Фаритов - Онтология трансгрессии

С древнейших времен философские построения рассматривались как пути познания истины. Пробуждение от догматического сна, провозглашенное И. Кантом и осуществившееся в различных направлениях философской мысли ХХ столетия, фактически положило конец отождествлению философского дискурса с «познанием абсолютной истины». Первое – познание – осталось еще за научным дискурсом. Второе – абсолютная истина – за религиозным дискурсом. Философия постепенно стала приходить к осознанию самой себя – к тому, чем она была под покровом научности и религиозности. Эта процедура саморефлексии проходила весьма болезненно, так как идеалы научного и религиозного дискурсов были вплетены в структуру философии самым сложнейшим образом в течение практически всей истории ее существования. Поэтому разрыв с данной традицией производил впечатление конца самой философии.

Однако это не конец философии, а один из этапов ее саморефлексии, предполагающий отделение всего чужеродного и осознание того, что она в действительности делает и что не делает. А именно – философия не познает универсальную и вечную истину: после разработок позитивистов и постструктуралистов уже сложно и непродуктивно оспаривать данный тезис. Философия конституирует дискурсивное пространство, в котором нейтрализуются бытийно-смысловые определенности частных дискурсов в их притязании на доминирующее положение. Об этом было известно очень давно: удивление, способность увидеть вещи иначе, раскрыть другие перспективы их существования, выйти за пределы седиментированных дискурсов – вот что составляет основное содержание философского дискурса и что сближает его с поэзией. Правда, в отличие от поэзии, философия должна конституировать теоретически разработанное дискурсивное пространство. В этом и состоит основной источник искажений философии путем приравнивания ее к «знанию» (что практически невозможно сделать с поэзией). Если философия абсолютизируется как дискурс, если ее дискурсивная определенность начинает приниматься в качестве значимой самой по себе, возникает указанная аберрация: философия становится одним из дискурсов, высказывающим те или иные положения, обладающие позитивным содержанием. Но ни трансценденция, ни трансгрессия как базовые онтологические перспективы в философии не высказывают ничего позитивного. Такова специфика философского дискурса, не позволяющая поставить его в один ряд с другими дискурсами, выводящая его за пределы этого ряда и придающая ему особый статус.

Трансценденция в философии может раскрываться в качестве перспективы знания о том, что выходит за пределы чувственного восприятия, за пределы всякого конечного и ограниченного познания. Таково наивно-метафизическое понимание трансценденции, превращающее философию в стандартный дискурс. Отказ от понимания трансценденции в качестве знания о метафизической области бытия был намечен еще в кантовском критицизме. В ХХ столетии эта тенденция к лишению трансценденции гносеологического и эпистемологического статуса найдет воплощение в различных направлениях: в экзистенциализме (наиболее ярко у К. Ясперса), логическом позитивизме (Б. Рассел, Р. Карнап, Л. Витгенштейн) и постструктурализме (в особенности Ж. Деррида). Весь этот критический и деконструктивистский процесс не означает, что трансценденция обязательно должна быть отброшена. Результатом становится смена ее статуса: из абсолютного знания о бытии трансценденция превращается в одну из бытийно-смысловых перспектив. Как таковая она может выполнять функцию либо укрепления, седиментации дискурсов, либо нейтрализации дискурсивной определенности. В первом случае мы получаем систему как абсолютизированный философский дискурс, состоящий из набора гипостазированных философем, которые поддерживают и обосновывают те или иные дискурсивные формации: государство, социальные институты, религию, мораль, дух народа и т.п. Если философии недоступно познание абсолютной истины, то, по крайней мере, она может сама производить такие истины – в качестве эффекта дискурса. И эти истины будут оказывать достаточно сильное воздействие на человечество. Во втором случае философский дискурс конституирует специфическое пространство нейтрализации сложившихся и установленных дискурсивных определенностей.

Фаритов В. Т. - Онтология трансгрессии - Г. В. Ф. Гегель и Ф. Ницше у истоков новой философской парадигмы (из истории метафизических учений)

СПб.: Алетейя, 2017. – 442 с.

ISBN 978-5-906910-53-0

Фаритов В. Т. - Онтология трансгрессии – Содержание

Предисловие

Введение

ТРАНСГРЕССИЯ И НЕМЕЦКИЙ ДУХ: И. В. ГЕТЕ И Г. ГЕЙНЕ (философский этюд)

Г л а в а 1. ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТАФИЗИКИ 1. Трансгрессия в античной философии 2. Трансценденция и трансгрессия в учениях Б. Спинозы и Г. В. Лейбница 3. Кризис трансценденции и метафизика границы в учении И. Канта

УЧЕНИКИ ГЕРАКЛИТА (философский этюд)

Г л а в а 2. ТРАНСГРЕССИЯ В ФИЛОСОФИИ Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ И Ф. НИЦШЕ: ГОРИЗОНТЫ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ 1. Трансгрессия в онтологии Г. В. Ф. Гегеля 2. Трансгрессия в онтологии Ф. Ницше 3. Трансгрессия в «Рождении трагедии»: аполлоническое и дионисийское начало 4. Трансгрессия и перспективизм 5. Трансгрессия в онтологии Гегеля и Ницше: сравнительный анализ 6. Трансгрессия Бога в философии Гегеля и Ницше 7. Трансгрессивная этика



ГОЛОВА ФРАНЦА КАФКИ (философский этюд)

Г л а в а 3. ОТ ГЕГЕЛЯ К НИЦШЕ: ТРАНСГРЕССИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ХХ ВЕКА 1. Гегель и постструктурализм 2. Антигегель: К. Г. Юнг (от философии к психологии) 3. Антигегель: О. Шпенглер (история и трансгрессия) 4. История доктора Мартина Хайдеггера 5. Антигегель: Ж. Делёз (онтология смысла и трансгрессии)



НИЦШЕ В РОССИИ (философский этюд)

Г л а в а 4. СТАНОВЛЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ТРАНСГРЕССИИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЕ 1. Трансгрессия в русской музыке: Альфред Шнитке и кризис метафизической парадигмы 2. Ницше в России: М. Бахтин и онтология трансгрессии 3. Ницше и Бахтин: элементы народно-смеховой культуры в «Так говорил Заратустра» 4. Русский Ницше: Николай Бердяев (трансгрессия и философия творчества)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Трансгрессия как перспектива бытия и как стратегия существования: от немецкой философии к русской поэзии

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК