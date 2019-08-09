БИБЛИОТЕКА СБОРНИКА «БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

С большим удовольствием представляю читателю очередную книгу в рамках недавно основанной серии «Библиотека сборника "Богословские труды"». В настоящее время критические публикации первоисточников на древних языках являются, к сожалению, редкостью в отечественной церковной и светской гуманитарной науке. Тем отраднее видеть выход подобного труда в официальном издательстве Русской Православной Церкви.

Книга содержит критическое издание одного из важнейших памятников византийской антилатинской полемики — никогда ранее не публиковавшихся «Опровержительных слов» митрополита Евстратия Никейского (XII век), подготовленное ведущим специалистом по греко-латинской полемике в России, кандидатом исторических наук Алексеем Вадимовичем Барминым.

Сложный догматический вопрос об исхождении Святого Духа хотя и был затронут во время трагических событий раскола Константинопольской и Римской Церквей в 1054 году, однако не являлся на тот момент основным по сравнению с вопросом о практике совершения латинянами Евхаристии на пресном хлебе. В полной мере полемика по поводу Filioque возрождается в ходе константинопольских споров 1112-1113 годов. Наибольший вклад в эти споры внес митрополит Евстратий, судьба и письменное наследие которого подробно рассматриваются издателем во вступлении.

Издание «Опровержительных слов» выполнено по пяти рукописям, в том числе — по двум старейшим манускриптам XIII века. Соотношение списков Слов представлено автором в стемме, сопровождаемой подробным анализом и сравнением текста в рукописях.

Убежден, что настоящее издание, выполненное на высоком научном уровне, вызовет интерес не только у отечественных и зарубежных специалистов, но и у широкого круга интересующихся историей и богословием Церкви.

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель редколлегии сборника «Богословские труды»