Сегодня, включив телевизор или радио, несложно заметить, что политики, чиновники, журналисты стараются выразить свои мысли прямо и ясно, иногда такая прямота даже становится одним из способов заработать политические очки и популярность. Для достижения необходимого эффекта используется масса цифр, статистические данные, диаграммы, иллюстрирующие динамику развития того или иного процесса. Препарированное общество предстает перед нами в любом необходимом разрезе. Наверное, нередко это действительно необходимо: ведь цифры могут шокировать человека и побудить его к соответствующей реакции; однако чаще всего они остаются чем-то абстрактным и чуждым, поскольку нам сложно по-настоящему идентифицировать себя с цветным сектором на диаграмме.

Совершенно не так обстояло дело две тысячи лет назад в далекой Палестине, где Иисус Христос ходил по городам и весям, возвещая Царствие Божие. Если мы посмотрим на евангельские тексты, то увидим, что значительная часть Его учения открывается именно в притчах, цель которых — сообщить людям ту или иную истину, однако не напрямую, не в лоб, а в некой завуалированной форме. В то время это был обычный стиль учения, и иудейские религиозные лидеры — книжники и фарисеи — очень часто и успешно использовали его. До нас дошло множество иудейских притч той эпохи, что свидетельствует об их востребованности и популярности. Слушатели ожидали, что к ним будут обращаться именно в такой форме, и те раввины, которые лучше рассказывали назидательные истории, обретали большее число последователей.

Притчи широко использовались уже в Ветхом Завете: наверное, наиболее известную из них рассказал пророк Нафан для обличения греха царя Давида (см.: 2 Цар. 12: 1-6). Истории остаются в голове намного дольше, чем сухие и длинные лекции, оторванные от реальной жизни. Это объясняет популярность притч не только в Библии, но и в других культурах. К примеру, именно они принесли известность Эзопу: этические уроки этого знаменитого раба были облечены в форму историй, понятных людям из самых разных слоев общества. Притча — прекрасный способ растолковать то, что иначе может и не привлечь к себе внимания.

прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства

М.: Никея, 2017. 320 с.: ил.

ISBN 978-5-91761-767-1

прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства - Содержание

От автора

Почему притчами говоришь?

Косвенная прямота

Истина и жизнь

Духовная глухота

Правда, не режущая глаза

Голос через века

Путь домой. Притча о блудном сыне

Странный дар

Улетевший птенец

Горечь чужбины

Где я? Кто я?

Выход есть!

Бегущий навстречу Бог

Никуда не уходивший

Человек и закон. Притча о мытаре и фарисее

Ром и сливки

Предатели Родины

Молитвенное правило

Шоу в храме

Лестница молитвы

Подводные камни аскетизма

Первый в списке грехов

Система координат

Голос кающегося сердца

С ног на голову

Обманщик на пьедестале. Притча о неверном управителе

Искушение доверием

Бери от жизни все

Мудрость кризиса

Как возлюбить себя

Бойся равнодушных. Притча о милосердном самарянине

Джунгли большого города

Правила чтения

Любовь без остатка

Ближние и дальние

Белые одежды

Политика невмешательства

Враг, ставший другом

Далекий и близкий друг

Нереализованный потенциал. Притча о талантах

Менеджеры Бога

Стартовый капитал

Отчет души

Высокий доход

Беспроцентный вклад

Самая страшная тюрьма в мире. Притча о немилосердном должнике

Неестественная несправедливость

Математика Бога

По уши в долгах

Ответ свободы

Нет выхода

Сильная слабость

Больше, чем чувство

Путь молитвы

Сам Бог назвал его безумным. Притча о безумном богаче

Раздел имущества

Головокружение от успехов

Забытый источник

Аппетит приходит во время еды

Рай — это другие

На пороге вечности

Переписанный ежедневник

Небеса подождут? Притча о брачном пире

Голос радости

Человек в футляре

Второй звонок

Никаких извинений

Окно в вечность

Неожиданные гости

Небесный дресс-код

Операция на сердце. Притча о сеятеле

Слушающие и слышащие

Щедрая рука

Придорожная пыль

Лишенное корня

Убийственные сорняки

Духовный чернозем

Земледелие сердца

Вместо заключения

прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства - От автора

Открыв Библию, мы найдем в ней разные литературные формы: величественную поэзию, краткие изречения, законодательные документы, исторические повествования, возвышенные гимны, развернутые проповеди, богословские трактаты, личные послания, пророческие видения и многое другое. Все это помогало библейским авторам донести до своих читателей голос Бога, говорящего о вечных и непреходящих ценностях. Иисус Христос тоже общался с людьми по-разному: Он проповедовал в классическом смысле этого слова, учил Своим примером, отвечал на вопросы и рассказывал истории, которые мы называем притчами. Каждое воскресенье, приходя в храм, мы слышим на литургии евангельские чтения, значительную часть которых составляют именно эти яркие и запоминающиеся новозаветные тексты. Они кажутся простыми и понятными, но, вникая в них повнимательней, мы не перестаем открывать для себя все новые глубины духовного богатства.

В основе этой книги — проповеди, катехизические беседы, материалы встреч с самой разной аудиторией. Перед вами не научный экзегетический комментарий, а размышления о прекрасных и многогранных текстах, которые играли важную роль в благовестии Иисуса Христа и остаются таковыми в проповеди Его Церкви. Мы вместе прочтем некоторые притчи, не только рассматривая их в историческом контексте евангельской эпохи, но и через призму проблем современного общества, и увидим, что они продолжают оставаться жизненно важными для каждого. Православное понимание Священного Писания всегда основывалось на его прочтении в Церкви и вместе с Церковью — обществом верующих, охватывающим континенты и тысячелетия. Поэтому прикосновение к Евангелию немыслимо без знакомства с опытом святых — людей, которые не просто красиво говорили о христианстве, но смогли действительно реализовать его в своей жизни.

Тексты святых отцов и богословов прошлого будут сопровождать все наши размышления, помогая читателю прикоснуться к этой неизведанной для многих области и узнать, что вопросы, которыми мы задаемся сегодня, волновали умы и сердца христиан на протяжении двух тысячелетий. Из всего многообразия евангельских притч были выбраны самые известные, особо, как нам представляется, значимые и актуальные для современного человека. Книга представляет собой значительно переработанное издание «Истории, рассказанные Христом. Как понимать евангельские притчи», дополненное толкованием притчи о брачном пире. Книга будет интересна как воцерковленным христианам, так и тем, кто делает в храме первые шаги или пока еще далек от него. Перед вами — приглашение к совместному размышлению над словом Божиим. Открывая Евангелие, мы вновь слышим обращенный к каждому из нас голос Христа. И ответить на него должны всей нашей жизнью.