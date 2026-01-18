(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).

Когда мы читаем книги Фабре-Палапра «Учебник тамплиера» и «Левитикон», то обращаем внимание на Восточный Орден, по версии автора, являвшийся предшественником исторического Ордена бедных рыцарей Христа и Храма Соломона. Как выясняется, Фабре-Палапра считал, что этот Восточный Орден существовал еще со времен древнеегипетского жречества, а затем его традиции были вынесены израильтянами в Палестину в период Исхода и сохранялись в колене Левия, откуда и название тамплиерского мировоззрения Левитикон, претендующего быть хранительницей изначального учения Сына Божия Иисуса Христа. Нам представляется, что Восточный Орден - это прямая аллюзия на ессейское аскетическое братство, существовавшее во время земной жизни Спасителя, к которому иные исследователи причисляют и Самого Христа и Его брата по плоти Святого Иоанна Крестителя, одного из столпов

Ордена тамплиеров и эзотерического христианства (отсюда Рождество Иоанна Предтечи - один из главных праздников Ордена Храма).

Со своей стороны, обозначим, что принадлежность Иисуса Христа к ессеям хотя и не доказана в религиоведческой науке, но уже давно рассматривалась в качестве гипотезы, учитывая достаточно яркое подобие мировоззрений первых христиан и ессеев, а также аскетическую направленность обеих духовно-религиозных движений. Одним из главных сторонников происхождения христианства от ессеев являлся Эдмонд Бордо Секей (1905-1979), венгерский ученый и философ, основатель Международного биогенетического общества. Дело в том, что во время учебы в Ватикане в 1923 году Секей утверждал, что перевел с иврита и арамейского несколько неизвестных текстов, которые якобы доказывали, что ессеи были сыроедами и что сыроедение было предписано Иисусом. Кроме того, как сообщал Секей, он нашел арамейский перевод «Евангелия мира от ессеев» и «Книги откровений ессеев» в библиотеке Ватикана, и что оригинал «Евангелия мира от ессеев» на иврите бьш найден им в скриптории бенедиктинского монастыря Монтекассино. В то время как заявленные переводы так называемых «текстов ессеев» привлекли к себе внимание последователей различных вероисповеданий, оригинальные манускрипты так и не были найдены, из-за чего некоторые современные исследователи религий считают их фальсификацией. Когда теолог Лундского университета Пер Бесков расследовал притязания Секея в своем исследовании «Странные сказки о Христе», то Ватикан, наряду с Национальной библиотекой Вены, опровергли существование исходного манускрипта. Представители Ватикана также отрицали, что Секей был допущен в архивы Ватикана в 1923 году. Третий заявленный источник манускрипта, библиотека в Монтекассино, была разрушена во время Второй мировой войны. Тем не менее, «Евангелие мира от ессеев» прочно вошло в число основополагающих писаний движения Ныо-Эйдж, странный символический храм которого расположен в стенах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, являя собой прообраз единой религии человечества библейского Конца времен.

Возвращаясь к «Левитикону», отметим следующее: с одной стороны, он как бы написан для римских католиков, поскольку, когда речь в нем идет о главных христианских догматах, то Святой Дух исходит, как и в западной богословской традиции, равно от Отца и Сына, что для православных неприемлемо. К тому же, вся изложенная в «Левитиконе» экклезиология не имеет ничего общего с восточной экклезиологией: иерархия Церкви первоначальных католиков тождественна иерархии Римско-католической церкви, где папская курия заменяется на Апостолическую курию, а Суверенный понтифик и патриарх Иоаннической церкви, нося сие сугубо римское звание, является еще и Князем апостолов: именно так, опираясь на Лжесидоровы декреталии, считает и Римско-католическая церковь, делая из папы викария Христа и наследника Петра, Князя апостолов. Подобные вещи никогда не почитались на христианском Востоке и могут признаваться разве что униатами грёко-католиками. То есть у нас нет никаких оснований полагать, что «Левитикон» был написан афонским монахом ХП-го столетия святым преподобным Никифором Исихастом или Уединенником (+ после 1282 года), хотя, как известно, он и являлся по происхождению итальянцем и вполне мог быть связанным с историческим Орденом Храма. Молитвенная практика описана Никифором в его главном сочинении «Слово о трезвении и хранении сердца», вошедшем в Добротолюбие.

Фабре-Палапра Бернар-Раймон - Левитикон, или Изложение фундаментальных принципов доктрины первоначальных христиан

Б.-Р. Фабре-Палапра; пер. с фр. В. А. Ткаченко-Гильдебрандта.

СПб.: Алетейя, 2021. - 386 с.: ил. -

(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).

ISBN 978-5-00165-363-9

Фабре-Палапра Бернар-Раймон - Левитикон, или Изложение фундаментальных принципов доктрины первоначальных христиан - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА. Творческая энергия как залог жизни поэзии и... общественной организации

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ СТАТУТ УПРАВЛЕНИЯ СВЯТОЙ ЦЕРКОВЬЮ ХРИСТОВОЙ, ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ИЗ ПОНТИФИКАЛЬНОГО ПАТРИАРШЕГО И МАГИСТРАЛЬНОГО КОДЕКСА

ЛЕВИТИКОН ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ХРИСТИАНСКОЙ ДОКТРИНЫ

ЕВАНГЕЛИЯ СОГЛАСНО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ И СОГЛАСНО ВУЛЬГАТЕ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА СОГЛАСНО ВУЛЬГАТЕ

ЕВАНГЕЛИЯ КНЯЗЯ АПОСТОЛОВ, СУВЕРЕННОГО ПОНТИФИКА И ПАТРИАРХА ИОАННА, ОСВЯЩЕННЫЕ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ (БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

ЕВАНГЕЛИЕ ПЕРВОЕ - ЕВАНГЕЛИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

КОНЕЦ ЕВАНГЕЛИЙ СОГЛАСНО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ

ОРДЕН ХРАМА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ

STATUTA COMMILITONUM ORDINIS ТЕМРЫ

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ РИТУАЛ СВЯТОГО

ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, или ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СЛУЖБА, ИМЕЮЩАЯ МЕСТО В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

СИМВОЛ ВЕРЫ АПОСТОЛЬСКИЙ или ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ ХРИСТИАН ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ или ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

ПРИМЕЧАНИЕ А КРАТКОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КОММЕНТАРИЯ К АПОКАЛИПСИСУ

(NOTA В). ПЕРВЕНСТВО КОАДЪЮТОРОВ ГАЛЛИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

S. BERNARDUS CLARAEVALLENSIS LIBER AD MILITES TEMPLIDE LAUDE NOVAE MILITAE (A.D. MCXXIX)

СВЯТОЙ БЕРНАРД КЛЕРВОСКИЙ. ПОХВАЛА НОВОМУ РЫЦАРСТВУ (Перевод Конрада Гринии) Пролог Глава 1. Слово наставления рыцарям-тамплиерам Глава 2.0 мирском рыцарстве Глава 3.0 новом рыцарстве Глава 4. Об образе жизни рыцарей-тамплиеров8 Глава 5. Храм Иерусалимский

Вольфганг АКУНОВ. Бернар-Раймон Фабре-Палапра - восстановитель ордена Храма

М. Л. БУЛЬСТ-ТИЛЕ. Влияние св. Бернара Клервосского на формирование ордена тамплиеров

Кирилл СЕРЕБРЕНИТСКИЙ. Православные тамплиеры Адриатики

Александр СЕМЕНОВ. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ, ИЛИ О ПУТЯХ ВОЗМОЖНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ТАМПЛИЕРСКОЙ ТРАДИЦИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНУЮ РУСЬ XII-XIV СТОЛЕТИЙ



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В 1816 году, когда Франция еще остывала от разгрома