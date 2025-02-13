“Это была всего лишь небольшая группа из одиннадцати человек- именнотех, кому Иисус завещал продолжать свое Дело и нести слово Божие всему миру. Это не были какие-то выдающиеся люди; у них не было блестящего образования; они не пользовались чьим-либо высоким покровительством. Среди своего народа они были никто, да и в любом случае их народ, их страна были не более, чем второразрядным захолустьем на восточной окраине тогдашней Римской Империи”.

И тем не менее эти люди и их последователи остались навсегда в истории человечества титанами, перевернувшими весь мир! Что же именно сделало их такими уникальными личностями? Что же помогло им перенести суровые испытания, отвержение, преследования, что заставляло их жертвовать своей жизнью? Что двигало ими?

Всех этих очень разных людей объединило вместе одно - их встреча с Иисусом Христом. Например, Апостол Павел (хотя он и не входил в число первых двенадцати учеников) резко изменился после этого - из яростного преследователя христиан он превратился в фанатичного проповедника учения Христа. Он сам объясняет это так:

“Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего” (2-е Коринфянам, 5:14, 15. Все ссылки на Библию взяты из русского перевода с английского издания 1909 г.).

С посланием воскресшего Бога, с новой надеждой, наполнившей их сердца, черпая силы в своей вере в Святого Духа, первые христиане заставили весь мир с удивлением воспрянуть ото сна. Идеи христианства начали распространяться повсюду, неся людям такое вдохновение, что самые суровые преследования не смогли помешать этому. Христианство стало надеждой на будущее. У людей, полюбивших Христа, резко изменилось само видение друг друга, в том числе и своих преследователей. Любовь Христа побудила их сказать: “Потому отныне мы никого не знаем по плоти” (2-е Коринфянам, 5:16). Такое изменение в своей жизни они сочли чудом и в то же время верили, что это может произойти и с другими людьми. Приверженность Слову Божьему, время, проведенное в молитве, сама сущность их служения Господу - все это свидетельствует об их исключительной преданности вознесшемуся Спасителю. И с этим первые христиане отправились странствовать по миру, неся народам Благую Весть.

И столетия спустя та же надежда горит в наших сердцах. Чем большее место Иисус занимает в нашей жизни, тем острее мы начинаем чувствовать несовершенство этого мира. Нами движет одна надежда, одна мечта: пусть остальные люди тоже познают для себя Христа как своего Друга и Спасителя. “Служение примирения”, данное нам Христом, проявляется по-разному (2-е Коринфянам, 5:18).

Ларри Р. Эванс – От ячейки к церковной службе - Пособие для руководителя маленькой группы по изучению Библии

Николаев, 1999. – 48 с.

Ларри Р. Эванс – От ячейки к церковной службе – Содержание

С благодарностью к …

Введение

ГЛАВА 1. Отдаем предпочтение наставничеству в маленьких группах

Чья это миссия

Как выполнить эту миссию

Великое поручение

Основные составляющие личности

Маленькая группа как община-верующих

Маленькая группа как эффективное средство трансформации личности

Заключение

ГЛАВА 2. Что главное в организации и руководстве динамичными маленькими группами

Принцип 1. Нельзя обойтись без присутствия Святого Духа в группе

Принцип 2. Необходимо создать атмосферу, благоприятствующую любви и терпимости

Принцип 3. Противоречия и конфликты могут пойти на пользу, но нужно придавать им конструктивный характер

Принцип 4. Особое внимание таким членам группы, как Болтун и Молчун

Принцип 5. Внимание: в своем становлении группа пройдет через 4 стадии

Принцип 6. Отрицательную роль может сыграть “соревнование” внутри группы

Принцип 7. Взаимное общение членов группы должно быть плодотворным

Принцип 8. Руководитель группы должен понимать свою роль и стараться избегать типичных ошибок

Принцип 9. Самоутверждение каждого члена группы является непременным условием совершенствования духа и личности

Принцип 10. Степень достигнутого взаимного доверия будет определять то, насколько искренне члены группы могут делиться друг с другом своим сокровенным

Принцип 11. Используйте вопросы, побуждающие людей делиться с другими своей духовной жизнью

Принцип 12. Один - за всех и все - за одного

Принцип 13. Разочаровавшийся или отчаявшийся член группы часто подает сигнал “SOS”, прежде чем покинуть ее

Принцип 14. Поощряйте человека к перемене, но не требуйте от него этого

Принцип 15. Молитесь за своих ближних

Принцип 16. Дайте возможность каждому определить для себя библейские истины

Принцип 17. Моделирование библейских принципов или истин могучий стимул трансформации личности

Принцип 18. Необходимо расширять круг духовного общения группы, устанавливая связи с другими группами в рамках вашей конгрегации

Принцип 19. Служение Господу - не только в церковном обряде, но и в подготовке вновь обращенных к служению

Принцип 20. Самое лучшее завершение - возблагодарите Святой Дух за его участие в вашей группе

ГЛАВА 3. От лиры наставника к литургии

Что такое Поклонение Господу?

Поклонение как празднование

Суббота как праздник братства

Наставник поклонения Господу

Заключение