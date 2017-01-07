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Евангелие от Матфея на иврите в издании Шем-Това ибн-Шапрута

Манукян - Евангелие от Матфея на иврите в издании Шем-Това ибн-Шапрута
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Biblical Studies
Настоящий перевод Евангелия от Матфея осуществлён с полного текста на иврите, который сохранился в полемическом трактате «Эвен Бохан». Этот трактат написал раввин 14-го века -Шем Тов бен-Ицхак бен-Шапрут. Есть сведенья полагать, что работу под названием «Эвен Бохан» («Пробный Камень»), Шем Тов ибн-Шапрут написал для одного из диспутов, которые проходили в те времна между иудеями и католиками (особенно перешедшими в католическое христианство евреями), дабы показать несоответствия Евангельского учения в католическом христианстве, с ТаНаХом, и тем самым предотвратить сознательный переход евреев в христианство.
Долгое время манускрипты с этим текстом были малоизвестны в среде ученых и исследователей по ряду причин, это и отсутствие свободного доступа к ним, и малый интерес как со стороны иудейских, так и со стороны христианских исследователей. Но сегодня, текст этих манускриптов опубликован и проработан во многих изданиях.
В ходе исследований, ряд ученых пришли к выводу, что Шем-Тов ибн-Шапрут поместил в свой трактат не собственный перевод Евангелия по Матфею, с греческого на иврит, а некую более древнюю редакцию оригинального текста Евангелия, написанного Матфеем на иврите. В пользу данного допущения служат обнаруженные в тексте лингвистические обороты, которые присущи только ивриту, определенная «игра слов», которая имеет смысл лишь на иврите, и упоминание о существовании оригинального еврейского текста Евангелия от Матфея, Папием Иерапольским, жившем в І-ІІ в. н.э.
Сегодня известно девять основных манускриптов Евангелия от Матфея, Шем-Това ибн-Шапрута. Три из них (В,С,H) хранятся в библиотеке, в Оксфорде, один в Лейдене (А), один в Британской библиотеке, в Лондоне (Ms. Add. No. 26964), и четыре – в библиотеке Еврейской Теологической Семинарии, в Нью Йорке (D,E,F,G). Одним из самых «авторитетных» на сегодняшний день манускриптов, принято считать манускрипт С (Ms. Opp. Add. 4° 72. Bodleian Library, Oxford). Остальные манускрипты были адаптированы к существующим греческим текстам Евангелия от Матфея.
Данный перевод с иврита на русский язык, в основном, осуществлён в соответствии с манускриптом «С», который был адаптирован к «квадратному шрифту».

Манукян А.С. - Евангелие от Матфея на иврите в издании Шем-Това ибн-Шапрута (с параллельным русским переводом)

Днепропетровск
2015г.

Манукян А.С. - Евангелие от Матфея на иврите в издании Шем-Това ибн-Шапрута (с параллельным русским переводом) - Содержание

  • Введение
  • Еврейский текст с русским переводом
  • Источники
  • Краткий словарь

Манукян А.С. - Евангелие от Матфея на иврите в издании Шем-Това ибн-Шапрута (с параллельным русским переводом) - Глава 1 (פרק א)

Глава 1
  1. Вот родословная Йешуа сына Давида, сына АвраНама.
  2. АвраЬам родил Ицхака, Ицхак родил Яакова; Яаков родил ЙеЬуду и его братьев.
  3. ЙеЬуда родил Переца и Зераха от Тамар; Перец родил Хецрона; Хецрон родил Рама.
  4. Рама родил Аминадава; Аминадав родил Нахшона; Нахшон родил Салмона.
  5. Салмон родил Боаза от Рахав блудницы; Боаз родил Оведа от Рут и Овед Родил Ишайя.
  6. Ишайя родил Давида; Давид родил от жены, Шломо, от жены Ури.
  7. Шломо родил Ровоама; Ровоам родил Авия; Авия родил Аса.
  8. Аса родил Йосафата; Йосафат родил Йорама; Йорам родил Узийя.
  9. Узийя родил (Йотама, Йотам родил Ахаза, Ахаз родил) Хезекия.
  10. Хезекия родил Менаше; Менаше родил Амона; Амон родил Йосия.
  11. Йосия родил Йехонию и его братьев в Вавилонском плену.
  12. Йехония родил Шалтиэля; Шалтиэль родил Зэрубавэля.
  13. Зэрубавэль родил АвиНуда; АвиНуд родил (Элиакима; Элиаким родил Азора; Азор родил Цадока; Цадок родил);
  14. Акима, Аким родил ЭлиЬуда.
  15. ЭлиНуд родил Эльазара; Эльазар родил Матана; Матан родил Яакова.
  16. Яаков родил Йосэфа. Этот Йосэф был мужем Мирьям, матери Йешуа, называемого Машиах, что значит Христос.
  17. (Всех родов от АвраЬама до Давида - четырнадцать родов, и от Давида до Вавилонского плена - четырнадцать родов, и от
פרק א
פרשה א
  1. אלה תולדות יש”ו בן דוד בן אברהם.
  2. אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב יעקב הוליד את יהודה ואחיו.
  3. יהודה הוליד את פרץ וזרח מתמר פרץ הוליד את חצרון חצרון הוליד את רם.
  4. ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון.
  5. שלמון הוליד את בועז מרחב הזונה בועז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי.
  6. ישי הוליד את דוד דוד הוליד את אשת שלמה מאשת אוריה.
  7. שלמה הוליד את רחבעם רחבעם הוליד את אביה אביה הוליד את אסא.
  8. אסא הוליד את יהושפט יהושפט הוליד את יורם יורם הוליד את עוזיה.
  9. עוזיה הוליד את חזקיה.
  10. חזקיה הוליד את מנשה מנשה הוליד את אמון אמון הוליד את יאשיה.
  11. יאשיה הוליד את יכניה ואחיו בגלות בבל.
  12. יכניה הוליד את שאלתיאל שאלתיאל הוליד את זרובבל.
  13. זרובב”ל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את
  14. אקים ואקים הוליד את אליהוד.
  15. ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב.
  16. ויעקב הוליד את יוסף .הוא יוסף איש מר”ים הנקרא משיח ובלעז קריס״טוס.
  17. וכל תולדות מאברהם עד דוד תולדות י”ד ומדוד עד גלות בבל תולדות י”ד ומגלות בבל עד יש”ו תילדות י”ד.
Views 10 411
Rating 4.5 / 5
Added 07.01.2017
Author denpon
Rate this publication:
4.5/5 (20)

Comments (7 comments)

Иавис 5 years ago

Можно ли здесь на сайте посмотреть место Мф 28:19,20 указаного перевода с подстрочником?

Если да, то как?
V
Vlad P. 4 years ago

Иавис, посмотреть можно весь Еврейский Новый Завет, включая и названное вами место... Сбросте мне адрес вашей электронной почты и я вам сброшу предлагаемый  ЕНЗ... Благодарю...
K
Kenki 3 years ago
Можете и мне пожалуйста отправить, [email protected]
D
denpon 9 years ago

Это глава, как пример. А там вся книга
армвор 9 years ago

только одна глава????

 
E
esxatos 9 years ago

Почему вы решили? Вся книга.
G
Gelo 9 years ago

Спасибо <3

 

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