человеком своего истинного Я и своего потенциала. Повторение некоторых идей, изложенных в «Бегстве от свободы», в данной книге неизбежно, и хотя я старался по возможности сократить совпадающие рассуждения, полностью опустить их невозможно. В главе, посвященной человеческой природе и характеру, я касаюсь тем характерологии, не затрагивавшихся в предыдущей книге, и ограничиваюсь только кратким указанием на обсуждавшиеся там проблемы. Читателю, желающему ознакомиться с полной картиной моей характерологии, следует прочесть обе книги, хотя для понимания настоящей работы это не является необходимым.

Эрих Фромм - Человек для себя - Забытый язык

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 512 с. — (Фромм (Neoclassic)).
ISBN 978-5-17-154899-5

Эрих Фромм - Человек для себя - Забытый язык - Содержание

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ
  • ПРОБЛЕМА
II. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ЭТИКА: ПРИКЛАДНАЯ НАУКА ИСКУССТВА ЖИТЬ
  • 1. ЭТИКА: ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ В ПРОТИВОВЕС АВТОРИТАРНОЙ
  • 2. ЭТИКА: СУБЪЕКТИВНАЯ В ПРОТИВОВЕС ОБЪЕКТИВНОЙ
  • 3. НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ
  • 4. ТРАДИЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
  • 5. ЭТИКА И ПСИХОАНАЛИЗ
III. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ХАРАКТЕР
  • 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
  • 2. ЛИЧНОСТЬ
IV. ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
  • 1. ЭГОИЗМ, СЕБЯЛЮБИЕ И СВОЕКОРЫСТИЕ
  • 2. СОВЕСТЬ, ВОЗВРАТ К СЕБЕ
  • 3. УДОВОЛЬСТВИЕ И СЧАСТЬЕ
  • 4. ВЕРА КАК ЧЕРТА ХАРАКТЕРА
  • 5. МОРАЛЬНЫЕ СИЛЫ ЧЕЛОВЕКА
  • 6. АБСОЛЮТНАЯ В ПРОТИВОВЕС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ В ПРОТИВОВЕС СОЦИАЛЬНО ИММАНЕНТНОЙ ЭТИКЕ
V. СОВРЕМЕННАЯ МОРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ПРИРОДА СИМВОЛИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
  • ПРИРОДА СНОВИДЕНИЙ
  • ФРЕЙД И ЮНГ
  • СНОВИДЕНИЯ О НАГОТЕ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЧУВСТВО НЕЛОВКОСТИ
  • СНОВИДЕНИЕ О МОНОГРАФИИ ПО БОТАНИКЕ
V. ИСТОРИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СНОВИДЕНИЙ
  • 1. РАННИЕ НЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТОЛКОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ
  • 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СНОВИДЕНИЙ
VI. ИСКУССТВО ТОЛКОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ
VII. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В МИФЕ, СКАЗКЕ, РИТУАЛЕ И РОМАНЕ
  • 1. МИФ ОБ ЭДИПЕ
  • 2. МИФ О СОТВОРЕНИИ МИРА
  • 3. КРАСНАЯ ШАПОЧКА
  • 4. РИТУАЛ СУББОТЫ
  • 5. КАФКА, «ПРОЦЕСС»

Об авторе

Эрих Фромм

Эрих Фромм - крупнейший мыслитель XX века, один из великой когорты "философов от психологии" и духовный лидер Франкфуртской социологической школы. Труды Эриха Фромма актуальны всегда, ибо основной темой его исследований было раскрытие человеческой сущности как реализации продуктивного, жизнетворческого начала.

Эрих Фромм родился 23 марта 1900 г. во Франкфурте-на-Майне. Получил философское образование в Гейдельбергском и Мюнхенском университетах, специализируясь по социальной психологии. Прошел также психоаналитическую подготовку в Берлинском психоаналитическом институте.

С 1925 г. Фромм работает как практикующий психоаналитик, но основное его внимание привлекают теоретические проблемы, прежде всего вопрос о соотношении социального и биологического в человеке. Фромм начинал как ортодоксальный фрейдист, но уже в конце 20-х гг. некоторые положения учения Фрейда о человеке ставятся им под сомнение. Значительную роль в формировании взглядов Фромма сыграло то, что в 1929–1932 гг. он был сотрудником Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, где в те годы складывалась так называемая Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе).

Фромм принимает ту интерпретацию марксизма, которая сложилась в этой школе, стремясь синтезировать идеи "молодого Маркса" с психоанализом и другими современными философскими учениями (экзистенциализмом, философской антропологией и др.). Уже первые работы Фромма свидетельствуют об его интересе к религиозной проблематике: в 1930 г. он публикует большую статью "Христианская догма", в которой делается первая попытка соединения марксистской социологии и психоанализа при рассмотрении эволюции христианства. Сведение религии к детским комплексам и неврозу навязчивых состояний (3. Фрейд, Т. Рейк) подвергаются критике, раннее христианство противопоставляется христианству как государственной религии.

После прихода к власти нацистов в 1933 г. Фромм эмигрирует в США, где в основном и протекала его деятельность как ведущего теоретика неофрейдизма. Наряду с другими представителями этого направления в психоанализе (К. Хорни, Г. С. Салливан) Фромм подвергает критике стремление ортодоксальных фрейдистов сводить социальное в человеке к инстинктам. Как здоровая, так и больная психика рассматриваются Фроммом в связи с различными культурными факторами, социальными отношениями, господствующими в данном обществе. При этом Фромм выступает как критик капиталистического общества, которое способствует появлению психических заболеваний.

На протяжении всей своей деятельности Фромм противопоставлял капитализму "здоровое общество", в котором отсутствуют эксплуатация, отношения господства и подчинения. В 1941 г. вышла первая книга Фромма "Бегство от свободы". В ней он излагает основные положения своей социальной философии. Затем та же концепция развивалась и модифицировалась в таких работах, как "Человек для самого себя" (1947), "Здоровое общество" (1955), "Сердце человека" (1964), "Революция надежды" (1968) и др. В последних работах — "Анатомия человеческой деструктивности" (1973) и "Иметь или быть?" (1976) социальная философия Фромма приобретает свой окончательный вид. В 50-е гг. тема "гуманистической религии" выходит на первый план в многочисленных книгах и статьях Фромма.

В работах "Дзен-буддизм и психоанализ" (1960) и "Вы будете как боги. Радикальная интерпретация Ветхого завета и его традиции" (1966) Фромм развивает те идеи, которые в сжатом виде присутствуют в публикуемой книге "Психоанализ и религия". В переведенной на русский язык работе "Иметь или быть?" (М., 1986) гуманистической религии посвящена глава "Религия, характер и общество". Воззрения Фромма получили широкую известность, особенно во времена выступлений "новых левых", в середине и конце 60-х гг. Фромм умер 18 марта 1980 г. в Муральто, Швейцария.

Фромм - Да победит разум

Сегодня мы снова оказываемся перед лицом критического выбора, в котором разница между силовым и упреждающим решением эквивалентна разнице межд у уничтожением и плодотворным развитием нашей цивилизации. Сегодняшний мир поделен на два блока, которые смотрят друг на друга с подозрением и ненавистью. Оба блока обладают возможностью причинить друг другу ущерб, величину которого можно сравнить лишь с небрежностью в его подсчетах. (Согласно оценкам можно ожидать, что потери США составят от одной трети до практически полного уничтожения в ходе ядерного конфликта; то же самое касается и вероятных потерь Советского Союза.) Два блока до зубов вооружены и готовы к войне. Блоки не доверяют друг другу, и каждый подозревает противника в желании завоевать и разрушить его. Современное равновесие подозрений и угроз, основанное на разрушительном потенциале, может, конечно, просуществовать некоторое время. Но в долгосрочной перспективе единственными возможными альтернативами являются либо ядерная война и все ее последствия, либо окончание холодной войны, что предусматривает разоружение и заключение политического мира между двумя блоками.

Эрих Фромм - Да победит разум!

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-17-122130-0

Эрих Фромм - Да победит разум! - Содержание

Предисловие
I. Некоторые общие предпосылки
  • 1 Упреждающие и катастрофические изменения
  • 2. Исторические истоки современного кризиса и перспективы на будущее
  • 3. Здоровое и патологическое мышление в политике
II. Природа советской системы
  • 1. Революция: надежда, которая не оправдалась
  • 2. Сталинская трансформация коммунистической революции в управленческую
  • 3. Хрущевская система
а) Конец террора
б) Социально-экономическая структура
в) Образование и нравственность
III. Является ли мировое господство целью Советского Союза?
  • 1. Является ли Советский Союз социалистическим государством?
  • 2. Является ли Советский Союз революционно-империалистическим государством?
а) Советский Союз как революционная держава и роль Коминтерна
б) Советский Союз как империалистическая держава
IV. Смысл и функция коммунистической идеологии
V. Китайская проблема
VI. Германская проблема
VII. Мирные предложения
  • 1. Мир ценой сдерживания; вооружение и союзы
  • 2. Американо-русский союз, направленный против Китая и колониальных народов
  • 3. Возможные пути достижения мира
а) Всеобщее контролируемое разоружение
б) Соглашение между США и СССР на основании существующего статус-кво
4. Заключение
Фромм - Из плена иллюзий
Поскольку целью настоящей книги является интеллектуальная автобиография, а вовсе не историческая, я постараюсь выбрать такие переживания отрочества, которые привели меня позже к тому, что я заинтересовался теориями Фрейда и Маркса, а также отношением между ними.
Если я хочу понять, как получилось, что первостепенный интерес для меня приобрёл вопрос о том, почему люди поступают именно так, а не иначе, меня, пожалуй, устроило бы предположение, что единственному ребёнку в семье достаточно иметь вечно озабоченного и угрюмого отца и склонную к депрессии мать, чтобы у него пробудился интерес к странным, таинственным причинам реакций человека на окружающий мир. До сих пор в памяти жив один случай — должно быть, мне было тогда около 12 лет, — который подтолкнул мои мысли гораздо дальше прежнего и подготовил мой интерес к Фрейду, проявившийся лишь десятилетие спустя.

Эрих Фромм - Из плена иллюзий

(Философия — Neoclassic)
Москва : Издательство АСТ, 2017. — 224 с.
ISBN 978-5-17-100942-7

Эрих Фромм - Из плена иллюзий - Содержание

  • I. Несколько эпизодов из моего личного прошлого
  • II. Общие основы
  • III. Концепция человека и его природы
  • IV Эволюция человека
  • V. Человеческая мотивация
  • VI. Больной индивид и больное общество
  • VII. Понятие душевного здоровья
  • VIII. Индивидуальный и социальный характер
  • IX. Социальное бессознательное
  • X. Судьба обеих теорий
  • XI. Еще несколько мыслей по обсуждаемой теме
  • XII. Кредо
Фромм - Забытый язык
Таким образом, например, теорию Фрейда я обсуждаю только на уровне его «Толкования сновидений», а не в свете более трудных концепций, которые он развивал в своих поздних работах; не пытаюсь я обсуждать и те аспекты символического языка, которые, хотя и необходимы для полного понимания рассматриваемых проблем, предполагают более общую информацию, чем содержащаяся на этих страницах.
Этих проблем я планирую коснуться позднее, во втором томе. Термин «понимание» сновидений и т. д. был намеренно выбран вместо более общепринятого «интерпретация». Если, как я постараюсь показать на следующих страницах, символический язык является самостоятельным языком — в действительности единственным универсальным языком, который когда-либо создавала человеческая раса, — то проблема понимания не сводится к интерпретации, как если бы это был искусственно разработанный секретный код. Я полагаю, что такое понимание важно для любого человека, желающего понимать самого себя, а не только для психотерапевта, намеревающегося лечить психические отклонения; поэтому я считаю, что символический язык следовало бы преподавать в школах и колледжах точно так же, как другие «иностранные языки». Одна из целей этой книги — внести вклад в реализацию данной идеи.

Эрих Фромм - Забытый язык

(Философия — Neoclassic)
Москва : Издательство АСТ, 2017. — 320 с.
ISBN 978-5-17-101275-5

Эрих Фромм - Забытый язык - Содержание

  • I. Введение
  • II. Природа символического языка
  • III. Природа сновидений
  • IV. Фрейд и Юнг
  • V. История интерпретации сновидений
    • 1. Ранние непсихологические толкования сновидений
    • 2. Психологическая интерпретация сновидений
  • VI. Искусство толкования сновидений
  • VII. Символический язык в мифе, сказке, ритуале и романе
    • 1. Миф об Эдипе
    • 2. Миф о Сотворении мира
    • 3. Красная Шапочка
    • 4. Ритуал субботы
    • 5. Кафка, «Процесс»
Фромм – Искусство быть
Существует только одна страсть, которая удовлетворяет потребность человека в единстве с миром и в то же время дает ему чувство целостности и индивидуальности, — и это любовь. Любовь есть союз с кем-то или с чем-то за пределами себя при условии сохранения собственной отдельности и целостности. Это готовность отдавать и приобретать, позволяющая полностью проявиться внутренней активности человека. Чувство любви избавляет от необходимости иллюзий. Нет нужды в том, чтобы приукрашивать образ другого человека или самого себя, потому что реальность общего владения и любви позволяет выйти за рамки индивидуального существования и в то же время ощутить себя носителем активной силы, которая и порождает акт любви. Значение имеет лишь особое качество любви, а не ее объект. Любовь — это чувство солидарности с себе подобными, эротическая любовь мужчины и женщины, любовь матери к младенцу, а также любовь к себе как к человеческому существу; она являет собой мистический союз. В акте любви «Я» и «Все» делаются единым и в то же время «я» остаюсь собой — уникальным, отдельным, ограниченным смертным. Именно из полярности между отдельностью и единением любовь рождается снова и снова.

Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе

Москва: Издательство АСТ, 2017. — 352 с.
ISBN 978-5-17-096406-2

Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе – Содержание

О НЕПОВИНОВЕНИИ И ДРУГИЕ ЭССЕ
  • Предисловие
  • I. Ценности, психология и человеческое существование
  • II. Неповиновение как психологическая и моральная проблема
  • III. Приложение гуманистического психоанализа к марксистской теории
  • IV. Пророки и жрецы
  • V. Пусть человек восторжествует
  • VI. Гуманистический социализм
  • VII. Психологические аспекты гарантированного дохода
  • VIII. Доводы в пользу одностороннего разоружения
  • IX. Психологические проблемы старения
ИСКУССТВО БЫТЬ
ЧАСТЬ Ι
  • 1. Об искусстве бытия
ЧАСТЬ II
  • 2. Великий обман
  • 3. Пустой разговор
  • 4. «Без усилий, без боли
  • 5. «Антиавторитаризм
ЧАСТЬ III
  • 6. «Желать что-то одно
  • 7. Бодрствовать
  • 8. Осознавать
  • 9. Сосредоточиваться
  • 10. Медитировать
ЧАСТЬ IV
  • 11. Психоанализ и самоосознание
  • 12. Самоанализ
  • 13. Методы самоанализа
ЧАСТЬ V
  • 14. О культуре обладания
  • 15. О философии обладания
  • 16. О психологии обладания
ЧАСТЬ VI
  • 17. От обладания к благополучному существованию
Библиография
Фромм - Вы будете как боги
«Бог» — это одно из многочисленных поэтических выражений высочайшей ценности в гуманизме, не являющейся реальностью. Впрочем, неизбежно, что, говоря о монодеистической системе, я часто использую слово «Бог», поскольку было бы неловко каждый раз добавлять мое собственное определение. Поэтому я сразу же хочу прояснить свою позицию. Если бы я мог определить свои взгляды приблизительно, я назвал бы их недеистическим мистицизмом.
К какой же реальности человеческого опыта относится концепция Бога? Является ли Бог Авраама тем же, что и Бог Моисея (в иудейской традиции Моше), Исаака, Ицхака, Маймонида, Майстера Экхарта или Спинозы? А если он не тот же самый, существует ли все же некий внешний субстрат, общий для концепции, используемой этими различными людьми, или, может быть, это общее основание существует для одних, но не существует для других?

Эрих Фромм - Вы будете как боги

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-17-109110-1

Эрих Фромм - Вы будете как боги - Содержание

Предисловие
  • I Введение
  • II Концепция Бога
  • III Концепция человека
  • IV Концепция истории
  • V Концепция греха и искупления
  • VI Путь:Галаха
  • VII Псалмы
  • VIII Эпилог
Приложение: псалом 21 и Страсти Господни
Фромм – Искусство слушать
Плохой прогноз, согласно Фрейду, проистекает из конституциональной силы инстинктов, возможно, в сочетании с неблагоприятной модификацией эго благодаря конфликту защиты. Хорошо известно, что для Фрейда конституциональный фактор силы инстинкта был самым важным для прогноза излечения от болезни. Странным является то, что во всех работах Фрейда — от ранних до самых последних — подчеркивается значение конституциональных факторов и что как поклонники, так и противники Фрейда в лучшем случае лишь на словах отдали должное этой идее, столь важной для Фрейда.
Таким образом, Фрейд говорит: одним из неблагоприятных для излечения факторов является конституциональная сила инстинктов, даже, добавляет он, если эго обладает нормальной силой. Во-вторых, говорит он, даже модификация эго может быть конституциональной. Другими словами, он усматривает наличие конституционального фактора с двух сторон: со стороны инстинктов и со стороны эго. Фрейд видит еще один неблагоприятный фактор — часть сопротивления, коренящаяся в инстинкте смерти. Это, конечно, добавление, порожденное его позднейшей теорией, однако, естественно, в 1937 году Фрейд рассматривал бы это как неблагоприятный для излечения фактор.

Эрих Фромм – Искусство слушать

Москва: Издательство АСТ, 2019. — 256 с.
ISBN 978-5-17-114866-9

Эрих Фромм – Искусство слушать – Содержание

Предисловие
Часть I. Факторы, приводящие к изменению пациента в процессе психоанализа
  • 1. Факторы, способствующие истечению, по Зигмунду Фрейду, и моя критика
  • 2. Доброкачественные и злокачественные неврозы; история болезни пациента с доброкачественным неврозом
  • 3. Конституциональные и другие факторы излечения
Часть II. Терапевтические аспекты психоанализа
  • 4. Что такое психоанализ
  • 5. Предпосылки для терапевтического излечения
  • 6. Факторы, приводящие к терапевтическому эффекту
  • 7. Касательно взаимоотношений при терапии
  • 8. Функции и методы психоаналитического процесса
  • 9. Кристиана. История болезни с замечаниями по терапевтическому методу и пониманию сновидений
  • 10. Специфические методы лечения современных неврозов характера
  • 11. Психоаналитическая техника, или Искусство слушать
Библиография
Фромм, Эрих - Искусство любитьЧтение этой книги принесет разочарование тем, IСГО рассчитывает найти в ней практические рекомендации по искусству любви. Напротив, цель данной книги - показать, что любовь - это не чувство, легкодоступное любому человеку независимо от степени его зрелости. Автор стремится убедить читателя в том, что любые попытки любить обречены на провал, если человек не постарается самым активным образом развивать собственную цельную личность, чтобы обрести созидательную ориентацию; удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без способности любить ближнего, оез искреннего смирения, без смелости, веры и дисциплины. В тех культурах, где эти качества редки, способность любить неизбежно оказывается редким достижением. Каждый может спросить себя: как много истинно любящих людей он знает?

Фромм, Эрих - Искусство любить

Эрих Фромм (пер. с англ. А.В. Александровой].
Москва Издательство АСТ, 2022. - 221, (3) с.
(Эксклюзивная классика)
ISBN 978-5-17-084593-4

Фромм, Эрих - Искусство любить - Содержание

Предисловие
I. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ ИСКУССТВОМ?
II. ТЕОРИЯ ЛЮБВИ
  • Любовь как ответ на проблему человеческого существования
  • Любовь между родителями и детьми
  • Объекты любви
  • Братская любовь
  • Материнская любовь
  • Эротическая любовь
  • Любовь к себе
  • Любовь к Богу
III. ЛЮБОВЬ И ЕЕ ДЕГРАДАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ ОБЩЕСТВЕ
IV. ПРАКТИКА ЛЮБВИ
Фромм - Бегство от свободы
Суть этих новых систем, эффективно захвативших управление всей общественной и личной жизнью, состояла в подчинении всех, за исключением горстки людей, власти, контролировать которую человек не мог. Сначала многие находили утешение в мысли о том, что победа авторитарной системы есть следствие безумия нескольких индивидов и что это безумие со временем приведет их к падению. Другие самодовольно полагали, что итальянскому народу и немцам не хватало достаточно долгого опыта демократии и поэтому можно спокойно ждать, когда эти народы достигнут политической зрелости западных демократических государств. Еще одна иллюзия, возможно, наиболее опасная, заключалась в том, что люди вроде Гитлера добились власти над разветвленной государственной бюрократией всего лишь благодаря хитрости и мошенничеству, что они и их пособники правят исключительно силой, а все население — бессильная жертва предательства и террора. За прошедшие с тех пор годы стала очевидной ошибочность этих аргументов.
Нам пришлось признать, что миллионы немцев так же стремились отказаться от своей свободы, как их отцы были готовы ее защищать, что вместо стремления к свободе они искали способы бегства от нее, а другие миллионы проявляли равнодушие и не считали, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться и умирать. Мы также понимаем, что кризис демократии — это не специфически итальянская или германская проблема; она угрожает каждому современному государству. Не имеет значения, какие символы выбирают противники человеческой свободы: ей грозит не меньшая опасность от антифашизма, чем от откровенного фашизма. Эта истина была так мощно сформулирована Джоном Дьюи, что я изложу эту мысль его собственными словами: «Серьезная угроза нашей демократии, — пишет он, — это не существование зарубежных тоталитарных государств. Ею является существование в нашем собственном личном отношении и в наших собственных установлениях тех же условий, которые подарили победу внешней власти, дисциплине и зависимости от вождя в других странах. Поэтому поле битвы именно здесь — внутри нас самих и наших институтов».

Эрих Фромм - Бегство от свободы

Москва : Издательство АСТ, 2017. — 288 с.
ISBN 978-5-17-091681-8

Эрих Фромм - Бегство от свободы - Содержание

Предисловие
Предисловие II
I. Свобода — психологическая проблема?
II. Возникновение индивидуальности и двойственность свободы
III. Свобода в век Реформации
  • 1. Средневековые предпосылки Ренессанса
  • 2. Период Реформации
IV. Два аспекта свободы для современного человека
V. Механизмы бегства
  • 1. Авторитаризм
  • 2. Разрушительность
  • 3. Конформизм автомата
VI. Психология нацизма
VII. Свобода и демократия
  • 1. Иллюзия индивидуальности
  • 2. Свобода и спонтанность
Приложение: характер и общественный процесс
Фромм - Иметь или быть?
Эта книга продолжает два направления моих предыдущих исследований. Прежде всего — это продолжение работы в области радикальноогуманистического психоанализа; здесь я специально концентрирую внимание на анализе эгоизма и альтруизма как двух фундаментальных вариантах направленности личности. В третьей же части книги я продолжаю тему, начатую в двух моих работах («Здоровое общество» и «Революция надежды»), содержанием которых является кризис современного общества и возможности его преодоления.
Естественно повторение ранее высказанных мыслей, но я надеюсь, что новый подход к проблеме в этой маленькой книге и более широкий контекст утешит даже тех читателей, которые хорошо знакомы с моими ранними работами. Название этой книги почти совпадает с названием двух ранее опубликованных трудов. Это книга Габриэля Марселя «Быть и иметь» и книга Бальтазара Штеелина «Обладание и бытие».
Все три работы написаны в духе гуманизма, но взгляды авторов расходятся: Г. Марсель выступает с теологических и философских позиций; в книге Б. Штеелина идет конструктивная дискуссия материализма и идеализма в современной науке и это представляет определенный вклад в анализ действительности. Темой же моей книги является эмпирический психологический и социологический анализ двух способов существования. Читателям, которых эта тема интересует серьезно, я рекомендую прочитать и Г. Марселя, и Б. Штеелина.

Фромм Эрих - Иметь или быть?

пер. с англ. Э. М. Телятниковой
Москва : АСТ, 2014. 320 с.
Серия "Новая философия"
ISBN 978-5-17-094536-8

Фромм Эрих - Иметь или быть? - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ. Великие надежды, их провал и новые альтернативы
ЧАСТЬ I О РАЗЛИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «ИМЕТЬ» И «БЫТЬ»
  • ГЛАВА 1 Первый взгляд
  • ГЛАВА 2 «Иметь» и «быть» в повседневной жизни
  • ГЛАВА 3 Обладание и бытие в Ветхом и Новом Завете и в трудах Майстера Экхарта
ЧАСТЬ II АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
  • ГЛАВА 4 Что такое модус обладания в структуре человеческого существования?
  • ГЛАВА 5 Что такое модус бытия?
  • ГЛАВА 6 Новые аспекты проблемы «иметь» или «быть»
ЧАСТЬ III НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И НОВОЕ ОБЩЕСТВО
  • ГЛАВА 7 Религия, личность и общество
  • ГЛАВА 8 Предпосылки человеческих перемен и очертания нового человека
  • ГЛАВА 9 Существенные черты нового общества
БИБЛИОГРАФИЯ
Фромм - Душа человека
Не только мой опыт клинициста, но также общественное и политическое развитие последних лет побудили меня к исследованию синдрома распада. Все настоятельнее звучит вопрос, почему, несмотря на всю добрую волю и осознание последствий атомной войны, попытки предотвратить ее так ничтожны по сравнению с величиной опасности и вероятностью ее возникновения. Полным ходом идет гонка атомных вооружений, продолжается «холодная война».
Именно тревога побудила меня исследовать феномен безразличия по отношению к жизни во все более механизированном индустриальном мире. В этом мире человек стал вещью, и – как следствие этого – он со страхом и равнодушием, если не с ненавистью, противостоит жизни. Нынешняя склонность к насилию, проявляющаяся в молодежной преступности и политических убийствах, ставит перед нами задачу сделать первый шаг на пути к переменам. Возникает вопрос, идем ли мы по направлению к новому варварству, даже если дело не дойдет до атомной войны, или возможен ренессанс нашей гуманистической традиции.
Наряду с обсуждением данной проблемы в этой книге мне хотелось бы прояснить, как соотносятся мои психоаналитические представления с теорией Фрейда. Я никогда не соглашался с тем, что меня причисляли к новой «школе» психоанализа, как бы ее ни называли – «культурной школой» или «неофрейдизмом». Я убежден, что эти школы дали ценные результаты, однако некоторые из них отодвинули на задний план многие из важнейших открытий Фрейда. Я определенно не являюсь «ортодоксальным фрейдистом». Дело в том, что любая теория, которая не изменяется в течение 60 лет, именно по этой причине не является больше первоначальной теорией своего создателя; она, скорее, окаменелое повторение прежнего и как таковая в действительности превращается в установку.

Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды

Эрих Фромм; пер. с англ. В.А. Закса, Т.В. Панфиловой.
Москва: АСТ, 2014. — 348, [4] с. — (Новая философия).
ISBN 978-5-17-079592-5

Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды - Содержание

От автора
Душа человека
  • I. Человек – волк или овца?
  • II. Различные формы насилия
  • III. Любовь к мертвому и любовь к живому
  • IV. Индивидуальный и общественный нарциссизм
  • V. Инцестуальные связи
  • VI. Свобода. Детерминизм. Альтернативность
Революция надежды
Предисловие
Глава I
Глава II
  • 1. Что нельзя считать надеждой
  • 2. Парадокс и сущность надежды
  • 3. Вера
  • 4. Стойкость
  • 5. Воскресение
  • 6. Мессианская надежда
  • 7. Крушение надежды
Глава III
  • 1. Где мы сейчас?
  • 2. В преддверии дегуманизированного общества 2000 года
  • 3. Современное технологическое общество
    • А. Его принципы
    • B. Его воздействие на человека
    • C. Потребность в уверенности
Глава IV
  • 1. Человеческая природа в своих проявлениях
  • 2. Условия человеческого существования
  • 3. Потребность в системе ориентации и привязанности
  • 4. Потребность выжить – и не только выжить
  • 5. «Очеловеченные переживания»
  • 6. Ценности и нормы
Глава V
  • 1. Общие посылки
  • 2. Гуманистическое планирование
  • 3. Активизация человека и высвобождение его энергии
  • 4. Гуманизированное потребление
  • 5. Психодуховное обновление
Глава VI
  • 1. Некоторые условия
  • 2. Движение
Примечания
Фромм - Бегство от свободы. Человек для себя
Эрих Фромм (1900—1980) — один из тех «великих психологов-теоретиков» (М. Ярошевский), чьи идеи оказали громадное влияние не только на собственно психологию, но и на философию, антропологию, историю, социологию. Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Карен Хорни, Гарри Салливен, Эрих Фромм — всех этих ученых отличало парадигмальное мышление, то есть их идеи «рождали революцию в сознании людей» (П. Гуревич). Начинал Фромм как ученик Фрейда, однако, подобно К. Г. Юнгу, достаточно быстро осознал ограниченность фрейдизма. Соглашаясь с тем, что Фрейд предложил человечеству принципиально новую схему мышления, он полагал, что фрейдизм есть «продукт своей культуры», не имеющий возможности выйти за ее рамки. Предложенный Фроммом «гуманистический психоанализ» — это попытка преодолеть «биологичность» и «мифологичность» учения Фрейда, соединить несомненные достижения фрейдизма с социологическими теориями в стремлении создать гармоничную общественную структуру, «здоровое общество» (так называлась одна из работ Фромма) на основе психоаналитической «социальной и индивидуальной терапии».
Очевидная заслуга Фромма и его соратников состоит в том, что их усилиями психоанализ из научной теории превратился в своего рода терапевтическую практику (особенно в западном обществе), можно даже сказать — в философию. Заслуга — и одновременно вина: ведь в современном обществе психоанализ благодаря своей «философской», «гуманистической» составляющей сделался почти религией, подобно юриспруденции: недаром в социальном коде западного общества понятие «достойной жизни» включает в себя наличие собственного адвоката и собственного психоаналитика. «Сегодня психоанализ представляет собой некий суррогат религии для утративших веру и выбитых из традиционной культуры европейцев и американцев. Вместе с экзотическими восточными учениями, оккультизмом, биоэнергетикой и другими "плодами просвещения" психоанализ занимает в душе западного человека место, освобожденное христианством» (А. Руткевич). Впрочем, для самого Фромма психоанализ — будь то классический или гуманистический — отнюдь не был «суррогатом религии». Это — лишь веха, репер, указатель, помогающий обрести «путь к себе», сделать выбор между «имеет» и «быть», найти точку опоры в мире, увлеченно предающемся «бегству от свободы».
Эта книга — часть обширного исследования, посвященного психике современного человека, а также проблемам взаимосвязи и взаимодействия между психологическими и социологическими факторами общественного развития. Я занимаюсь этой работой уже несколько лет, ее завершение потребует еще большего времени, — между тем нынешние тенденции политического развития ставят под угрозу величайшее достижение современной культуры: индивидуальность и неповторимость каждого человека. Это вынудило меня прервать работу над проблемой в целом и сконцентрировать внимание на одном аспекте, ключевом для культурного и социального кризиса наших дней: на значении свободы для современного человека

Эрих Фромм - Бегство от свободы. Человек для себя

пер. с англ.
М.: ACT: ACT МОСКВА, 2006. 571, [5] с
Philosophy
ISBN 5-17-022341-2

Эрих Фромм - Бегство от свободы. Человек для себя - Содержание

От редакции. Гуманистический психоанализ Эриха Фромма Игорь Артемьев
БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ
  • Предисловие к 1 изданию
  • Предисловие к 25 изданию
  • ГЛАВА 1. Свобода — психологическая проблема?
  • ГЛАВА 2. Обособление индивида и двойственность свободы
  • ГЛАВА 3. Свобода в эпоху Реформации
  • ГЛАВА 4. Два аспекта свободы для современного человека
  • ГЛАВА 5. Механизмы «бегства»
  • ГЛАВА 6. Психология нацизма
  • ГЛАВА 7. Свобода и демократия
  • ПРИЛОЖЕНИЕ. Человеческий характер и социальный процесс
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЭТИКИ
  • Предисловие
  • ГЛАВА I. Проблема
  • ГЛАВА II. Гуманистическая этика: прикладная наука искусства жить
  • ГЛАВА III. Человеческая природа и характер
  • ГЛАВА IV. Проблемы гуманистической этики
  • ГЛАВА V. Моральная проблема нашего времени
Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий
Э. Фромм - философ, реформатор психоанализа, ocновоположник неофрейдизма. Если традиционная культурология опирается на философию истории и рассматривает культуру как результат социальной активности человека, то Фромм пытается осмыслить культуру через философскую антропологию, через философское постижение человека.
В истории философии человеческая природа описывалась, как правило, путем перечисления признаков, отличающих человека от животного. Фромм попытался определить человека экзистенциально, через способ существования.

Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий

Издательство Айрис пресс, 2005. - 352 с.
ISBN 5-8112-1345-X

Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий - Содержание

  • Гуревич Л С. Горечь утраченных иллюзий
РЕВОЛЮЦИЯ НАДЕЖДЫ
  • О гyманизации технологического общества
  • Вступление (Пер. Е. Н. Фединой)
  • Глава первая. Перекресток (Пер. Е. г. Рудневой)
  • Глава вторая. Надежда (Пер. Н. Г. Кротовекой)
    • Что не является надеждой
    • Парадокс и природа надежды
    • Вера
    • Стойкость
    • Воскресение
    • Мессианская надежда
    • Крах надежды
  • Глава третья. Где мы сейчас и куда мы направляемся? (Пер. Е. Г. Рудневой)
    • Где мы сейчас?
    • Картина дегуманизированного общества 2000 года
    • Современное технологическое общество
  • Глава четвертая. Что значит быть гyмaнным? (Пер. Е. Н. Фединой)
    • Человеческая природа и ее различные проявления
    • Условия человеческого существования
    • Потребность в гpаницах ориентации и подчинения
    • Потребность выживания и трансвыживания
    • «Гуманитарные опыты»
    • Ценности и нормы
  • Глава пятая. Стадии гyманизации технологического общества (Пер. М А. Султановой)
    • Общие предпосылки
    • Гуманистическое планирование
    • Активизация человека и высвобождение eгo жизненной энергии
    • Гуманизированное потребление
    • Психологическое обновление
  • Глава шестая. Можем ли мы сделать это? (Пер. Е. Н. Фединой).
    • Некоторые условия
    • Движение
  • Эпилог. Мировые перспективы (Пер. Е. Н. Фединой)
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ
  • Сопоставление взглядов Маркса и Фрейда
  • Глава первая. Несколько предварительных заметок (Пер. Г.А.Новичковой)
  • Глава вторая. Общее основание (Пер. Г.А.Новичковой)
  • Глава третья. Концепция человека и eгo природы (Пер. Г.А.Новичковой)
  • Глава четвертая. Эволюция человека (Пер. Г.А.Новичковой)
  • Глава пятая. Человеческая мотивация (Пер. Г.А.Новичковой)
  • Глава шестая. Больной индивид и больное общество (Пер. К Л Татариновой)
  • Глава седьмая. Концепция психического здоровья (Пер. К. Л Татариновой)
  • Глава восьмая. Индивидуальный и социальный характер (Пер. К. Л. Татариновой)
  • Глава девятая. Социальное бессознательное (Пер. K.Л. Татариновой)
  • Глава десятая. Судьба двух теорий (Пер. Г.А.Новичковой)
  • Глава одиннадцатая. Некоторые идеи, близкие теме книги (Пер. Е. Н. Фединой)
  • Глава двенадцатая. Кредо (Пер. И. Е. Добровольского)
Указатель имен
Фромм - Анатомия человеческой деструктивности
«Анатомия человеческой деструктивности» — едва ли не самая лучшая работа Эриха Фромма. В ней обобщены многочисленные попытки исследователя дать целостное представление о реформированном психоанализе, о специфике философско-антропологической рефлексии. Книга имеет энциклопедический характер: автор раскрывает широчайшую панораму биологических, психологических, антропологических учений.
В ней изложены открытия, которые, как нам кажется, еще не получили должного признания в европейской науке. Разрушительное в человеке философски переосмыслено Фроммом как проблема зла в индивиде, в социуме, в истории, в жизни человеческого рода.

Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности

Издательство Республика, 1994. — 447 с.
ISBN 5—250—02472—6

Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности - Содержание

Разрушительное в человеке как тайна. П. С. Гуревич
Предисловие
Терминологические пояснения
Введение: инстинкты и человеческие страсти
Часть первая
Учения об инстинктах и влечениях; бихевиоризм;
Психоанализ
I. Представители инстинктивизма
  • Старшее поколение исследователей
  • Современное поколение исследователей: Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц
  • Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда
  • Теория агрессии Конрада Лоренца
  • Фрейд и Лоренц: сходство и различия
  • «Доказательство» по аналогии
  • О войне: итог концепции Лоренца
  • Обожествление эволюции
II. Бихевиоризм и теория среды
  • Теория среды у просветителей
  • Бихевиоризм
  • Необихевиоризм Б. Ф. Скиннера
  • Цели и ценности
  • Причины популярности Скиннера
  • Бихевиоризм и агрессия
  • О психологических экспериментах
  • Теория фрустрационной агрессивности
III. Бихевиоризм и инстинктивизм: сходство и различия
  • Черты сходства
  • Новые подходы
  • О политической и социальной подоплеке обеих теорий
IV. Психоаналитический подход к пониманию агрессивности
  • Выводы
  • Часть вторая
  • Открытия, опровергающие инстинктивисгов
V. Нейрофизиология
  • Отношения между психологией и нейрофизиологией
  • Мозг как основа агрессивного поведения
  • Защитная функция агрессивности
  • Инстинкт «бегства»
  • Поведение хищников и агрессивность
VI. Поведение животных
  • Агрессивность в неволе
  • Перенаселенность и агрессивность у людей
  • Агрессивность животных в естественных условиях обитания
  • Проблема территории и лидерства
  • Агрессивность других млекопитающих
  • Есть ли у человека инстинкт «Не убивай!»?
VII. Палеонтология
  • Является ли человек особым видом?
  • Является ли человек хищником?
VIII. Антропология
  • «Человек-охотник» — это ли Адам антропологии?
  • Первобытные охотники и агрессивность
  • Можно ли первобытных охотников считать обществом благоденствия?
  • Война у первобытных народов
  • Революция эпохи неолита
  • Доисторическое общество и природа человека
  • Революция городов
  • Агрессивность в первобытных культурах
  • Анализ тридцати первобытных племен
  • Система А: жизнеутверждающие общества
  • Система В: недеструктивное, но все же агрессивное общество
  • Система С: деструктивные общества
  • Иллюстрации к трем системам
  • Симптомы жестокости и деструктивности
  • Часть третья
  • Различные типы агрессии и деструктивности и их предпосылки
IХ. Доброкачественная агрессия
  • Предварительные замечания
  • Псевдоагрессия
  • Непреднамеренная агрессия
  • Игровая агрессия
  • Агрессия как самоутверждение
  • Оборонительная агрессия
  • Различие между человеком и животным
  • Агрессивность и свобода
  • Агрессия и нарциссизм
  • Агрессивность и сопротивление
  • Агрессия и конформизм
  • Инструментальная агрессия
  • О причинах войн
  • Условия снижения оборонительной агрессии
X. Злокачественная агрессия: предпосылки
  • Предварительные замечания
  • Природа человека
  • Экзистенциальные потребности человека и различные укоренившиеся в его характере страсти
  • Ценностные ориентации и объект почитания
  • Исторические корни
  • Чувство единения
  • Творческие способности
  • Возбуждение и стимулирование
  • Хроническая депрессия и скука (тоска)
  • Структура характера
  • Предпосылки для формирования страстей, обусловленных характером
  • Нейрофизические предпосылки
  • Социальные условия
  • О рациональности и иррациональности инстинктов и страстей
  • Психологическая функция страстей
ХI. Злокачественная агрессия: жестокость и деструктивность
  • Кажущаяся деструктивность
  • Спонтанные формы
  • Исторический обзор
  • Деструктивность отмщения
  • Экстатическая деструктивность
  • Поклонение деструктивности
  • Эрнст фон Саломон и его герой Керн. Клинический случай поклонения идолу разрушения
  • Деструктивный характер: садизм
  • Примеры сексуального садизма и м азохизма
  • Иосиф Сталин, клинический случай несексуального садизма
  • Сущность садизма
  • Условия, вызывающие садизм
  • Генрих Гиммлер, клинический случай анально-накопительского садизма
  • Выводы
ХII. Злокачественная агрессия: некрофилия
  • Традиционные представления
  • Некрофильский характер
  • Некрофильские сновидения
  • Непреднамеренные” некрофильские действия
  • Некрофильский язык
  • Обожествление техники и некрофилия
  • Гипотеза об инцесте и Эдиповом комплексе
  • Отношение фрейдовской теории влечения к биофилии и некрофилии
  • Симптоматика «некрофилии»
ХIII. Злокачественная агрессия: Адольф Гитлер — клинический случай некрофилии
  • Предварительные замечания
  • Родители Гитлера и раннее детство
  • Клара Гитлер
  • Алоис Гитлер
  • Раннее детство Адольфа Гитлера (до шести лет: 1889— 1895)
  • Детство Гитлера (.с шести до одиннадцати лет: 1895— 1900)
  • Отрочество и юность (с одиннадцати до семнадцати лет: 1900— 1906)
  • Вена (1907— 1913)
  • Мюнхен
  • Методологические замечания
  • Деструктивность Гитлера
  • Вытеснение деструктивности
  • Другие аспекты личности Гитлера
  • Отношения с женщинами
  • Таланты и способности
  • Маскировка
  • Недостаток воли и реализма
Эпилог: о двойственности надежды
Приложение: Фрейдова теория агрессивности и деструктивности
Список литературы
Примечания
Эрих Фромм. Биографическая справка. Э. М. Телятникова
Указатель имен
Фромм - Вы будете как боги
Одним из существенных достижений психоанализа является то, что он преодолел ложное различие между социальной психологией и индивидуальной психологией. С одной стороны, Фрейд подчеркивал, что не существует индивидуальной психологии человека в изоляции от его социального окружения, потому что человек не существует изолированно.
Фрейд не признавал никакого homo psychologicus, никакого психологического Робинзона Крузо, подобно человеку экономическому классической экономической теории. Напротив, одним из наиболее важных открытий Фрейда было понимание психологического развития наиболее ранних социальных отношений индивида – отношений с родителями, братьями и сестрами.
«Верно, – писал Фрейд, – что индивидуальная психология занимается отдельным человеком и изучает, каким образом он пытается найти удовлетворение своим инстинктивным импульсам; но лишь в редких и исключительных случаях индивидуальная психология позволяет себе отвлечься от отношений этого индивида с другими. В психическую жизнь индивида неизменно вовлекается кто‑то еще, в качестве образца, объекта, помощника, оппонента; поэтому с самого начала индивидуальная психология, в этом расширенном, но полностью обоснованном смысле этих слов, является одновременно и социальной психологией».

Эрих Фромм - Вы будете как боги

Новая Философия
Догмат о Христе и другие эссе по религии, психологии и культуре
Сборник; пер. с англ., АСТ; Москва; 2013
ISBN 978‑5‑17‑079747‑9

Эрих Фромм - Вы будете как боги - Содержание

Догмат о Христе
  • I. Методология и характер проблемы
  • II. Социально-психологическая функция религии
  • III. Раннее христианство и его идея Христа
  • IV. Трансформация христианства и догмат единосущности
  • V. Развитие догмата до Никейского собора
  • VI. Пример другой интерпретации
  • VII. Заключение
Современное положение человека
Пол и характер
Психоанализ – наука или партийная линия?
Революционный характер
Медицина и этическая проблема современного человека
О пределах и опасностях психологии
Концепция мира у ветхозаветных пророков
Вы будете как боги
  • Предисловие
  • I. Введение
  • II. Концепция Бога
  • III. Концепция человека
  • IV. Концепция истории
  • О возможности революции
    • Человек как творец истории
    • Библейская концепция мессианского времени
    • Постбиблейское развитие концепции мессианства
    • Парадокс надежды
  • V. Концепция греха и искупления
  • VI. Путь: Халаха
  • VII. Псалмы
  • VIII. Эпилог
  • IX. Приложение: псалом 21 и Страсти Господни
Примечания
Фромм - Искусство любить
Установка – что нет ничего проще, чем любить, – представляет собой наиболее широко распространенную концепцию любви, несмотря на сокрушительную очевидность обратного. Едва ли найдется какой-нибудь другой род деятельности, такое начинание, за которое принимаются с такими ослепительными надеждами и которое при этом столь же неуклонно проваливается.
Если бы речь шла о любой другой деятельности, люди стремились бы во что бы то ни стало выяснить причины неудачи и узнать, как можно их избежать, или просто перестали бы этим заниматься. Поскольку в случае любви последнее невозможно, здесь остается только один приемлемый способ избежать неудачи – исследовать ее причины и заняться изучением смысла любви.
Первый шаг в этом направлении – уяснить себе, что любовь – это искусство, подобно тому как жизнь есть искусство; если мы хотим научиться любить, мы должны поступать так же, как если бы мы хотели овладеть любым другим искусством – например, музыкой, живописью, плотницким делом, медициной или инженерным искусством.

Эрих Фромм - Искусство любить

АСТ, АСТ Москва; Москва; 2009
ISBN 978‑5‑17‑057714‑9, 978‑5‑403‑00382‑7

Эрих Фромм - Искусство любить - Содержание

  • I. Любовь – искусство?
  • II. Теория любви
    • 1. Любовь – разрешение проблемы человеческого существования
    • 2. Любовь между родителями и детьми
    • 3. Объекты любви
  • III. Любовь и ее разложение в современном западном обществе
  • IV. Практика любви
Фромм - О неповиновении
Человек утратил исходное единение с природой, определяющее существование животных. Обладая одновременно разумом и воображением, он осознает свое одиночество и отдельность, свое бессилие и невежество, случайность своего рождения и смерти.
Он не смог бы и мгновение выносить такое состояние, если бы не сумел найти новые связи со своими товарищами-людьми, которые заменили бы старые, управляемые инстинктами. Даже если бы все его физиологические потребности были удовлетворены, он ощущал бы свое одиночество и отдельность как тюрьму, из которой он должен вырваться, чтобы сохранить рассудок. Действительно, тот, кто потерял рассудок, – это человек, совершенно не способный установить какие-либо связи с себе подобными и томящийся в темнице, даже если он и не находится за решеткой.

Эрих Фромм - О неповиновении и другие эссе

АСТ: Астрель; Москва; 2012
ISBN 978‑5‑17‑073627‑0, 978‑5‑271‑40113‑8

Эрих Фромм - О неповиновении и другие эссе - Содержание

  • Предисловие
  • I. Ценности, психология и человеческое существование
  • II. Непослушание как психологическая и моральная проблема
  • III. Приложение гуманистического психоанализа к марксистской теории
  • IV. Пророки и жрецы
  • V. Пусть человек восторжествует
  • VI. Гуманистический социализм
  • VII. Психологические аспекты гарантированного дохода
  • VIII. Доводы в пользу одностороннего разоружения
    • Преимущества и опасности одностороннего разоружения
    • Некоторые психологические соображения
  • IX. Психологические проблемы старения
Примечания
Фромм - Психоанализ и религия
Никогда раньше человек не подходил к осуществлению своих самых заветных желаний так близко, как сегодня. Наши научные открытия и технические достижения позволяют нам представить день, когда для всех голодных будет накрыт стол, день, когда род человеческий объединится в одно сообщество и перестанет жить разобщенно. Для раскрытия умственных способностей человека и усложняющихся навыков организации общества, для сосредоточения сил, преследующих ту или иную цель, понабились тысячелетия. Человек создал новый мир с присущими ему законами и судьбой. И глядя на свое творение, он может сказать, что оно поистине хорошо.

Но может ли он сказать то же самое, глядя на самого себя? Приблизился ли он к осуществлению другой мечты человеческого рода – мечты о совершенстве самого человека? Мечты о человеке, возлюбившем ближнего своего, человеке справедливом, правдивом и осуществляющем собою то, чем он потенциально является, то есть образ Божий?
Сам этот вопрос вызывает смущение, поскольку ответ оказывается мучительно очевидным. Хотя мы создали множество чудесных вещей, мы не смогли сделать из самих себя тех, ради кого стоило бы прилагать все эти чудовищные усилия. Наша жизнь – это не жизнь в братстве, в счастье, в довольстве, но жизнь духовного хаоса и ожесточения, опасно приблизившихся к состоянию безумия, но не истерического безумия, встречавшегося во времена Средневековья, а того, что родственно шизофрении, при которой утерян контакт с внутренним миром, а мышление откололось от чувства.

Эрих Фромм - Психоанализ и религия

АСТ, АСТ Москва, 2010 - 160 с.
ISBN: 978-5-17-056717-1, 978-5-403-03207-0
Серия: Философия. Психология

Эрих Фромм - Психоанализ и религия - Содержание

  • Предисловие
  • 1. Проблема
  • 2. Фрейд и Юнг
  • 3. Анализ некоторых типов религиозного опыта
  • 4. Психоаналитик как «Врачеватель души»
  • 5. Психоанализ – угроза для религии?
Фромм - Человек для себя
Эта книга во многих отношениях является продолжением «Бегства от свободы», где я пытался проанализировать бегство современного человека от себя самого и своей свободы; в этой книге я обсуждаю проблемы этики, норм и ценностей, относящиеся к реализации человеком своего истинного Я и своего потенциала.
Повторение некоторых идей, изложенных в «Бегстве от свободы», в данной книге неизбежно, и хотя я старался по возможности сократить совпадающие рассуждения, полностью опустить их невозможно.
В главе, посвященной человеческой природе и характеру, я касаюсь тем характерологии, не затрагивавшихся в предыдущей книге, и ограничиваюсь только кратким указанием на обсуждавшиеся там проблемы. Читателю, желающему ознакомиться с полной картиной моей характерологии, следует прочесть обе книги, хотя для понимания настоящей работы это не является необходимым.

Эрих Фромм - Человек для себя

Астрель; Москва; 2012
ISBN 978‑5‑271‑41240‑0, 978‑5‑271‑41239‑4

Эрих Фромм - Человек для себя - Содержание

Предисловие
I
II
1. Этика: гуманистическая в противовес авторитарной
2. Этика: субъективная в противовес объективной
3. Наука о человеке[9]
4. Традиция гуманистической этики
5. Этика и психоанализ
III
1. Человеческая ситуация
а. Биологическая слабость человека
б. Экзистенциальная и историческая дихотомия человека
2. Личность
а. Темперамент
б. Характер
(1) Динамическая концепция характера
(2) Типы характера. Непродуктивные ориентации
(3) Продуктивная ориентация
(4) Ориентации в процессе социализации
(5) Смешение различных ориентаций
IV
1. Эгоизм, себялюбие и своекорыстие[65]
2. Совесть, возврат к себе
а. Авторитарная совесть
б. Гуманистическая совесть
3. Удовольствие и счастье
а. Удовольствие как критерий ценности
б. Типы удовольствия
в. Проблема цели и средства
4. Вера как черта характера
5. Моральные силы человека
а. Добродетелен или порочен человек?
б. Подавление в противовес продуктивности
в. Характер и моральные суждения
6. Абсолютная в противовес относительной, универсальная в противовес социально имманентной этике
V
Примечания
Фромм - Душа человека
В этой книге получают развитие идеи, к которым я уже обращался в своих более ранних произведениях. В работе «Бегство от свободы» я исследовал проблему свободы в связи с садизмом, мазохизмом и деструктивностью; между тем клиническая практика и теоретические размышления привели меня, как я полагаю, к более глубокому пониманию свободы, а также различных видов агрессивности и деструктивности.
Теперь я могу отличать разные формы агрессивности, которые прямо или косвенно служат жизни, от злокачественной формы деструктивности — некрофилии, или подлинной любви к мертвому, являющейся противоположностью биофилии — любви к жизни и живому. В книге «Человек для себя» я обсуждал проблему этических норм, покоящихся на нашем знании человеческой природы, а не на откровениях или законах и традициях, созданных людьми. Здесь я продолжаю исследование в данном направлении, обращая особое внимание на изучение сущности зла и проблемы выбора между добром и злом. В известном смысле эта книга, главная тема которой — способность человека разрушать, его нарциссизм и инцестуальное влечение, противоположна моей работе «Искусство любить», где речь шла о способности человека к любви. Хотя обсуждение не-любви занимает большую часть данной работы, тем не менее в ней говорится и о любви, но в новом, более широком смысле — о любви к жизни. Я пытался показать, что любовь к живому в сочетании с независимостью и преодолением нарциссизма образует «синдром роста», противоположный «синдрому распада», который возникает из любви к мертвому, из инцестуального симбиоза и злокачественного нарциссизма.

Эрих Фромм - Душа человека

Мыслители XX века
Москва: Республика, 1992 г. — 430 с.
ISBN 5—250—01511—5

Эрих Фромм - Душа человека - Содержание

ВИДНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ XX СТОЛЕТИЯ

ДУША ЧЕЛОВЕКА. Ее способность к добру и злу (перевод В. А. Закса)

От автора
I. Человек волк или овца?
II. Различные формы насилия
I I I . Любовь к мертвому и любовь к живому
IV. Индивидуальный и общественный нарциссизм
V. Инцестуальные связи
VI. Свобода. Детерминизм. Альтернативность

ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ (перевод Т. И. Перепеловой)

От автора
I. Любовь искусство?
II. Теория любви
1. Любовь — разрешение проблемы человеческого существования
2. Любовь между родителями и детьми
3. Объекты любви
а) братская любовь
б) материнская любовь
в) эротическая любовь
г) любовь к себе
д) любовь к Богу
III. Любовь и ее разложение в современном западном обществе
IV. Практика любви

ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов (перевод Т. И. Перепеловой)

От автора
I. Введение
II. Природа языка символов
III. Природа сновидений
IV. Фрейд и Юнг
V. История толкования снов
1. Ранний, не-психологический подход к толкованию снов
2. Психологический подход к толкованию снов
VI. Искусство толкования снов
VII. Символы в мифе, сказке, обычае и романе
1. Миф об Эдипе
2. Миф о сотворении мира
3. Красная Шапочка
4. Обычай субботы
5. «Процесс» Франца Кафки

ИЗ ПЛЕНА ИЛЛЮЗИЙ. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом (перевод Т. В. Панфиловой)

I. Немного личных воспоминаний
II. Общие основы
III. Концепция человека и его природы
IV. Эволюция человека
V. Человеческая мотивация
VI. Больной индивид и больное общество
VII. Понятие душевного здоровья
VIII. Индивидуальный и социальный характер
IX. Социальное бессознательное
X. Судьба обеих теорий
XI. Еще несколько мыслей по обсуждаемой теме
XII. Кредо

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА У К. МАРКСА (перевод Э. М. Телятниковой)

I. Маркс и фальсификация его мыслей
II. Исторический материализм Маркса
III. Проблема сознания, социальной структуры и насилия
IV. Природа человека
V. Отчуждение
VI. Социализм
VII. Судьба Марксовых идей
VIII. Маркс как человек
Views 1 758
Rating 4.8 / 5
Added 17.08.2023
Author brat Vital
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4.8/5 (3)

Comments (2 comments)

Z
zenkevich 2 years ago

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E
esxatos 2 years ago

Эта страница еще не закончена, когда будут дополнены все книги - будут и ссылки

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