Кесслер - Введение в еврейско-христианские отношения
Кесслер Эдвард. Введение в еврейско-христианские отношения
Эдвард Кесслер - Введение в еврейско-христианские отношения - Содержание
- 1. Введение
- 2. Новый Завет
- 3. Отцы церкви
- 4. Раввинистические тексты
- 5. Интерпретация Библии: еще одна сторона вопроса
- 6. Средневековые отношения
- 7. Антисемитизм и Холокост
- 8. Сионизм и государство Израиль
- 9. Завет, миссия и диалог
- 10. Еврейско-христианские отношения и встреча с другими религиями
Эдвард Кесслер - Введение в еврейско-христианские отношения - Введение
Взглянув в позитивном свете на иудаизм, христиане теперь признают свой вклад в антисемитизм и пагубность трактатов «против иудеев». Христианство больше не считает, что еврейская интерпретация Писания ошибочна или заменена христианской интерпретацией. Показательна позиция Католической церкви:
Еврейское прочтение Библии является одним из возможных, в преемстве с еврейскими Священными Писаниями [...] прочтение, аналогичное христианскому, которое развивалось параллельно. (Еврейский народ и его Священные Писания в христианской Библии, 2001h
Церкви теперь осознают необходимость узнавать о реалиях постбиблейского иудаизма. Например, Всемирная лютеранская федерация утверждает:
Христианам необходимо изучать богатую и многообразную историю иудаизма с новозаветных времен, а также историю еврейского народа как многообразной и живой верующей общины. Такая встреча с живым и верным иудаизмом может глубоко обогатить понимание христианами их собственной веры. (Руководящие указания к лютеранско-еврейским отношениям, 1998)
Таким образом, в современном христианстве понимают: формированию христианского сознания должны сопутствовать правильные отношения с иудаизмом. Каждому епископу рекомендуется
...развивать уважение к своим «старшим братьям», чтобы противостоять антисемитизму; и он (епископ) должен бдительно следить, чтобы служители Церкви получили адекватные сведения о еврейской религии и ее взаимоотношении с христианством. (Конгрегация римско-католических епископов, Руководство для пастырского служения епископов, 2004)
Впрочем, еще многое предстоит сделать, чтобы эти официальные учения церкви были усвоены клириками и мирянами.
К этим переменам в христианском учении об иудаизме, евреи поначалу отнеслись с недоверием, хотя некоторые вступали в дискуссии, желая дать отпор предрассудкам и антисемитизму. Иной подход мы находим лишь у отдельных мыслителей вроде Мартина Бубера (1878-1965), напоминавшего евреям, что Иисус также был евреем и их «великим братом». Однако в последние годы появились признаки нового и более широкого интереса к христианству. В 2000 году была опубликована декларация Да-бру Эмет («Говорите истину»), которую подписали представители самых разных направлений иудаизма. Эта декларация посвящена отношению к христианству и утверждает, например, следующее:
Евреи и христиане почитают одну и ту же книгу, Библию^ которую евреи называют «Танахом», а христиане — «Ветхим Заветом».
Дабру Эмет состоит из восьми тезисов и выражает осознание общих целей с христианством (хотя некоторые еврейские авторы подвергли документ критике). На 2000 год пришлось еще одно значимое событие: визит в Израиль папы римского. Он оставил неизгладимое впечатление у евреев.
Конечно, не все ровно и гладко. Например, продолжаются споры и разделения по вопросу о государстве Израиль и его взаимоотношениях с палестинцами и арабскими соседями. Рост антисемитизма, особенно в Европе и на Среднем Востоке, обострил реакцию евреев на критику, прежде всего критику со стороны христиан. Масла в огонь подливают и последствия теракта 11 сентября, а также вспышка насилия на Среднем Востоке. Тем не менее, многие из основных вопросов, ранее разделявших христиан и евреев, урегулированы (или в них намечаются пути решения).
В католичестве и протестантстве уважение к иудаизму усилилось столь заметно, что возникают реалии, которые были немыслимы всего лишь несколько десятилетий назад. Пересмотр христианского богословия осуществляется на официальном уровне: все церкви оказывают противодействие антисемитизму и учат, что Иисус был евреем. Проблема миссии к евреям во многом утратила актуальность.
История взаимоотношений иудаизма и христианства насчитывает более двух тысячелетий. Казалось бы, ее изучили вдоль и поперек, тем более что на ее специфичность и даже уникальность давно обращали внимание как христиане, так и евреи. Тем не менее, почти не существует книг, в которых можно почерпнуть базовые сведения о различных аспектах этой истории. Одним из первых справочных пособий стал мой «Словарь еврейско-христианских отношений»[1], а книга, которую читатель сейчас держит в руках, задумана как простое и доступное введение в долгую историю еврейско-христианских отношений.
[1] Edward Kessler & Neil Wenborn, A Dictionary of Jewish-Christian Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
Доброго дня, а як скачати цю книгу?
https://esxatos.com/celevye-programmy-esxatos
спасибо