Игорь Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках - Русская философия в поисках Абсолюта

Настоящая работа представляет собой попытку продвинуться к объективной оценке ключевых идей и принципов русской философии на основе рассмотрения ее как естественной и органичной части европейской философии и при четком осознании общей идейной почвы русской и западной мысли. В силу очевидной невозможности осветить все аспекты философского мировоззрения и всех более или менее интересных мыслителей автор ограничил круг своего внимания одной наиболее принципиальной проблемой и только теми философами, которые сумели создать наиболее самобытные и цельные системы взглядов.

Игорь Иванович Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта

2-е изд., перераб. и доп.

СПб.: Издательство РХГА, 2020. - 920 с.

ISBN 978-5-88812-965-4

Игорь Иванович Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта - Содержание

Предисловие

Глава первая. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

§ 1 . Две формы понимания Абсолюта в истории философии

§ 2 . Человек и Абсолют. Платоновская модель человека

§ 3. Две версии христианства

§ 4. Гностическое христианство в истории европейской философии

§ 5. О религиозности русской философии

Глава вторая. ПОИСКИ САМОБЫТНОСТИ

§ 1. Проблема начала русской философии

§ 2. «Диссонансность» русской культуры

§ 3. Символизм русской иконописи

§ 4. Петровская эпоха - подлинное начало

§ 5. Пушкин - пророк русской культуры

§ 6. Начало русской философии. П. Чаадаев

§ 7. Духовное наследие Чаадаева

§ 8. Мистический утопизм В. Одоевского. Идея «сверхчеловечества»

§ 9. Славянофильство. А. Хомяков и И. Киреевский

§ 10. Персонализм А. Герцена

§ 11 . Историческая концепция А. Герцена

Глава третья. ЛИЧНОСТЬ КАК АБСОЛЮТ: МЕТАФИЗИКА Ф. ДОСТОЕВСКОГО

§ 1. Проблема интерпретации философского мировоззрения Достоевского

§ 2. Персонализм Достоевского. Концепция М. Бахтина

§ 3. Личность как Абсолют. Метафизический герой Достоевского

§ 4. Метафизические «эксперименты» Достоевского

§ 5. Личность и Бог

§ 6. Проблема бессмертия

§ 7. «Новый Христос» и идеал всеединства

§ 8. Диалектика любви и свободы. Теодицея Достоевского

§ 9. Христос как символ радости

Глава четвертая. АБСОЛЮТ КАК ВСЕЕДИНСТВО: ВЛ. СОЛОВЬЕВ

§ 1 . Задачи «истинной философии»: Вл. Соловьев и гностико-мистическая традиция

§ 2. «Истинная философия» и христианство

§ 3. Всеединство как идеал и причины несовершенства мира

§ 4. Путь к идеальному обществу

§ 5. Всеединство как Абсолют

§ 6. Абсолют и личность. Мистический символизм Соловьева

§ 7. Оправдание добра и проблема бессмертия

§ 8. «Три разговора»: отречение от прежних идеалов

§ 9. Загадка «Краткой повести об антихристе»

§ 10. Новый подход к Абсолюту

Глава пятая. АБСОЛЮТ КАК ЦАРСТВО АБСУРДА: Л. ШЕСТОВ

§ 1 . Критика «философии всеединства»

§ 2. Абстрактные принципы против жизни

§ 3. Царство Абсурда и Бог

Глава шестая. АБСОЛЮТ КАК СВОБОДА: Н. БЕРДЯЕВ

§ 1. Христианский гнозис

§ 2. Личность как конкретное начало. Персонализм Бердяева

§ 3. «Грехопадение» и творческое «преодоление» мира

§ 4. Бог, человек и Ничто

Глава седьмая. АБСОЛЮТ КАК АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ: С. ФРАНК

§ 1. Личность и ее творчество: этика

§ 2. Личность и ее творчество: онтология

§ 3. Концепция абсолютного реализма

§4. Абсолютное бытие как всеединство

§ 5. Взаимосвязь Абсолюта и мира: проблема времени

§ 6. Основания теории души: Франк и Бергсон

§ 7. Человеческое бытие как самораскрытие Абсолюта

§ 8. Феноменология душевной жизни

§ 9. Проблема метафизической сущности творчества и духовная жизнь

§ 10. Смысл жизни: внутреннее и внешнее «делание»

§ 11 . Онтологический смысл общественного бытия

§ 12. Безусловное бытие и путь его постижения

§ 13. Внутреннее бытие как субъективность и как акт трансцендирования. Франк и Хайдеггер

§ 14. «Реальное» трансцендирование и конституирование личности

§ 15. «Первооснова» бытия: возвращение к «отвлеченным началам»

§ 16. Абстрактное и «феноменально обоснованное» понимание Бога

§ 17. Проблема зла и ничто

§ 18. Философия Франка и перспективы «новой онтологии»

§ 19. Обоснование «окончательной» веры

Глава восьмая. АБСОЛЮТ КАК ВОСПОЛНЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА: Л. КАРСАВИН

§ 1. Гностические истоки метафизики Карсавина

§ 2. Личность как всеединство и всевременность

§ 3. Метафизика любви

§ 4. Диалектика единства-разъединения в Абсолюте

§ 5. Диалектика единства-разъединения в тварном мире: жизнь через смерть

§ 6. Проблема зла и насилия

§ 7. История Иисуса: оправдание несовершенства

§ 8. Окончательное преодоление «атомистической» модели человека

§ 9. Структура несовершенного всеединства

§ 10. Абсолют как восполнение несовершенства

Глава девятая. ТРАГЕДИЯ БОЖЬИХ СТРАДАНИЙ: И. ИЛЬИН

§ 1 . Диалектика индивидуальной самобытности и духовного единства людей

§ 2. Тождество Бога и человека и концепция «философского акта»

§ 3. Философия и жизнь

§ 4. Гегель и поиски «НОВОЙ ОНТОЛОГИИ»

§ 5. Пантеизм Гегеля и учение о «Конкретном» Абсолюте

§ 6. Философия мировой трагедии

§ 7. Этика трагического подвига

§ 8. Путь духовного обновления

§ 9. Структура религиозного акта

§ 10. Творческое и просветляющее страдание

Глава десятая. АБСОЛЮТ КАК СВ. ТРОИЦА: С. БУЛГАКОВ И П. ФЛОРЕНСКИЙ

§ 1. Философская «Контрреформация»: метафизика на службе догматики

§ 2. С. Булгаков: от марксизма к идеализму

§ 3. Хозяйство как способ преображения мира

§ 4. Философия Православия

§ 5. Божественное Ничто и Творение

§ 6. Мир и человек под знаком Софии

§ 7. Под гнетом догмата: трагедия философа

§ 8. Творящие имена Бытия. Философское «завещание» Булгакова

§ 9. Великий инквизитор и его дело: П. Флоренский

Заключение

Игорь Иванович Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта - Две формы понимания Абсолюта в истории философии

Вопрос о сущности того начала, из которого проистекает и от которого зависит бытие мира и человека, неизменно являлся центральным для философии во все эпохи ее развития. Более того, желание найти такое начало появляется гораздо раньше самой философии и восходит к глубоким истокам человеческой культуры. Идея единства мира - это одна из первых и самых важных идей рождающегося человеческого сознания; уже в мифологии мы находим две существенно различные формы осмысления этого единства. Наиболее простым его выражением является представление о едином происхождении вещей и всего мира в целом; в этом случае все вещи оказываются «родственными» друг другу, поскольку в конечном счете происходят из одного первоисточника, от одного «прародителя». Наряду с этим в мифологии присутствует и другое понимание единства мира. Мировоззрение первобытного человека в значительной степени основано на убеждении, что вещи в каждое мгновение своего бытия обладают некоей мистически-магической связью, определяющей возможность их мгновенного влияния друг на друга (что является основой магии) .

Философия возникает в результате постепенного внедрения рациональных элементов в мифологическое мировоззрение, в этом процессе начало мира, Абсолют, обосновывающий все явления, постепенно начинает пониматься как нечто обособленное и отдельное от самих явлений. Рациональное мышление основано на расчленении целого, на фиксации конкретных явлений, их причин и следствий, с тем чтобы проследить однозначные зависимости между явлениями. В этом контексте представление о единстве мира превращается в особый принцип, который фиксирует наличие особого начала единства, существующего независимо от каждого отдельного явления и от всей их совокупности. Более конкретное обоснование и развертывание этого принципа оказываются возможными на двух противоположных направлениях, непосредственно связанных с двумя указанными выше формами отражения единства мира в мифологии.

Во-первых, начало мира может быть понято как нечто аналогичное всем обособленным явлениям, из него происходящим; во-вторых, оно может быть определено как нечто противоположное всему конкретному и отдельному и «несоизмеримое» с ними. Различие этих двух подходов обусловило различие западной и восточной философских традиций. Уже в ранней греческой философии мы находим первый из них; он был абсолютно естественным для греческой культуры с ее вниманием к конкретности и «многоцветности» окружающего бытия. Наоборот, второй подход оказался господствующим в восточной философии, особенно в философии Древней Индии, устремленной в своих поисках Абсолюта за грань видимого, реального мира. Впрочем, каждая из тенденций очень редко проводилась в ее крайней форме; в содержательных философских системах каждая из них причудливо взаимодействовала с противоположной. Так у индийцев можно найти следы представлений о единстве мира, основанном на причастности всех вещей конкретному материальному субстрату; это проявляется, например, в использовании понятия «пуруша». Пуруша - это праматерия, единое телесное начало, названное именем космического человека, из тела которого, согласно мифологическим представлениям, произошел весь мир. Точно так же и в греческой философии (например, у Парменида, затем у неоплатоников) мы находим представление о сверхчувственном, мистическом начале мира, находящимся за пределами всего реального и конкретного.