Федорова — Люди императорского Рима
Период истории древнего, рабовладельческого Рима. Ему предшествовали Рим царский, слабо мерцающий в густом сумраке далеких веков,, и Рим республиканский, вышедший на широкую арену мировой истории в III—II вв. до н. э. и силой оружия подчинивший себе огромные территории.
Рабовладельческий способ производства в условиях Римского государства достиг наи высшего развития в период с конца III в. до н. э. до II в, н. э.; с конца II в. наступает тяжелый общий кризис рабовладельческого способа производства, который на протяжении III и IV вв. постепенно, но неуклонно утрачивает свою жизнеспособность и в V в. изживает себя; вместе с ним уходит в небытие античный Рим.
С конца III— начала II в. до н. э. на смену первоначальному, патриархальному рабству приходит рабство развитое, классическое; если когда-то, в давние времена, в Риме рабов было так мало, что они даже имен своих не имели и юридически считались детьми господина (если хозяина, например, звали Гай, то раб его именовался Гаи-пор, что означает «сын Гая»), то теперь рабов становится много и их труд широко применяется в производстве; раб фактически переходит на положение орудия производства, на положение вещи, которую берегут, пока она в хорошем состоянии, и которую выбрасывают, когда она пришла в негодность.
Елена Федорова - Люди императорского Рима
Люди императорского Рима.— М.: Изд-во МГУ, 1990,—366 с.
ISBN 5—211—01936—9
Елена Федорова - Люди императорского Рима — Содержание
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ИМПЕРАТОРСКОГО РИМА
ИМПЕРАТОРЫ И ИХ БЛИЗКИЕ
- 1. Юлий Цезарь
- 2. Октавиан Август
- 3. Октавия Младшая
- 4. Агриппа
- 5. Юлия Старшая
- 6. Агриппа Постум
- 7. Ливия
- 8. Тиберий
- 9. Друз Младший
- 10. Друз Старший
- 11. Антония Младшая
- 12. Германик
- 13. Агриппина Старшая
- 14. Калигула
- 15. Клавдий I
- 16. Мессалина
- 17. Агриппина Младшая
- 18. Нерон
- 19. Гальба
- 20. Отон
- 21. Вителлий
- 22. Веспасиан
- 23. Тит
- 24. Юлия
- 25. Домициан I
- 26. Домиция Лонгина
- 27. Нерва
- 28. Траян
- 29. Плотина
- 30. Марциана
- 31. Матидия Старшая
- 32. Адриан
- 33. Элий Вер
- 34. Сабина
- 35. Антонин Пий
- 36. Фаустина Старшая
- 37. Домиция Луцилла
- 38. Марк Аврелий
- 39. Луций Вер
- 40. Фаустина Младшая
- 41. Луцилла
- 42. Коммод
- 43. Септимий Север
- 44. Юлия Домна
- 45. Каракалла
- 46. Гелиогабал
- 47. Александр Север
- 48. Мамея
- 49. Максимин Фракиец
- 50. Гордиан I
- 51. Гордиан II
- 52. Пупиен
- 53. Бальбин
- 54. Гордиан III
- 55. Филипп I Араб
- 56. Отацилия
- 57. Деций
- 58. Валериан
- 59. Галлиен
- 60. Салонина
- 61. Клавдий II Готский
- 62. Аврелиан
- 63. Зенобия
- 64. Проб
- 65. Карин
- 66. Диоклетиан
- 67. Максимиан Геркулий
- 68. Евтропия I
- 69. Констанций I Хлор
- 70. Елена I
- 71. Галерий
- 72. Валерия
- 73. Флавий Север II
- 74. Максенций
- 75. Максимин Даза
- 76. Лициний
- 71. Констанция I
- 78. Константин I Великий
- 79. Крисп
- 80. Фауста
- 81. Далмаций Старший
- 82. Далмаций Младший
- 83. Анастасия
- 84. Константин II
- 85. Констант
- 86. Магненций
- 87. Ветранион
- 88. Константина
- 89. Галл
- 90. Констанций II
- 91. Юлиан II Отступник
- 92. Валентиниан I
- 93. Валент II
- 94. Грациан
- 95. Валентиниан II
- 96. Феодосий I Великий
- 97. Стилихон
- 98. Гонорий
- 99. Галла Плацидия
- 100. Констанций III
- 101. Гонория
- 102. Валентиниан III
- 103. Майориан
Эпилог
Условные сокращения
Библиография
Хронологический перечень римских императоров
и их официальных имен
Алфавитный перечень римских императоров
Схема 1. Род Юлиев
Схема 2. Потомки Октавиана Августа и Скрибонии
Схема 3. Потомки Ливии и Тиберия Клавдия Нерона
Схема 4. Потомки Октавии Младшей и Марка Антония
Елена Федорова - Люди императорского Рима — Константин I Великий
После разгрома и гибели Максенция 28 октября 312 г. Константин как победитель вступил в Рим и постарался проявить великодушие: он ограничился тем, что приказал убить только двоих сыновей свергнутого тирана. А когда некоторые римляне потребовали казни всех приверженцев Максенция и доносчики уже стали развивать активность, Константин решительно пресек их деятельность, объявив всеобщую амнистию. Такое поведение Константина повергло римлян в изумление и привлекло к нему их сердца.
Победитель посетил сенат и заявил, что намерен вернуть ему его былое величие и значение. За это растроганный сенат провозгласил Константина главным августом Римской империи (двумя другими августами в это время были Лициний и Максимин Даза).
В честь победы Константина над Максенцием в Риме воздвигли пышную триумфальную арку, которая и сейчас стоит недалеко от Колизея; на ней написано: «Императору Цезарю Флавию Константину Величайшему, Благочестивому, Счастливому Августу сенат и народ римский посвятили замечательную арку в честь его триумфа за то, что он со своим войском по внушению свыше и благодаря величию своего ума с помощью справедливого оружия . освободил государство одновременно и от тирана и от всей его клики» (ЛЭ, с. 287). Это единственная триумфальная арка в Риме, которая сооружена не за победу над внешним врагом, а за победу в междоусобной войне.
Сам факт создания этой арки говорит о том, что к IV в. римляне в значительной мере уже утратили понимание общественного блага и стали рассматривать государство как личную собственность монарха, существующую для его удовольствия; за долгие века империи римляне в конце концов усвоили ту идеологию рабского подчинения властелину, за которую прежде презирали варваров — жителей стран Востока.
Варварство римлян при сооружении этой арки проявилось и в том, что для ее украшения сняли скульптуру с одной из триумфальных арок Траяна. Как видно, никого не смутило, что Траян считался лучшим императором во всей римской истории; к IV в. большинство римлян уже разучилось уважать достойные деяния предков. Так как скульптуры с арки Траяна оказалось мало, для украшения арки Константина добавили коечто новое, сделанное грубо и примитивно. Это не значит, что в те времена в Риме уже не было хороших мастеров — они еще были, но художественный вкус большинства римлян упал столь низко, что мало кого шокировало соседство посредственной продукции с великолепными произведениями эпохи Траяна.
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