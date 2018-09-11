Theology of the Body Explained: A Commentary on John Paul II's "Gospel of the Body"

Product details

Перевод Алексей Казаков для ESXATOS, 2018

Глава 3 Воскресение и эсхатологический человек

Цикл 3 - Эсхатологический человек и

Цикл 4 - Воздержание для Царства

СЕКЦИЯ 2. Воздержание для Царства Небесного

Кристофер Вест - Объяснение Теологии тела - Комментарий на «Евангелие тела» Иоанна Павла II - Эсхатологический человек и воздержание для Царства – Обзор

1. Когда Саддукеи спросили Иисуса о воскресении в связи со случаем брака, который как они думали, приведет к допущению многомужия, Христос ответил, говоря, что в воскресении, мужчины и женщины “не будут ни жениться, ни выходить замуж”. Этот огромной важности ответ - третий элемент в "триптихе" слов Христа, которые составляют и, в этом случае, восполняют “откровение тела”.

2. Бог есть Бог живых, а не мертвых. Он - Бог жизни! Воскресение Христа - окончательное слово об этом предмете. Брак и его законченное выражение также свидетельствуют о Боге как о Боге жизни. Но в воскресении, брак и супружеский союз теряют их raison d’être (разумное основание). Они существуют “с начала”, чтобы указать нам на Брак Агнца. Когда этот брак будет осуществлен, первоначальное таинство уступит место божественному прототипу (первообразу).

3. Когда, ссылаясь на воскресение, Христос говорит, что мы будем “как ангелы на небесах”, это не означает, что мы будем развоплощёнными. Так как человек был устроен “с начала” как мужчина и женщина в единстве души и тела, его эсхатологическое совершенство не может быть понято как состояние одной только души. Его тело будет поднято и прославлено в бесконечно совершенной мужественности и женственности.

4. В нашей возрожденной интеграции взаимная оппозиция между душой и телом, которая была следствием первородного греха, прекратится полностью. Силы духа полностью пронижут энергии тела. Это эсхатологическое “одухотворение тела” будет отличаться по существу (а не только по степени) от того, что мы испытываем в земной жизни. Оно отличается даже от того, что мужчина и женщина испытали “в начале”.

5. Дух, полностью проницающий тело, не является только духом человека, но Святым Духом. Следовательно, эсхатологическое “одухотворение” является также "обожением". В Браке Агнца проникновение и проницание того, что является существенно человеческим тем, что является существенно божественным, тогда достигнут своего пика. Бог сообщит Себя в самом Своём божестве не только душе человека, но и всей его воплощенной личностности. Это будет предельным участием человека в благодати, в божественной природе.

6. В “обожающем одухотворении” воскресения, мы открываем вновь - в эсхатологическом измерении - то же самое брачное значение тела в обожающем видении, которое является встречей с тайной живого Бога лицом к лицу. Это - самый личный бескорыстный дар Бога самого Его божества. Все наши энергии будут сконцентрированы на получении этого божественного дара и на возвращении его через дарение нас самих Богу.

7. Слова Христа о воскресении позволяют нам перечитать с новой глубиной значение перспективного текста Бытия 2:24 (двое будут “одна плоть”). Эти слова обращаются особенно к “этому миру”, но они также указывают в некотором роде на "иной мир" - на эсхатологическое измерение общения. Окончательное значение нашего сотворения как мужчины и женщины находится в нашем призвании воплотить общение с Троицей в и через Воплощённого Христа.

8. Если в эсхатоне мы должны участвовать в Нетварных отношениях Троицы, это участие должно быть приспособлено в некотором роде к общению тварных личностей. По этой причине мы выражаем веру в общение святых. Мы не только будем "едино" с божественными Личностями. Мы также будем "едино" с каждой человеческой личностью, которая отвечает на брачное приглашение Агнца.

9. Мы должны думать о воскресении как о новом открытии новой, совершенной субъективности всех (исполнение первоначального одиночества) и в то же самое время новой, совершенной межсубъективности всех (исполнение первоначального единства). Эта реальность означает окончательное исполнение человеческой субъективности, и, на этой основе, окончательное исполнение брачного значения тела.

10. Эсхатологическое состояние станет совершенной реализацией тринитарного порядка в тварном мире людей. Это подразумевает участие в совершенном единстве и различии, находящихся внутри самой Троицы. Таким образом брачное значение тела будет опытно прожито образом, “совершенно личным и общительным одновременно”.

11. В воскресении тело будет опытно прожито в его совершенном "девственном" состоянии из-за совершенной интеграции души и тела. Как исполнение начала, в эсхатоне не будет никакого противоречия между девственностью и общением. Воскресшее брачное значение тела будет совершенно соответствовать как творению и мужчины и женщины по образу Божию как индивидуумов, так и факту, что этот образ осуществляется через воплощённое communio personarum (общение личностей).

12. Хотя эсхатологическое общение личностей будет полностью новым опытом, всё же оно не будет никоим образом чуждым первоначальному и историческому измерению прокреативного значения тела и пола. Постоянное значение человеческого тела будет открыто в эсхатологическом великолепии, когда мужчины и женщины вновь откроют в их прославленных телах совершенную свободу дара. В свою очередь, эта свобода будет питать каждое из общений, которые составят великое сообщество общины святых.

13. Ответ Христа Саддукеям представляет глубокое развитие истины о человеке. Он учит нас, что брак не окончательно определял первоначальное значение того, чтобы быть созданным мужчиной и женщиной. Брак и порождение просто дают конкретное выражение этому значению в пределах истории. Другими словами, земной брак не есть конец человека, но только подготовка к небесному браку, который ещё грядет.

14. В своём учении о воскресении в Первом Послании к Коринфянам 15, Св. Павел объединяет “последнего Адама” с “первым Адамом” в контексте глубокого понимания последствий греха. Тем самым Апостол синтезирует всё, что Христос сказал в своих трёх “ключевых словах” о происхождении, истории и судьбе человека.

15. Исторический человек живёт в своего рода напряженности между полюсами первого и последнего Адама. Как каждый человек носит образ первого Адама, так каждый человек призван носить образ Христа. Уже в творении наше человечество носит потенциал для принятия Христа, так же, как невеста носит в себе потенциал для принятия её жениха.

16. Согласно Св. Павлу, тело, которое исторический человек переживает как тленное, воскреснет нетленным. То, что мы испытываем как уничиженное и немощное, воскреснет в славе и силе. Ибо то, что посеялось как физическое тело, воскреснет как духовное тело. Павел не противопоставляет материальную реальность нематериальной реальности. Он говорит об одухотворяющем обожении всего человека, души и тела. В воскресении прах, в который мы возвратились, будет обновлён обилием дыхания Божия, которое есть Святой Дух.

17. Слова Христа о тех, кто делает себя скопцами “для царства”, служат основанием для размышлений Папы о призвании к безбрачию. Этот добровольный и сверхъествественный призыв служит харизматическим знаком будущего воскресения, когда мужчины и женщины “ни женятся, ни выходят замуж”, но участвуют вечно в браке Агнца. Если основываться на завете с Авраамом, то предпочтение быть скопцом было фактически немыслимо для еврея.

18. Отступление от Ветхого Завета было осуществлено особенно в безбрачном примере Христа. Целибатные жизни Иосифа и Марии также говорят об этом новом измерении. В глубоком парадоксе они одновременно охватывают брак земной и брак небесный. Делая так, они участвуют в самом плодотворном браке космоса - союзе человеческой и божественной природы в Личности Христа. Все те, кто проживает подлинное безбрачное призвание, участвуют в некотором роде в этой новой сверх-изобильной духовной плодотворности.

19. И в браке и в призвании к безбрачию мы находим ту же самую антропологию и тот же самый этос. Другими словами, оба призвания вытекают из того же самого видения человеческой личности и того же самого призыва к опыту искупления наших тел, который включает в себя искупление наших сексуальных желаний. Вне понимания этоса искупление, целожизненное воздержание рассматривается как безнадежно репрессивное, а брак как “законная отдушина” для похоти.

20. Подлинное понимание "превосходства" воздержания никогда не означает пренебрежения браком. Это не основано на каком-либо предубеждении к союзу в “одну плоть”, который, как существенный элемент брака, является частью благого и святого замысла Бога. Призвание к безбрачию "выше" только в его более непосредственной ориентации к высшему небесному предназначению человека.

21. Христос не желает скрывать реальную жертву, связанную с целожизненным выбором воздержания. Исторический человек "сделан" для брака. Однако, воздержание никоим образом не отбрасывает двойную природу человека как сексуального существа. Она участвует в конечной цели и значении мужественности и женственности. Холостой человек исполняет брачное значение его тела по-другому и даже "больше", чем женатый человек через искренний дар другим.

22. Брак и безбрачие не делят Церковь на два лагеря: тех, кто "совершенен" и "несовершенен". Совершенство измеряется любовью, а не тем, является ли кто-то безбрачным. Безбрачие и брак, фактически, объясняют, дополняют, и в определённом смысле проникают друг в друга.

23. Брак открывает, что воздержание также является выражением брачной любви, которая приводит к духовному отцовству и материнству. Воздержание, предвосхищая небесный союз Христа и Церкви, открывает, что брак есть сакраментальное участие в той же самой тайне. Каждое призвание, его собственным образом, выражает реальность "дара", вписанного в теле.

24. Мужественность и женственность открывают, что человеческая личность создана, чтобы быть даром "для" другого. Слова Христа открывают, что мужчины и женщины могут выразить это в выборе безбрачия "для" царства. Это является отказом только тогда, когда рассматривается во временных категориях. Царство, для которого некоторые выбирают безбрачие, выражает обилие благодати Божией, данной человеку, и является предельным исполнением всего, что желает человек.

25. Призвание к безбрачию не только вопрос формирования, но и преобразования. Только в той степени, в какой личность свободна от вожделения и владеет своей собственной сексуальной субъективностью, может она быть даром для других - будь то в призвании к безбрачию или в браке. Только тот, кто понимает и принимает красоту и святость плана Бога относительно пола и брака, может отказаться от них в зрелом суждении, которого требует Христос.

26. В 1 Послании к Коринфянам 7, Св. Павел представляет истину о безбрачии, о котором говорит Христос, хотя в то же самое время он использует свой собственный стиль. Может показаться, что у Павла довольно отрицательное представление о браке, но при вдумчивом чтении текста мы не видим уклонения в манихейство. Фактически, Павел настаивает, что и брак и призвание к безбрачию это - особый "дар" (благодать) от Бога.

27. Многие думали, что утверждение Павла “лучше жениться, чем разжигаться”, оправдывает потакание похоти в браке. Может казаться трудным примирить учение Иоанна Павла II с учением Св. Павла. Всё же слова Павла не могут интерпретироваться вне слов Христа о вожделении, ни вне учения Павла в целом, которое включает “искупление тела” и призыв к мужьям любить своих жён, "как Христос возлюбил Церковь”.

28. Апостол пишет, что тот, кто женится, "поступает хорошо”, но тот, кто воздерживается "поступает лучше", так как он может посвятить себя нераздельно “делам Господа”. Сам брак есть призвание к святости и поэтому касается “дел Господа”. Но опыт свидетельствует, что обязанности брака и семейной жизни могут отвлечь мужчин и женщин от их окончательного призвания и привязать их к “земным делам”. Именно в этом смысле Павел призывает женатых людей жить так, как если бы они не были женаты.

29. Когда Павел говорит о соблюдении “супружеских обязанностей” и о том, что супруги “владеют телом” другого, эти выражения не могут быть объяснены вне контекста любви, присущей брачному союзу. Благодать изливается на паре в их супружеской жизни, чтобы гармонизировать их различные уровни чувствительности. Периодическое воздержание, которое рекомендует Павел, может помочь этому.

30. Христос исполняет "перво-евангелие" из книги Бытия не только в Его учении, но и особенно Своей смертью и воскресением. Таким образом Христос "пре-творяет" мужчину и женщину и искупает брачное значение тела. Это искупление не только надежда на eschaton, но и является также “надеждой на каждый день”. Это начинается уже здесь-и-теперь и расчищает путь для будущей славы.

31. Глубокая связь существует между достоинством личности и брачным значением его или её тела. В той степени, в какой вожделение связывает нас, достоинство личности не "чувствуется". Таким образом, богословие тела и искупление, к которому оно призывает нас, фундаментально для всех интерпретаций человека и для построения адекватного и подлинного человеческого этоса.