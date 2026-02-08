Евсевий Памфил (ок. 260-340), епископ Кесарии Палестинской, оставил после себя немало разнообразных сочинений. Среди его трудов - а всего их сохранилось около двадцати, были и экзегетические (толкование на пророка Исаию), и особенно примечательные апологетические - «Евангельское приготовление» и «Евангельское доказательство». Особое место в наследии Евсевия Кесарийского занимает его знаменитая «Жизнь блаженного василевса Константина» и связанные с ней похвальные речи в честь юбилеев его царствования.

Долгие годы тесно общавшийся с Константином Великим Евсевий составил, можно сказать, панегирик человеку, масштаб заслуг которого, по словам В.В. Болотова, и сегодня еще трудно себе представить. Догматические воззрения Евсевия и его позиция в арианских спорах были далеко не безупречны, но вряд ли во времена, когда православная триадология только вырабатывалась, многим было под силу безоговорочно принять бескомпромиссность Афанасия Великого. Несмотря на разнообразие своей научной и литературной деятельности, в памяти потомков он предстает прежде всего «отцом церковной истории». Действительно, его труд стал первым - и на многие века образцовым - опытом изложения истории христианства от событий земной жизни его Основателя до судьбоносной эпохи императора Константина.

Поистине энциклопедическая образованность Евсевия (блаженный Иероним говорил: «Кого можно найти умнее, ученее и красноречивее Евсевия?») позволила ему рассмотреть историю Церкви в контексте истории всемирной, а в истории мира увидеть историю Церкви. В исторических трудах Евсевия (а это, помимо «Церковной истории», еще и «Хроника», и «Книга о палестинских мучениках», и «Ономастикой» - книга о названиях мест, упоминаемых в Священном Писании) впервые христианская мысль обрела свое понимание истории как сферы действия непосредственного действия Промысла Божия. Именно благодаря своим историческим трудам Евсевий Памфил навсегда вошел в историю христианской письменности.

Епископ Евсевий Памфил - Церковная история

М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2016. 608 с.

ISBN 978-5-7429-0480-9

Епископ Евсевий Памфил - Церковная история - Содержание

Книга первая

Книга вторая

Книга третья

Книга четвертая

Книга пятая

Книга шестая

Книга седьмая

Книга восьмая

Книга девятая

Книга десятая

Комментарии и примечания

Указатель цитат из Священного Писания

Указатель упоминаемых в книге текстов

Указатель имен и географических названий

Епископ Евсевий Памфил - Церковная история

Я поставил себе задачей описать следующие события: преемство святых апостолов; то, что произошло от времен Спасителя нашего и до наших дней; какие и сколь важные дела совершены были, по сказаниям, в Церкви; кто стоял во главе наиболее известных церковных округов и со славой руководил ими; кто в каждом поколении - устно или письменно - защищал слово Божие; имена, нрав и время тех, кто, жаждав новизны, дошли до пределов заблуждения и, вводя лжеименное знание (гнозис), как лютые волки, беспощадно расхищали стадо Христово; также то, что произошло со всем иудейским племенем сразу же после их заговора против Спасителя нашего; когда и каким образом язычники подняли войну против слова Божия, какую великую борьбу в свое время вели за него мученики, претерпевшие пытки и пролившие свою кровь; затем современные нам свидетельства и благостное милосердие Спасителя нашего ко всем нам.

Я начну не иначе, как с изложения Божественного Домостроительства, основание которому положено Господом нашим Иисусом Христом. Сразу, однако, прошу я у людей благожелательных снисхождения к своей работе: я сознаюсь, что осуществить это обещание в совершенстве и полноте свыше моих сил, ибо я первый берусь сейчас за такое повествование и вступаю как бы на нехоженую и непроторенную дорогу. Молю Бога быть мне путеводителем и силу Христа содействовать мне в работе, потому что не мог я найти никаких следов от людей, шедших до меня по той же дороге, если не считать самых что ни на есть мелких рассказов, в которых всякий по-своему оставил частичное повествование о пройденном им отрезке времени: словно вдалеке высоко поднятые факелы были голоса людей; словно откуда-то сверху со сторожевой вышки нам кричат и указывают, где следует идти и как направлять ход рассказа, не блуждая и в безопасности.

Все, что в их там и сям рассеянных воспоминаниях я сочту полезным для поставленной себе цели, я соберу; словно на лугу духовном, я, как цветы, подбираю у старых писателей нужные мне сведения и стараюсь представить их в историческом повествовании как нечто цельное. Я буду рад сохранить память о преемстве если и не всех, то наиболее известных апостолов Спасителя нашего в Церквах славных и посейчас не забытых. Я считаю эту работу своей насущнейшей задачей, потому что, насколько я знаю, ни один из церковных писателей до сих пор не потрудился такое предпринять. Надеюсь, что моя работа будет очень полезна тем, кто внимательно прислушивается к поучительным урокам истории. Я уже раньше дал в своей «Хронике» краткий очерк событий, подробный рассказ о которых намерен дать сейчас.

Изложение мое начнется, как я уже сказал, с Домостроительства Христова и объяснения Его природы: по глубине и силе она выше человеческого понимания. Собирающийся писать историю Церкви обязан начать с того часа, когда Христос - от Него удостоились мы получить и свое имя - положил основание своему Домостроительству, более Божественному, чем это кажется многим.