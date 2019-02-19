Чему подобно Царство Небесное - Восемь притч Иисуса Христа - Митрополит Иларион - Алфеев

Серия «Читайте Евангелие» В Своей речи Иисус Христос часто прибегал к образам, сравнениям, заимствованным из повседневной жизни или из мира природы. Эти образы Он облекал в форму притч — иносказательных историй, в которых каждый слушатель мог открыть новый, более глубокий смысл. В истории человечества не было другого учителя, который использовал бы жанр притчи столь же широко и последовательно, как это делал Иисус Христос.

Унаследовав этот жанр от Ветхого Завета, Он расширил его возможности до такой степени, довел искусство притчи до такого совершенства, что никто из Его последователей — ни в первом, ни в других поколениях христиан — уже не обращался к жанру притчи. Мы не находим притч ни в книге Деяний, ни в соборных посланиях, ни в посланиях апостола Павла, ни в творениях мужей апостольских, ни в сочинениях Отцов Церкви, за редкими исключениями, которые скорее напоминают развернутые сравнения, нежели полноценные «сюжетные» притчи Евангелий. Чем же так уникальны притчи Иисуса Христа?

Небольшая книга, которую читатель держит в руках, призвана сжато ответить на этот вопрос на примере семи притч, которые апостол Матфей приводит в 13-й главе своего Евангелия, а также одной притчи из 4-й главы Евангелия от Марка. Все эти притчи посвящены одной и той же теме — Царству Небесному. В основу книги легла глава из нашего исследования «Притчи Иисуса», входящего в шеститомную серию «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Митрополит Иларион (Алфеев) - Чему подобно Царство Небесное? Восемь притч Иисуса Христа

М.: Издательский дом «Познание», 2018. 96 с: цв. ил.

ISBN 978-5-906960-46-7

Митрополит Иларион (Алфеев) - Чему подобно Царство Небесное? Восемь притч Иисуса Христа - Содержание

Предисловие

Глава 1. Поучение в притчах

Глава 2. Сеятель

Глава 3. Пшеница и плевелы

Глава 4. Семя в земле

Глава 5. Горчичное зерно

Глава 6. Закваска в тесте

Глава 7. Сокровище на поле и жемчужина

Глава 8. Невод

Митрополит Иларион (Алфеев) - Чему подобно Царство Небесное? Восемь притч Иисуса Христа - Поучение в притчах

Речь Иисуса Христа, помещенная в 13-й главе Евангелия от Матфея, получила у исследователей специальное название: «Поучение в притчах». Это поучение у Матфея включает четыре притчи, произнесенные Иисусом Христом из лодки: о сеятеле, о плевелах, о горчичном зерне и о закваске в тесте. За ними следуют три притчи, произнесенные в доме в тот же день: о сокровище, скрытом на поле; о купце, нашедшем жемчужину; и о неводе. Притчи о сеятеле и о горчичном зерне содержатся также у Марка и Луки (Мк. Д:1-9 и 30-34; Лк. 8:4-8 и 13:18-19), а притча о закваске — у Луки (Лк. 13:20-21). Из семи притч, вошедших в «поучение в притчах» у Матфея, три — о сеятеле, о плевелах и о неводе — снабжены толкованием, полученным учениками от Иисуса. Все семь притч 13-й главы Матфея выстраиваются в единую цепь: каждая из них, имея самостоятельную ценность, одновременно является звеном этой смысловой цепи. К этой цепи следует прибавить притчу о семени в земле, которую Марк включил в поучение из лодки (Мк. 4:26-29). В итоге мы имеем собрание из восьми притч, произнесенных в один день.

Почему у Матфея и Марка поучение из лодки отличается по составу вошедших в него притч? Ответом на этот вопрос могут послужить слова, которыми в Евангелии от Марка завершается это поучение: «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял всё» (Мк. 4: 33-34). Эти слова указывают на то, что притч, произнесенных Спасителем в описываемом случае, было больше, чем тех, которые Марк поместил в свое Евангелие. У него их три, у Матфея четыре, при этом только две совпадают; в совокупности мы имеем пять притч, произнесенных из лодки. В реальности их могло быть намного больше, коль скоро Марк говорит о «многих» притчах. Выражение «сколько они могли слышать» указывает на продолжительное поучение, из которого в оба Евангелия вошли, очевидно, только выборки. В Евангелии Марка поучение из лодки предваряется красочным зачином, позволяющим увидеть происходившее как на картине:

И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении Своем говорил им: слушайте... (Мк. 1:1-3).

В Евангелии от Матфея мы видим аналогичную картину: выйдя из дома, Иисус сел у моря; к Нему собралось множество народа, так что Он должен был войти в лодку (Мф. 13:1-2). О том, что Иисус учил людей из лодки, упоминают только Матфей и Марк; Лука ничего не говорит ни о лодке, ни о море (Лк. 8:4). При этом у Матфея слушателями Иисуса являются «большие толпы», у Луки «большая толпа», у Марка же «еще большая толпа», чем та, о которой упоминалось прежде. У Матфея Христос «поучал людей много притчами», у Марка «учил их притчами много», а у Луки «начал говорить притчею». Употребление множественного числа в первом и втором случаях указывает на то, что читателю будет предложена серия притч, в третьем же случае приводится только одна притча и другие не следуют за ней без перерыва.

Указание Марка на «еще большую толпу» связывает поучение из лодки с двумя предшествующими эпизодами. В одном из них множество народа следует за Христом из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана, а также из окрестностей Тира и Сидона. Христос же говорит ученикам, «чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его». Марк далее поясняет, что «имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться его», а бесноватые падали перед Ним и кричали: «Ты Сын Божий» (Мк. 3:7-11)- В другом эпизоде Спаситель представлен учащим внутри дома, где было так тесно, что ученикам «невозможно было и хлеба есть» (Мк. 3:20). Картина огромной толпы, окружавшей Христа повсюду, неотступно следовавшей за Ним по пятам, образы бросавшихся к Нему людей, вопли бесноватых — всё это резко контрастирует с той обстановкой, в которой начинается поучение из лодки.