Введение в еврейско-христианские отношения - Эдвард Кесслер

Диалог

Книга Эдварда Кесслера задумана как простое и доступное введение в долгую историю еврейско-христианских отношений. Автор касается широкого круга тем, включая в него не только богословский контекст, но и произведения мировой литературы, культурные, философские, исторические, социологические и политические аспекты взаимодействия двух религий.

Перевод. Глеб Ястребов

Серия «Диалог»

М.: Издательство ББИ, 2013. — xxiii + 306 с.

ISBN 978-5-89647-295-7

Эдвард Кесслер - Введение в еврейско-христианские отношения - Содержание

Эдвард Кесслер - Введение в еврейско-христианские отношения - Введение

Начнем с обнадеживающего факта: с начала XX века взаимоотношения между иудаизмом и христианством претерпели коренные изменения. Первопроходцами в развитии диалога и нового мышления были немногочисленные ученые и религиозные лидеры первой половины столетия. Однако Холокост, создание государства Израиль, II Ватиканский собор (1962-1965) способствовали более широким переменам. В результате христианство, которое долго подстрекало к агрессии против евреев, заново обрело уважение к иудаизму и даже восхищение перед ним. Некогда близкие отношения, казалось бы, канувшие в лету, во многом восстановились. У евреев же на смену старой точки зрения на христианство как на чужого и врага приходит осознание того, что с христианством возможно партнерство.

Взглянув в позитивном свете на иудаизм, христиане теперь признают свой вклад в антисемитизм и пагубность трактатов «против иудеев». Христианство больше не считает, что еврейская интерпретация Писания ошибочна или заменена христианской интерпретацией. Показательна позиция Католической церкви:

Еврейское прочтение Библии является одним из возможных, в преемстве с еврейскими Священными Писаниями [...] прочтение, аналогичное христианскому, которое развивалось параллельно. (Еврейский народ и его Священные Писания в христианской Библии, 2001h

Церкви теперь осознают необходимость узнавать о реалиях постбиблейского иудаизма. Например, Всемирная лютеранская федерация утверждает:

Христианам необходимо изучать богатую и многообразную историю иудаизма с новозаветных времен, а также историю еврейского народа как многообразной и живой верующей общины. Такая встреча с живым и верным иудаизмом может глубоко обогатить понимание христианами их собственной веры. (Руководящие указания к лютеранско-еврейским отношениям, 1998)

Таким образом, в современном христианстве понимают: формированию христианского сознания должны сопутствовать правильные отношения с иудаизмом. Каждому епископу рекомендуется

...развивать уважение к своим «старшим братьям», чтобы противостоять антисемитизму; и он (епископ) должен бдительно следить, чтобы служители Церкви получили адекватные сведения о еврейской религии и ее взаимоотношении с христианством. (Конгрегация римско-католических епископов, Руководство для пастырского служения епископов, 2004)

Впрочем, еще многое предстоит сделать, чтобы эти официальные учения церкви были усвоены клириками и мирянами.

К этим переменам в христианском учении об иудаизме, евреи поначалу отнеслись с недоверием, хотя некоторые вступали в дискуссии, желая дать отпор предрассудкам и антисемитизму. Иной подход мы находим лишь у отдельных мыслителей вроде Мартина Бубера (1878-1965), напоминавшего евреям, что Иисус также был евреем и их «великим братом». Однако в последние годы появились признаки нового и более широкого интереса к христианству. В 2000 году была опубликована декларация Да-бру Эмет («Говорите истину»), которую подписали представители самых разных направлений иудаизма. Эта декларация посвящена отношению к христианству и утверждает, например, следующее:

Евреи и христиане почитают одну и ту же книгу, Библию^ которую евреи называют «Танахом», а христиане — «Ветхим Заветом».

Дабру Эмет состоит из восьми тезисов и выражает осознание общих целей с христианством (хотя некоторые еврейские авторы подвергли документ критике). На 2000 год пришлось еще одно значимое событие: визит в Израиль папы римского. Он оставил неизгладимое впечатление у евреев.

Конечно, не все ровно и гладко. Например, продолжаются споры и разделения по вопросу о государстве Израиль и его взаимоотношениях с палестинцами и арабскими соседями. Рост антисемитизма, особенно в Европе и на Среднем Востоке, обострил реакцию евреев на критику, прежде всего критику со стороны христиан. Масла в огонь подливают и последствия теракта 11 сентября, а также вспышка насилия на Среднем Востоке. Тем не менее, многие из основных вопросов, ранее разделявших христиан и евреев, урегулированы (или в них намечаются пути решения).

В католичестве и протестантстве уважение к иудаизму усилилось столь заметно, что возникают реалии, которые были немыслимы всего лишь несколько десятилетий назад. Пересмотр христианского богословия осуществляется на официальном уровне: все церкви оказывают противодействие антисемитизму и учат, что Иисус был евреем. Проблема миссии к евреям во многом утратила актуальность.

История взаимоотношений иудаизма и христианства насчитывает более двух тысячелетий. Казалось бы, ее изучили вдоль и поперек, тем более что на ее специфичность и даже уникальность давно обращали внимание как христиане, так и евреи. Тем не менее, почти не существует книг, в которых можно почерпнуть базовые сведения о различных аспектах этой истории. Одним из первых справочных пособий стал мой «Словарь еврейско-христианских отношений»[1], а книга, которую читатель сейчас держит в руках, задумана как простое и доступное введение в долгую историю еврейско-христианских отношений.