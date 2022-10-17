Эстонская Православная Церковь - 100 лет автономии

Книга раcположена на сайте по благословению Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, главы Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата

Два года назад Господь судил мне возглавить Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата - Самоуправляемую Церковь с очень драматичной историей. В текущем году мы отмечаем 100-летие предоставления ей Русской Православной Церковью автономного статуса. Уместно подвести итоги, чтобы, проанализировав прошлое, трезво осмыслить проблематику настоящего и наметить, скажем так, с одной стороны маршрут ее дальнейшего странствия тесным, спасительным путем, с другой - обозначить характерные для нашей специфики соблазны, уводящие в сторону от него.

Одним из способов такого подведения итогов является настоящая конференция. Отсюда и ее структура, состоящая из двух частей: общетеоретической и исторической. Первая, сравнительно небольшая часть, посвящена проблематике, к прискорбию, ставшей чрезмерно актуальной в новейшей церковной истории; проблематике, порожденной противоречиями в понимании экклесиологических и канонических основ бытия Церкви в том, что касается как отношения Поместных Церквей к Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, так и православных межцерковных взаимоотношений, в частности, принципа первенства чести, превратно трактуемого Константинопольской Патриархией. Вторая тематическая часть конференции содержит (в том числе и отражающий эти противоречия) краткий обзор истории Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

То, что происходило последние 100 лет в эстонском православии, особенно в самом конце прошлого века - это веский повод задуматься о глубинных причинах церковных нестроений. Происходившее в Эстонии сравнительно в малом масштабе в 90-е гг. во всю мощь развернулось два года назад на Украине, поставив перед нами, что называется, «во весь рост» проблему, которую мы упорно по сей день не хотим замечать: распространенную в православном мире своеобразную ущербность экклесиологического мышления. В наши дни наиболее масштабно эта проблема проявилась в событиях, связанных с учреждением так называемой «Православной Церкви Украины», когда, прельстившись мнимой «легитимностью» новообразованной структуры, в нее перешли некоторые клирики, в том числе два архиерея Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вероятно, они это сделали, не понимая, что слияние раскольнических структур, под чьей бы канонической мантией они ни объединялись - это не преодоление раскола, потому что раскол врачуется исключительно покаянием, а не признанием «яко не бывшим» тяжкого греха, который, по слову свт. Иоанна Златоуста, не смывается даже мученической кровью.

Эстонская Православная Церковь: 100 лет автономии

[Сборник материалов одноименной конференции (Таллин, 26-27 ноября 2020 г.)]

Изд. 2-е, испр. и доп.

Таллин, 2021. - 492 с.

ISBN 978-9916-4-0788-2

Эстонская Православная Церковь: 100 лет автономии - Содержание

Сокращения

Предисловие