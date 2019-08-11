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Хулап - Евангельские притчи вчера и сегодня

прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Сегодня, включив телевизор или радио, несложно заметить, что политики, чиновники, журналисты стараются выразить свои мысли прямо и ясно, иногда такая прямота даже становится одним из способов заработать политические очки и популярность. Для достижения необходимого эффекта используется масса цифр, статистические данные, диаграммы, иллюстрирующие динамику развития того или иного процесса. Препарированное общество предстает перед нами в любом необходимом разрезе. Наверное, нередко это действительно необходимо: ведь цифры могут шокировать человека и побудить его к соответствующей реакции; однако чаще всего они остаются чем-то абстрактным и чуждым, поскольку нам сложно по-настоящему идентифицировать себя с цветным сектором на диаграмме.
Совершенно не так обстояло дело две тысячи лет назад в далекой Палестине, где Иисус Христос ходил по городам и весям, возвещая Царствие Божие. Если мы посмотрим на евангельские тексты, то увидим, что значительная часть Его учения открывается именно в притчах, цель которых — сообщить людям ту или иную истину, однако не напрямую, не в лоб, а в некой завуалированной форме. В то время это был обычный стиль учения, и иудейские религиозные лидеры — книжники и фарисеи — очень часто и успешно использовали его. До нас дошло множество иудейских притч той эпохи, что свидетельствует об их востребованности и популярности. Слушатели ожидали, что к ним будут обращаться именно в такой форме, и те раввины, которые лучше рассказывали назидательные истории, обретали большее число последователей.
Притчи широко использовались уже в Ветхом Завете: наверное, наиболее известную из них рассказал пророк Нафан для обличения греха царя Давида (см.: 2 Цар. 12: 1-6). Истории остаются в голове намного дольше, чем сухие и длинные лекции, оторванные от реальной жизни. Это объясняет популярность притч не только в Библии, но и в других культурах. К примеру, именно они принесли известность Эзопу: этические уроки этого знаменитого раба были облечены в форму историй, понятных людям из самых разных слоев общества. Притча — прекрасный способ растолковать то, что иначе может и не привлечь к себе внимания.

прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства

М.: Никея, 2017. 320 с.: ил.
ISBN 978-5-91761-767-1

прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства - Содержание

От автора
Почему притчами говоришь?
  • Косвенная прямота
  • Истина и жизнь
  • Духовная глухота
  • Правда, не режущая глаза
  • Голос через века
Путь домой. Притча о блудном сыне
  • Странный дар
  • Улетевший птенец
  • Горечь чужбины
  • Где я? Кто я?
  • Выход есть!
  • Бегущий навстречу Бог
  • Никуда не уходивший
Человек и закон. Притча о мытаре и фарисее
  • Ром и сливки
  • Предатели Родины
  • Молитвенное правило
  • Шоу в храме
  • Лестница молитвы
  • Подводные камни аскетизма
  • Первый в списке грехов
  • Система координат
  • Голос кающегося сердца
  • С ног на голову
Обманщик на пьедестале. Притча о неверном управителе
  • Искушение доверием
  • Бери от жизни все
  • Мудрость кризиса
  • Как возлюбить себя
Бойся равнодушных. Притча о милосердном самарянине
  • Джунгли большого города
  • Правила чтения
  • Любовь без остатка
  • Ближние и дальние
  • Белые одежды
  • Политика невмешательства
  • Враг, ставший другом
  • Далекий и близкий друг
Нереализованный потенциал. Притча о талантах
  • Менеджеры Бога
  • Стартовый капитал
  • Отчет души
  • Высокий доход
  • Беспроцентный вклад
Самая страшная тюрьма в мире. Притча о немилосердном должнике
  • Неестественная несправедливость
  • Математика Бога
  • По уши в долгах
  • Ответ свободы
  • Нет выхода
  • Сильная слабость
  • Больше, чем чувство
  • Путь молитвы
Сам Бог назвал его безумным. Притча о безумном богаче
  • Раздел имущества
  • Головокружение от успехов
  • Забытый источник
  • Аппетит приходит во время еды
  • Рай — это другие
  • На пороге вечности
  • Переписанный ежедневник
Небеса подождут? Притча о брачном пире
  • Голос радости
  • Человек в футляре
  • Второй звонок
  • Никаких извинений
  • Окно в вечность
  • Неожиданные гости
  • Небесный дресс-код
Операция на сердце. Притча о сеятеле
  • Слушающие и слышащие
  • Щедрая рука
  • Придорожная пыль
  • Лишенное корня
  • Убийственные сорняки
  • Духовный чернозем
  • Земледелие сердца
Вместо заключения

прот. Хулап Владимир - Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства - От автора

Открыв Библию, мы найдем в ней разные литературные формы: величественную поэзию, краткие изречения, законодательные документы, исторические повествования, возвышенные гимны, развернутые проповеди, богословские трактаты, личные послания, пророческие видения и многое другое. Все это помогало библейским авторам донести до своих читателей голос Бога, говорящего о вечных и непреходящих ценностях. Иисус Христос тоже общался с людьми по-разному: Он проповедовал в классическом смысле этого слова, учил Своим примером, отвечал на вопросы и рассказывал истории, которые мы называем притчами. Каждое воскресенье, приходя в храм, мы слышим на литургии евангельские чтения, значительную часть которых составляют именно эти яркие и запоминающиеся новозаветные тексты. Они кажутся простыми и понятными, но, вникая в них повнимательней, мы не перестаем открывать для себя все новые глубины духовного богатства.
В основе этой книги — проповеди, катехизические беседы, материалы встреч с самой разной аудиторией. Перед вами не научный экзегетический комментарий, а размышления о прекрасных и многогранных текстах, которые играли важную роль в благовестии Иисуса Христа и остаются таковыми в проповеди Его Церкви. Мы вместе прочтем некоторые притчи, не только рассматривая их в историческом контексте евангельской эпохи, но и через призму проблем современного общества, и увидим, что они продолжают оставаться жизненно важными для каждого. Православное понимание Священного Писания всегда основывалось на его прочтении в Церкви и вместе с Церковью — обществом верующих, охватывающим континенты и тысячелетия. Поэтому прикосновение к Евангелию немыслимо без знакомства с опытом святых — людей, которые не просто красиво говорили о христианстве, но смогли действительно реализовать его в своей жизни.
Тексты святых отцов и богословов прошлого будут сопровождать все наши размышления, помогая читателю прикоснуться к этой неизведанной для многих области и узнать, что вопросы, которыми мы задаемся сегодня, волновали умы и сердца христиан на протяжении двух тысячелетий. Из всего многообразия евангельских притч были выбраны самые известные, особо, как нам представляется, значимые и актуальные для современного человека. Книга представляет собой значительно переработанное издание «Истории, рассказанные Христом. Как понимать евангельские притчи», дополненное толкованием притчи о брачном пире. Книга будет интересна как воцерковленным христианам, так и тем, кто делает в храме первые шаги или пока еще далек от него. Перед вами — приглашение к совместному размышлению над словом Божиим. Открывая Евангелие, мы вновь слышим обращенный к каждому из нас голос Христа. И ответить на него должны всей нашей жизнью.
Views 1 320
Rating 5.0 / 5
Added 11.08.2019
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (11)

Comments (3 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
S
Sergey05 3 years ago

Благодарю!
G
gios76 6 years ago

спасибо

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