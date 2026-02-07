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Евлампиев - Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Достоевского

Игорь Евлампиев - Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф. М. Достоевского
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature

Раннее творчество Достоевского прошло под знаком определяющего влияния немецкого романтизма. Тем не менее достаточно быстро определилась оригинальность художественного мышления Достоевского. Писатель нашел особый тип героя — мечтателя, который занял важное место в его раннем творчестве и стал носителем очень важной идеи. Этот тип Достоевский взял из собственного опыта; главным мечтателем, который стал прообразом всех мечтателей его ранних произведений, был, конечно, он сам.

Характерной особенностью героев этого типа является увлечение романтической литературой. Мечтатель — это молодой человек, для которого переживание выдуманных литературных сюжетов более ценно, чем жизнь в реальном мире. Немецкий романтизм знал такой тип героя, но никогда не считал его чем-то существенным и принципиально важным. В произведениях Достоевского именно герой, увлеченный литературой, оказывается в центре повествования, причем своих мечтателей Достоевский сделал людьми с весьма сложным внутренним миром. Обычно мы называем мечтателями тех, кто просто идеализирует жизнь и относится к ней без должного прагматизма. Мечтатель Достоевского поступает гораздо более радикально — он вообще пренебрегает жизнью, поскольку у него есть иная, фантастическая жизнь, дополнительная по отношению к реальной.

Впервые смысл этого качества Достоевский описал в своем фельетоне «Петербургская летопись» (1847). Здесь мечтатели показаны как чудаковатые и странные люди, совершенно не способные жить обыденной жизнью. «Они угрюмы и неразговорчивы с домашними, углублены в себя, но очень любят всё ленивое, легкое, созерцательное, всё действующее нежно на чувство или возбуждающее ощущения. Они любят читать, и читать всякие книги, даже серьезные, специальные, но обыкновенно со второй, третьей страницы бросают чтение, ибо удовлетворились вполне. Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый мечтательный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и всякими ужасами, вдруг овладевает всем бытием мечтателя. Комната исчезает, пространство тоже, время останавливается или летит так быстро, что час идет за минуту. Иногда целые ночи проходят незаметно в неописанных наслаждениях; часто в несколько часов переживается рай любви или целая жизнь громадная, гигантская, неслыханная, чудная как сон, грандиозно-прекрасная» (18, 33).

Погруженный в свой мечтательный мир, выстроенный из образов романтической литературы, мечтатель почти не замечает повседневной жизни и не ценит тех ее достоинств, которые привлекают обычных людей. Впрочем, его сознание способно обратить внимание на поток реальных событий, но, выхватив из потока рядовое событие, мечтатель превращает его с помощью своей фантазии в нечто невероятное, выходящее за рамки всего обыденного. «На улице он <мечтатель> ходит повесив голову, мало обращая внимания на окружающих, иногда и тут совершенно забывая действительность, но если заметит что, то самая обыкновенная житейская мелочь, самое пустое, обыденное дело немедленно принимает в нем колорит фантастический. Уж у него и взгляд так настроен, чтоб видеть во всем фантастическое. Затворенные ставни среди белого дня, исковерканная старуха, господин, идущий навстречу, размахивающий руками и рассуждающий вслух про себя, каких, между прочим, так много встречается, семейная картина в окне бедного деревянного домика — всё это уже почти приключения. / Воображение настроено; тотчас рождается целая история, повесть, роман...» (18, 33).

Это описание рисует положительный образ мечтательности: писатель признает, что благодаря своей фантазии мечтатель более сложно воспринимает реальную жизнь, видит в ней дополнительные измерения. Однако финал всего рассуждения придает этому качеству личности очевидный негативный оттенок, поскольку в развитой форме оно окончательно отвращает человека от реальности и ее подлинной ценности: «Мало-помалу проказник наш начинает чуждаться толпы, чуждаться общих интересов, и постепенно, неприметно, начинает в нем притупляться талант действительной жизни. Ему естественно начинает казаться, что наслаждения, доставляемые его своевольной фантазиею, полнее, роскошнее, любовнее настоящей жизни. Наконец, в заблуждении своем он совершенно теряет то нравственное чутье, которым человек способен оценить всю красоту настоящего, он сбивается, теряется, упускает моменты действительного счастья и, в апатии, лениво складывает руки и не хочет знать, что жизнь человеческая есть беспрерывное самосозерцание в природе и в насущной действительности» (18, 34). Этот вывод заставляет думать, что писатель осуждает мечтателя; тем не менее этому противоречит следующее далее замечание о том, что все мы имеем такую склонность: «И не все мы более или менее мечтатели!..» (18,34).

Прояснить возникающую здесь неоднозначность в оценке мечтательности помогает повесть «Белые ночи», где мечтательность оказывается в центре изображения, поскольку и главный герой, и случайно встреченная им девушка Настенька — оба являются наглядными представителями этого типа. Смысл повести не ограничивается демонстрацией того, что мечтатели создают особый мир, в котором им жить легче и счастливее, чем в реальном мире; в ней доказывается нетривиальная мысль, что мечтательность помогает им жить более богатой жизнью в самом реальном мире.

Рассказывая Настеньке о себе, герой повести признается, что не только строит свой воображаемый мир, но и в реальности ищет такого общения с людьми, которое соответствовало бы его романтическому идеалу, но он ясно видит, что окружающие не готовы к такому общению и в этом смысле являются менее развитыми в духовном, внутреннем смысле, чем он: «Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это всё такие хозяйки, что...» (2, 107). Он явно противопоставляет себя и людей, подобных ему, таких же мечтателей, обычным людям, мало того, он считает людей первого типа более развитыми и возвышенными, чем обычные люди. Он не рассматривает свою мечтательную действительность только как призрак, наоборот, она составляет его важное достояние, он «богат своею особенною жизнью» (2,114). Преимущество ее в том, что «он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь всё это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее!» (2,116).

В своем мечтательном мире герой представляет себя свободным от всех стереотипов и правил, затрудняющих реальное общение между людьми. Встретив девушку, которая оказалась такой же мечтательницей, как он сам, он и отношения с ней выстраивает по модели своей любви в воображаемом мире, и это оказывается возможным, поскольку она понимает его и помогает ему в этом. В результате они всего за несколько вечеров проходят путь, который обычные влюбленные проходят за месяцы: она уже готова забыть своего жениха, которого ждала целый год, и вместо него столь же страстно полюбить только что встреченного мечтателя. Чтобы сделать этот весьма быстрый переход более оправданным, она изображает свою прежнюю и еще сохраняющуюся любовь обманом воображения, т. е. следствием своей мечтательности: «Но почем знать, <...> почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и...» (2,137). Отвергая по своей воле старую мечтательную любовь, она с легкостью строит новую, такую же мечтательную по своей сути, любовь к герою повести. Когда же ее первый избранник все-таки появляется, она с такой же легкостью производит обратную замену: «Я обманула и вас и себя. Это был сон, призрак...» (2,140).

Игорь Евлампиев - Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф. М. Достоевского

СПб.: Изд-во РХГА, 2021. — 600 с.
ISBN 978-5-907505-01-8

Игорь Евлампиев - Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф. М. Достоевского - Содержание

Введение

Глава 1. Этапы понимания образа Христа: от мечтателя к мистику

  • 1.1. Тип мечтателя и его разновидности: мечтатель-романтик и мечтатель-эгоист
  • 1.2. Мечтатель-альтруист и его трагедия
  • 1.3. Превращение мечтателя в мистика
  • 1.4. Мечтатель-мистик в его действии на мир
  • 1.5. Повесть «Хозяйка» и становление философского мировоззрения Достоевского
  • 1.6. Преображение героя. Путь Иисуса Христа
  • 1.7. Символический план повести «Хозяйка». История падшей Софии
  • 1.8. «Село Степанчиково и его обитатели»: загадка высшей личности
  • 1.9. «Записки из подполья»: противоречивость человеческой сущности

Глава 2. «Преступление и наказание»: мистический роман о рождении Спасителя в мире злого Демиурга

  • 2.1. Истинное христианство и его значение
  • 2.2. Гностический миф о творении мира злым Богом-Демиургом и «падении» Софии
  • 2.3. Законы злого мира и неизбежность преступления. «Теория» Раскольникова
  • 2.4. Покушение на основания мира зла
  • 2.5. Встреча с Софией и начало пути спасения
  • 2.6. Признание Спасителя
  • 2.7. «Власть имеющий»
  • 2.8. Путь мистического преображения
  • 2.9. Свидригайлов
  • 2.10. Последние сомнения и окончательное решение
  • 2.11. Вознесение и надежда на будущее

Глава 3. Философия истории и проблема бессмертия (два рукописных фрагмента 1864 г.)

  • 3.1. Историческая концепция И. Г. Фихте как источник философии истории Достоевского
  • 3.2. Концепция общества и истории П. Я. Чаадаева
  • 3.3. Философия истории в рукописных фрагментах 1864 г.
  • 3.4. Мистическое преображение человечества в конце истории
  • 3.5. Загадка воскресения Иисуса Христа
  • 3.6. Генезис мировой души в немецкой натурфилософии первой половины XIX века (Шеллинг и его последователи)
  • 3.7. Бессмертие как жизнь в человечестве (Г. Т. Фехнер и Достоевский)
  • 3.8. Бессмертие как бесконечная последовательность жизней

Глава 4. Роман «Идиот»: Христос как идеал любовных отношений людей и как символ истинного бессмертия

  • 4.1. Князь Мышкин и идеал Христа
  • 4.2. Мышкин, Рогожин и Настасья Филипповна: два лика любви и выбор женщины
  • 4.3. Сущность женщины и смысл идеального супружества в гностическом христианстве
  • 4.4. «Мир спасет красота»: какая красота спасет мир?
  • 4.5. Смертная казнь и проблема бессмертия
  • 4.6. Образ мертвого Христа и проблема подлинной веры
  • 4.7. Образ мертвого Христа и смысл воскресения
  • 4.8. Живописные источники образа мертвого Христа
  • 4.9. Ужас бессмертия и возможность его преодоления

Глава 5. Идущие по пути Христа (герои романов «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»)

  • 5.1. Кириллов: «новый Христос» и его понимание бессмертия
  • 5.2. Ставрогин: трагедия «неудавшегося» Христа
  • 5.3. Роман «Подросток» и полемика Достоевского с Л. Н. Толстым
  • 5.4. Версилов и два образа Христа
  • 5.5. Иван Карамазов и его сомнения
  • 5.6. Поэма об искушениях Христа и о подлинном бессмертии
  • 5.7. Христос как символ радости

Литература

Приложение

И. Ю. Матвеева. Образ Иисуса Христа в русской живописи XIX века

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Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author otec Vyacheslav
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