Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века
Эта книга родилась из чувства изумления. Мои востоковедческие штудии начались с исследования того, как восточные религии (прежде всего индуизм и буддизм) обустраиваются на Западе. Однако вскоре выяснилось, что этот процесс невозможно понять, опираясь лишь на внутреннюю динамику самих религий. Огромное значение имело и то, что происходило в недрах культуры-реципиента. Но не только это. Выход индуизма и буддизма за пределы привычного им ареала во многом оказался ответной реакцией на проникновение в этот ареал христианских конфессий и европейской культуры. Восток возрождался в ответ на вызов Запада. Но самое любопытное заключалось в том, что отношение Запада вовсе не ограничивалось упоением победителя в цивилизационной схватке. К концу XIX столетия ему на смену все чаще приходила догадка: может быть, древние культуры Азии таят в себе некие рецепты спасения западной цивилизации? А синтез западной науки и восточной мудрости ему поспособствует?
Чаще всего носителями подобных сомнений и надежд были западные оккультисты и прежде всего члены Теософского общества, созданного Еленой Блаватской и Генри Олкоттом в Нью-Йорке. Когда в начале 80-х годов XIX века теософы перенесли свой центр в Индию, тамошняя интеллигенция была счастлива найти в их лице не только союзников, но и людей, почитающих их религию выше собственной. Между тем в США и Европе оккультизм продолжал носить клеймо сомнительного знания, отвергнутого наукой, хотя изо всех сил позиционировал себя как «науку будущего», сумевшую преодолеть односторонний материализм.
Так или иначе теософия и другие оккультные движения навели мосты, по которым первые индусские и буддийские гуру перебрались через океан и начали окормлять своих западных адептов. Так сложился оккультно-ориентальный синтез, повлиявший на религиозный ландшафт прошлого столетия. Но не только религиозный.
Борис Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века
М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 256 с.
Серия «Интеллектуальная история»
ISBN 978-5-4448-0703-3
Борис Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века - Содержание
ГЛАВА I ОККУЛЬТНО-ОРИЕНТАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ
- Век девятнадцатый, железный
- Паломники в «страну Востока»
- Наука магии
- Глобализация по-имперски
- Теургия
- Гойетея
- Судьба имагинации
- Альтернативная религия искусства
ГЛАВА II АСТРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ: КАНДИНСКИЙ И ТЕОСОФИЯ
- Цветной звук
- Из немцев в шаманы
- Из шаманов в немцы
- Божественное здание
- Мудрость примитива
- Апокалиптические надежды
- Треугольник и пирамида
- Контракт колориста
- Беспредметные ауры
- Гуру
ГЛАВА III «ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА»: ОККУЛЬТИЗМ П.Д. УСПЕНСКОГО И КУБОФУТУРИСТЫ
- «Нас может быть трое»
- Журналист, математик, эзотерик
- Тессеракт и Упанишады
- Список неизмеримого
- Пароли высшей расы
- «Бродячая собака»
- Петербургские ночи
- Острие воли
- Путешествие из Петербурга в Париж
- Смерть — неудача неумелых
- Заумь — оружие перемен
- Мистический камертон
- Эсхатологический хохот
- Заумь прожекторов
- Поражение как победа
- Успенский против Малевича
ГЛАВА IV ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ДАДАИЗМ И СЮРРЕАЛИЗМ
- Дада — нет-нет
- Волшебство повседневности
- Магия звука
- Магический епископ
- Ароматный писсуар
- Сюрреализм, хоть имя дико
- Сеансы без духов
- Игры в науку и спиритизм
- Перманентная революция
- От Рембо к Шкловскому
- От детства к безумию
- Жрица Изиды
- Случай Юнга
- Полевые исследования
- Надя 0.2
- Великие прозрачные
ГЛАВА V УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ: ГУРДЖИЕВ И АВАНГАРД
- Актер широкого диапазона
- Цварнохарно и морские свинки
- Человек как собака Павлова
- Бог из машины
- Конфликт формы и содержания
- Магический театр на гастролях
- Что-то еще
- Религия «объективного искусства»
- Космонавт Вельзевул
- От тетрахлорметана к Работе
- Питер Брук и золотое сечение
- Самое большое препятствие —
- Питер Брук
- Не стать маленьким Гурджиевым
- Гротовский и театр-проводник
ГЛАВА VI МАГИЧЕСКИЙ ТЕАТР АЛИСТЕРА КРОУЛИ
- BDSM по-русски
- Юность — это возмездие
- Лох-несское чудовище
- Наследник Рабле
- Магия искусства
- Мексиканские страсти
- Элевсинские мистерии в Вестминстере
- Бульварный герой
- От Питера Брука до «Битлз»
ГЛАВА VII РЕЛИГИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЖ.Д. СЭЛИНДЖЕРА
- Буддист из Montreal Canadiens
- Жертва культов
- Жребий домохозяина
- Каждый пишет, как он дышит
- Почему Бодхидхарма пришел с Запада?
- Шаманизм и апофатика
- Каждый дышит, как он пишет
- Меткость курильщика
- Рукописи не горят
- Спасительный запал
ГЛАВА VIII КРИШНА-ГУРДЖИЕВ: «МАХАБХАРАТА» ПИТЕРА БРУКА
- Универсализм и уникальность
- Встреча с хиндутвой
- Смысл жизни в Кали-юге
- Бог-трикстер
- Это Шива!
- Хиндутва наступает
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАССКУЛЬТ, ИРОНИЯ И ХИНДУТВА
- Оккультная эстафета
- Ярмарка чудес
- Ирония и надежда
- Оборона идентичности
Борис Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века - Глава 1
На протяжении XIX века вера европейского человечества в неумолимую поступь прогресса и триумф материалистической науки росла год от года. Однако к его концу в общем хоре славословий стали все отчетливее слышны голоса разочарования и скепсиса. Принадлежали они философам и художникам. Цивилизация стремительно шагала вперед, но не наполняла человеческую жизнь новыми смыслами. Между тем старые исчезали под натиском научных открытий. Анатоль Франс в эссе «Почему мы грустим?» (1889) рассуждал о «трагической абсурдности жизни» во вселенной, которую открывает наука, предвосхищая ламентации своего соотечественника Альбера Камю, которые раздадутся полвека спустя.
Все чаще писатели, живописцы и композиторы понимали, что передать суть перемен традиционными средствами не получится. Западное искусство ис- покон веков опиралось на мимесис (от греческого mimeisthai — имитировать) — подражание реальности. Но если реальность уходит из-под ног, реализм как средство ее отражения стремительно устаревает. Новые смыслы нуждаются в новых формах. Их поиском и занялись художники во всех сферах искусства. Так возникли верлибр в поэзии, поток сознания в прозе, новые течения в живописи: импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, додекафония в музыке. Со временем историки искусства назвали это многообразное явление, охватившее большую часть XX века, модернизмом1. Художники-модернисты опирались в своих поисках на новую философию (Фридрих Ницше, Анри Бергсон, Эдмунд Гуссерль), некоторые экспериментировали с христианством («новое религиозное сознание» в русских символистских кругах). Но христианство было слишком связано со старым культурным укладом, поэтому многие отправлялись в духовное путешествие, опираясь на оккультизм, который не скомпрометировал себя связями с религиозным мейнстримом. Напротив, отвергался им как опасная ересь.
Но главное заключалось в том, что при всем своем широко декларируемом обращении к архаике — древней мудрости и тайному знанию — оккультизм был продуктом девятнадцатого столетия. По точному наблюдению голландского исследователя ВутераХанеграаффа, он представлял собой результат секуляризации западной эзотерической традиции, истоки которой действительно восходили к герметизму, гностицизму, неоплатонизму и другим синкретическим учениям позднего эллинизма. На протяжении европейской истории эзотеризм не только конфликтовал с христианством, но и входил с ним в причудливые сочетания, порождая такие явления, как ренессансный герметизм, розенкрейцерство и масонство. Однако в XIX веке эзотерическая традиция вступила в сложные отношения с наукой, не столько оспаривая ее достижения, сколько пытаясь дополнить их новым духовным измерением.
На мой взгляд, именно это и имеет в виду голландский историк эзотеризма, говоря о его секуляризации. К примеру, Теософское общество, основанное нашей соотечественницей Еленой Петровной Блаватской (1831-1891) и американцем Генри Олкоттом (1832-1907) в 1875 году в Нью-Йорке, принимало дарвиновское учение, но утверждало, что эволюция не ограничивается материальной сферой. Эволюционирует и человеческое сознание, что приводит людей к обретению сверхъестественных способностей. «Логика эволюции должна научить нас многому, если из нее будут сделаны законные выводы. Коли где-то по линии восхождения от растительной жизни или асцидий к благородному человеку развилась душа, одаренная интеллектуальными качествами, резонно предположить и поверить, что качество восприятия также возрастает в человеке, давая ему возможность узреть факты и истины за пределами нашей обыденности», — писала Блаватская в своем двухтомном труде «Изида без покрова» (1877). Неудивительно, что творческая элитаУш desiecle охотно использовала теософию и другие оккультные учения как инструмент художественного постижения реальности, который позволял не редуцировать ее к грубой материальности, лишая тем самым духовного смысла.
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