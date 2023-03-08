ЖАН ДАНИЕЛУ

Не будет преувеличением сказать, что труды французского ученого — богослова, патролога, библеиста и историка Церкви — кардинала Жана Даниелу составили целую эпоху в изучении раннего христианства. Его многочисленные книги переведены на разные языки и давно вошли в сокровищницу мировой науки и богословской мысли XX столетия. К сожалению, в нашей стране до сих пор издавались переводы лишь отдельных глав из монографий и некоторых статей, так что наследие Даниелу практически неизвестно русскоязычному читателю, для которого настоящая публикация является первой и, надеемся, не последней возможностью познакомиться с работами выдающегося ученого.

«Таинство будущего» исследует возникновение и развитие святоотеческой экзегетики с учетом Священного Писания, межзаветной апокрифической литературы, сочинений Филона Александрийского и ранних христианских авторов первых четырех веков, современных научных исследований.

Прежде чем углубиться в наше исследование, будет полезно кратко представить типологическую литературу периода со II по IV в., что позволит нам упорядочить основные произведения, о которых пойдет речь в этой книге. Первая группа состоит из полемических работ, направленных против иудеев и гностиков. Действительно, именно в связи с конфликтами, касавшимися Ветхого Завета, отцам было необходимо настаивать на типологической экзегезе, которая и подчеркивает одновременно единство двух Заветов в противовес гностикам и превосходство Нового Завета в противовес иудеям.

Среди полемических работ, направленных против иудеев и имеющих значение для типологии, во II в. следует отметить «Послание» Псевдо-Варнавы и «Диалог с Трифоном иудеем» св. Иустина Мученика; в III в. — «Adversus Judaeos» Тертуллиана, «Testimonia ad Quirinum» свт. Киприана Карфагенского, «De cibis Iudaicis» Новациана, а также ряд писаний, ложно приписанных Киприану, главное из которых — «De montibus Sina et Sion»; наконец, IV в. дает нам несколько «Tractatus» Зе-нона из Вероны, направленных против иудеев, в частности об обрезании и об Исходе. Следует упомянуть также о Сирии, где спор был особенно острым. Здесь нас будут интересовать два текста: «Дидаскалия» и «Тахвиты» Афраата.

Типология также играет заметную роль в споре с гностиками. Основные произведения — «Adversus haereses» свт. χι Иринея Лионского, особенно книги с III по V, и «Adversus Marcionem» Тертуллиана. Эти два источника наиболее важны для нашего исследования. Типология также сыграла важную роль в полемике с манихейством, которое восприняло у гностицизма его заблуждения в отношении Ветхого Завета. В этом отношении будет очень важна работа св. Августина «Contra Faustum Manichaeum». Сами гностики истолковывали Ветхий Завет как символ реальностей плиромы. С подобной гностической экзегезой можно ознакомиться, в частности, в следующих кратких изложениях: в первой книге «Adversus haereses» Иринея, в «Excerpta ex Theodoto» Климента Александрийского, в «Послании к Флоре» Птолемея.

Вторая категория произведений, значимых для типологии, состоит из катехизисов, повествующих о таинствах. Действительно, одна из задач таких катехизисов заключалась в том, чтобы показать, что в таинствах исполнились образы Ветхого Завета. В них всегда присутствует глава, посвященная этой теме. Так, в «De baptismo» Тертуллиана образам Крещения посвящена восьмая глава. Здесь самыми важными будут работы IV в.: «Тайноводственные поучения» свт. Кирилла Иерусалимского, «De mysteriis» и «De sacramentis» свт. Амвросия Медиоланского, «Тайноводственные поучения», сохранившиеся на сирийском языке, Феодора Мопсуестийского. Крещальная типология была исследована Пером Лундбергом. К письменным источникам здесь следует прибавить памятники изобразительного искусства, особенно росписи катакомб, в которых, как показал аббат Мартимор, следует видеть образы таинств

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Мы также обратимся к литургической литературе, рассматривая гомилии, произнесенные по случаю праздников. Самое древнее из тех, что сохранились до наших времен, — это, без сомнения, недавно открытая «Гомилия на Пасху» свт. Мелитона Сардского, современника свт. Иринея Лионского. Пасхальная гомилия, опубликованная среди Spuria свт. Иоанна Златоуста (авторство Ипполита Римского было установлено о. Шарлем Мартеном), содержит, по меньшей мере, ряд архаических элементов. В IV в. мы располагаем краткими «Трактатами» Зенона из Вероны, которые посвящены той же теме и другим литургическим праздникам. Каппадокийские отцы оставили нам литургические проповеди, которые представляют собой источники первостепенной важности для типологии. Особенно следует отметить гомилии свт. Григория Назианзина на Пасху.

Жан Даниелу - Таинство будущего - Исследования о происхождении библейской типологии

Пер. с фρ. В. Н. Генке под общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. — 448 с. с разд. пагин., указ.

(Б-ка сб-ка «Богословские труды»)

ISBN 978-5-88017-428-7

Жан Даниелу - Таинство будущего - Исследования о происхождении библейской типологии - Содержание

Жан Даниелу (краткая биографическая справка)

Избранная библиография Жана Даниелу

ТАИНСТВО БУДУЩЕГО

Предисловие

Введение

КНИГА ПЕРВАЯ АДАМ И РАЙ

Глава I. Адам и Христос в Священном Писании

Глава II. Крещение и рай

Глава III. Адам и Христос у свт. Иринея Лионского

Глава IV Сон Адама и рождение Церкви

Глава V Рай добродетелей

КНИГА ВТОРАЯ НОЙ И ПОТОП

Глава I. Потоп, Крещение, суд в Священном Писании

Глава II. Потоп, Крещение, суд у отцов Церкви

Глава III. Александрийцы и аллегория ковчега

КНИГА ТРЕТЬЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ИСААКА

Глава I. Типология жертвоприношения Исаака

Глава II. Аллегория брака Исаака

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ МОИСЕЙ И ИСХОД

Глава I. Типология Исхода в Ветхом и Новом Завете

Глава II. Типология Исхода в апостольском огласительном наставлении

Глава III. Исход из Египта и христианское посвящение

Глава IV. Моисей у Филона

Глава V. Мистический исход от Климента Александрийского до свт. Григория Нисского

КНИГА ПЯТАЯ ЦИКЛ ИИСУСА НАВИНА

Глава I. Тайна имени Иисуса

Глава II. Раав, прообраз Церкви

Глава III. Переход Иордана, прообраз Крещения

Глава IV. Падение Иерихона и конец мира

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УКАЗАТЕЛИ

Библейские имена и географические названия

Древние авторы

Новые авторы и издатели

Сокращения

ЖАН ДАНИЕЛУ - краткая биографическая справка

Жан Даниелу родился 14 мая 1905 г. в Нейи-сюр-Сен, в семье образованных католиков. Его отец, Шарль Даниелу, был депутатом и министром при Третьей республике. Его мать Мадлен (в девичестве Кламорган) изучала литературу и философию и в 1903 г. получила высшее образование, что по тем временам считалось необычным для женщины. Около 1903 г. она основала коллеж «Сен-Мари». Как отмечал сам Жан Даниелу, мать оказала на него огромное влияние — как в духовной, так и в интеллектуальной сфере. В семье было четверо детей. Брат Жана Ален посвятил себя изучению индуизма; другой брат Луи в 1942 г. погиб на Гибралтаре. Сестра Жана Катрин вышла замуж за его близкого друга Жоржа Изара.

Во время учебы в Сорбонне будущий богослов познакомился с Ж.-П. Сартром, Ж. Маритеном и Ф. Мориаком (последний оказал на него особенное влияние). В его круге чтения важное место занимали книги Ш. Пеги (которого высоко ценила и Мадлен Даниелу). В тот же период он переводит на латынь французское либретто Ж. Кокто для оперы Игоря Стравинского «Царь Эдип». По окончании Сорбонны Жан Даниелу проходит военную службу в форте Сен-Сир (1927-1928 гг.).

20 ноября 1929 г. Даниелу становится послушником в «Обществе Иисуса» в Лавале. Это решение было обусловлено стремлением молодого человека к созерцательности и духовному развитию, чему он и посвятил последующие десять лет своей жизни. 21 ноября 1931 г. он принес обеты, а затем отправился изучать философию в Жерсей (1931-1934 гг.). Позднее преподавал риторику в коллеже Сен-Жозеф в Пуатье (1934-1936 гг.). В 1936-1939 гг. Даниелу изучает богословие в Лион-Фурвьер: здесь он занимается историей религий под руководством Анри де Любака, который поощряет его интерес к святым отцам и, в особенности, к Григорию Нисскому. Здесь же, в Лион-Фур-вьер, он знакомится с молодым богословом Гансом Урсом фон Бальтазаром. 24 августа 1938 г. Даниелу был рукоположен во священника.

В 1941 г. будущий кардинал был направлен в Париж. В 1943 г. он защитил докторскую диссертацию, посвященную Григорию Нисскому, в Католическом институте и в том же году стал редактором журнала «Этюд» («Исследования»). Для второй докторской диссертации, на сей раз в Сорбонне, Даниелу перевел «Жизнь Моисея», и этот перевод вошел в первый том знаменитой серии «Суре кретьен», работу над которой он продолжит уже после войны в сотрудничестве с Анри де Любаком. В 1943 г. он становится преемником Жюля Лебретона на посту профессора раннехристианской литературы и истории на богословском факультете Католического института. В том же году он стал одним из основателей группы «Кружок св. Иоанна Крестителя», в задачи которой входило поощрение к миссионерскому призванию. Даниелу много работал с молодежью, будучи студенческим капелланом.

Пятидесятые годы стали, пожалуй, самым сложным периодом биографии выдающегося исследователя. Поскольку его имя все чаще стало ассоциироваться с т. н. «новым богословием», в определенных кругах отношение к нему стало весьма сдержанным, если не подозрительным. После опубликования энциклики «Humani Generis» в 1950 г., хотя Даниелу и позволили продолжить преподавательскую деятельность, ряд его статей и книг были удалены из иезуитских библиотек; он также был освобожден от обязанностей редактора «Суре кретьен». Тем не менее в 1961 г. он был избран деканом Католического института и оставался на этом посту до 1969 г., сформировав целое поколение студентов.

В 1962 г. приходят серьезные перемены. В этом году папа Иоанн XXIII привлек Даниелу в качестве эксперта на Второй Ватиканский Собор. Планы литургической реформы, пересмотр отношения Римо-Католической Церкви к другим христианским Церквам, в частности к Православию, внушали Даниелу большие надежды, и он с воодушевлением трудился в ходе всего Собора. Вместе с Карлом Ранером и Анри де Любаком он вошел в комиссию по богословию, которая, без преувеличения, была одной из самых значимых. Даниелу активно отражал работу Собора во французской прессе, особенно в «Фигаро».

21 апреля 1969 г. Даниелу был рукоположен в епископа, а несколькими днями позже, 28 апреля, папа Павел VI провозгласил его кардиналом. Новое положение мало повлияло на жизнь богослова: он жил прежней, весьма простой жизнью, очень много общался с молодежью, охотно принимал многочисленные приглашения выступить перед той или иной аудиторией, в том числе на радио и телевидении. В 1972 г. он стал членом Французской академии.

Жан Даниелу умер в Париже 20 мая 1974 г. от сердечного приступа в возрасте 69 лет.

Виктор Генке