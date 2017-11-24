«Красота есть сияние истины», - говорил Платон, и это утверждение гений греческого языка закрепил одним словом калокагатия, соединив доброе и прекрасное, как два склона одной горы. На вершине этого синтеза, в Библии, доброе и прекрасное становятся предметом созерцания, их живой симбиоз выражает полноту бытия и порождает красоту.

«Птица на ветке, лилия в поле, олень в лесу, рыба в воде, неисчислимые толпы ликующих людей восклицают: Бог есть любовь! Но за всем этим, оттеняя, словно басовый раскат, несущий на себе звонкие сопрано, слышится de profundis голос жертв: Бог есть любовь!»

Эти жертвы, мученики, «пострадавшие друзья Жениха», сделавшиеся позорищем для ангелов и человеков, - они и есть главные аккорды всеобъемлющего гимна спасения. Эти сжатые колосья Господь сложил в житницы Своего Царства. Предание видит здесь уподобление Христу в Красоте; великий литургист XIV века Николай Кавасила говорит о тех, «кто более всего возлюбил Высшую Красоту», семя божественного, «любовь (agape), укорененную в сердце».

Автор этой книги, Павел Николаевич Евдокимов, - известный русский православный мыслитель (1901, Петербург - 1970, Париж). На французском языке опубликован целый ряд его книг (некоторые из них переведены и на другие иностранные языки): «Достоевский и проблема зла» (1942), «Брак, Таинство любви» (1944), «Женщина и спасение мира» (1958), «Православие» (1959), « Гоголь и Достоевский, или Схождение во ад» (1961), « Таинство любви» (1962), « Этапы духовной жизни» (1964), « Молитва Восточной Церкви. Литургия святого Иоанна Златоуста» (1966), « Богопознание согласно Православному Преданию» (1968), « Святой Дух в Православном Предании» (1969). Несомненный интерес представляет, по нашему мнению, и предлагаемый здесь вниманию читателя опыт современного изложения богословия красоты, опыт современного анализа искусства иконы. Фактически, содержание книги шире того, о чем говорит ее название, и даже если не все в ней является бесспорным, она, попутно с раскрытием основной темы, поможет читателю и в формировании христианского мировоззрения вообще. Цитируемые в книге литургические тексты в переводе даны так, как они звучат в нашем богослужении, - на церковнославянском языке. Нумерация псалмов приведена в соответствие с русской Библией. Цитаты, насколько это было возможно, снабжены полными ссылками на источники (в особенности это относится к цитатам из Библии).

Евдокимов Павел - Искусство иконы - Богословие красоты

Клин, 2005

Издательство "Христианская жизнь"

Издается по благословению благочинного Клинского округа Московской Епархии протоиерея Бориса Балашова

Евдокимов Павел - Искусство иконы - Богословие красоты - Содержание

От издателей

Часть І. Красота

Глава 1. Библейское видение красоты

Глава 2. Святоотеческое богословие красоты

Глава 3. От эстетического переживания к религиозному опыту

Глава 4. Слово и образ

Глава 5. Двойственность красоты

Глава 6. Харизмы культуры и искусства 1. Бог и Человек 2. Церковь и мир 3. Достоинство человека и его творческий дар 4. Культура, ее двойственность и судьба 5. Культура и Царство Божие

Глава 7. Современное искусство в свете иконы

Часть ІІ. Священное

Глава 1. Библейская и святоотеческая космология 1. Предварительные замечания 2. Творение ех nihilo 3. Учение Библии 4. Патристическая концепция 5. Плененная природа 6. Экклезиологический аспект космологии 7. Сакраментальная космология

Глава 2. Священное

Глава 3. Священное время

Глава 4. Священное пространство

Глава 5. Храм 1. Божественный замысел и небесное происхождение храма 2. Храм - образ вселенной и ее космический центр. Число и мера 3. Трансцендентное содержание и форма 4. Храм - Образ Царства и Призыв Божий 5. Созидание священного пространства 6. Направленность на восток 7. Иконостас и двери 8. Постепенное восхождение



Часть ІІІ. Богословие иконы

Глава 1. Предварительные исторические замечания

Глава 2. Переход от знаков к символам

Глава 3. Икона и литургия

Глава 4. Богословие присутствия

Глава 5. Богословие славы-света

Глава 6. Библейское обоснование иконописания

Глава 7. Иконоборчество

Глава 8. Основы догматического учения об иконе

Глава 9. Каноны и творческая свобода

Глава 10. Священное искусство

Глава 11. Апофатический, или восходящий путь иконы

Часть IV. Богословие видения

Глава 1. Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева

Глава 2. Владимирская икона Богоматери

Глава 3. Икона Рождества Христова

Глава 4. Икона Крещения Господня (Богоявления)

Глава 5. Икона Преображения Господня

Глава 6. Икона Распятия

Глава 7. Иконы Воскресения Христова

Глава 8. Икона Вознесения

Глава 9. Икона Пятидесятницы

Глава 10. Икона Премудрости Божией

Примечания переводчика

Список иллюстраций

Библиография

Об авторе

Евдокимов Павел - Искусство иконы - Богословие красоты - Священное искусство