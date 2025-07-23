Мышление бытия и вера Откровения в немецкоязычной теологии и русской религиозной мысли конца ХІХ — XX веков

Соотношение мышления и веры, смысла и сверхсмысленного переживания, слова и события — центральная проблема религиозной мысли. С этой проблемой тесно связана другая, не менее важная — проблема взаимного самоопределения философии и теологии, разграничения предметной сферы и понятийности христианской теологии с философией. Считается общепризнанным, что западной теологии XIX—XX вв., ассимилирующей основные достижения европейской науки и философии, удалось реализовать набор теологических проектов и подходов, выражающих основное содержание христианской керигмы и ее уникальность. Насколько удались аналогичные попытки, предпринятые в русской религиозной мысли того же периода, — это вопрос, который активно обсуждается современными исследователями.

Эти и связанные с ними вопросы находятся в центре внимания предлагаемой вниманию читателя монографии. Она отражает итоги достаточно долгой работы коллектива авторов, поставивших перед собой задачи выявления наиболее значимых форм решения вышеуказанных проблем в западной философской теологии и в русской религиозной мысли XX в., их сопоставления, обнаружения их точек пересечения и взаимных влияний. Решение этих задач, в свою очередь, проливает свет на когнитивный потенциал христианской теологии XIX—XX вв. и отвечает на вопрос об эпистемологическом статусе знания, включенного в теологический дискурс. Через тему самоопределения философии и теологии в немецкоязычной теологии и русской религиозной философии ХІХ-ХХ вв. раскрываются важнейшая характеристика самой философии, ее соотнесенность с религией и вместе с тем — природа теологического знания и его понятийности.

В монографии делается попытка показать содержательные напряжения в отношениях религии и философии, включающие как понимание бездны, разделяющей веру и мышление, так и признание основополагающей общности между ними. Глубочайшее различие между философией и теологией заключается в том, что теологии предпослано нечто, не принадлежащее человеческому бытию, — Откровение. Нечто безусловное присутствует в сущностном осуществлении обеих форм мышления: для религии и ее теологической интерпретации оно состоит в принятии самооткровения творящего Бога, для философского мышления — в вопросе о бытии сущего как о том, чему человек, безусловно, принадлежит.

Исходной гипотезой, своего рода путеводной нитью предлагавмого исследования выступает предположение, согласно которому осмысление логики построения теологического знания ХІХ-ХХ вв. предъявляет его нетождественность знанию философско-феноменологическому, философско-трансцендентальному, философско-диалектическому, а также тем формам мышления, которые были намечены в русской религиозной мысли (метафизика всеединства, софиология, символизм, персонализм), что определено спецификой теологического мышления. Мы попытались показать, как в философской теологии XIX—XX вв. возникает особая «теория познания» сущностно неопределимого Абсолюта, предполагающая радикалъную трансформацию субъекта познания. Отношение субъекта и объекта, установленное в акте мышления, оказывается осуществлением более изначального отношения — предваряющей связи мышления с объектом, который позволяет себе быть раскрытым со стороны субъекта. Тем самым мышление перестает быть актом, в котором содержание мысли неотделимо от способа ее оформления сознанием, и предстает пространством раскрытия божественного бытия.

Мышление бытия и вера Откровения в немецкоязычной теологии и русской религиозной мысли конца ХІХ — XX веков

под науч. ред. Μ. А. Пылаева, А. В. Кольцова

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2024, 324 с.

ISBN 978-5-7429-1630-7

Мышление бытия и вера Откровения в немецкоязычной теологии и русской религиозной мысли конца ХІХ — XX веков - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Стратегии философской теологии

I. Наследие либеральной теологии в восприятии зарубежных и российских авторов С. С. Пименов. Лютеранское конфессиональное богословие и модернистские течения конца XIX - начала XX века Μ. А. Пылаев. Моральная религия в религиозной философии Л. Н. Толстого и либеральной теологии В. Германа К. Μ. Антонов. Проблема «эллинизации христианства» в немецкой теологии и русской религиозной мысли конца XIX - начала XX века: кн. С. Н. Трубецкой и А. фон Гарнак К. Μ. Антонов, Μ. А. Пылаев. Влияние книги “Leben Schleiermachers״ В. Дильтея на интерпретацию «Речей о религии» Ф. Шлейермахера у С. Франка

II. Диалектическая теология как критика философско-метафизического дискурса Μ. А. Пылаев, Е. В. Илъющенко. Онтологическое доказательство у С. Франка и К. Барта Μ. А. Пылаев. Персонализм в теологической антропологии Э. Бруннера и в софиологии прот. Сергия Булгакова

III. Феноменологическое переосмысление метафизической онтологии Н. А. Ваганова. Л. П. Карсавин о началах Боговедения А. В. Кольцов. Адольф Райнах и Эдит Штайн: два проекта философского осмысления религиозного обращения А. В. Кольцов. Проблема религиозного языка и реалистическая феноменология (на материале геттингенских лекций А. Райнаха)

IV. Теологическая реакция на герменевтический поворот в философии К. Μ. Антонов. Актуализация через деструкцию: христианское провозвестие в русской религиозной мысли XX века С. А. Коначева. Понимание и предпонимание в теологической герменевтике А. В. Кольцов. Концепт символа и вопрос о смысле в религиозной мысли XX века (П. Тиллих, П. Рикер, Вяч. Иванов, С. Аверинцев)



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Избранные темы

I. Триадология И. Ю. Ильин. «По образу Нашему и по подобию Нашему»: социальные импликации учения о Святой Троице в русской религиозной философии

II. Космология А. В. Малышев. Идея творения как любви, самоограничения и жертвы в русской космологии второй половины XIX - начала XX в

III. Эсхатология С. А. Коначева. Онтология и софиология смерти: трансформации танатологического дискурса в философско-теологической мысли XX века К. Μ. Антонов. Проблематизация идеи вечных адских мук в философской эсхатологии Н. А. Бердяева



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