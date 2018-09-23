Евхаристическая экклезиология сегодня

Научное издание

Евхаристическая экклезиология протопр. Николая Афанасьева за время обращения в плоскости богословской и церковно- практической собрала широкое разнообразие отзывов, успела подвергнуться критике с разных сторон, а также претерпела варианты модификаций. При этом странным образом, будучи концепцией, которую можно воспринимать как корневую, дающую различные ответвления, афанасьевская экклезиология мало представлена в развернутых аналитических изложениях, а систематической рефлексии почти не подвергалась. Так, единственной работой, обобщающей евхаристическую экклезиологию, остается к сегодняшнему дню книга Петера Планка. На русском языке подобных трудов практически нет, не считая всевозможных предисловий к изданиям трудов о. Николая. Этот факт выглядит очень странным если учесть что само выражение «евхаристическая экклезиология» приобрело признаки хрестоматийности и всякая дискуссия так или иначе ее затрагивающая должна была бы исходить из хорошо установленной и обобщенной суммы представлений. Настоящая статья призвана заполнить эту лакуну хотя бы частично. При этом под систематизацией мы подразумеваем не только и не столько часто камуфлируемый под это слово пересказ сколько действительно аналитическое обобщение результатов и последствий появления экклезиологической теории о. Николая. Мотивы и намерения о. Николая как правило больших разногласий в их трактовке не вызывают. Очевидно что он предпринял дерзновенную попытку концептуально развернуть нормативное представление о Церкви во время когда с одной стороны была ясно осознана крайняя недостаточность богословской разработанности вопроса а с другой — это осознание происходило на фоне крушения в силу известных исторических обстоятельств клерикально-канонического толкования природы Церкви: Церковь не есть лишь только священноначалие а суть церковной жизни не покрывается каноническим правом. Не выйти за эти представления означает законсервировать очевидный кризис чем лишить положительной перспективы и церковное сознание 3 и церковное бытие. «Подлинное существо Церкви не имеет прежней возможности — утверждает о. Николай — проявляться в современных исторических условиях... Очередная задача которую ставит наше время заключается в том, чтобы отделить в нашей церковной жизни отжившие эмпирические факторы от церковных а тем самым открыть жизнь Церкви воздействию новых эмпирических факторов и возродить исторический момент в Церкви». Обратимся теперь непосредственно к понятию «евхаристическое собрание». Очевидно, что для о. Николая принципиальным моментом будет не замена в качестве главного церковного таинства хиротонии на евхаристию, как многим до сих пор кажется. Дело и не в том, чтобы наделить всякую евхаристию основополагающим признаком церковности, а сообщество, ее со- вершающее, — первичной ячейкой церковной структуры. Мы полагаем, что главная цель о. Николая состояла в ответе на вопрос: «Что делает Церковь Церковью?» То есть что она собою представляет как осуществление события Пятидесятницы в истории, и каким именно образом она являет себя в этом смысле, единственно приемлемом для понимания самой природы Церкви? Иначе, какие условия должны выполняться для действенности тезиса Анри де Любака — «Евхаристия творит Церковь». Самое часто встречаемое в трудах о. Николая указание в этой связи — отсылка к словам Деяний, повторенных сщмч. Игнатием Антиохийским: epi to auto — всегда (собранные) «на одно и то же». Содержание, скрывающееся за этим неопределенным оборотом, и есть суть Церкви — собранности особого качества. Это новая теофания — явленность Духа Святого, новое качество жизни, поставляющего в ее центр Христа Воскресшего, через действие Духа Присутствующего посреди собранных во имя Его и Грядущего в таинственной эсхатологической перспективе, где в явлении Небесного Иерусалима Бог будет «все во всем». Евхаристическое собрание есть, по мысли о. Николая, Церковь par excellence только потому, что оно представляет собой актуализацию этой харизматической и эсхатологической реальности. Только в этом смысле следует понимать его хрестоматийную констатацию: «Состоять в Церкви означало участвовать в ее Евхаристическом собрании.

Евхаристическая экклезиология сегодня: восприятие, воплощение, развитие : Материалы Международной научно-богословской конференции (Москва — Московская область, 10-12 мая 2017 г.)

Издательство - Свято-Филаретовский православно-христианский институт — 384 с.

Москва — 2018 г.

ISBN 978-5-89100-192-3

Евхаристическая экклезиология сегодня: восприятие, воплощение, развитие : Материалы Международной научно-богословской кон- ференции (Москва — Московская область, 10-12 мая 2017 г.) - Содержание

Приветствие председателя оргкомитета конференции проректора Свято-Филаретовского православно-христианского института Дмитрия Гасака

Приветствие президента Центра экуменических миссиологических и экологических исследований им. митр. Пантелеймона (Папагеоргиу) Петроса Василиадиса

Общие вопросы Евхаристической экклезиологии

Пленарное заседание

Давид Гзгзян - Опыт систематизации евхаристической экклезиологии протопресвитера Николая Афанасьева

Николай Клюев - Рецепция экклезиологических взглядов протопресвитера Николая Афанасьева в работах православных богословов второй половины XX века

Петрос Василиадис - Евхаристическая экклезиология, первенство и мир: некоторые нерешенные проблемы в наследии протопресвитера Николая Афанасьева

Круглый стол

Евхаристическое собрание и современный приходской опыт

Свящ. Алексий Попов - Евхаристия сквозь призму приходской жизни

Прот. Александр Лаврин - Некоторые наблюдения и мысли по поводу практики частоты и мотивации причастия в приходе

Дискуссия

Типы православной экклезиологии

Пленарное заседание

Типы экклезиологии как отражение опыта церковной жизни - Интервью Давида Гзгзяна с прот. Джоном Бэром

Дмитрий Гасак - Типы экклезиологии у протопресвитера Николая Афанасьева и некоторые другие попытки типологизации экклезиологий в православной церкви - Свящ. Георгий Кочетков

От местной соборности к общинно-братской экклезиологии

Круглый стол

Границы церкви

Карл Христиан Фельми (дьякон Василий) - Евхаристическая экклезиология протопресвитера Николая Афанасьева

Свящ. Андрей Логинов - Границы Церкви в современной жизни Русской православной церкви

Ольга Кузнецова - Вопрос о границах Церкви в русском богословии

Дискуссия

Понятие служения в евхаристической экклезиологии и современной церковной практике

Пленарное заседание

Зоя Дашевская - Представление о Церкви в чинах поставлення на служение

Марина Наумова - Служение мирян в экклезиологии протопресвитера Николая Афанасьева и в современных церковных документах

Глеб Ястребов - Служение женщин в церкви в апостольский период

Свящ. Георгий Кочетков - Пророческое и учительское служение в современной церковной жизни

Закрытие конференции

Приложение

Александр Копировский

«Храм XXI века» в контексте представления о церкви и евхаристии на заключительном этапе катехизации

Участники дискуссий

Евхаристическая экклезиология сегодня: восприятие, воплощение, развитие : Материалы Международной научно-богословской кон- ференции (Москва — Московская область, 10-12 мая 2017 г.) - Евхаристия сквозь призму приходской жизни

Я хотел бы поделиться тем небольшим опытом, которым Господь обогатил меня за время моего служения приходским священником. Сегодня я не собирался читать доклад в академическом смысле этого слова. У меня нет с собой заранее заготовленного текста со ссылками на авторитетные источники. Моя цель просто рассказать о том, как я научился воспринимать Евхаристию сквозь узкое окошко своего приходского служения. Именно так я бы озаглавил свое краткое выступление: «Евхаристия сквозь призму приходской жизни». Однако было бы нескромно и даже дерзновенно говорить о смысле Евхаристии, отталкиваясь от опыта служения на маленьком, скромном, ничем не примечательном приходе. С другой стороны, хочется верить, что это подлинный опыт.

А если это подлинный опыт в Духе Святом, то наверняка найдутся и другие люди в Церкви, которые переживали нечто подобное, имели схожий опыт и терзались теми же недоумениями. К счастью, сегодня я буду выступать не один, другие тоже поделятся своим опытом и переживанием святой Евхаристии. А сейчас, если позволите, я бы хотел открыть свое сердце и рассказать о том, что мне удалось собрать в нем за десять лет служения у престола Божьего. Начиная разговор о Евхаристии, хочется сказать несколько слов о том, какую роль в ней сегодня играет епископ. Традиционно святоотеческие тексты придают большое значение роли епископа в деле совершения Евхаристии. Но какова практическая реальность?

Я давно задаюсь этим вопросом, пытаясь понять, какую реальную роль в евхаристической жизни нашего прихода играет епископ, и все больше и больше прихожу к неутешительному выводу, что епископ практически исчез из литургической жизни прихода. Да, как положено по уставу, мы возносим за литургией его имя, имеем подписанный им и запечатленный его архиерейской печатью антиминс, но достаточно ли этого? Не слишком ли это формально? Так уж повелось в нашей стране и в нашей Церкви, что епископ практически не играет никакой роли в евхаристической жизни общины. Он есть, я знаю его имя, и в принципе, повстречав на улице, узнал бы его и из вежливости поздоровался. Но реально к жизни общины, прихода и уж тем более к Евхаристии этот человек пока что не имеет никакого отношения.

Я просто констатирую факт без каких-либо оценочных суждений. Давать оценки это не моя задача и не моя компетенция, я хочу лишь честно засвидетельствовать то, что вижу. Но и не упомянуть об этом считаю невозможным, так как в современной литургической литературе, особенно у таких авторов как Хрйстос Яннарас, митр. Иоанн (Зизиулас) и многих других, роли епископа в жизни общины вообще и в Евхаристии в частности отводится центральное место. А в жизни нашего прихода уже на протяжении многих лет наблюдается нечто совершенно противоположное — своего епископа мы видим только по телевизору и в журнале ЖМП. Спустимся ниже на одну иерархическую ступень (пресвитер, священник).

Прежде чем говорить о роли священника в евхаристической жизни общины и в жизни прихода, я бы хотел поделиться одним наблюдением. Под нажимом превалирующего административного начала пресвитеры в нашей поместной церкви разделились на два класса, неравнозначные по силе влияния на ход приходской жизни. Первый класс играет доминирующую роль как в организации внешней стороны церковной жизни, так и в понимании внутреннего наполнения литургии. Наверняка вы уже догадались, что речь идет о настоятелях. Вторая группа духовенства, более многочисленная, но не имеющая практически никакого влияния на организацию литургической жизни прихода, ограничивается, как правило, молчаливым совершением таинств. Речь идет об обычных клириках, не настоятелях.

Отчасти это похоже на то, как соотносятся в церкви функции правящего архиерея и викарного епископа. Викарий это епископ, который имеет право совершать таинства, в том числе и хиротонию, но не имеет права принимать никаких административных решений. Примерно так же соотносятся между собой функции настоятеля и рядового клирика. На сегодняшний день именно у пресвитера есть уникальная возможность формировать стиль приходской жизни, особенно в условиях фактического отсутствия епископа. Влиять на стиль совершения богослужения, на традицию подготовки к причастию, в конце концов, формировать в евангельском духе общую, человеческую атмосферу внутри прихода, общины.

В современных реалиях именно пресвитер является важнейшим звеном иерархии, от которого очень многое зависит на местах, особенно если он наделен административными функциями настоятеля. Думаю, если попытаться быть оптимистом, то не будет преувеличением сказать, что и от рядового священника зависит немало, по крайней мере, гораздо больше, чем принято считать. Все зависит от личного подхода, от личного дерзновения и где- то от личной храбрости и мужества. Говоря о третьей ступени церковной иерархии — народе Божьем, мирянах, хочется отметить, что здесь картина еще более пестрая. Некоторая часть тех людей, которые сегодня наполняют наши храмы, очевидно, встроенная в матрицу общества потребления, перенесла эту логику и на церковную жизнь.

Нередко такие люди воспринимают Евхаристию как некий механический способ получить благодать, т. е. некую сверхъестественную силу, для себя, так сказать, в личных потребительских целях. Особенно разительно на этом фоне звучат слова вл. Иоанна (Зизиуласа), который осуждает практику Римско- католической церкви служения литургии священником лишь для самого себя. Евхаристия всегда подразумевает собрание, и собрание не просто знакомых между собой людей, но тех, кто объединены между собой любовью ко Христу и друг к другу. Собрание людей, которые являют собой то будущее Царство, в котором не будет чужих, посторонних, случайных и лишних, а все будут во Христе и во всех будет Христос.

Но есть другая часть церковного народа, которая с большой радостью откликается на призыв быть вместе, на призыв к общению, к дружбе. Я убежден в том, что дружба, простая чело- веческая симпатия — это первый шаг на пути к подлинной любви во Христе. Такие люди могут стать кирпичиками, из которых впоследствии благодать Святого Духа сможет созидать крепкое здание церковной общины. Именно благодаря присутствию в храме таких людей ты ощущаешь, что совершаешь литургию не сам для себя, а что от лица этих конкретных людей ты произносишь те евхаристические слова, которые предполагает литургия. Эти люди дарят вдохновение, дают силу и возможность пережить Евхаристию как нечто общее, как нечто, что касается не только лично священника.

Есть еще одно наблюдение, которое во многом, как думается, объясняет психологию взаимоотношений между иерархией и мирянами. Последнее время я стал обращать внимание на тот факт, что в будние дни, когда в храме не очень много людей, большинство присутствующих старается стоять подальше от алтаря, где-то в притворе, чтобы меньше слышать, меньше видеть.