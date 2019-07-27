В литературном плане книга «Деяния апостолов» тесно связана с Евангелием от Луки. Эти две книги не только принадлежат одному автору, но и задуманы им как единый труд, состоящий из двух частей, даже если написание этих частей отстоит друг от друга на значительном расстоянии во времени.

Кем же был автор этих книг? Обе они анонимны, то есть автор в них себя не называет. Но древняя церковная традиция приписывает их человеку по имени Лука - евангелисту Луке. Есть веские причины считать, что эта традиция отражает воспоминание о реальном имени автора. Так кто же он, этот Лука? - Общепризнано, что он произошел из язычников. Из всех авторов Нового Завета только он не был иудеем. На это указывает само его имя - Аоикш;, которое является греческой трансформацией латинского имени Луциан (Lucianus), или Луцилий (Lucilius), или просто Луций. Конечно, греческое имя само по себе еще не доказывает неиудейское происхождение, так как евреи в то время часто носили греческие имена (например, Андрей и Филипп из числа двенадцати апостолов, а также семь первых христианских диаконов из иудеев-эллинистов: Стефан, Прохор, Николай и прочие).

Однако важнее то, что на греческое происхождение Луки указывает его прекрасный литературный греческий язык. Этот язык выделяет как Евангелие от Луки, так и Деяния среди других новозаветных писаний. Но самое главное - обе эти книги явно нееврейские по стилю, духу и идеям. Их основная тема - распространение Благой христианской вести от Израиля до пределов римского мира. Иисус Христос в Евангелии и в Деяниях представлен Спасителем всего мира. Эти две книги отличает гораздо больший универсализм, чем прочие Евангелия. В самом начале во всех четырех Евангелиях в связи с Иоанном Крестителем приводятся слова пророка Исаии «Приготовьте путь Господу...» (Ис 40:3), но только евангелист Лука доводит цитату до конца: «...и узрит всякая плоть спасение Божие» (Лк 3:4-6). Конечно, это не означает, что каждый человек спасется, но означает, что каждый человек может быть спасен.