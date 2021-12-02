Епифаний Феодоропулос - Эллинохристианский синтез и Отцы Церкви

Перед вами перевод цикла статей, посвящённых проблеме «эллинохристианского синтеза». Автор их — выдающийся греческий духовник и писатель архимандрит Епифаний (Феодоропулос) (1930-1989). Отец Епифаний, почитаемый в Греции как старец, — духовная личность огромного масштаба, крайне одарённый, образованнейший и глубоко церковный человек, а также плодовитый писатель, с которым мало кто может сравниться по верности церковному Преданию, богословским познаниям, ясности и точности выражения мыслей, остроумию и неопровержимости аргументации. Всё это заставило современников называть о. Епифания «Василием Великим XX века» — эпитетом, с которым, надеемся, согласится и наш читатель после прочтения этой и других книг дорогого геронды.

Цикл статей «Об эллинохристианских синтезах» был опубликован о. Епифанием на страницах периодического издания «Три святителя» (Οί ΤρειςΊεράρχαι) в начале его священнического пути, в 1958-1962 гг., в качестве полемики с популярной в то время теорией об «эллинохристианской культуре». Суть этой теории заключается в том, что в раннехристианскую эпоху греко-античные («эллинские») и христианские элементы сочетались, смешались, соединились, образовав некую новую реальность, «эллинохристианскую культуру», а сам факт этого сочетания получил название «эллинохристианского синтеза», причём его основоположниками, «невестоводителями» и «мистагогами» (тайноводцами) были названы святые Отцы Церкви. Немногими краткими, но неопровержимыми аргументами и ссылками на святых Отцов, тех самых «тайноводцев», о. Епифаний показывает всю несостоятельность этой теории.

Сегодня в определённых кругах христиан-интеллектуалов и богословов считается необходимым синтезировать элементы православного богословия и светской внешней культуры, чтобы сделать слово Церкви более слышимым и убедительным. Существует отдельное богословское направление — контекстуальное богословие, главный принцип которого заключается в том, что современное богословие должно выражаться в терминах конкретной культурной среды и конкретного времени, то есть в современном культурном и социально-политическом контексте. Считается, например, что православное богословие не может формулироваться вне экуменических рамок. Этот принцип проникает и в чисто богословские вопросы, когда, например, западный персонализм претендует на центральное место в православной триадологии. Ещё одна распространённая сегодня тенденция — некритически принимать все современные естественно-научные теории, пытаясь перетолковать в их ключе священные тексты Церкви. Всё это выдаётся за синтез современной культуры и христианского богословия.

Архимандрит Епифаний (Феодоропулос) - «Эллинохристианский синтез» и Отцы Церкви

М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2021. - 160 с.

ISBN 978-5-87245-248-5

Архимандрит Епифаний (Феодоропулос) - «Эллинохристианский синтез» и Отцы Церкви - Содержание

Предисловие переводчика

Сокращения

«Эллинохристианская культура» и Василий Великий

Эллинохристианские синтезы и Отцы

Святитель Иоанн Златоуст и внешняя мудрость

Святитель Григорий Богослов и внешняя мудрость

Мы безрассудствуем, а неоязычники нападают

Дружеский ответ на дружескую критику

Дружеский ответ второй

Дружеский ответ третий

Приложение. Христианство — эллинизм. Эллинохристианские синтезы

Христианский народ

Другие платят за христианство кровью

Что говорит свт. Василий Великий?

А почему не египтяне?

Не нужно смешивать

Основные источники

Литература

Послесловие издателя