Александр Шмеман - Георгий Флоровский - Письма 1947-1955 годов

Пути православного богословия в XX в. неразрывно связаны с именами протоиерея Георгия Васильевича Флоровского (1893-1979) и протопресвитера Александра Дмитриевича Шмемана (1921-1983). Флоровский известен в первую очередь как родоначальник неопатристического направления в православном богословии, тогда как с именем Шмемана связано литургическое обновление православной церковной жизни в США и других странах.

Эта книга откроет перед читателем новую страницу их творческой биографии периода 1947-1955 гг., когда их судьбы пересеклись. Сближение произошло в Париже, куда Флоровский вернулся после войны в 1945 г. Отцу Георгию было 52 года, а Александру, который через год стал священником, только 24. Флоровский к тому времени был уже маститым ученым и общепризнанным авторитетом не только в православном мире, но и за его пределами, пользовался большим уважением как автор трудов по патрологии, историк русской религиозной мысли, а также участник экуменического движения. Шмеман же лишь начинал формироваться как церковный деятель, мыслитель и богослов. Для него это было время обретения своего богословского «я», собственной богословской темы.

Сост., пред. П. Л. Гаврилюк

М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. 448 с.: ил.

ISBN 978-5-7429-1155-5

Прот. Александр Шмеман. Прот. Георгий Флоровский: Письма 1947-1955 годов - Содержание

От составителя

Предисловие

Флоровский в Свято-Сергиевском институте

Переезд Флоровского в США и воссоздание Свято-Владимирской семинарии

Шмеман в Свято-Сергиевском институте

Переезд Шмемана в США

Конец эпохи и «второй пароход»

Уход Флоровского из Свято-Владимирской семинарии

После разрыва

Описание архивного материала

Письма 1947-1955 годов

Хроника главных событий

Имена и названия, упоминаемые в тексте

Список сокращени

Прот. Александр Шмеман. Прот. Георгий Флоровский: Письма 1947-1955 годов - От составителя

Протоиерей Георгий Флоровский и протопресвитер Александр Шмеман, каждый по-своему, имели влияние на пути православного богословия в XX столетии. С ними можно в чем-то не соглашаться и спорить, но, однажды познакомившись с теми духовными задачами, которые они ставили перед богословием и Церковью, трудно остаться безразличным. Их присутствие в моей жизни обозначено не только кругом идей, но отчасти также и миром незримым. Так, например, весной 2007 года мне довелось преподавать патристику и православное богословие в Гарвардской богословской школе.

Как оказалось, мне был предоставлен рабочий кабинет, в котором Флоровский работал в 1956-1964 годах, со старыми книжными полками, над которыми, надо полагать, продолжал витать его дух, нашептавший мне направление моих будущих исследований. Что же касается Шмемана, то в нашем православном приходе Святой Троицы (юрисдикция Православной Церкви в Америке, г. Сент-Пол, штат Миннесота, США) на жертвеннике стоит изображение о. Александра с зеленым нимбом. При работе над перепиской я нередко в мыслях обращался к этому образу.

Замысел публикации данной переписки появился у меня во время работы с архивом Флоровского в Файерстоунской библиотеке Принстонского университета летом 2011 года. Привела меня в этот архив совсем не переписка, о существовании или ценности которой до этого времени ничего не было известно научному сообществу, а работа над монографией «Георгий Флоровский и религиозно-философский ренессанс», которая к настоящему времени опубликована на английском, румынском и русском языках, а в будущем должна появиться на греческом. Обнаружив первые письма Шмемана к Флоровскому, я испытал то чувство, которое должно было быть знакомо трудившимся в XIX веке на золотых приисках в Клондайке.

Добыв «золотоносную руду», я в то же лето принялся «просеивать» и «отмывать» ее, то есть транскрибировал письма о. Александра. Но сохранилась ли вторая половина переписки, то есть ответы Флоровского Шмеману? Для ответа на этот вопрос следующим летом я отправился в архив Шмемана в Свято-Владимирской семинарии. К счастью, мои старательские усилия на этих вторых «золотых приисках» были также щедро вознаграждены! Надеюсь, что всякий, кто пожелает окунуться в мир переписки, испытает часть той радости, которую довелось пережить ее составителю во время «золотой лихорадки».

Павел Гаврилюк, Пасха 2018 года г. Сент-Пол, шт. Миннесота, США