Эриксон - Полный цикл жизни

Термин и само понятие «психосоциального» очевидным образом должны дополнять доминирующую теорию психосексуального. Первые попытки включить их в психоаналитический контекст я отношу ко времени моей учебы в Вене — периоду расцвета эго-психологии . Опишу вкратце некоторые, получившие развитие концепции взаимоотношений эго с социальной средой . Правда, надо отметить, что две основополагающие работы, посвященные эго: одна — Анны Фрейд «The Ego and the Mechanisms of Defense» («Эго и механизмы защиты») и вторая — Х . Хартманна «Ego Psychology and the Problem of Adaptation» («Эго-психология и проблема адаптации»), — появились лишь в 1936 и 1939 годах, соответственно . Однако наблюдения и выводы, на которых основывались эти работы, были в фокусе многочисленных дискуссий за много лет до того, как я закончил свое обучение и в 1933 году переехал в Соединенные Штаты . За прошедшие годы знания о защитных и адаптивных функциях эго прочно вошли в теорию психоаналитики . Цель, которую я преследую, обращаясь к истокам, состоит в том, чтобы указать молодому исследователю, каким образом общая теория продолжает быть актуальной и все-таки до сих пор пасует перед задачей систематического осмысления роли эго во взаимоотношениях индивидуального и общественного.

В ретроспекции наиболее интересным и наиболее показательным среди всех скрытых идеологических противоречий, характеризующих развитие этой проблематики, был разлад, который изначально появился между зарождающимися концепциями А . Фрейд и Х . Хартманна . Сама Анна Фрейд со свойственной ей откровенностью сообщала, что, когда она в 1936 году впервые представила свои выводы относительно защитных функций эго Венскому обществу, то «Хартманн в целом одобрил их, но подчеркнул, что мало указать на противоборство эго и ид; что существует множество других проблем развития и функционирования эго, которые следует принимать во внимание . Это было ново для меня, а поскольку мои взгляды в то время были довольно ограниченными, я не готова была согласиться с ним». Это объясняется тем, продолжает А . Фрейд, что ее идеи пришли из представления о «защитных усилиях эго против влечений: Хартманн же оказался более революционен и предложил новый взгляд на идею автономии эго, которая до тех пор находилась вне пределов аналитического изучения» (Loewenstein et al ., 1966).

Это определение, а также эпитет «революционный» указывают на границы, которые устанавливали для себя исследователи в различные периоды развития психоаналитической теории. Чтобы оценить их вклад, нам пришлось бы рассмотреть все идеологические и научные последствия разработки каждого понятия и термина на всех этапах развития психоаналитической теории, а также представлений о человеке, сформированных естественнонаучными теориями . Конечно же, оригинальная установка Фрейда делала акцент на влечения, и мое поколение мужчин и женщин, получивших образование в Центральной Европе, помнит фундаментальнейшее из всех понятий, Trieb, которое в изначальном своем словоупотреблении в немецком языке имело множество натурфилософских коннотаций как одновременно возвышающая и сокрушающая сила . Эти коннотации часто теряются в переводе — мы переводим слово как «инстинкт» или «влечение», и неизвестно, к лучшему ли это или к худшему . Die suessen Triebe — «сладостные влечения», — сказал бы немецкий поэт, но непреклонные физиологи считали необходимым во всяких исследованиях, достойных называться научными, находить «силы равного достоинства» (Jones, 1953) — равные тем силам, которые уже были найдены и количественно измерены в естественных науках . Фрейд настаивал на том, что «все наши психологические гипотезы в один прекрасный день должны будут получить органическую основу» (1914), и ясно давал понять, что он бы желал подождать до тех пор, пока не появится по-настоящему надежное экспериментальное доказательство универсальной, но в тот момент все еще мифической инстинктивной энергии . Из этого мы могли сделать вывод, что он не был согласен с «материалистическими» попытками Райха обнаружить измеримые следы либидо в уровне тонуса отдельных поверхностей человеческого тела.

Эриксон Э., Эриксон Д. - Полный цикл жизни

СПб.: Питер, 2024. — 160 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-4461-2403-9

Эриксон Э., Эриксон Д. - Полный цикл жизни – Содержание

Предисловие к расширенной версии

Предисловие к первому изданию

Глава 1. Введение

Историческое замечание по поводу «внешнего мира»

Глава 2. Психосексуальность и возрастной цикл

Эпигенез и прегенитальность

Модус органа и постуральная и социальная модальность

Глава 3. Основные стадии психосоциального развития

Об использованных терминах и таблицах

Последняя стадия

Связь времен — зрелость

Подростковый возраст и школьный возраст

Дошкольные годы

Глава 4. Эго и этос

Заключительные заметки

Глава 5. Девятая стадия жизненного цикла

Введение

Базовое недоверие/доверие: надежда

Стыд и сомнение/автономия: воля

Вина/инициативность: целеустремленность

Чувство неполноценности/предприимчивость: компетентность

Смешение ролей/идентичность: верность

Изоляция/интимность: любовь

Стагнация/генеративность: забота

Отчаяние и отвращение/цельность: мудрость

Глава 6. Старость и общество

Глава 7. Геротрансцендентность

Библиография