Новое издание перевода одного из самых интересных исторических сочинений ранневизантийской эпохи — «Церковной истории» Евагрия Схоластика, освещает критически важные для Византийской церкви и государства события второй половины V — конца VI вв. В книге ярко и живо представлена эпоха от царствования Феодосия Младшего, Маркиана и Льва Старшего (от 431 г. до 474 г.) до правления византийских императоров Юстина II, Тиверия Константина и Маврикия (от 565 г. до 594 г.).

Заново просмотренный и исправленный для настоящего издания перевод снабжен обстоятельной вступительной статьей и обширными справочными материалами — комментариями, указателями и списком новейшей литературы

Евагрий Схоластик - Церковная история - Книги I—VI

Пер. с греч., вступ. ст., комм., приложения и указатели И. В. Кривушина.

Изд. 2-е, исправ.— СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2010. — 672с.

(Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»).

ISBN 978-5-89740-134-5

Евагрий Схоластик - Церковная история - Содержание

И. В. Кривушин. Евагрий Схоластик и его «Церковная история»

КНИГА I

КНИГА II

КНИГА III

КНИГА IV

КНИГА V

КНИГА VI

Приложения

Сократ Схоластик. Церковная история

Несторий. Книга Гераклида

Диоскор Александрийский. История Халкедонского собора

Житие Петра Иберийца

Захария Ритор. Церковная история

Иоанн Малала. Хронография

Либерат. Бревиарий

Иоанн Никиусский. Хроника

Зосима. Новая история

Аноним Валезия. Извлечения

Марцеллин Комит. Хроника

Иоанн Бикларский. Хроника

Михаил Сириец. Хроника

Список основных сокращений

Библиография

Список сокращений в Указателе имен

Указатель имен

Указатель географических названий

Евагрий Схоластик и его «Церковная история»

В ряду ранневизантийских церковных историков Евагрий Схоластик занимает особое место. Он не только продолжил традицию, созданную в начале IV в. знаменитым Евсевием Кесарийским и разработанную в V в. Сократом Схоластиком, Эрмием Созоменом и Феодоритом Киррским, но также стал ее финальным звеном, оказавшись в эпицентре «встречи» двух великих направлений в ранневизантий-ском историописании — христианской историографии и историографии светской, следовавшей лучшим образцам греко-римской исторической литературы.

I. Евагрий: жизнь

О жизни Евагрия нет никаких других источников информации, кроме его собственной «Церковной истории», и те византийские авторы, которые упоминают о нем, извлекают биографические сведения исключительно из этого сочинения. Основываясь на титуле «Церковной истории», Фотий фиксирует место рождения Евагрия и полученные им почетные звания; автор «Жития Симеона Младшего» воспроизводит рассказанную Евагрием (VI. 23) историю его встречи с Симеоном; Никифор же Каллист ограничивается лишь тем, что называет Евагрия своим предшественником и перечисляет источники, используемые им для реконструкции политической истории.

Итак, из титула «Церковной истории» мы узнаем, что Евагрий происходил из Епифании. Епифания (древний Хамат) была небольшим городком в провинции Сирия на реке Оронт приблизительно на полпути между Эмесой и Апамеей и резиденцией епископа.

Вероятно, Евагрий родился в христианской семье. Правда, он не говорит об этом прямо, но в IV. 26 мы читаем, что его родители в 540 г. во время персидского нашествия на Сирию прибыли в Апамею, где поклонились и приложились к Честному Кресту во время процессии, организованной Фомой, епископом Апамеи; кроме того, можно предположить, исходя из III. 34, что отец Евагрия поддерживал халкедонита Косьму, епископа Епифании, в его борьбе с патриархом Антиохии монофизитом Севером.

Что касается даты рождения Евагрия, то установить ее с точностью не представляется возможным. Отдельные замечания автора открывают три пути для ее исчисления, однако в результате мы получаем несовпадающие друг с другом цифры:

Евагрий говорит, что он был учеником элементарной школы, когда его семья совершала паломничество в Апамею (IV. 26) и когда вспыхнула эпидемия чумы (IV. 29), т. е. в 540-542 гг. Учитывая, что детей отдавали в элементарную школу в возрасте шести-восьми лет и что курс обучения там длился около трех лег, можно датировать рождение Евагрия 531-534 гг.

Однако в IV. 29 Евагрий сообщает, что ему было пятьдесят восемь лет, когда он описывал эпидемию чумы, что это происходило два года спустя после ее четвертой вспышки во время четвертого, если считать с ее начала, индиктиона (т. е. между 582 и 597 гг.), и что сама чума свирепствовала к тому моменту уже пятьдесят два года. Исходя из этого ученые относят время работы Евагрия над текстом «Церковной истории» к 594 г., а дату его рождения, соответственно, к 536 г. (594-58 = 536)

Правда, в той же главе Евагрий замечает, что самые ужасные вспышки чумы случались в каждый второй год индиктиона, и, возможно, говоряо четвертом случае ее возникновения, он имеет в виду второй год четвертого с начала эпидемии индиктиона, т. е. 583/584 г. Тогда дата написания им рассказа о чуме переносится на 585/586 г., а дата рождения, соответственно, — на 528 г.

Несовпадение этих цифр с неизбежностью свидетельствует о уязвимости исходных данных, на основе которых производятся подсчеты. Или Евагрий посещал элементарную школу не в обычном для этого возрасте, а либо с четырех, либо, как минимум, с одиннадцати лет1, или он описывал чуму 542 г. не в 594 г., а значительно раньше, т. е. работа над «Историей» продолжалась в течение многих лет, или же, наконец, каждый второй год индиктиона не являлся для Евагрия и для Антиохии самым ужасным моментом в истории этой эпидемии.

Так или иначе, мы не располагаем сведениями, которые позволили бы уточнить дату рождения писателя, и нам остается лишь расширить временное пространство и поместить ее между 528 и 536 гг.

В целом, текст «Церковной истории» дает возможность установить некоторые хронологические вехи жизни Евагрия:

540-542 гг. — Евагрий посещает школу грамматиста (IV. 26; 29).

540 г. — Евагрий вместе с родителями посещает Апамею и оказывается свидетелем чуда епископа Фомы (IV. 26).

542 г. — Евагрий заболевает во время первой вспышки эпидемии чумы: у него обнаруживается опухоль в паху (IV. 29).

между 578-582 гг. — Тиверий II Константин дарует Евагрию почетное звание квестора (VI. 24).

584/586 г. — Евагрий присутствует при отправке мощей св. Симеона Старшего к восточной армии (I. 13).

585 г. — Евагрий пишет панегирик в связи с рождением престолонаследника Феодосия, за что удостаивается от императора Маврикия звания префекта (VI. 24).

587/588 г. — Евагрий успешно защищает Григория Антиохийского перед царским и соборным судом (VI. 7).

30 октября 588 г. — в Антиохии празднуется свадьба Евагрия с молодой девушкой (это, по крайней мере, второй его брак), однако в ту же ночь в городе происходит ужасное землетрясение (VI. 8).

май 592 г. — Евагрий извещает Григория Антиохийского о болезни и близящейся смерти Симеона Младшего.

конец VI в. — Евагрий завершает работу над «Церковной историей».

Кроме того, мы знаем, что Евагрий являлся состоятельным человеком и землевладельцем — у него были секретари (VI. 23), множество слуг и зависимых крестьян (IV. 29). Евагрий был женат, по крайней мере, дважды (IV. 29; VI. 8), имел много детей, в том числе — дочь, которая родила ему внука (IV. 29). То, что Евагрий носил звание «схоластик» и то, что он защищал в суде Антиохийского патриарха, позволяет предположить, что он получил юридическое образование (по мнению П. Аллен, в Константинополе в 50-е гг. VI в.:) и что он занимался адвокатской деятельностью.

По-видимому, Евагрий исполнял при Григории Антиохийском роль юридического советника, но также и секретаря, в обязанности которого входило составлять донесения, послания и речи для патриарха (VI. 24).



Человек богатый, уважаемый житель Антиохии, удачливый юрист, обласканный императорами и близкий к Антиохийскому патриарху, Евагрий в то же время испытал множество жизненных невзгод — из-за чумы он лишился жены, многих детей, родственников и зависимых людей (IV. 29); во время его свадьбы в Антиохии произошло страшное землетрясение (VI. 8).

Потеря близких (особенно дочери) вызвала у Евагрия духовный кризис и даже сохмнения в истинности христианской веры: он не мог понять, почему подобные несчастья обрушились не на многодетных язычников, а на него, правоверного христианина (VI. 23; Vita Simeoni. ССХХХIII). Но Евагрий смог преодолеть этот кризис благодаря участию знаменитого столпника Симеона Младшего.