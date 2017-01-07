Настоящий перевод Евангелия от Матфея осуществлён с полного текста на иврите, который сохранился в полемическом трактате «Эвен Бохан». Этот трактат написал раввин 14-го века -Шем Тов бен-Ицхак бен-Шапрут. Есть сведенья полагать, что работу под названием «Эвен Бохан» («Пробный Камень»), Шем Тов ибн-Шапрут написал для одного из диспутов, которые проходили в те времна между иудеями и католиками (особенно перешедшими в католическое христианство евреями), дабы показать несоответствия Евангельского учения в католическом христианстве, с ТаНаХом, и тем самым предотвратить сознательный переход евреев в христианство.

Долгое время манускрипты с этим текстом были малоизвестны в среде ученых и исследователей по ряду причин, это и отсутствие свободного доступа к ним, и малый интерес как со стороны иудейских, так и со стороны христианских исследователей. Но сегодня, текст этих манускриптов опубликован и проработан во многих изданиях.

В ходе исследований, ряд ученых пришли к выводу, что Шем-Тов ибн-Шапрут поместил в свой трактат не собственный перевод Евангелия по Матфею, с греческого на иврит, а некую более древнюю редакцию оригинального текста Евангелия, написанного Матфеем на иврите. В пользу данного допущения служат обнаруженные в тексте лингвистические обороты, которые присущи только ивриту, определенная «игра слов», которая имеет смысл лишь на иврите, и упоминание о существовании оригинального еврейского текста Евангелия от Матфея, Папием Иерапольским, жившем в І-ІІ в. н.э.

Сегодня известно девять основных манускриптов Евангелия от Матфея, Шем-Това ибн-Шапрута. Три из них (В,С,H) хранятся в библиотеке, в Оксфорде, один в Лейдене (А), один в Британской библиотеке, в Лондоне (Ms. Add. No. 26964), и четыре – в библиотеке Еврейской Теологической Семинарии, в Нью Йорке (D,E,F,G). Одним из самых «авторитетных» на сегодняшний день манускриптов, принято считать манускрипт С (Ms. Opp. Add. 4° 72. Bodleian Library, Oxford). Остальные манускрипты были адаптированы к существующим греческим текстам Евангелия от Матфея.

Данный перевод с иврита на русский язык, в основном, осуществлён в соответствии с манускриптом «С», который был адаптирован к «квадратному шрифту».