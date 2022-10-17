Эстонская Православная Церковь - 100 лет автономии
Книга раcположена на сайте по благословению Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, главы Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата
Два года назад Господь судил мне возглавить Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата - Самоуправляемую Церковь с очень драматичной историей. В текущем году мы отмечаем 100-летие предоставления ей Русской Православной Церковью автономного статуса. Уместно подвести итоги, чтобы, проанализировав прошлое, трезво осмыслить проблематику настоящего и наметить, скажем так, с одной стороны маршрут ее дальнейшего странствия тесным, спасительным путем, с другой - обозначить характерные для нашей специфики соблазны, уводящие в сторону от него.
Одним из способов такого подведения итогов является настоящая конференция. Отсюда и ее структура, состоящая из двух частей: общетеоретической и исторической. Первая, сравнительно небольшая часть, посвящена проблематике, к прискорбию, ставшей чрезмерно актуальной в новейшей церковной истории; проблематике, порожденной противоречиями в понимании экклесиологических и канонических основ бытия Церкви в том, что касается как отношения Поместных Церквей к Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, так и православных межцерковных взаимоотношений, в частности, принципа первенства чести, превратно трактуемого Константинопольской Патриархией. Вторая тематическая часть конференции содержит (в том числе и отражающий эти противоречия) краткий обзор истории Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.
То, что происходило последние 100 лет в эстонском православии, особенно в самом конце прошлого века - это веский повод задуматься о глубинных причинах церковных нестроений. Происходившее в Эстонии сравнительно в малом масштабе в 90-е гг. во всю мощь развернулось два года назад на Украине, поставив перед нами, что называется, «во весь рост» проблему, которую мы упорно по сей день не хотим замечать: распространенную в православном мире своеобразную ущербность экклесиологического мышления. В наши дни наиболее масштабно эта проблема проявилась в событиях, связанных с учреждением так называемой «Православной Церкви Украины», когда, прельстившись мнимой «легитимностью» новообразованной структуры, в нее перешли некоторые клирики, в том числе два архиерея Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вероятно, они это сделали, не понимая, что слияние раскольнических структур, под чьей бы канонической мантией они ни объединялись - это не преодоление раскола, потому что раскол врачуется исключительно покаянием, а не признанием «яко не бывшим» тяжкого греха, который, по слову свт. Иоанна Златоуста, не смывается даже мученической кровью.
Эстонская Православная Церковь: 100 лет автономии
[Сборник материалов одноименной конференции (Таллин, 26-27 ноября 2020 г.)]
Изд. 2-е, испр. и доп.
Таллин, 2021. - 492 с.
ISBN 978-9916-4-0788-2
Эстонская Православная Церковь: 100 лет автономии - Содержание
Сокращения
Предисловие
- Митр. Евгений (Решетников) - Осмысление уроков новейшей истории православия в Эстонии
- Митр. Каллист (Уэр) - Соборность и первенство в Православной Церкви (перев. с англ. В.Г. Бойко)
- Игум. Дионисий (Шленов) - Первенство Константинопольского епископа в Византии и Поствизантии: канонический и богословский аспект
- Ипод. Николай Тон - Соборность или примат? Основной вопрос жизни православия в диаспоре
- Прот. Игорь Прекуп, прот. Александр Берташ - Православие в Эстонии: происхождение, вытеснение и возрождение.
- Прот. Александр Берташ - Православная Церковь в Эстонии в 1880-1917 гг.
- Игум. Филарета (Калачева) - На пути к монастырю. Православная святыня Пюхтицкого края
- Лесная Н.В. - Финансирование строительства храмов на территории Эстонии в Синодальный период
- Прот. Константин Костромин - Священномученик Платон Ревельский - «пастырь добрый, полагающий за овцы душу свою»
- Прот. Николай Балашов - Автономия Эстонской Православной Церкви: страницы истории
- Еп. Силуан (Никитин) - Взаимоотношения Финляндской и Эстонской Апостольской Православных Церквей в 1920-1930-е гг.
- Прот. Георгий Митрофанов - Русская Православная Церковь и коммунистическое государство в 1917-1928 гг.
- Иерод. Иннокентий (Глазистов) - Православная церковная жизнь в Эстонии межвоенного периода
- Пярт И.П. - Педагогическая деятельность Русского студенческого христианского движения в Эстонии 1920-1940-х гг.
- Петров И.В. - Воссоединение ЭАПЦ с РПЦ в 1941 г.: покаянное возвращение в лоно Матери-Церкви?
- Шкаровский М.В. - Эстонская Православная Церковь в период Великой Отечественной войны
- Мянник С.Г. - Эстонская Православная Церковь в эмиграции и на Родине после Второй мировой войны
- Прот. Игорь Прекуп - Восстановление автономии ЭПЦ, раскол и его поддержка Константинопольским Патриархом Варфоломеем, затяжной церковно-государственный конфликт и его преодоление
- Прот. Даниил Леписк - Современное сосуществование на одной территории ЭПЦ МП и ЭАПЦ: проблемы, достижения и перспективы
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