Евагрий Схоластик - Церковная история
Новое издание перевода одного из самых интересных исторических сочинений ранневизантийской эпохи — «Церковной истории» Евагрия Схоластика, освещает критически важные для Византийской церкви и государства события второй половины V — конца VI вв. В книге ярко и живо представлена эпоха от царствования Феодосия Младшего, Маркиана и Льва Старшего (от 431 г. до 474 г.) до правления византийских императоров Юстина II, Тиверия Константина и Маврикия (от 565 г. до 594 г.).
Заново просмотренный и исправленный для настоящего издания перевод снабжен обстоятельной вступительной статьей и обширными справочными материалами — комментариями, указателями и списком новейшей литературы
Евагрий Схоластик - Церковная история - Книги I—VI
Пер. с греч., вступ. ст., комм., приложения и указатели И. В. Кривушина.
Изд. 2-е, исправ.— СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2010. — 672с.
(Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»).
ISBN 978-5-89740-134-5
Евагрий Схоластик - Церковная история - Содержание
И. В. Кривушин. Евагрий Схоластик и его «Церковная история»
- КНИГА I
- КНИГА II
- КНИГА III
- КНИГА IV
- КНИГА V
- КНИГА VI
Приложения
- Сократ Схоластик. Церковная история
- Несторий. Книга Гераклида
- Диоскор Александрийский. История Халкедонского собора
- Житие Петра Иберийца
- Захария Ритор. Церковная история
- Иоанн Малала. Хронография
- Либерат. Бревиарий
- Иоанн Никиусский. Хроника
- Зосима. Новая история
- Аноним Валезия. Извлечения
- Марцеллин Комит. Хроника
- Иоанн Бикларский. Хроника
- Михаил Сириец. Хроника
Список основных сокращений
Библиография
Список сокращений в Указателе имен
Указатель имен
Указатель географических названий
Евагрий Схоластик и его «Церковная история»
В ряду ранневизантийских церковных историков Евагрий Схоластик занимает особое место. Он не только продолжил традицию, созданную в начале IV в. знаменитым Евсевием Кесарийским и разработанную в V в. Сократом Схоластиком, Эрмием Созоменом и Феодоритом Киррским, но также стал ее финальным звеном, оказавшись в эпицентре «встречи» двух великих направлений в ранневизантий-ском историописании — христианской историографии и историографии светской, следовавшей лучшим образцам греко-римской исторической литературы.
I. Евагрий: жизнь
О жизни Евагрия нет никаких других источников информации, кроме его собственной «Церковной истории», и те византийские авторы, которые упоминают о нем, извлекают биографические сведения исключительно из этого сочинения. Основываясь на титуле «Церковной истории», Фотий фиксирует место рождения Евагрия и полученные им почетные звания; автор «Жития Симеона Младшего» воспроизводит рассказанную Евагрием (VI. 23) историю его встречи с Симеоном; Никифор же Каллист ограничивается лишь тем, что называет Евагрия своим предшественником и перечисляет источники, используемые им для реконструкции политической истории.
Итак, из титула «Церковной истории» мы узнаем, что Евагрий происходил из Епифании. Епифания (древний Хамат) была небольшим городком в провинции Сирия на реке Оронт приблизительно на полпути между Эмесой и Апамеей и резиденцией епископа.
Вероятно, Евагрий родился в христианской семье. Правда, он не говорит об этом прямо, но в IV. 26 мы читаем, что его родители в 540 г. во время персидского нашествия на Сирию прибыли в Апамею, где поклонились и приложились к Честному Кресту во время процессии, организованной Фомой, епископом Апамеи; кроме того, можно предположить, исходя из III. 34, что отец Евагрия поддерживал халкедонита Косьму, епископа Епифании, в его борьбе с патриархом Антиохии монофизитом Севером.
Что касается даты рождения Евагрия, то установить ее с точностью не представляется возможным. Отдельные замечания автора открывают три пути для ее исчисления, однако в результате мы получаем несовпадающие друг с другом цифры:
Евагрий говорит, что он был учеником элементарной школы, когда его семья совершала паломничество в Апамею (IV. 26) и когда вспыхнула эпидемия чумы (IV. 29), т. е. в 540-542 гг. Учитывая, что детей отдавали в элементарную школу в возрасте шести-восьми лет и что курс обучения там длился около трех лег, можно датировать рождение Евагрия 531-534 гг.
Однако в IV. 29 Евагрий сообщает, что ему было пятьдесят восемь лет, когда он описывал эпидемию чумы, что это происходило два года спустя после ее четвертой вспышки во время четвертого, если считать с ее начала, индиктиона (т. е. между 582 и 597 гг.), и что сама чума свирепствовала к тому моменту уже пятьдесят два года. Исходя из этого ученые относят время работы Евагрия над текстом «Церковной истории» к 594 г., а дату его рождения, соответственно, к 536 г. (594-58 = 536)
Правда, в той же главе Евагрий замечает, что самые ужасные вспышки чумы случались в каждый второй год индиктиона, и, возможно, говоряо четвертом случае ее возникновения, он имеет в виду второй год четвертого с начала эпидемии индиктиона, т. е. 583/584 г. Тогда дата написания им рассказа о чуме переносится на 585/586 г., а дата рождения, соответственно, — на 528 г.
Несовпадение этих цифр с неизбежностью свидетельствует о уязвимости исходных данных, на основе которых производятся подсчеты. Или Евагрий посещал элементарную школу не в обычном для этого возрасте, а либо с четырех, либо, как минимум, с одиннадцати лет1, или он описывал чуму 542 г. не в 594 г., а значительно раньше, т. е. работа над «Историей» продолжалась в течение многих лет, или же, наконец, каждый второй год индиктиона не являлся для Евагрия и для Антиохии самым ужасным моментом в истории этой эпидемии.
Так или иначе, мы не располагаем сведениями, которые позволили бы уточнить дату рождения писателя, и нам остается лишь расширить временное пространство и поместить ее между 528 и 536 гг.
В целом, текст «Церковной истории» дает возможность установить некоторые хронологические вехи жизни Евагрия:
540-542 гг. — Евагрий посещает школу грамматиста (IV. 26; 29).
540 г. — Евагрий вместе с родителями посещает Апамею и оказывается свидетелем чуда епископа Фомы (IV. 26).
542 г. — Евагрий заболевает во время первой вспышки эпидемии чумы: у него обнаруживается опухоль в паху (IV. 29).
между 578-582 гг. — Тиверий II Константин дарует Евагрию почетное звание квестора (VI. 24).
584/586 г. — Евагрий присутствует при отправке мощей св. Симеона Старшего к восточной армии (I. 13).
585 г. — Евагрий пишет панегирик в связи с рождением престолонаследника Феодосия, за что удостаивается от императора Маврикия звания префекта (VI. 24).
587/588 г. — Евагрий успешно защищает Григория Антиохийского перед царским и соборным судом (VI. 7).
30 октября 588 г. — в Антиохии празднуется свадьба Евагрия с молодой девушкой (это, по крайней мере, второй его брак), однако в ту же ночь в городе происходит ужасное землетрясение (VI. 8).
май 592 г. — Евагрий извещает Григория Антиохийского о болезни и близящейся смерти Симеона Младшего.
конец VI в. — Евагрий завершает работу над «Церковной историей».
Кроме того, мы знаем, что Евагрий являлся состоятельным человеком и землевладельцем — у него были секретари (VI. 23), множество слуг и зависимых крестьян (IV. 29). Евагрий был женат, по крайней мере, дважды (IV. 29; VI. 8), имел много детей, в том числе — дочь, которая родила ему внука (IV. 29). То, что Евагрий носил звание «схоластик» и то, что он защищал в суде Антиохийского патриарха, позволяет предположить, что он получил юридическое образование (по мнению П. Аллен, в Константинополе в 50-е гг. VI в.:) и что он занимался адвокатской деятельностью.
По-видимому, Евагрий исполнял при Григории Антиохийском роль юридического советника, но также и секретаря, в обязанности которого входило составлять донесения, послания и речи для патриарха (VI. 24).
Человек богатый, уважаемый житель Антиохии, удачливый юрист, обласканный императорами и близкий к Антиохийскому патриарху, Евагрий в то же время испытал множество жизненных невзгод — из-за чумы он лишился жены, многих детей, родственников и зависимых людей (IV. 29); во время его свадьбы в Антиохии произошло страшное землетрясение (VI. 8).
Потеря близких (особенно дочери) вызвала у Евагрия духовный кризис и даже сохмнения в истинности христианской веры: он не мог понять, почему подобные несчастья обрушились не на многодетных язычников, а на него, правоверного христианина (VI. 23; Vita Simeoni. ССХХХIII). Но Евагрий смог преодолеть этот кризис благодаря участию знаменитого столпника Симеона Младшего.
Спасибо !!!