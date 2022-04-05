Ян Зозуляк - Византийская философия

В поисках глубинного смысла византийской философии важно определить те вопросы, которые занимали византийских философов. Анализ данных вопросов предоставляет возможность проследить процесс внутреннего развития византийской мысли, открывает новые перспективы методологического исследования и иные метафизические предпосылки, демонстрирует оригинальные решения принципиальных философских вопросов теми византийскими мыслителями, которые создали совершенно новую философию понимания мира и человека.

Интерпретация византийской философии предполагает хорошее знание культурного климата той среды, в которой она формировалась. При историческом синтезе необходимо принимать во внимание все значимые события, происходившие в Византийской империи, поскольку без понимания исторических, общественных и культурных взаимосвязей — с первых веков и до падения Константинополя — невозможно дать удовлетворительный ответ на вопрос, что такое византийская философия и какую роль она играла на протяжении всего существования Византийской империи.

С целью привлечь внимание к этому очень мало известному периоду развития философской мысли мы сформулировали в монографии «Византийская философия» несколько принципиально важных вопросов: Какое место занимает византийская философия в истории человеческой мысли? Какие факторы были важнейшими в формировании византийской философии? Какую роль в ее формировании сыграл греко-римский мир? Каким образом в ее создании участвовали христианские мыслители? Какого прогресса достигли византийские философы в свою эпоху, чем обогатили философскую мысль своих предшественников и до какой степени повлияли на позднейшую философскую мысль? Каково было их влияние на арабскую, латинскую и славянскую культуры? В предлагаемой вашему вниманию работе мы исходим из новейших данных, полученных при исследовании византийской философии с опорой на наиболее значимые публикации преимущественно греческих авторов, изучавших данную проблематику. С методологической точки зрения мы опираемся на доступные нам византийские источники, написанные по-гречески.

Ян Зозуляк - Византийская философия

(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ; 5)

Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-86007-984-7

Ян Зозуляк - Византийская философия - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ОТ ВИЗАНТИНИСТИКИ К ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Развитие византийской философии

Василиос Н. Татакис и его научное наследие

Революционная монография по византийской философии

Византийская философия в Словакии и славянском мире

ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Термин «византийская философия»

Сущность византийской философии

Основные принципы византийской философии

Космология

Различение тварного и нетварного сущего

Причастность тварного Божественным энергиям

Бог и свобода человека

Бытие и небытие

ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Начало периода Византийской империи

Название «Византийская империя»

Византийская империя как преемница Римской империи

Культурное достояние Византийской империи

ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Зарождение византийской философии

Византийская философия после Византии

Периодизация византийской философии

ГЛАВА 5. СВЯЗЬ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ И ХРИСТИАНСКИХ ИДЕЙ

Эллинизм и христианство

Отношение христианских мыслителей к античной философии

Гностицизм

Александрийская школа

Климент Александрийский

Ориген

Оригенизм и антиоригенизм

Антиохийская школа

Синтез двух методов истолкования Писания

ГЛАВА 6. ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ПАТРИСТИКА

Диалектика античной философии и христианского мышления

Разделение греческой патристики и формирование византийской философии

Период с 90 по 313 г.

Период с 313 по 451 г.

Период с 451 по 680 г.

Период с 681 по 843 г.

Период с 843 по 1054 г.

Период с 1054 по 1204 г.

Период с 1204 по 1453 г.

ГЛАВА 7. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ НИПТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Филокализм

Макарий Нотара — основатель филокализма

Паисий Величковский и славянское филокалическое возрождение

Заключение

Summary

Список сокращений

Литература

Указатель имен

Указатель понятий

Указатель латинских терминов

Указатель греческих терминов