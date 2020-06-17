Игорь Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках - Русская философия в поисках Абсолюта

Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках
Настоящая работа представляет собой попытку продвинуться к объективной оценке ключевых идей и принципов русской философии на основе рассмотрения ее как естественной и органичной части европейской философии и при четком осознании общей идейной почвы русской и западной мысли. В силу очевидной невозможности осветить все аспекты философского мировоззрения и всех более или менее интересных мыслителей автор ограничил круг своего внимания одной наиболее принципиальной проблемой и только теми философами, которые сумели создать наиболее самобытные и цельные системы взглядов.
Игорь Иванович Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта
2-е изд., перераб. и доп.
СПб.: Издательство РХГА, 2020. - 920 с.
ISBN 978-5-88812-965-4
Игорь Иванович Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта - Содержание
Предисловие
Глава первая. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
- § 1 . Две формы понимания Абсолюта в истории философии
- § 2 . Человек и Абсолют. Платоновская модель человека
- § 3. Две версии христианства
- § 4. Гностическое христианство в истории европейской философии
- § 5. О религиозности русской философии
Глава вторая. ПОИСКИ САМОБЫТНОСТИ
- § 1. Проблема начала русской философии
- § 2. «Диссонансность» русской культуры
- § 3. Символизм русской иконописи
- § 4. Петровская эпоха - подлинное начало
- § 5. Пушкин - пророк русской культуры
- § 6. Начало русской философии. П. Чаадаев
- § 7. Духовное наследие Чаадаева
- § 8. Мистический утопизм В. Одоевского. Идея «сверхчеловечества»
- § 9. Славянофильство. А. Хомяков и И. Киреевский
- § 10. Персонализм А. Герцена
- § 11 . Историческая концепция А. Герцена
Глава третья. ЛИЧНОСТЬ КАК АБСОЛЮТ: МЕТАФИЗИКА Ф. ДОСТОЕВСКОГО
- § 1. Проблема интерпретации философского мировоззрения Достоевского
- § 2. Персонализм Достоевского. Концепция М. Бахтина
- § 3. Личность как Абсолют. Метафизический герой Достоевского
- § 4. Метафизические «эксперименты» Достоевского
- § 5. Личность и Бог
- § 6. Проблема бессмертия
- § 7. «Новый Христос» и идеал всеединства
- § 8. Диалектика любви и свободы. Теодицея Достоевского
- § 9. Христос как символ радости
Глава четвертая. АБСОЛЮТ КАК ВСЕЕДИНСТВО: ВЛ. СОЛОВЬЕВ
- § 1 . Задачи «истинной философии»: Вл. Соловьев и гностико-мистическая традиция
- § 2. «Истинная философия» и христианство
- § 3. Всеединство как идеал и причины несовершенства мира
- § 4. Путь к идеальному обществу
- § 5. Всеединство как Абсолют
- § 6. Абсолют и личность. Мистический символизм Соловьева
- § 7. Оправдание добра и проблема бессмертия
- § 8. «Три разговора»: отречение от прежних идеалов
- § 9. Загадка «Краткой повести об антихристе»
- § 10. Новый подход к Абсолюту
Глава пятая. АБСОЛЮТ КАК ЦАРСТВО АБСУРДА: Л. ШЕСТОВ
- § 1 . Критика «философии всеединства»
- § 2. Абстрактные принципы против жизни
- § 3. Царство Абсурда и Бог
Глава шестая. АБСОЛЮТ КАК СВОБОДА: Н. БЕРДЯЕВ
- § 1. Христианский гнозис
- § 2. Личность как конкретное начало. Персонализм Бердяева
- § 3. «Грехопадение» и творческое «преодоление» мира
- § 4. Бог, человек и Ничто
Глава седьмая. АБСОЛЮТ КАК АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ: С. ФРАНК
- § 1. Личность и ее творчество: этика
- § 2. Личность и ее творчество: онтология
- § 3. Концепция абсолютного реализма
- §4. Абсолютное бытие как всеединство
- § 5. Взаимосвязь Абсолюта и мира: проблема времени
- § 6. Основания теории души: Франк и Бергсон
- § 7. Человеческое бытие как самораскрытие Абсолюта
- § 8. Феноменология душевной жизни
- § 9. Проблема метафизической сущности творчества и духовная жизнь
- § 10. Смысл жизни: внутреннее и внешнее «делание»
- § 11 . Онтологический смысл общественного бытия
- § 12. Безусловное бытие и путь его постижения
- § 13. Внутреннее бытие как субъективность и как акт трансцендирования. Франк и Хайдеггер
- § 14. «Реальное» трансцендирование и конституирование личности
- § 15. «Первооснова» бытия: возвращение к «отвлеченным началам»
- § 16. Абстрактное и «феноменально обоснованное» понимание Бога
- § 17. Проблема зла и ничто
- § 18. Философия Франка и перспективы «новой онтологии»
- § 19. Обоснование «окончательной» веры
Глава восьмая. АБСОЛЮТ КАК ВОСПОЛНЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА: Л. КАРСАВИН
- § 1. Гностические истоки метафизики Карсавина
- § 2. Личность как всеединство и всевременность
- § 3. Метафизика любви
- § 4. Диалектика единства-разъединения в Абсолюте
- § 5. Диалектика единства-разъединения в тварном мире: жизнь через смерть
- § 6. Проблема зла и насилия
- § 7. История Иисуса: оправдание несовершенства
- § 8. Окончательное преодоление «атомистической» модели человека
- § 9. Структура несовершенного всеединства
- § 10. Абсолют как восполнение несовершенства
Глава девятая. ТРАГЕДИЯ БОЖЬИХ СТРАДАНИЙ: И. ИЛЬИН
- § 1 . Диалектика индивидуальной самобытности и духовного единства людей
- § 2. Тождество Бога и человека и концепция «философского акта»
- § 3. Философия и жизнь
- § 4. Гегель и поиски «НОВОЙ ОНТОЛОГИИ»
- § 5. Пантеизм Гегеля и учение о «Конкретном» Абсолюте
- § 6. Философия мировой трагедии
- § 7. Этика трагического подвига
- § 8. Путь духовного обновления
- § 9. Структура религиозного акта
- § 10. Творческое и просветляющее страдание
Глава десятая. АБСОЛЮТ КАК СВ. ТРОИЦА: С. БУЛГАКОВ И П. ФЛОРЕНСКИЙ
- § 1. Философская «Контрреформация»: метафизика на службе догматики
- § 2. С. Булгаков: от марксизма к идеализму
- § 3. Хозяйство как способ преображения мира
- § 4. Философия Православия
- § 5. Божественное Ничто и Творение
- § 6. Мир и человек под знаком Софии
- § 7. Под гнетом догмата: трагедия философа
- § 8. Творящие имена Бытия. Философское «завещание» Булгакова
- § 9. Великий инквизитор и его дело: П. Флоренский
Заключение
Игорь Иванович Евлампиев - История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта - Две формы понимания Абсолюта в истории философии
Вопрос о сущности того начала, из которого проистекает и от которого зависит бытие мира и человека, неизменно являлся центральным для философии во все эпохи ее развития. Более того, желание найти такое начало появляется гораздо раньше самой философии и восходит к глубоким истокам человеческой культуры. Идея единства мира - это одна из первых и самых важных идей рождающегося человеческого сознания; уже в мифологии мы находим две существенно различные формы осмысления этого единства. Наиболее простым его выражением является представление о едином происхождении вещей и всего мира в целом; в этом случае все вещи оказываются «родственными» друг другу, поскольку в конечном счете происходят из одного первоисточника, от одного «прародителя». Наряду с этим в мифологии присутствует и другое понимание единства мира. Мировоззрение первобытного человека в значительной степени основано на убеждении, что вещи в каждое мгновение своего бытия обладают некоей мистически-магической связью, определяющей возможность их мгновенного влияния друг на друга (что является основой магии) .
Философия возникает в результате постепенного внедрения рациональных элементов в мифологическое мировоззрение, в этом процессе начало мира, Абсолют, обосновывающий все явления, постепенно начинает пониматься как нечто обособленное и отдельное от самих явлений. Рациональное мышление основано на расчленении целого, на фиксации конкретных явлений, их причин и следствий, с тем чтобы проследить однозначные зависимости между явлениями. В этом контексте представление о единстве мира превращается в особый принцип, который фиксирует наличие особого начала единства, существующего независимо от каждого отдельного явления и от всей их совокупности. Более конкретное обоснование и развертывание этого принципа оказываются возможными на двух противоположных направлениях, непосредственно связанных с двумя указанными выше формами отражения единства мира в мифологии.
Во-первых, начало мира может быть понято как нечто аналогичное всем обособленным явлениям, из него происходящим; во-вторых, оно может быть определено как нечто противоположное всему конкретному и отдельному и «несоизмеримое» с ними. Различие этих двух подходов обусловило различие западной и восточной философских традиций. Уже в ранней греческой философии мы находим первый из них; он был абсолютно естественным для греческой культуры с ее вниманием к конкретности и «многоцветности» окружающего бытия. Наоборот, второй подход оказался господствующим в восточной философии, особенно в философии Древней Индии, устремленной в своих поисках Абсолюта за грань видимого, реального мира. Впрочем, каждая из тенденций очень редко проводилась в ее крайней форме; в содержательных философских системах каждая из них причудливо взаимодействовала с противоположной. Так у индийцев можно найти следы представлений о единстве мира, основанном на причастности всех вещей конкретному материальному субстрату; это проявляется, например, в использовании понятия «пуруша». Пуруша - это праматерия, единое телесное начало, названное именем космического человека, из тела которого, согласно мифологическим представлениям, произошел весь мир. Точно так же и в греческой философии (например, у Парменида, затем у неоплатоников) мы находим представление о сверхчувственном, мистическом начале мира, находящимся за пределами всего реального и конкретного.
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