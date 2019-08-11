Хулап - Евангельские притчи вчера и сегодня
Сегодня, включив телевизор или радио, несложно заметить, что политики, чиновники, журналисты стараются выразить свои мысли прямо и ясно, иногда такая прямота даже становится одним из способов заработать политические очки и популярность. Для достижения необходимого эффекта используется масса цифр, статистические данные, диаграммы, иллюстрирующие динамику развития того или иного процесса. Препарированное общество предстает перед нами в любом необходимом разрезе. Наверное, нередко это действительно необходимо: ведь цифры могут шокировать человека и побудить его к соответствующей реакции; однако чаще всего они остаются чем-то абстрактным и чуждым, поскольку нам сложно по-настоящему идентифицировать себя с цветным сектором на диаграмме.
Совершенно не так обстояло дело две тысячи лет назад в далекой Палестине, где Иисус Христос ходил по городам и весям, возвещая Царствие Божие. Если мы посмотрим на евангельские тексты, то увидим, что значительная часть Его учения открывается именно в притчах, цель которых — сообщить людям ту или иную истину, однако не напрямую, не в лоб, а в некой завуалированной форме. В то время это был обычный стиль учения, и иудейские религиозные лидеры — книжники и фарисеи — очень часто и успешно использовали его. До нас дошло множество иудейских притч той эпохи, что свидетельствует об их востребованности и популярности. Слушатели ожидали, что к ним будут обращаться именно в такой форме, и те раввины, которые лучше рассказывали назидательные истории, обретали большее число последователей.
Притчи широко использовались уже в Ветхом Завете: наверное, наиболее известную из них рассказал пророк Нафан для обличения греха царя Давида (см.: 2 Цар. 12: 1-6). Истории остаются в голове намного дольше, чем сухие и длинные лекции, оторванные от реальной жизни. Это объясняет популярность притч не только в Библии, но и в других культурах. К примеру, именно они принесли известность Эзопу: этические уроки этого знаменитого раба были облечены в форму историй, понятных людям из самых разных слоев общества. Притча — прекрасный способ растолковать то, что иначе может и не привлечь к себе внимания.
прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства
М.: Никея, 2017. 320 с.: ил.
ISBN 978-5-91761-767-1
прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства - Содержание
От автора
Почему притчами говоришь?
- Косвенная прямота
- Истина и жизнь
- Духовная глухота
- Правда, не режущая глаза
- Голос через века
Путь домой. Притча о блудном сыне
- Странный дар
- Улетевший птенец
- Горечь чужбины
- Где я? Кто я?
- Выход есть!
- Бегущий навстречу Бог
- Никуда не уходивший
Человек и закон. Притча о мытаре и фарисее
- Ром и сливки
- Предатели Родины
- Молитвенное правило
- Шоу в храме
- Лестница молитвы
- Подводные камни аскетизма
- Первый в списке грехов
- Система координат
- Голос кающегося сердца
- С ног на голову
Обманщик на пьедестале. Притча о неверном управителе
- Искушение доверием
- Бери от жизни все
- Мудрость кризиса
- Как возлюбить себя
Бойся равнодушных. Притча о милосердном самарянине
- Джунгли большого города
- Правила чтения
- Любовь без остатка
- Ближние и дальние
- Белые одежды
- Политика невмешательства
- Враг, ставший другом
- Далекий и близкий друг
Нереализованный потенциал. Притча о талантах
- Менеджеры Бога
- Стартовый капитал
- Отчет души
- Высокий доход
- Беспроцентный вклад
Самая страшная тюрьма в мире. Притча о немилосердном должнике
- Неестественная несправедливость
- Математика Бога
- По уши в долгах
- Ответ свободы
- Нет выхода
- Сильная слабость
- Больше, чем чувство
- Путь молитвы
Сам Бог назвал его безумным. Притча о безумном богаче
- Раздел имущества
- Головокружение от успехов
- Забытый источник
- Аппетит приходит во время еды
- Рай — это другие
- На пороге вечности
- Переписанный ежедневник
Небеса подождут? Притча о брачном пире
- Голос радости
- Человек в футляре
- Второй звонок
- Никаких извинений
- Окно в вечность
- Неожиданные гости
- Небесный дресс-код
Операция на сердце. Притча о сеятеле
- Слушающие и слышащие
- Щедрая рука
- Придорожная пыль
- Лишенное корня
- Убийственные сорняки
- Духовный чернозем
- Земледелие сердца
Вместо заключения
прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства - От автора
Открыв Библию, мы найдем в ней разные литературные формы: величественную поэзию, краткие изречения, законодательные документы, исторические повествования, возвышенные гимны, развернутые проповеди, богословские трактаты, личные послания, пророческие видения и многое другое. Все это помогало библейским авторам донести до своих читателей голос Бога, говорящего о вечных и непреходящих ценностях. Иисус Христос тоже общался с людьми по-разному: Он проповедовал в классическом смысле этого слова, учил Своим примером, отвечал на вопросы и рассказывал истории, которые мы называем притчами. Каждое воскресенье, приходя в храм, мы слышим на литургии евангельские чтения, значительную часть которых составляют именно эти яркие и запоминающиеся новозаветные тексты. Они кажутся простыми и понятными, но, вникая в них повнимательней, мы не перестаем открывать для себя все новые глубины духовного богатства.
В основе этой книги — проповеди, катехизические беседы, материалы встреч с самой разной аудиторией. Перед вами не научный экзегетический комментарий, а размышления о прекрасных и многогранных текстах, которые играли важную роль в благовестии Иисуса Христа и остаются таковыми в проповеди Его Церкви. Мы вместе прочтем некоторые притчи, не только рассматривая их в историческом контексте евангельской эпохи, но и через призму проблем современного общества, и увидим, что они продолжают оставаться жизненно важными для каждого. Православное понимание Священного Писания всегда основывалось на его прочтении в Церкви и вместе с Церковью — обществом верующих, охватывающим континенты и тысячелетия. Поэтому прикосновение к Евангелию немыслимо без знакомства с опытом святых — людей, которые не просто красиво говорили о христианстве, но смогли действительно реализовать его в своей жизни.
Тексты святых отцов и богословов прошлого будут сопровождать все наши размышления, помогая читателю прикоснуться к этой неизведанной для многих области и узнать, что вопросы, которыми мы задаемся сегодня, волновали умы и сердца христиан на протяжении двух тысячелетий. Из всего многообразия евангельских притч были выбраны самые известные, особо, как нам представляется, значимые и актуальные для современного человека. Книга представляет собой значительно переработанное издание «Истории, рассказанные Христом. Как понимать евангельские притчи», дополненное толкованием притчи о брачном пире. Книга будет интересна как воцерковленным христианам, так и тем, кто делает в храме первые шаги или пока еще далек от него. Перед вами — приглашение к совместному размышлению над словом Божиим. Открывая Евангелие, мы вновь слышим обращенный к каждому из нас голос Христа. И ответить на него должны всей нашей жизнью.
Большое спасибо!
Благодарю!
спасибо