Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты

Митрополит Никифор — один из наиболее ярких представителей древнерусской религиозно-философской мысли. Он прибыл на Русь из Византии в качестве верховного архиерея. Находясь на посту главы древнерусской Церкви, первоиерарх выступил как писатель, полемист и проповедник. Его перу принадлежит ряд произведений нравственно-назидательного («Послание о посте», «Поучение в Неделю сыропустную») и обличительного (антилатинские послания) характера. Если последние в значительной степени представляют собой компиляции, составленные на основе уже существовавших аналогов в восточно-христианской письменности, то два первых из перечисленных текстов оригинальны по форме и отличаются глубиной заключенного в них идейного содержания.

Автор выводит своих читателей на смысловые пласты, которые напрямую не связаны с практическими задачами архипастырской деятельности. Особенно это касается «Послания о посте». В нем полученные на родине основательные знания в области философии и богословия митрополит-грек изложил в тексте, по своей жанровой специфике не нуждавшемся в серьезной религиозно-философской проработке. При решении задач, которые стояли перед прибывшим на Русь митрополитом, можно было бы ограничиться конкретными наставлениями и рекомендациями. Так поступали многие из известных нам древнерусских писателей и проповедников, не расширявшие проблемное поле далее ссылок на Священное Писание и отцов Церкви. Совсем иной пример творчества являет собой текст Никифора.



Митрополит Никифор

Исслед. В. В. Милькова, С. В. Мильковой, С. М. Полянского; подгот. текстов В. В. Милькова, С. В. Мильковой; пер. С. М. Полянского; коммент. А. И. Макарова, В. В. Милькова, С. М. Полянского. СПб.: ИД «Міръ», 2007. — 560 с. Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. V. ISBN 978-5-98846-001-5

Митрополит Никифор - Содержание

Предисловие. (В. В. Мильков)

НИКИФОР - ВЫДАЮЩИЙСЯ МЫСЛИТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Сведения о митрополите Никифоре в историко-культурном контексте его эпохи (В. В. Мильков)

Религиозно-философские воззрения митрополита Никифора (Б. Б. Мильков, С. М. Полянский)

Этика отношений с иноверцами в антилатинских произведениях Никифора (С. М. Полянский)

Никифор и древнерусская мысль (Б. Б. Мильков)

МИТРОПОЛИТ НИКИФОР И ВЛАДИМИР МОНОМАХ — СВОЕОБРАЗИЕ ВЗГЛЯДОВ И ПАРАЛЛЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕЛИКИХ СОВРЕМЕННИКОВ

Нравственная программа Владимира Мономаха и ее идейно-философские основания (Б. Б. Мильков, С. В. Милькова)

СОЧИНЕНИЯ МИТРОПОЛИТА НИКИФОРА

Послание [о посте] Никифора митрополита Киевского к великому князю Владимиру, сыну Всеволода, внуку Ярослава

Послание от Никифора митрополита Киевского к Владимиру князю Всея Руси [о вере латинской]

Поучение митрополита русского Никифора в Неделю сыропустную

[Послание неизвестному князю] митрополита Никифора о латинах

Послание от Никифора митрополита Киевского [и] всей Русской земли, написание на латину к Ярославу князю Муромскому

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фототипическое воспроизведение «Послания о посте Владимиру Мономаху» по рукописи РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 1054

Фототипическое воспроизведение «Послания о вере латинской Владимиру Мономаху» по рукописи РНБ. 0.1.265

Список сокращений

Митрополит Никифор - Отрывок из книги Именно на русской почве в творчестве Никифора особенно ярко проявились те качества, которые в его стране были свойственны в то время достаточно широкому слою представителей культуры. Поэтому выяснение идейно-религиозных особенностей духовной жизни в Византии периода формирования личности Никифора имеет большое значение в понимании того, с каким багажом прибыл на место своего пастырского служения образованный византиец и какие религиозно-философские тенденции принес он в конце XI — начале XII в. на русскую почву. Применительно к задачам изучения средневековой отечественной мысли весьма важно конкретизировать, какую часть из полученного на родине интеллектуального багажа он актуализировал в соответствии с духовными нуждами и запросами тогдашнего древнерусского общества.



Требует также своего прояснения неизученный до сих пор вопрос о возможном продвижении Никифора по ступеням высшей церковной иерархии на Руси, что замыкается на проблему возможного его пребывания на Руси до восхождения на митрополичий престол. На это указывают глухие свидетельства об избрании некоего Никифора русским митрополитом в 1096 г. из Полоцких епископов, что в свою очередь требует проверить надежность источника, выяснить основами отождествления обоих Никифоров, установить достоверность хронологической привязки событий и выяснить возможности и конкретные обстоятельства появления одного и того же лица на высшей церковной должности с перерывом в восемь лет (1096—1104). Отдельной исследовательской задачей является изучение специфики взаимоотношений духовных и светских властей на Руси в начале XII столетия, притом что имеющийся материал о деятельности митрополита Никифора содержит весьма интересные и показательные данные на этот счет.



В литературе неоднократно высказывалось предположение, что Никифор происходил из Ликии Малоазийской или был связан с этим местом до получения своего назначения на Русь. Однако надо признать, что достоверные данные относительно происхождения Никифора отсутствуют и подобного рода утверждения могут относиться только к области предположений.С учетом гипотетичности, можно предполагать следующее.



На своей родине, будь то Ликия Малоазийская или какое-то другое место тогдашней Византии, будущий митрополит мог получить только начальное образование при церквах и монастырях. Поскольку он явно подвизался на духовной стезе, то первоначальные ступени обучения мог проходить сначала в школе, а затем как простой монах в монастыре. Для продвижения по ступеням иерархии необходимо было не только получить посвящение в сан священнослужителя, но также иметь высшее образование. Дальнейшее обучение, без которого исключался доступ к занятию высоких церковных должностей, можно было проходить только в столице Византии, поскольку византийская периферия не давала таких возможностей.

