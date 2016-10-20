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Федорова — Люди императорского Рима

Елена Федорова - Люди императорского Рима
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Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art
Период истории древнего, рабовладельческого Рима. Ему предшествовали Рим царский, слабо мерцающий в густом сумраке далеких веков,, и Рим республиканский, вышедший на широкую арену мировой истории в III—II вв. до н. э. и силой оружия подчинивший себе огромные территории.
Рабовладельческий способ производства в условиях Римского государства достиг наи высшего развития в период с конца III в. до н. э. до II в, н. э.; с конца II в. наступает тяжелый общий кризис рабовладельческого способа производства, который на протяжении III и IV вв. постепенно, но неуклонно утрачивает свою жизнеспособность и в V в. изживает себя; вместе с ним уходит в небытие античный Рим.
С конца III— начала II в. до н. э. на смену первоначальному, патриархальному рабству приходит рабство развитое, классическое; если когда-то, в давние времена, в Риме рабов было так мало, что они даже имен своих не имели и юридически считались детьми господина (если хозяина, например, звали Гай, то раб его именовался Гаи-пор, что означает «сын Гая»), то теперь рабов становится много и их труд широко применяется в производстве; раб фактически переходит на положение орудия производства, на положение вещи, которую берегут, пока она в хорошем состоянии, и которую выбрасывают, когда она пришла в негодность.

Елена Федорова - Люди императорского Рима

Люди императорского Рима.— М.: Изд-во МГУ, 1990,—366 с.
ISBN 5—211—01936—9

Елена Федорова - Люди императорского Рима — Содержание

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ИМПЕРАТОРСКОГО РИМА
ИМПЕРАТОРЫ И ИХ БЛИЗКИЕ
  • 1. Юлий Цезарь
  • 2. Октавиан Август
  • 3. Октавия Младшая
  • 4. Агриппа
  • 5. Юлия Старшая
  • 6. Агриппа Постум
  • 7. Ливия
  • 8. Тиберий
  • 9. Друз Младший
  • 10. Друз Старший
  • 11. Антония Младшая
  • 12. Германик
  • 13. Агриппина Старшая
  • 14. Калигула
  • 15. Клавдий I
  • 16. Мессалина
  • 17. Агриппина Младшая
  • 18. Нерон
  • 19. Гальба
  • 20. Отон
  • 21. Вителлий
  • 22. Веспасиан
  • 23. Тит
  • 24. Юлия
  • 25. Домициан I
  • 26. Домиция Лонгина
  • 27. Нерва
  • 28. Траян
  • 29. Плотина
  • 30. Марциана
  • 31. Матидия Старшая
  • 32. Адриан
  • 33. Элий Вер
  • 34. Сабина
  • 35. Антонин Пий
  • 36. Фаустина Старшая
  • 37. Домиция Луцилла
  • 38. Марк Аврелий
  • 39. Луций Вер
  • 40. Фаустина Младшая
  • 41. Луцилла
  • 42. Коммод
  • 43. Септимий Север
  • 44. Юлия Домна
  • 45. Каракалла
  • 46. Гелиогабал
  • 47. Александр Север
  • 48. Мамея
  • 49. Максимин Фракиец
  • 50. Гордиан I
  • 51. Гордиан II
  • 52. Пупиен
  • 53. Бальбин
  • 54. Гордиан III
  • 55. Филипп I Араб
  • 56. Отацилия
  • 57. Деций
  • 58. Валериан
  • 59. Галлиен
  • 60. Салонина
  • 61. Клавдий II Готский
  • 62. Аврелиан
  • 63. Зенобия
  • 64. Проб
  • 65. Карин
  • 66. Диоклетиан
  • 67. Максимиан Геркулий
  • 68. Евтропия I
  • 69. Констанций I Хлор
  • 70. Елена I
  • 71. Галерий
  • 72. Валерия
  • 73. Флавий Север II
  • 74. Максенций
  • 75. Максимин Даза
  • 76. Лициний
  • 71. Констанция I
  • 78. Константин I Великий
  • 79. Крисп
  • 80. Фауста
  • 81. Далмаций Старший
  • 82. Далмаций Младший
  • 83. Анастасия
  • 84. Константин II
  • 85. Констант
  • 86. Магненций
  • 87. Ветранион
  • 88. Константина
  • 89. Галл
  • 90. Констанций II
  • 91. Юлиан II Отступник
  • 92. Валентиниан I
  • 93. Валент II
  • 94. Грациан
  • 95. Валентиниан II
  • 96. Феодосий I Великий
  • 97. Стилихон
  • 98. Гонорий
  • 99. Галла Плацидия
  • 100. Констанций III
  • 101. Гонория
  • 102. Валентиниан III
  • 103. Майориан
Эпилог
Условные сокращения
Библиография
Хронологический перечень римских императоров
и их официальных имен
Алфавитный перечень римских императоров
Схема 1. Род Юлиев
Схема 2. Потомки Октавиана Августа и Скрибонии
Схема 3. Потомки Ливии и Тиберия Клавдия Нерона
Схема 4. Потомки Октавии Младшей и Марка Антония

Елена Федорова - Люди императорского Рима — Константин I Великий

После разгрома и гибели Максенция 28 октября 312 г. Константин как победитель вступил в Рим и постарался проявить великодушие: он ограничился тем, что приказал убить только двоих сыновей свергнутого тирана. А когда некоторые римляне потребовали казни всех приверженцев Максенция и доносчики уже стали развивать активность, Константин решительно пресек их деятельность, объявив всеобщую амнистию. Такое поведение Константина повергло римлян в изумление и привлекло к нему их сердца.
Победитель посетил сенат и заявил, что намерен вернуть ему его былое величие и значение. За это растроганный сенат провозгласил Константина главным августом Римской империи (двумя другими августами в это время были Лициний и Максимин Даза).
В честь победы Константина над Максенцием в Риме воздвигли пышную триумфальную арку, которая и сейчас стоит недалеко от Колизея; на ней написано: «Императору Цезарю Флавию Константину Величайшему, Благочестивому, Счастливому Августу сенат и народ римский посвятили замечательную арку в честь его триумфа за то, что он со своим войском по внушению свыше и благодаря величию своего ума с помощью справедливого оружия . освободил государство одновременно и от тирана и от всей его клики» (ЛЭ, с. 287). Это единственная триумфальная арка в Риме, которая сооружена не за победу над внешним врагом, а за победу в междоусобной войне.
Сам факт создания этой арки говорит о том, что к IV в. римляне в значительной мере уже утратили понимание общественного блага и стали рассматривать государство как личную собственность монарха, существующую для его удовольствия; за долгие века империи римляне в конце концов усвоили ту идеологию рабского подчинения властелину, за которую прежде презирали варваров — жителей стран Востока.
Варварство римлян при сооружении этой арки проявилось и в том, что для ее украшения сняли скульптуру с одной из триумфальных арок Траяна. Как видно, никого не смутило, что Траян считался лучшим императором во всей римской истории; к IV в. большинство римлян уже разучилось уважать достойные деяния предков. Так как скульптуры с арки Траяна оказалось мало, для украшения арки Константина добавили коечто новое, сделанное грубо и примитивно. Это не значит, что в те времена в Риме уже не было хороших мастеров — они еще были, но художественный вкус большинства римлян упал столь низко, что мало кого шокировало соседство посредственной продукции с великолепными произведениями эпохи Траяна.
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Rating 3.8 / 5
Added 20.10.2016
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