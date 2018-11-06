Аскетика

Аскеза не есть нечто, появившееся после грехопадения человека, появившееся как результат его грехопадения и ставшее необходимым ради исправления греха, вошедшего в человеческую жизнь. Уже в раю Бог заповедал человеку расти духовно, трудясь по возделыванию мира, сохранению и преумножению его благодатной красоты. Содержа в самом себе, в своей собственной природе, всё богатство и многообразие тварного мира, человек был призван Богом не только преумножить красоту окружающего его творения Божия, но и самого себя соделать более красивым, зрелым и неразлучным со своим Творцом. Так, аскеза существовала ещё в раю, и если бы человек не свернул с райского пути аскезы, то грех бы не вошёл в человека.

Что представляла собой райская аскеза? Она не очищала и не призвана была очистить человека от греха (ведь ещё и не было самого греха), и вместе с тем, она способна была укрепить и углубить отношения и связь человека и Бога. Труд человека укрепил бы и закалил его телесные силы, а через них и душевные, что позволило бы человеку в конечном итоге познать самого себя, а затем и Бога, таким, «каков Он есть» (1 Ин. 3:2). Пройдя путь райской аскезы, человек созрел бы как личность, люди навечно соединились бы друг с другом и с Богом в любви и согласии. Это соединение, созревшее в аскетическом усилии человека, было бы настолько прочным, что его невозможно было бы уже разорвать – человек навсегда бы остался с Богом.

Архиепископ Амвросий (Ермаков), Священник Михаил Легеев - Введение в аскетику - учебник

Санкт-Петербургская духовная академия.

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2017. — 264 с.

(«Аскетика»).

ISBN 978-5-906627-40-7

Архиепископ Амвросий (Ермаков), Священник Михаил Легеев - Введение в аскетику - Учебник - Содержание

Тема 1. Предмет аскетики – аскеза Приложение: Митрополит Антоний Сурожский. Ученичество

Тема 2. Аскеза в раю. Универсальный смысл аскезы

Тема 3. Грех и его последствия для человека Приложение: Архимандрит Эмилиан (Вафидис) Толкование на подвижнические слова аввы Исайи (фрагменты)

Тема 4. Страдательный характер аскезы в реалиях падшего мира Приложение: Преподобный Иосиф Исихаст. Фрагменты писем

Тема 5. Страсти и добродетели Приложение: Архимандрит Иоанн (Крестъянкин). Семь нечистых духов Преподобный Порфирий Кавсокаливит. Христианская религия преображает человека

Тема 6. Генеалогия страстей как суррогат призваний божиих человеку Приложение: Святитель Игнатий Брянчанинов. Отношение христианина к страстям его (в сокращении)

Тема 7. Виды христианского подвига и его цель

Тема 8. Путь развития и исправления греха в человеке Святитель Феофан Затворник. Грех как дело (в сокращении)

Тема 9. Покаянный настрой аскезы Приложение: Преподобный Паисий Афонский Духовная борьба (фрагменты)

Тема 10. Духовное руководство Приложение: Митрополит Антоний Сурожский. Духовное руководство в Православной Церкви (в сокращении) Преподобный Паисий Афонский О необходимости духовного руководителя (фрагменты)

Тема 11. Молитва Приложение: Архимандрит Гавриил (Бунге). «Господи, научи нас молиться!» (Лк.11:1)[63] Архимандрит Эмилиан (Вафидис). Наставление о молитве (фрагменты)

Тема 12. Пост Приложение: Преподобный Амвросий Оптинский. Фрагменты писем

Тема 13. Ступени аскезы Приложение: Митрополит Иерофей (Влахос). Ступени духовного совершенства (в сокращении)

Тема 14. Благодатный опыт и богооставленность в аскезе Приложение: Архимандрит Софроний (Сахаров). Подвиг христианского духа

Тема 15. Опасности на пути аскезы. Прелесть Приложение: Святитель Игнатий Брянчанинов. Видение Христа Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести Преподобный Порфирий Кавсокаливит. Во Христе всё прекрасное, всё здоровое

Тема 16. Аскеза и таинства Приложение: Митрополит Амфилохий (Радович). Литургия и подвижничество

Тема 17. Аскеза и свобода Приложение: Преподобный Порфирий Кавсокаливит. Подвизайтесь в духовной жизни просто, кротко, без насилия Митрополит Николай (Хаджиниколау) Месогейский и Лавреотикийский. Признаки подмены в духовной жизни

Тема 18. Окончание аскезы Приложение: Преподобный Силуан Афонский. Мы – чада Божий и похожи на Господа



Архиепископ Амвросий (Ермаков), Священник Михаил Легеев - Введение в аскетику - Виды христианского подвига и его цель

Путь аскезы всякого человека имеет одни и те же стадии, одни и те же общие закономерности. Этот общий и единый путь вытекает из общего устройства человеческой природы и личности. Несмотря на это, аскетический подвиг разных людей может существенно разниться в своём характере и особенностях. Причина этого состоит в различных жизненных обстоятельствах, а также в характере самого человека. Важный вклад вносят окружающие человека люди, служащие ему примером, его наставники и учителя. В конечном итоге сам человек избирает путь своей жизни, а, следовательно, и аскетического подвига с присущими ему особенностями и чертами; выбор человеческой души в своей предельной глубине остаётся тайной свободы человека. Наиболее очевидное различие состоит между путями монашества и брака. В каждом из них человек созидает себя как Церковь Христову, но делает это различным образом.

Семья образована по образу отношений Лиц Святой Троицы и, особенно, отношений Христа с Церковью, и сама становится Церковью[35], кирпичиком Церкви, когда её члены встают на путь христианской аскезы и следования за Христом. Через эти священные образы христианская семья научается быть Церковью и вызревает как Церковь, совершая общий для супругов путь аскезы или, по крайней мере, учась такому пути. Теснейшее общение супругов в браке по природе (по духу, душе и телу человеческим) призвано прообразовывать и предварять их теснейшее общение со Христом в церковной жизни. Брак нацелен на евхаристичность, ведь именно Евхаристию он прообразует и к ней стремится. Вместе с тем, путь семьи пролегает в мире, более сложен для аскезы, вследствие чего аскеза в браке принимает формы, как правило, более лёгкие по своему формальному содержанию и, одновременно, более трудные по исполнению.

Важнейшая задача аскезы в браке – общий путь и вызревание отношений к Богу через отношения друг ко другу супругов. Монашество идёт к Богу минуя образы, более простым путём в своей основе, хотя на практике жизни этот путь оказывается не прост и не лёгок. Монашество именуется равноангельским образом в силу простоты, ориентированной, прежде всего, на постоянное «изменение ума»[36], или духа, человека. Общение с другими людьми на этом пути не носит столь полного характера личного взаимопроникновения природ, как на пути брака. Особенно выраженный в монашестве покаянный настрой аскезы (необходимый, впрочем, для всякого вида аскетического подвига) характеризует не только отношение монашествующих к Богу, но и к человеку. Монашество является более высоким путём к Богу, чем брак; формы аскезы здесь, как правило, более трудны по своему содержанию и, одновременно, легче исполнимы, нежели в браке.

Но и внутри как монашества, так и брака, христианская аскеза может принимать различные виды и формы. В зависимости от своего внутреннего склада, тот или иной человек более способен двигаться к Богу тем или иным путём. Об этом, в частности, говорит прп. Серафим Саровский в своей знаменитой беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни. Для человека важно не формальное исполнение тех или иных «аскетических упражнений», но – личный путь к Богу, в результате которого крепнут его отношения с Ним. Необходимо выбирать тот путь аскезы и те её формы и особенности (среди предлагаемого Церковью многообразия), которые именно данному человеку принесут наибольшую «духовную прибыль» богообщения и стяжания Святого Духа.

Если мы посмотрим на святых, жизнь которых является для нас образцом аскезы, то увидим множество путей, ведущих к Богу. Прежде всего, эти пути отражены в самих чинах святости: святители, преподобные, мученики, блаженные, благоверные, праведные и проч. Обстоятельства и характер человека определили жизнь святых. Но даже и в пределах одного чина святости будут представлены разные духовные пути, формы аскезы, её оттенки и особенности. Например, при сравнении таких наиболее авторитетных духовных подвижников святой горы Афон близкого к нашему времени, как прпп. Иосиф Исихаст, Силуан Афонский, Порфирий Кавсокаливит, Паисий Афонский и архим. Софроний (Сахаров), обнаруживается существенное отличие в акцентах их аскетической практики и духовного руководства.

Пути святых являются для нас образцом и источником конкретных путей, форм аскезы; они перенимаются и продолжаются в личной аскезе разных членов Церкви через преемство духовного руководства – преемства традиций, пролегающих невидимой нитью через историю и – вместе – составляющих аскетический пласт Предания Церкви.

В Церкви сосуществуют различные традиции духовной и аскетической жизни. В духовной жизни имеет место определённое взаимовлияние: особенности духовного руководства, жизни общины, практики участия в таинствах влияют на образ духовного пути человека; равно как и напротив, духовный склад человека и его характер, как и происходящие из них навыки аскезы, влияют на выбор человеком общины, храма, духовника. При личном выборе своего пути аскезы, в большом и в малом, человеку необходимо как опираться на конкретный опыт Церкви (отметая крайности, которые выходят за рамки этого опыта), так и учитывать комплекс обстоятельств своей внутренней и внешней жизни.