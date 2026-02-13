Богословское учение В. Н. Лосского — одного из родоначальников православного богословского персонализма XX в. — в настоящее время привлекает пристальное внимание исследователей русского богословия и русской религиозной мысли. Это связано с заметным влиянием персоналистической традиции, которую представляет В. Н. Лосский, на православное богословие второй половины XX — начала XXI в. Немалое число современных православных богословов используют персоналистический понятийный аппарат и соответствующую методологию, считая их вполне адекватным средством изложения ключевых положений православного вероучения. Причем если на известных греческих богословов-персоналистов (митрополит Иоанн [Зизиулас], X. Яннарас) оказала влияние «парижская школа» русского богословия в целом, и в первую очередь ее ведущий представитель — прот. Сергий Булгаков, то наиболее значимой фигурой, повлиявшей на методологию вероучительных построений российских православных богословов второй половины XX — начала XXI в., оказался Владимир Лосский.

Благодаря публикации переводов на русский язык основных трудов В. Н. Лосского в церковной периодике Московской Патриархии еще в 70-е гг. и широкому их распространению в 90-е гг. XX в. тезисы о несводимости личности к природе, первенстве личности по отношению к природе, различении понятий «личность» и «индивид» по признаку, соответственно, «свободы» и «подчиненности природной необходимости» стали весьма популярными в русскоязычном богословском дискурсе. Ключевые тезисы богословского персонализма встречаются в наиболее востребованных современных учебных пособиях по православному догматическому богословию, распространенных в российских духовных и светских вузах, в большом числе научных и публицистических статей, в популярных статьях и курсах лекций по основам православного вероучения. Такое положение дел повлияло на общепринятый богословский язык, используемый не только богословами-специалистами, но и среди православных клириков и мирян с более-менее высоким образовательным цензом. Можно сказать, что «персоналистическая» парадигма в современном российском (и отчасти мировом) православном богословии является на данный момент одной из наиболее влиятельных.

В связи с этим следует отметить, что «персоналистичность» (в смысле особого акцента на общении личного, свободно-разумного человеческого существа с личным Богом) присуща христианскому богословию с самого его возникновения. Однако формирование и развитие понятийного аппарата богословского персонализма в том его виде, какой мы наблюдаем в работах православных богословов XX в. — В. Н. Лосского, X. Яннараса, митр. Иоанна (Зизиуласа) и др., — тесно связано не только с традиционным святоотеческим богословием, но и с определенными тенденциями новоевропейской мысли. В. Н. Лосский, например, признавал, что желание найти у отцов Церкви первых веков «современное» учение о человеческой личности может выглядеть как стремление «приписывать им мысли, вероятно, им чуждые, но которыми мы, тем не менее, их бы наделили, не отдавая себе ясного отчета в том, как зависимы мы в самом методе нашего суждения о человеческой личности от сложной философской традиции, от образа мысли, следовавшей путем, очень отличным от того, который можно было бы считать путем собственно богословского предания». Далее он отмечал, что «до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой...». Из этого следует, что, во всяком случае терминологически, богословское учение В. Н. Лосского о личности испытало на себе влияние направлений мысли, находившихся вне русла «классического» православного богословия.

М.: Изд־во ПСТГУ, 2021. 128 с.

ISBN 978-5-7429-1356-6

Улитчев Иван - Учение о личности в богословском персонализме В. Н. Лосского: истоки и специфика - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ЛИЧНОСТЬ» В РУССКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ XIX - НАЧАЛА XX В.

Происхождение и первоначальный этап формирования понятия «личность» в русской мысли

Термин «личность» в русском академическом богословии XIX — начала XX в

Развитие «аксиологической» трактовки понятия личности в русской богословской мысли XIX—XX вв

Глава 2. «ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКАЯ» ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЛИЧНОСТЬ» В УЧЕНИЯХ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ XX В

Н. А. Бердяев

Прот. Сергий Булгаков

Полемика В. Н. Лосского с прот. Сергием Булгаковым

Л. П. Карсавин

Глава 3. УЧЕНИЕ В. Н. ЛОССКОГО О ЛИЧНОСТИ

Некоторые особенности перевода на русский язык терминологического аппарата В. Н. Лосского

Свобода личности по отношению к природе в учении В. Н. Лосского: богословское обоснование

«Воля личности» и природная воля в учении В. Н. Лосского

Специфика богословского метода В. Н. Лосского. Личность и «единство природы»

Личность и образ Божий в человеке. Христологические основания понятия «личность»

Современная критика учения В. Н. Лосского о личности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ