Сперва — объяснение о методе и языке. Описать национальное — это выявить уникальное. Эта задача не поддается только рассудочному мышлению. Здесь образ, символ и миф эффективнее работают. Строгая логика и «бинарные оппозиции» обесцвечивают: все — на одно лицо выходят, а национальные особенности — это как выражение лица и интонация. В этом деле не доказать, а показать — возможно. Ведь цель-то — сообщить представление (не понятие — это невозможно) о каждом национальном мире, чтобы оно было ярко и убедительно. И тут поле ассоциаций из разных сфер вокруг костяка рассуждения обладает «доказательной» силой и убеждает более, нежели непротиворечивое выведение звена из звена.

И такое поле залито и воспринимается тем же «естественным светом разума» (Декарт). Это не чисто философский текст. Но строго философские подходы оказались бессильны справиться с национальной материей. Я предлагаю текст — культурологический по предмету. В нем рассудочное и образное мышление работают вместе. Смотреть на национальное — как на солнце: прямой взгляд и подход напролом («прямой наводкой ») слепит — и предмет ускользает. А вот сбоку заглядывать, подглядывать, вроде случайное улавливать — глядь! — вдруг некий целостный образ и складывается... Поэтому полагаю, что мой метод соответствует предмету. Что же до протяженности предлагаемого текста, так ведь тут сжато изложена целая система и метод, что давно просили меня дать в сгустке — для гуманитариев из разных областей.

Гачев Георгий - Образы Божества в культуре: Национальные варианты

М.: Академический проект; Культура, 2016. 891 с.

(Технологии культуры: Национальные образы мира)

ISBN 978-5-8291-1799-3 (Академический проект)

ISBN 978-5-902767-64-0 (Культура)

Гачев Георгий - Образы Божества в культуре: Национальные варианты - Содержание

Предуведомление от автора

I. Национальный Космо-Психо-Логос

Ландшафт и религия

Панорама Евразии

Миф. Национальный. Индивидуальный

Еврейский образ Бога

Язык тела в Евангелиях

Национальные образы Бога в переводах Нагорной проповеди

Космос ислама

Английский образ Бога

Болгарский образ Бога

Религия Достоевского

«Ум ума» с «умом сердца» не в ладу (Религия Толстого)

Религия Есенина

Диалектика сакрального и светского в культуре. «Чевенгур» А. Платонова

ІІ. КРЕСТЬЯНСТВУЮ И ХРИСТИАНСТВУЮ С СЕМЬЕЮ В ДЕРЕВНЕ И ДУМАЮ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ БОГА

Национальные варианты святых. Англичанин Томас Мор

Французский святой Жан-Мари Вианней, арсский пастырь

Русский блаженный

Германское чувство Бога (по Мейстеру Экхарту)

Французский вариант религиозного чувства (Тейяр де Шарден, Паскаль)

Сергий Радонежский

Франциск Ассизский

Мартин Лютер

Классификация религий (по Николаю Федорову)

Русская вера по «Стихам духовным»

Американский Иисус

Бог на Руси и в США

Болгарская мистика

III. ПРИЛОЖЕНИЕ

Размышления о национальных вариантах религиозного чувства из жизнемыслей 1999-2004

«Прибавок в Логосе в творение Бога внося...» (Из жизнемыслей 2005-2008)

Прот. Владимир Вигилянский. Слово на отпевании Г. Д. Гачева в храме св. благоверного царевича Димитрия при городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова 25 марта 2008 года

Анастасия Гачева. К истории создания книги «Образы Божества в культуре. Национальные варианты»

Указатель имен исторических и мифологических

Гачев Георгий - Образы Божества в культуре: Национальные варианты - Предуведомление от автора

Две главные линии моей душевно-духовной и мыслительной работы за жизнь сходятся в этом труде: «познай самого себя» (Сократов императив человеку) и «познай мир» — его Единое во множестве. Первое осуществлялось в жизненно-философском дневнике «жизне-мыслей» — самонаблюдении каждодневном над опытами жизнепрохождения. Второе — через приникание к богатству Бытия вокруг — в озирании, в «разуме восхищенном». И конкретнее — в описании национальных образов мира. Оба вектора: внутрь в «я» и вовне в мир — естественно переплетены, меж ними взаимопитание, вос-связь — РЕ-ЛИГИО, re-ligio (лат.).

Ибо таков со-мысл этого делания, а именно: ВОС-СО-ЕДИН-ЕНИЕ ВСЕГО СО ВСЕМ: всех особей, атомов, индивидов, частей в Единое Целое. А Центр Целого — «Бог». Так что в узле, средоточии это — «я » и «Бог », моя жизнь и мир, Бытие. Диалог их и свод. До сих пор я увлеченно странствовал умом и воображением по разным странам и национальным культурам в жанре интеллектуальных путешествий (ибо реальные путешествия телом лишь под конец жизни мне выпало совершать) — и целый спектр национальных картин мира, радуга национальных ментальностей восписаны в серии книг. Но — о Боге?.. Ходил вокруг да около, трепеща приступать напрямую. Да и как взирать в Солнце? Ослепнешь. Так что косвенно многое высказывалось о национальных верованиях, божествах в ходе описания разных культур. Но теперь пора свести эти опыты и соображения воедино. Что и предлагается в настоящей книге. Два предварительных объяснения. Первое. Это — не богословие: не Бог здесь предмет, а религиозные опыты внутри, в ходе жизни.

И в том же Христианстве исследуются не догматические различия: там православие, католицизм, протестантизм и проч. — но те краски, особенности, которые христианство получает, попадая в космос, природу, быт, язык, характер, историю того или иного народа. Второе же предварение — о жанре и стиле предлежащего читателю текста. Это не трактат, не строгое исследование предмета, темы, не абстрактное (= отвлеченное) тут мышление, а Привлеченное — к жизни человека, думающего о Боге, к трудам, дням, в ситуациях, отношениях в семье с ближними, на работе с «дальними», в обществе в данном месте и времени. Это — экзистенциальное произведение совместно жизни и мыслей по ее ходу, где «макро» и «микро» переплетаются, входят одно в другое и даже неразделимы.

Самые высшие идеи, понятия — вдруг узнаются в самом мелочном переживании повседневия, и наоборот: разбив нечаянно стакан из-за неловкого телодвижения, я думаю о «христианских телодвижениях», о христианском обращении с вещами, о грехе невнимания и неуважения к душе человека, сделавшего сей предмет. И так всепроникаемость Бога во всё восчувствуется, понимается. Всё — в контексте житейском, и он нужен, фиксация прозы жизни, чтоб сакральный пласт проступил, прорезался, за-оче-виделся, замечен, узнан стал... Живой Бог — живущий, «Сущий» во всём...

Так что, если сослаться на прецеденты, то текст мой — это помесь Розанова («Опавшие листья») с Бердяевым («Самопознание»). Или если взять европейские аналоги, то — гибрид Пруста со Шпенглером: идет самоисследование, «поток сознания», а в нем трактаты о национальных мирах и умах... Такой жанр соответствует теме. Ре-лигия — это живое дыхание и делание, а не набор святынь (ликов и ритуалов), догматов и формул. Так что да не брезгует читатель воспроизведенной тут «житейщиной»: она относится к нашему «делу» не менее, нежели логические формулировки и толкования. Естественно в разных главах и кусках преобладает то «трактатное», то «жизненное», но шествуют они вместе, рука об руку. Тут дуэт — и это в интонации даже «отвлеченных» построений расслышивается: торчат ослиные уши — как некий «генерал-бас» под фиоритурой.

Теперь — о последовательности глав и строении книги. В начале — программная статья «Национальный Космо-Психо-Логос», где сжато изложен мой подход к описанию национальных образов мира, концепция, методология, техника... Затем же — панорама пространства религий, его ощупь способом «тыка» в разные точки религиозного корпуса, как пункция и срез тканей в разных местах, органах. Особый акцент — на вариантах религиозности у русских. Завершает книгу сокращенный вариант Писания «Крестьянствую и христианствую с семьею в деревне и думаю о национальных образах Бога», где вместе и о том, и о сём...

Переделкино. 4 ноября 2007 года