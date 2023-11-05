Ратцингер - Иисус из Назарета - Детство
Наконец я могу отдать в руки Читательниц и Читателей давно обещанную небольшую книгу о детстве Иисуса. Она не является третьей частью, а служит своего рода «преддверием» к двум предыдущим частям, посвящённым личности и миссии Иисуса из Назарета. На этот раз я в диалоге с предшествующими и современными толкователями попытался прояснить то, что рассказывают о детстве Иисуса в начале своих Евангелий Матфей и Лука.
Верное истолкование, по моему убеждению, подразумевает два этапа. Во-первых, необходимо задать вопрос, что именно хотели сказать своими текстами авторы того времени — это исторический компонент экзегезы. Однако недостаточно лишь оставить текст в прошлом и таким образом придать ему исключительно архивное значение. Второй вопрос надлежащего толкования должен звучать так: «Является ли сказанное правдой? Касается ли это меня? И если да, то как?» Что касается библейского текста, изначальным и глубинным автором которого, по нашей вере, является Сам Бог, вопрос об отношении прошлого к настоящему неизбежно является частью самого толкования. Это не снижает значение исторических исследований, а наоборот, повышает его.
Я постарался в этом смысле вступить с текстами в диалог. При этом я осознаю, что разговор, в котором участвуют прошлое, настоящее и будущее, никогда не может быть завершен, а также что любое толкование не может сравниться с величием библейских текстов. Надеюсь, что эта небольшая книга, несмотря на существующие в ней ограничения, сможет помочь многим людям на их пути к Иисусу и вместе с Иисусом.
Йозеф Ратцингер — Бенедикт XVI Кастель-Гандольфо, в торжество Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа 2012 года
Помимо повествования о рождении Иисуса, святой Лука сохранил для нас ещё один небольшой ценный эпизод предания о детстве Иисуса, где особым образом освещается тайна о Нём. Мы читаем о том, что родители Иисуса каждый год на Пасху совершали паломничество в Иерусалим. Семья Иисуса была благочестивой, она соблюдала Закон.
В представлении образа Иисуса иногда показывается нечто революционное, Его действия, направленные против ложного благочестия. Вследствие этого Иисус может показаться неким либералом или революционером. В действительности же Иисус в Своей сыновней миссии предварил новую фазу отношений с Богом, в которой Он открыл новое измерение связи человека с Богом. Однако это не является посягательством на благочестие Израиля. Свобода Иисуса — это не свобода либералов.
Это свобода Сына — то есть свобода подлинно Благочестивого. Как Сын Иисус приносит новую свободу, но это не свобода вседозволенности, а свобода Того, Кто един с волей Отца и Кто помогает людям достичь этого внутреннего единения с Богом.
Иисус пришёл не для того, чтобы нарушить, но чтобы исполнить (см. Мф 5, 17). Эта происходящая из сыновства связь радикальной новизны и одновременно радикальной верности тоже проявляется как раз в этой небольшой истории о двенадцатилетнем Иисусе; я бы даже сказал, что она наполнена чрезвычайно важным богословским содержанием.
Йозеф Ратцингер - Папа Бенедикт XVI - Иисус из Назарета - Детство
Издательство Францисканцев, Москва 2015 стр. 112
ISBN 978-5-89208-122-1
Йозеф Ратцингер - Папа Бенедикт XVI - Иисус из Назарета - Детство - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. «Откуда Ты?» (Ин 19, 9)
Вопрос о происхождении Иисуса как вопрос о Его бытии и миссии
ГЛАВА 2. Возвещение рождения Иоанна Крестителя и Рождества Иисуса
О литературном своеобразии текстов
Возвещение рождения Иоанна
Благовещение Марии
Зачатие и рождение Иисуса согласно Матфею
Девственное рождение — миф или историческая правда?
ГЛАВА 3. Рождество Иисуса в Вифлееме
Исторические и богословские рамки повествования о Рождестве в Евангелии от Луки
Рождение Иисуса
Принесение Иисуса в Храм
ГЛАВА 4. Мудрецы с Востока и бегство в Египет
Исторические и географические рамки рассказа
Кем были «звездочёты»?
Звезда
Промежуточная остановка в Иерусалиме
Поклонение волхвов перед Иисусом
Бегство в Египет и возвращение в Израиль
ЭПИЛОГ. Двенадцати летний Иисус в Храме
Библиография
Общий список литературы
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глоссарий
Интересно, а где благоговейные католики, которые должны были просто насытить комментариями, это пространство комментариев.
А где благоговейные протестанты, когда публикуются протестантские книги. Что-то я ихних комментариев тоже не вижу ???