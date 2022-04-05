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Зозуляк - Византийская философия

Ян Зозуляк - Византийская философия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Series ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ (2 books)

В поисках глубинного смысла византийской философии важно определить те вопросы, которые занимали византийских философов. Анализ данных вопросов предоставляет возможность проследить процесс внутреннего развития византийской мысли, открывает новые перспективы методологического исследования и иные метафизические предпосылки, демонстрирует оригинальные решения принципиальных философских вопросов теми византийскими мыслителями, которые создали совершенно новую философию понимания мира и человека.

Интерпретация византийской философии предполагает хорошее знание культурного климата той среды, в которой она формировалась. При историческом синтезе необходимо принимать во внимание все значимые события, происходившие в Византийской империи, поскольку без понимания исторических, общественных и культурных взаимосвязей — с первых веков и до падения Константинополя — невозможно дать удовлетворительный ответ на вопрос, что такое византийская философия и какую роль она играла на протяжении всего существования Византийской империи.

С целью привлечь внимание к этому очень мало известному периоду развития философской мысли мы сформулировали в монографии «Византийская философия» несколько принципиально важных вопросов: Какое место занимает византийская философия в истории человеческой мысли? Какие факторы были важнейшими в формировании византийской философии? Какую роль в ее формировании сыграл греко-римский мир? Каким образом в ее создании участвовали христианские мыслители? Какого прогресса достигли византийские философы в свою эпоху, чем обогатили философскую мысль своих предшественников и до какой степени повлияли на позднейшую философскую мысль? Каково было их влияние на арабскую, латинскую и славянскую культуры? В предлагаемой вашему вниманию работе мы исходим из новейших данных, полученных при исследовании византийской философии с опорой на наиболее значимые публикации преимущественно греческих авторов, изучавших данную проблематику. С методологической точки зрения мы опираемся на доступные нам византийские источники, написанные по-гречески.

Ян Зозуляк - Византийская философия

(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ; 5)

Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-86007-984-7

Ян Зозуляк - Византийская философия - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ОТ ВИЗАНТИНИСТИКИ К ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Развитие византийской философии

  • Василиос Н. Татакис и его научное наследие

  • Революционная монография по византийской философии

  • Византийская философия в Словакии и славянском мире

ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Термин «византийская философия»

  • Сущность византийской философии

  • Основные принципы византийской философии

  • Космология

  • Различение тварного и нетварного сущего

  • Причастность тварного Божественным энергиям

  • Бог и свобода человека

  • Бытие и небытие

ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Начало периода Византийской империи

  • Название «Византийская империя»

  • Византийская империя как преемница Римской империи

  • Культурное достояние Византийской империи

ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Зарождение византийской философии

  • Византийская философия после Византии

  • Периодизация византийской философии

ГЛАВА 5. СВЯЗЬ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ И ХРИСТИАНСКИХ ИДЕЙ

  • Эллинизм и христианство

  • Отношение христианских мыслителей к античной философии

  • Гностицизм

  • Александрийская школа

  • Климент Александрийский

  • Ориген

  • Оригенизм и антиоригенизм

  • Антиохийская школа

  • Синтез двух методов истолкования Писания

ГЛАВА 6. ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ПАТРИСТИКА

  • Диалектика античной философии и христианского мышления

  • Разделение греческой патристики и формирование византийской философии

  • Период с 90 по 313 г.

  • Период с 313 по 451 г.

  • Период с 451 по 680 г.

  • Период с 681 по 843 г.

  • Период с 843 по 1054 г.

  • Период с 1054 по 1204 г.

  • Период с 1204 по 1453 г.

ГЛАВА 7. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ НИПТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

  • Филокализм

  • Макарий Нотара — основатель филокализма

  • Паисий Величковский и славянское филокалическое возрождение

Заключение

Summary

Список сокращений

Литература

Указатель имен

Указатель понятий

Указатель латинских терминов

Указатель греческих терминов

Views 617
Rating 5.0 / 5
Added 05.04.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (5)

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