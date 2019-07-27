Ивлиев - Архимандрит Ианнуарий - Деяния апостолов - Богословско-экзегетический комментарий
Богословско-экзегетический комментарий
Значение книги Деяний подчеркивается как ее содержанием, так и местом расположения в новозаветном каноне: она восполняет тот информационный вакуум, который возникает при переходе от чтения Евангелий к содержанию посланий святого апостола Павла. Адресат эпистолярного наследия «апостола языков» - это многочисленные христианские общины на территории Римской империи и их предстоятели.
Но момент образования самой Церкви в Пятидесятницу описан только во второй главе книги Деяний. Еще пример: в Евангелии от Луки 24:47 воскресший Господь посылает своих учеников на всемирную проповедь, но ни в одном из Евангелий не говорится о том, что именно благо-вествовалось язычникам, какие проблемы вставали при этом перед миссионерами и как они решались. Кто был первым обращенным язычником? Как это произошло? Как была реализована идея проповеди в мультикультурной среде, на каких условиях следует принимать первых христиан из язычников в общину, состоявшую на тот момент преимущественно из обращенных иудеев? Наконец, как христианство приняло те формы жизни и служения, в каких застал его Феофил и подобные ему этнохристиане?
Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Деяния апостолов. Богословско-экзегетический комментарий
М.: Издательство ББИ, 2019. - 336 с.
ISBN 978-5-89647-384-8
Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Деяния апостолов. Богословско-экзегетический комментарий - Содержание
- Предисловие
- Введение
- I. Общее вступление к книге (1:1-3)
- II. Церковь в Иерусалиме (1:4 - 8:3)
- III. Церковь в Иудее, Самарии и Антиохии (8:4 - 12:25)
- IV. Церковь в языческом мире (13:1 - 28:31)
- V. Вместо послесловия
Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Деяния апостолов. Богословско-экзегетический комментарий - Введение
В литературном плане книга «Деяния апостолов» тесно связана с Евангелием от Луки. Эти две книги не только принадлежат одному автору, но и задуманы им как единый труд, состоящий из двух частей, даже если написание этих частей отстоит друг от друга на значительном расстоянии во времени.
Кем же был автор этих книг? Обе они анонимны, то есть автор в них себя не называет. Но древняя церковная традиция приписывает их человеку по имени Лука - евангелисту Луке. Есть веские причины считать, что эта традиция отражает воспоминание о реальном имени автора. Так кто же он, этот Лука? - Общепризнано, что он произошел из язычников. Из всех авторов Нового Завета только он не был иудеем. На это указывает само его имя - Аоикш;, которое является греческой трансформацией латинского имени Луциан (Lucianus), или Луцилий (Lucilius), или просто Луций. Конечно, греческое имя само по себе еще не доказывает неиудейское происхождение, так как евреи в то время часто носили греческие имена (например, Андрей и Филипп из числа двенадцати апостолов, а также семь первых христианских диаконов из иудеев-эллинистов: Стефан, Прохор, Николай и прочие).
Однако важнее то, что на греческое происхождение Луки указывает его прекрасный литературный греческий язык. Этот язык выделяет как Евангелие от Луки, так и Деяния среди других новозаветных писаний. Но самое главное - обе эти книги явно нееврейские по стилю, духу и идеям. Их основная тема - распространение Благой христианской вести от Израиля до пределов римского мира. Иисус Христос в Евангелии и в Деяниях представлен Спасителем всего мира. Эти две книги отличает гораздо больший универсализм, чем прочие Евангелия. В самом начале во всех четырех Евангелиях в связи с Иоанном Крестителем приводятся слова пророка Исаии «Приготовьте путь Господу...» (Ис 40:3), но только евангелист Лука доводит цитату до конца: «...и узрит всякая плоть спасение Божие» (Лк 3:4-6). Конечно, это не означает, что каждый человек спасется, но означает, что каждый человек может быть спасен.
Большое спасибо!
Отличная книга, спасибо клубу за проделанную работу!
спасибо
Теперь пропало интерактивное оглавление в джвю файле.
уже есть
Евангелие от Луки и Деяния "явно нееврейские" по стилю. Ну и ну! У меня складывается как раз противоположная картина.Иудей Лука, к тому же врач, вполне мог овладеть греческим языком в совершенстве. Для этого необязательно быть греком.
Спасибо за книгу. Хороший автор.
Прекрасная вещь. Огромное спасибо!