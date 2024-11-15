Романов Владимир - Культурно-историческая антропология

Романов - Культурно-историческая антропология
Вся предлагаемая вниманию читателя работа выросла, в конечном счете, из одного-единственного частного вопроса, который с полной очевидностью встал передо мной еще в бытность студентом вечернего отделения исторического факультета МГУ. Переводя один древнеиндийский дхармический текст, посвященный правилам благопристойного поведения «дваждырожденных», среди прочих норм, касавшихся самых различных сторон повседневной жизни, я неожиданно столкнулся также с предписаниями о том, как следует справлять нужду, большую и малую.
Было совершенно ясно, что здесь, как и обычно, когда в моем тексте шел разговор о совершении повседневных домашних обрядов, о разного рода искупительных процедурах, о правилах торговли, о достижении «трудного для лицезрения» атмана, об очищении, решении ряда правовых дел и т. д., всякий раз и без всяких новаций просто кодифицировалась устоявшаяся и освященная временем традиционная практика. Смущало только одно небольшое обстоятельство. Если прагматическая необходимость в кодификации всего остального материала еще могла получить (и иногда получала в литературе) хотя бы внешне правдоподобное (но, отмечу, неизменно частное) объяснение, то тот же вопрос относительно отправления естественных потребностей человека повисал безответно в воздухе. «И действительно, – думалось мне, – разве без опоры на текст никак нельзя было справить нужду, или разве кто-нибудь из древнеиндийских диссидентов, обильно расплодившихся в предшествующий моему тексту период духовного, как говорят, брожения, смог предложить обществу что-либо принципиально новое взамен?!»
Вот в этой-то как раз связи у меня впервые родилось смутное подозрение, что, придерживаясь рутины научной мысли в поисках причинного объяснения, кажущегося нам наиболее разумным и наиболее для нас приемлемым, упускаешь что-то главное здесь и это главное состоит, быть может, не столько в описываемой практике, сколько в самом акте описания, который безотносительно к чему-либо уже сам по себе заключал в это время определенный момент новизны и притом достаточно сильный, чтобы мотивировать вне зависимости от прагматики текстовую объективацию стародавних норм сложившегося ранее поведения.
Романов Владимир - Культурно-историческая антропология
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2018. 362 с.
Серия "Humanitas"
ISBN 978-5-98712-130-6
Романов Владимир - Культурно-историческая антропология - Содержание
Предисловие
Часть I. Человек, язык, культура: По эту сторону от объективного
- Введение. Антропоцентричный подход к языку vs. объективистский (к методологии гуманитарного исследования)
- Глава 1. Становление одушевленной реальности, или по эту сторону от объективной
- Глава 2. Становление очеловеченной реальности, или по эту сторону от умозримой
- Глава 3. Становление умозримой реальности, или по ту сторону от очеловеченной
- Заключение. Язык как потенциальный текст культуры
Часть II. Культура симпрактического типа (к реконструкции первобытной культуры)
- Введение. О деятельностном подходе к культуре
- Глава 1. Техническая деятельность в традиционном обществе
- Глава 2. Обрядовая деятельность в традиционном обществе
- Глава 3. Текстовая деятельность в традиционном обществе
- Глава 4. Традиционное мышление и самосознание
- Заключение. Традиционная культура: «повторение без повторения»
Часть III. Культура теоретического типа в ее поздне- и послеведийском варианте
- Введение. От первобытной культуры к древней
- Глава 1. Культура брахманической Индии: методологические предпосылки исследования
- Глава 2. О понятии yajna («жертвоприношение»)
- Глава 3. О понятии satya («то, что сбывается»)
- Глава 4. О понятии bhu («становиться сущим»)
- Глава 5. Развитие древнеиндийской культуры в ведийский период: от самхит к брахманам
- Глава 6. От понятии аtman («сам»)
- Глава 7. Развитие древнеиндийской культуры в поздневедийский период: от брахман к упанишадам
- Глава 8. О понятии upaniщad
- Глава 9. О понятии upa-аs
- Глава 10. «Тайная» книга Х «Шатапатха-брахманы» (о значении оборота ya evam veda)
- Глава 11. Книга ХI «Шатапатха-брахманы» (об «оковах ритуализма» и «освобождении» от них)
Заключение. К жанровой эволюции брахманической прозы в поздне- и послеведийский периоды
Послесловие. Гуманитарный опыт как форма самопонимания культуры
Список сокращений
Библиография
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