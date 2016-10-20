Период истории древнего, рабовладельческого Рима. Ему предшествовали Рим царский, слабо мерцающий в густом сумраке далеких веков,, и Рим республиканский, вышедший на широкую арену мировой истории в III—II вв. до н. э. и силой оружия подчинивший себе огромные территории.

Рабовладельческий способ производства в условиях Римского государства достиг наи высшего развития в период с конца III в. до н. э. до II в, н. э.; с конца II в. наступает тяжелый общий кризис рабовладельческого способа производства, который на протяжении III и IV вв. постепенно, но неуклонно утрачивает свою жизнеспособность и в V в. изживает себя; вместе с ним уходит в небытие античный Рим.

С конца III— начала II в. до н. э. на смену первоначальному, патриархальному рабству приходит рабство развитое, классическое; если когда-то, в давние времена, в Риме рабов было так мало, что они даже имен своих не имели и юридически считались детьми господина (если хозяина, например, звали Гай, то раб его именовался Гаи-пор, что означает «сын Гая»), то теперь рабов становится много и их труд широко применяется в производстве; раб фактически переходит на положение орудия производства, на положение вещи, которую берегут, пока она в хорошем состоянии, и которую выбрасывают, когда она пришла в негодность.

Елена Федорова - Люди императорского Рима

Люди императорского Рима.— М.: Изд-во МГУ, 1990,—366 с.

ISBN 5—211—01936—9

Елена Федорова - Люди императорского Рима — Содержание

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ИМПЕРАТОРСКОГО РИМА

ИМПЕРАТОРЫ И ИХ БЛИЗКИЕ

1. Юлий Цезарь

Юлий Цезарь 2. Октавиан Август

Октавиан Август 3. Октавия Младшая

Октавия Младшая 4. Агриппа

Агриппа 5. Юлия Старшая

Юлия Старшая 6. Агриппа Постум

Агриппа Постум 7. Ливия

Ливия 8. Тиберий

Тиберий 9. Друз Младший

Друз Младший 10. Друз Старший

Друз Старший 11. Антония Младшая

Антония Младшая 12. Германик

Германик 13. Агриппина Старшая

Агриппина Старшая 14. Калигула

Калигула 15. Клавдий I

Клавдий I 16. Мессалина

Мессалина 17. Агриппина Младшая

Агриппина Младшая 18. Нерон

Нерон 19. Гальба

Гальба 20. Отон

Отон 21. Вителлий

Вителлий 22. Веспасиан

Веспасиан 23. Тит

Тит 24. Юлия

Юлия 25. Домициан I

Домициан I 26. Домиция Лонгина

Домиция Лонгина 27. Нерва

Нерва 28. Траян

Траян 29. Плотина

Плотина 30. Марциана

Марциана 31. Матидия Старшая

Матидия Старшая 32. Адриан

Адриан 33. Элий Вер

Элий Вер 34. Сабина

Сабина 35. Антонин Пий

Антонин Пий 36. Фаустина Старшая

Фаустина Старшая 37. Домиция Луцилла

Домиция Луцилла 38. Марк Аврелий

Марк Аврелий 39. Луций Вер

Луций Вер 40. Фаустина Младшая

Фаустина Младшая 41. Луцилла

Луцилла 42. Коммод

Коммод 43. Септимий Север

Септимий Север 44. Юлия Домна

Юлия Домна 45. Каракалла

Каракалла 46. Гелиогабал

Гелиогабал 47. Александр Север

Александр Север 48. Мамея

Мамея 49. Максимин Фракиец

Максимин Фракиец 50. Гордиан I

Гордиан I 51. Гордиан II

Гордиан II 52. Пупиен

Пупиен 53. Бальбин

Бальбин 54. Гордиан III

Гордиан III 55. Филипп I Араб

Филипп I Араб 56. Отацилия

Отацилия 57. Деций

Деций 58. Валериан

Валериан 59. Галлиен

Галлиен 60. Салонина

Салонина 61. Клавдий II Готский

Клавдий II Готский 62. Аврелиан

Аврелиан 63. Зенобия

Зенобия 64. Проб

Проб 65. Карин

Карин 66. Диоклетиан

Диоклетиан 67. Максимиан Геркулий

Максимиан Геркулий 68. Евтропия I

Евтропия I 69. Констанций I Хлор

Констанций I Хлор 70. Елена I

Елена I 71. Галерий

Галерий 72. Валерия

Валерия 73. Флавий Север II

Флавий Север II 74. Максенций

Максенций 75. Максимин Даза

Максимин Даза 76. Лициний

Лициний 71. Констанция I

Констанция I 78. Константин I Великий

Константин I Великий 79. Крисп

Крисп 80. Фауста

Фауста 81. Далмаций Старший

Далмаций Старший 82. Далмаций Младший

Далмаций Младший 83. Анастасия

Анастасия 84. Константин II

Константин II 85. Констант

Констант 86. Магненций

Магненций 87. Ветранион

Ветранион 88. Константина

Константина 89. Галл

Галл 90. Констанций II

Констанций II 91. Юлиан II Отступник

Юлиан II Отступник 92. Валентиниан I

Валентиниан I 93. Валент II

Валент II 94. Грациан

Грациан 95. Валентиниан II

Валентиниан II 96. Феодосий I Великий

Феодосий I Великий 97. Стилихон

Стилихон 98. Гонорий

Гонорий 99. Галла Плацидия

Галла Плацидия 100. Констанций III

Констанций III 101. Гонория

Гонория 102. Валентиниан III

Валентиниан III 103. Майориан

Эпилог

Условные сокращения

Библиография

Хронологический перечень римских императоров

и их официальных имен

Алфавитный перечень римских императоров

Схема 1. Род Юлиев

Схема 2. Потомки Октавиана Августа и Скрибонии

Схема 3. Потомки Ливии и Тиберия Клавдия Нерона

Схема 4. Потомки Октавии Младшей и Марка Антония

Елена Федорова - Люди императорского Рима — Константин I Великий

После разгрома и гибели Максенция 28 октября 312 г. Константин как победитель вступил в Рим и постарался проявить великодушие: он ограничился тем, что приказал убить только двоих сыновей свергнутого тирана. А когда некоторые римляне потребовали казни всех приверженцев Максенция и доносчики уже стали развивать активность, Константин решительно пресек их деятельность, объявив всеобщую амнистию. Такое поведение Константина повергло римлян в изумление и привлекло к нему их сердца.

Победитель посетил сенат и заявил, что намерен вернуть ему его былое величие и значение. За это растроганный сенат провозгласил Константина главным августом Римской империи (двумя другими августами в это время были Лициний и Максимин Даза).

В честь победы Константина над Максенцием в Риме воздвигли пышную триумфальную арку, которая и сейчас стоит недалеко от Колизея; на ней написано: «Императору Цезарю Флавию Константину Величайшему, Благочестивому, Счастливому Августу сенат и народ римский посвятили замечательную арку в честь его триумфа за то, что он со своим войском по внушению свыше и благодаря величию своего ума с помощью справедливого оружия . освободил государство одновременно и от тирана и от всей его клики» (ЛЭ, с. 287). Это единственная триумфальная арка в Риме, которая сооружена не за победу над внешним врагом, а за победу в междоусобной войне.

Сам факт создания этой арки говорит о том, что к IV в. римляне в значительной мере уже утратили понимание общественного блага и стали рассматривать государство как личную собственность монарха, существующую для его удовольствия; за долгие века империи римляне в конце концов усвоили ту идеологию рабского подчинения властелину, за которую прежде презирали варваров — жителей стран Востока.

Варварство римлян при сооружении этой арки проявилось и в том, что для ее украшения сняли скульптуру с одной из триумфальных арок Траяна. Как видно, никого не смутило, что Траян считался лучшим императором во всей римской истории; к IV в. большинство римлян уже разучилось уважать достойные деяния предков. Так как скульптуры с арки Траяна оказалось мало, для украшения арки Константина добавили коечто новое, сделанное грубо и примитивно. Это не значит, что в те времена в Риме уже не было хороших мастеров — они еще были, но художественный вкус большинства римлян упал столь низко, что мало кого шокировало соседство посредственной продукции с великолепными произведениями эпохи Траяна.