Эрнст Блох - Тюбингенское введение в философию

Эрнст Симон Блох родился 8 июля 1885 года в Людвигсхафене в обеспеченной еврейской семье. Его отец Маркус Блох был железнодорожным служащим и обеспечил своему сыну хорошее образование. Однако атмосферу гимназии Эрнст выдерживал с большим трудом, рутина школьной жизни угнетала его. Гораздо более интересным и привлекательным был мир, множество миров вне школы. Современностью для Блоха был Людвигсхафен. Город, расположенный на Рейне, в конце XIX в. стал одним из промышленных центров Германии, там находились фабрики по производству анилина и соды, штаб-квартира известного концерна BASF. Силуэт города определяли дымящиеся фабричные трубы, домны, унылые административные здания заводов и фабрик. Это было царство техники, триумф технического разума и одновременно поражение разума социального — зараженный воздух, изможденные пролетарии. На противоположном берегу Рейна находился другой мир, прошлое — Манхайм.

В этом городе, в отличие от Людвигсхафена, проживали свою размеренную, освященную традициями жизнь дворяне. Вместо доходных домов на уютных улочках располагались красивые виллы. Там был иной воздух, иные ритмы, иное ощущение жизни. Однако традиционность Манхайма состояла не столько в этом, сколько в другом — здесь находился один из крупнейших дворцов Германии, библиотека которого содержала книги по самым различным отраслям знаний, в том числе по истории философии с древних времен до середины XIX в. Эта библиотека стала прибежищем для юного Блоха, с 15 до 18 лет он прочел Шопенгауэра, Лейбница, Канта, Фихте, Спинозу, Гегеля, Шеллинга. Можно сказать, что Блох в юношеские годы самостоятельно прошел путь мировой философии. (Хотя надо заметить, что тяга и способность к философскому самообразованию была, видимо, чертой времени — то же самое можно сказать про В. Беньямина, Т. Адорно.) Наконец, был еще и третий мир, куда гимназист Эрнст Блох особенно стремился. Это была фантазия — яркие образы, сильные переживания.

Ежегодная ярмарка в Манхайме, Национальный театр, где начинали свою карьеру В. Фуртвенглер и Э. Кляйбер, поражали воображение и манили далекими перспективами. А Рейн, с его судами, рассказами матросов о дальних плаваниях, открывал реальные возможности дальних путешествий и приключений. Не случайно Блох позже говорил о том, что для него всегда были наиболее важными и интересными Гегель и Карл Май. Жизнь на пересечении многих миров, их восприятие и глубокое переживание не проходили бесследно для Блоха. Современность, увиденная им не только через мир техники, но и на усталых лицах рабочих, заставляет обратиться к политической литературе: в 14 лет Эрнст прочитывает речи А. Бебеля и Р. Люксембург, выписывает социал-демократическую газету “Форвертс”. Но необходимо было объяснить происходящее, связанное с уходящим прошлым и наступающим будущим, более глубоко, и Блох пишет письма известным в то время философам. В Германии многие знаменитые ученые и мыслители переписывались со студентами и школьниками и поэтому Блох получал ответы на интересовавшие его вопросы от Эрнста Маха, Теодора Липпса, Эдуарда фон Хартмана, Вильгельма Виндельбанда2. В 1905 г. Блох не без труда сдает выпускные экзамены и отправляется в путешествие, которое растянулось на всю жизнь.

Эрнст Блох - Тюбингенское введение в философию

Пер. с нем. Т. Ю. Быстровой, С. Е. Вершинина, Д. И. Криушова.

Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1997. — 400 с.

ISBN 5-7525-0410-4

Эрнст Блох - Тюбингенское введение в философию - Содержание

ПОДХОД

1. Из себя вовне

2. Нужда учит думать

3. Вопрошающее удивление

ЗАТРУДНЕНИЯ

4. Слишком малое место

5. Сомнение по поводу чувств и мыслей

6. Изменение внутреннего и внешнего миров; взаимосвязь

МЕТОДИЧЕСКИЙ МОТИВ ПУТЕШЕСТВИЯ

7. Пронзающее размышление

8. Форма знания: путешествие, план Фауста

9. Еще раз о фаустовском мотиве Феноменологии духа

10. Знаки-модели в пути и гегелевский тезис

ПРИМЕТЫ УТОПИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

11. Акт опережения

12. О значении утопии

13. Утопия в архетипах и произведениях

14. Научная фантазия в знании о фактах и процессах

15. Дифференциация в понятии прогресса

16. Прогресс и соразмерная ему традиция

СУБСТРАТ НА ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ОГНЕ

17. Отображение и порождение

18. Зрение и освещенное предметное

19. Какова подобного рода истина в мире?

20. Что есть диалектика и ее субстрат?

21. Дуга Утопия-Материя

ЛОГИКУМ: К ОНТОЛОГИИ ЕЩЕ-НЕ-БЫТИЯ

22. Еще раз подход к Открытому

23. Логикум: К онтологии Еще-Не-Бытия

24. Взгляд в нигилизм и тождество

25. Степени Бытия, материальное разделение реальности

26. Еще раз. Возможное — в столкновении с Необходимым и Исцеляющим

САМОПРОБЛЕМА СМЫСЛА