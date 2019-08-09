Евстратий Никейский - Опровержительные слова
БИБЛИОТЕКА СБОРНИКА «БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ»
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
С большим удовольствием представляю читателю очередную книгу в рамках недавно основанной серии «Библиотека сборника "Богословские труды"». В настоящее время критические публикации первоисточников на древних языках являются, к сожалению, редкостью в отечественной церковной и светской гуманитарной науке. Тем отраднее видеть выход подобного труда в официальном издательстве Русской Православной Церкви.
Книга содержит критическое издание одного из важнейших памятников византийской антилатинской полемики — никогда ранее не публиковавшихся «Опровержительных слов» митрополита Евстратия Никейского (XII век), подготовленное ведущим специалистом по греко-латинской полемике в России, кандидатом исторических наук Алексеем Вадимовичем Барминым.
Сложный догматический вопрос об исхождении Святого Духа хотя и был затронут во время трагических событий раскола Константинопольской и Римской Церквей в 1054 году, однако не являлся на тот момент основным по сравнению с вопросом о практике совершения латинянами Евхаристии на пресном хлебе. В полной мере полемика по поводу Filioque возрождается в ходе константинопольских споров 1112-1113 годов. Наибольший вклад в эти споры внес митрополит Евстратий, судьба и письменное наследие которого подробно рассматриваются издателем во вступлении.
Издание «Опровержительных слов» выполнено по пяти рукописям, в том числе — по двум старейшим манускриптам XIII века. Соотношение списков Слов представлено автором в стемме, сопровождаемой подробным анализом и сравнением текста в рукописях.
Убежден, что настоящее издание, выполненное на высоком научном уровне, вызовет интерес не только у отечественных и зарубежных специалистов, но и у широкого круга интересующихся историей и богословием Церкви.
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель редколлегии сборника «Богословские труды»
Евстратий Никейский - Опровержительные слова
Издание подготовил А. В. Бармин .
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. — 312 с. с разд. пагин., указ. — (Б-ка сб-ка «Богословские труды»).
ISBN 978-5-88017-564-2
Евстратий Никейский - Опровержительные слова - Содержание
Вступление
- Антилатинская полемика в Византии до Евстратия Никейского
- Жизнь Евстратия Сочинения Евстратия
- Философские и богословские взгляды Евстратия
- Полемика в 1112-1113 гг.
- «Опровержительные слова» Евстратия Никейского
- Сравнение рукописей
- «Первый диалог» Никиты Маронейца (заключительный отрывок)
Ευστρατίου Νικαίας λόγοι αντιρρητικοί
- Του αύτοΰ λόγος αντιρρητικός προς τά γραφέντα παρά του αύτοΰ Μεδιολάνων περί του αύτοΰ δόγματος
- [Λόγος δεύτερος]
- Του αύτοΰ λόγος γ' περί του αύτοΰ και προς αυτόν
Приложение. Νικήτας τοΰ Μαρώνειας. Λόγος πρώτος περι της τοΰ αγίου πνεύματος έκπορεύσεως (заключительный отрывок)
Библиография
Index personarum et verborum principalium
Евстратий Никейский - Опровержительные слова - Антилатинская полемика в Византии до Евстратия Никейского
Религиозные споры, сопровождавшие разделение Римской и Греческих Церквей, развивались неравномерно. Первый значительный подъем пришелся на 809 г., когда в ответ на запрос из Иерусалима франкские богословы по желанию папы Льва III (795-816 гг.) и императора Карла Великого в нескольких сочинениях попытались отстоять мнение об исхождении Св. Духа от Отца и Сына. Хотя сам спор был начат греческим священником в Палестине, обвинившим тамошних западных монахов в неправославии, Византия в то время оставалась в целом незатронутой этим вопросом[1].
Следующая волна полемики пришлась на 867-868 гг. Поскольку папа Николай I (858-867) упорно отказывается согласиться с удалением константинопольского патриарха Игнатия (847-858, 867-877) и стремится подчинить молодую Болгарскую Церковь Римской, патриарх Фотий (858-867, 877-886) вновь выдвигает западным христианам упрек в неправоверии. На этот раз обвинения высказываются на самом высоком церковном уровне, а к вопросу об исхождении Св. Духа добавляются упреки в отходе от правильной литургической практики. По всей видимости, за созданием новых греческих полемических сочинений по поводу Filioque в 80-х гг. IX в. стоял отказ пап Марина I (882-884) и Стефана V (885-891) признать Фотия законным патриархом[2].
После длительного перерыва религиозные споры вспыхивают с невиданной прежде силой в 1053-1054 гг. при папе Льве IX (1049-1054) и константинопольском патриархе Михайле Кируларии (1043-1058). К этому времени норманнам удалось завоевать немалую часть византийских владений на Апениннах. Их продвижение беспокоило также папу, к которому за помощью против завоевателей обратились апулийцы. Согласно писавшему в конце XI в. Гавфреду Малатерре, те написали Льву IX о его правах на их страну и о ее нахождении «под законом римской Церкви» при прежних папах[3]. Похоже, что к этому обращению имел непосредственное отношение византийский наместник южной Италии Аргир, который, как известно из другого источника, призывал папу к военному противостянию норманнам[4]. Таким образом, вероятным становилось возвращение южноитальянских епархий, в то время подчинявшихся константинопольскому патриарху, в юрисдикцию римского престола. Кроме того, поскольку в Византии XI в. была принята плата за рукоположение, Кируларии мог также увидеть прямую угрозу для себя и всей греческой иерархии в развернутой Львом IX борьбе с симонией[5].
Помимо живших в Константинополе патриарха Михаила и иеромонаха Никиты Стифата, в антилатинской полемике середины XI в. приняли деятельное участие Лев, митрополит Охридский, и Петр, патриарх Антиохийский. Дело тогда не ограничилось написанием полемических сочинений, после приезда римских легатов в византийскую столицу стороны получили возможность обсудить спорные вопросы устно[6]. После взаимного обмена анафемами между послами папы и Константинопольским патриархом в 1054 г. несколько антилатинских сочинений появляется в Византии и в зависящей от нее в церковном отношении Руси.
Новый всплеск полемики сопровождает обмен посольствами между Константинополем и Римом в 1089-1091 гг., когда, по всей видимости, создаются сочинения «Об опресноках» Иоанна Клавдиопольского и Иоанна Антиохийского, а также «Написание» Ефрема Русского. При этом, в отличие от споров IX в., в византийских сочинениях XI в. вопрос о Filioque лишь затрагивается, но не разбирается подробно[7]. Только в начале XII в. Иерусалимский патриарх Иоанн VIII в своем «Изложенном в Константинополе синодике» черпает из наследия Фотия доводы против утвердившегося в западной Церкви представления об исхождении Св. Духа. Однако в первую очередь автор обращает внимание на использование опресноков в латинском богослужении[8].
Filioque вновь становится главным предметом внимания византийских полемистов лишь с приездом в Константинополь посольства от папы Пасхалия II (1099-1118) и миланского архиепископа Петра Гроссолана, который возвращался в то время из Святой Земли. Оба визита состоялись в промежуток времени с конца 1112 г. и до середины 1113 г., хотя более ранняя датировка (лето 1112 г.) не может быть полностью исключена[9]. Общий объем написанных тогда греческих антилатинских сочинений заметно превысил тот же показатель в 1053-1054 гг.
В спорах с римскими послами и с миланским архиепископом приняли участие куропалат Феодор Смирней, бывший архиепископ Кипрский и будущий патриарх Константинопольский (1147-1151) Николай Музалон, монах из Иконии (по другим данным, ритор) Никита Сеид, прот ганского монастыря Иоанн Фурн. Наибольший же вклад в антилатинскую полемику этого времени принадлежит Никейскому митрополиту Евстратию, который составил шесть речей об исхождении Св. Духа, «Изложение» своей беседы на ту же тему с Петром Гроссоланом и две речи об опресноках.
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