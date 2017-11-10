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Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века

Борис Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Эта книга родилась из чувства изумления. Мои востоковедческие штудии начались с исследования того, как восточные религии (прежде всего индуизм и буддизм) обустраиваются на Западе. Однако вскоре выяснилось, что этот процесс невозможно понять, опираясь лишь на внутреннюю динамику самих религий. Огромное значение имело и то, что происходило в недрах культуры-реципиента. Но не только это. Выход индуизма и буддизма за пределы привычного им ареала во многом оказался ответной реакцией на проникновение в этот ареал христианских конфессий и европейской культуры. Восток возрождался в ответ на вызов Запада. Но самое любопытное заключалось в том, что отношение Запада вовсе не ограничивалось упоением победителя в цивилизационной схватке. К концу XIX столетия ему на смену все чаще приходила догадка: может быть, древние культуры Азии таят в себе некие рецепты спасения западной цивилизации? А синтез западной науки и восточной мудрости ему поспособствует?
Чаще всего носителями подобных сомнений и надежд были западные оккультисты и прежде всего члены Теософского общества, созданного Еленой Блаватской и Генри Олкоттом в Нью-Йорке. Когда в начале 80-х годов XIX века теософы перенесли свой центр в Индию, тамошняя интеллигенция была счастлива найти в их лице не только союзников, но и людей, почитающих их религию выше собственной. Между тем в США и Европе оккультизм продолжал носить клеймо сомнительного знания, отвергнутого наукой, хотя изо всех сил позиционировал себя как «науку будущего», сумевшую преодолеть односторонний материализм.
Так или иначе теософия и другие оккультные движения навели мосты, по которым первые индусские и буддийские гуру перебрались через океан и начали окормлять своих западных адептов. Так сложился оккультно-ориентальный синтез, повлиявший на религиозный ландшафт прошлого столетия. Но не только религиозный.

Борис Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века

М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 256 с.
Серия «Интеллектуальная история»
ISBN 978-5-4448-0703-3

Борис Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века - Содержание

ГЛАВА I ОККУЛЬТНО-ОРИЕНТАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ
  • Век девятнадцатый, железный
  • Паломники в «страну Востока»
  • Наука магии
  • Глобализация по-имперски
  • Теургия
  • Гойетея
  • Судьба имагинации
  • Альтернативная религия искусства
ГЛАВА II АСТРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ: КАНДИНСКИЙ И ТЕОСОФИЯ
  • Цветной звук
  • Из немцев в шаманы
  • Из шаманов в немцы
  • Божественное здание
  • Мудрость примитива
  • Апокалиптические надежды
  • Треугольник и пирамида
  • Контракт колориста
  • Беспредметные ауры
  • Гуру
ГЛАВА III «ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА»: ОККУЛЬТИЗМ П.Д. УСПЕНСКОГО И КУБОФУТУРИСТЫ
  • «Нас может быть трое»
  • Журналист, математик, эзотерик
  • Тессеракт и Упанишады
  • Список неизмеримого
  • Пароли высшей расы
  • «Бродячая собака»
  • Петербургские ночи
  • Острие воли
  • Путешествие из Петербурга в Париж
  • Смерть — неудача неумелых
  • Заумь — оружие перемен
  • Мистический камертон
  • Эсхатологический хохот
  • Заумь прожекторов
  • Поражение как победа
  • Успенский против Малевича
ГЛАВА IV ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ДАДАИЗМ И СЮРРЕАЛИЗМ
  • Дада — нет-нет
  • Волшебство повседневности
  • Магия звука
  • Магический епископ
  • Ароматный писсуар
  • Сюрреализм, хоть имя дико
  • Сеансы без духов
  • Игры в науку и спиритизм
  • Перманентная революция
  • От Рембо к Шкловскому
  • От детства к безумию
  • Жрица Изиды
  • Случай Юнга
  • Полевые исследования
  • Надя 0.2
  • Великие прозрачные
ГЛАВА V УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ: ГУРДЖИЕВ И АВАНГАРД
  • Актер широкого диапазона
  • Цварнохарно и морские свинки
  • Человек как собака Павлова
  • Бог из машины
  • Конфликт формы и содержания
  • Магический театр на гастролях
  • Что-то еще
  • Религия «объективного искусства»
  • Космонавт Вельзевул
  • От тетрахлорметана к Работе
  • Питер Брук и золотое сечение
  • Самое большое препятствие —
  • Питер Брук
  • Не стать маленьким Гурджиевым
  • Гротовский и театр-проводник
ГЛАВА VI МАГИЧЕСКИЙ ТЕАТР АЛИСТЕРА КРОУЛИ
  • BDSM по-русски
  • Юность — это возмездие
  • Лох-несское чудовище
  • Наследник Рабле
  • Магия искусства
  • Мексиканские страсти
  • Элевсинские мистерии в Вестминстере
  • Бульварный герой
  • От Питера Брука до «Битлз»
ГЛАВА VII РЕЛИГИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЖ.Д. СЭЛИНДЖЕРА
  • Буддист из Montreal Canadiens
  • Жертва культов
  • Жребий домохозяина
  • Каждый пишет, как он дышит
  • Почему Бодхидхарма пришел с Запада?
  • Шаманизм и апофатика
  • Каждый дышит, как он пишет
  • Меткость курильщика
  • Рукописи не горят
  • Спасительный запал
ГЛАВА VIII КРИШНА-ГУРДЖИЕВ: «МАХАБХАРАТА» ПИТЕРА БРУКА
  • Универсализм и уникальность
  • Встреча с хиндутвой
  • Смысл жизни в Кали-юге
  • Бог-трикстер
  • Это Шива!
  • Хиндутва наступает
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАССКУЛЬТ, ИРОНИЯ И ХИНДУТВА
  • Оккультная эстафета
  • Ярмарка чудес
  • Ирония и надежда
  • Оборона идентичности

Борис Фаликов - Величина качества - Оккультизм, религии Востока и искусство XX века - Глава 1

На протяжении XIX века вера европейского человечества в неумолимую поступь прогресса и триумф материалистической науки росла год от года. Однако к его концу в общем хоре славословий стали все отчетливее слышны голоса разочарования и скепсиса. Принадлежали они философам и художникам. Цивилизация стремительно шагала вперед, но не наполняла человеческую жизнь новыми смыслами. Между тем старые исчезали под натиском научных открытий. Анатоль Франс в эссе «Почему мы грустим?» (1889) рассуждал о «трагической абсурдности жизни» во вселенной, которую открывает наука, предвосхищая ламентации своего соотечественника Альбера Камю, которые раздадутся полвека спустя.
Все чаще писатели, живописцы и композиторы понимали, что передать суть перемен традиционными средствами не получится. Западное искусство ис- покон веков опиралось на мимесис (от греческого mimeisthai — имитировать) — подражание реальности. Но если реальность уходит из-под ног, реализм как средство ее отражения стремительно устаревает. Новые смыслы нуждаются в новых формах. Их поиском и занялись художники во всех сферах искусства. Так возникли верлибр в поэзии, поток сознания в прозе, новые течения в живописи: импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, додекафония в музыке. Со временем историки искусства назвали это многообразное явление, охватившее большую часть XX века, модернизмом1. Художники-модернисты опирались в своих поисках на новую философию (Фридрих Ницше, Анри Бергсон, Эдмунд Гуссерль), некоторые экспериментировали с христианством («новое религиозное сознание» в русских символистских кругах). Но христианство было слишком связано со старым культурным укладом, поэтому многие отправлялись в духовное путешествие, опираясь на оккультизм, который не скомпрометировал себя связями с религиозным мейнстримом. Напротив, отвергался им как опасная ересь.
Но главное заключалось в том, что при всем своем широко декларируемом обращении к архаике — древней мудрости и тайному знанию — оккультизм был продуктом девятнадцатого столетия. По точному наблюдению голландского исследователя ВутераХанеграаффа, он представлял собой результат секуляризации западной эзотерической традиции, истоки которой действительно восходили к герметизму, гностицизму, неоплатонизму и другим синкретическим учениям позднего эллинизма. На протяжении европейской истории эзотеризм не только конфликтовал с христианством, но и входил с ним в причудливые сочетания, порождая такие явления, как ренессансный герметизм, розенкрейцерство и масонство. Однако в XIX веке эзотерическая традиция вступила в сложные отношения с наукой, не столько оспаривая ее достижения, сколько пытаясь дополнить их новым духовным измерением.
На мой взгляд, именно это и имеет в виду голландский историк эзотеризма, говоря о его секуляризации. К примеру, Теософское общество, основанное нашей соотечественницей Еленой Петровной Блаватской (1831-1891) и американцем Генри Олкоттом (1832-1907) в 1875 году в Нью-Йорке, принимало дарвиновское учение, но утверждало, что эволюция не ограничивается материальной сферой. Эволюционирует и человеческое сознание, что приводит людей к обретению сверхъестественных способностей. «Логика эволюции должна научить нас многому, если из нее будут сделаны законные выводы. Коли где-то по линии восхождения от растительной жизни или асцидий к благородному человеку развилась душа, одаренная интеллектуальными качествами, резонно предположить и поверить, что качество восприятия также возрастает в человеке, давая ему возможность узреть факты и истины за пределами нашей обыденности», — писала Блаватская в своем двухтомном труде «Изида без покрова» (1877). Неудивительно, что творческая элитаУш desiecle охотно использовала теософию и другие оккультные учения как инструмент художественного постижения реальности, который позволял не редуцировать ее к грубой материальности, лишая тем самым духовного смысла.
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Rating 5.0 / 5
Added 10.11.2017
Author brat Vasil
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5.0/5 (4)

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