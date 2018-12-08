Киприан родился в самом начале бурного III в. В Карфагене. Датой его рождения принято считать 201 г., поскольку точная дата неизвестна. Лишь по некоторым сведениям, содержащимся у Иеронима и Понтия, который почти все свое внимание уделяет христианскому периоду жизни Киприана, да по скупым фразам из сочинений самого Киприана можно составить некоторое общее представление о его жизни до принятия им христианства.

Он происходил из богатой семьи, вероятно, принадлежал к сенаторскому сословию (на что есть весьма туманный намек у Августина). Киприану принадлежало богатое поместье возле Карфагена, главную ценность которого составляли сады (о чем нам известно от Понтия). Он получил блестящее для провинциала образование и преподавал риторику, в чем весьма преуспел (Hieronim., Devir. inlustr., XLVII).

Виктор Анатольевич Федосик - Киприан и античное христианство

Минск: Университетское, 1991 г. — 208 с.

ISBN 5-7855-0442-1

Виктор Анатольевич Федосик - Киприан и античное христианство - Содержание

Предисловие

I. Время империи

1. «Золотой век»?

2. Христианство к середине III в

II. Жизнь и смерть Фасция Цецилия Киприана

1. Формирование мировоззрения

2. «Смертоносный» эдикт Деция

3. Бегство Киприана

4. Угроза церковного раскола

5. «Christianus sum»

Заключение

Литература

Список сокращений

Виктор Анатольевич Федосик - Киприан и античное христианство - Предисловие

Замысел написать эту книгу возник давно. К этому побуждала, прежде всего, уникальность дошедшего до нас источника — богатого эпистолярного наследия Киприана.

Более 80 посланий включает в себя переписка Киприана. Правда, он не является автором всех, часть писем адресована ему, несколько писем из этого собрания — переписка его современников. За каждым из этих писем стоят судьбы людей (фигурируют сотни имен!), реальные события бурной эпохи III в.

Переписка Киприана часто использовалась исследователями истории христианской церкви, истории Римской империи периода потрясшего ее кризиса III в. Но использовалась она лишь для изучения отдельных проблем истории христианства и римского общества. Мне же хотелось увидеть прежде всего живых людей того далекого времени с их заботами, тревогами, надеждами, чаяниями. Именно богатейший эпистолярный материал Киприана, как ни один другой источник того времени, позволяет окунуться в атмосферу крайне сложного для жителей Римской империи периода. И Киприан интересен, в первую очередь, как человек своего времени, прошедший сложный жизненный путь от блестящего учителя античной риторики до христианского епископа крупнейшего города римской Африки.

В теологии деятельность Киприана получила высокую оценку. Например, профессор Петербургской духовной академии Н. И. Барсов заявлял, что «Киприан имеет чрезвычайно важное значение в организации церкви, в устройстве церковной дисциплины. Труды Киприана установили однажды и навсегда известный строй церковной жизни». Англиканский священник, доктор богословия Ф. В. Фаррар называл Киприана «отцом иерархии». У католических богословов он заслужил оценку «выдающегося администратора».

В советской исторической литературе Киприан характеризуется как идеолог епископальной церкви, что действительно так. И все же это односторонний подход. Киприан внес существенный вклад и в разработку других областей христианского вероучения, обрядности, социальной доктрины раннехристианской церкви. Если в нашей литературе есть специальные работы по Тертуллиану и особенно по Августину (оба уроженцы той же римской Африки), первый из которых жил во второй половине II — начале III в., а время жизни второго 354—43 0 гг., то в исследовании периода между этими временными отрезками существует лакуна, а это — время жизни Фасция Цецилия Киприана.

Киприан был учеником Тертуллиана. По сообщению Иеронима, он «имел обыкновение ни одного дня не пропускать без чтения Тертуллиана» и часто просил своего секретаря-нотария: «Дай учителя», — подразумевая под этим труды Тертуллиана (De vir. inlustr., LIII). В свою очередь, Киприан был авторитетом для Августина, этого крупнейшего мыслителя эпохи заката античной цивилизации. Изучение сочинений Киприана, важнейшего источника по истории христианства середины III в., когда на него обрушились жестокие репрессии, позволит нам не только воссоздать картину деятельности крупнейших идеологов христианства, но и изучить время, в которое он жил.

Киприан оставил не только свои послания, сохранилось и более десятка его трактатов, в которых он отдал дань и апологетике, и полемике с приверженцами других религий и т. д.

Свои сочинения он писал на латинском языке. Стиль его более сухой, чем Тертуллиана, и более прост, чем абстракции Августина. Он приводит цитаты из Ветхого и Нового завета, зная современный ему библейский канон, в котором признаны, например, четыре Евангелия, «Апокалипсис Иоанна» (других он не признает). В то же время он иногда цитирует апокрифы, и не все из них нам известны. Латинские новозаветные тексты, используемые Киприаном, отнюдь не всегда идентичны Вульгате Иеронима.

Сочинения Киприана представляют собой весьма мало разработанный пласт источников. В советской литературе нет специальных работ по Киприану, даж е в зарубежной теологической литературе они большая редкость.

Источниками биографии Киприана, помимо его собственных сочинений, служа т его жизнеописание, составленное дьяконом Понтием (это подлинное сочинение, о чем, например, говорит Иероним в «Книге о знаменитых мужах»), краткая биографическая справка, составленная о нем Иеронимом (De vir. inlustr., LXVII), a также «Проконсульские акты Киприана», повествующие о его аресте, допросе и казни. Вряд ли следует говорить о подложности последнего документа, ведь в руки христиан попадали официальные документы допросов их лидеров властями, в чем можно будет убедиться на примере современника Киприана Дионисия Александрийского. Использованы сведения и из других источников, имеющих прямое или косвенное отношение к жизни Фасция Цецилия Киприана, особенно из «Церковной истории» Евсевия.

Тексты из сочинений Киприана (так же как и его биография, написанная Понтием) приводятся по изданию Г. Хартеля. Русские переводы Киприана (а полные были сделаны только в прошлом веке), помимо отсутствия указаний на разночтения (порой важных) в разных вариантах списков, страдают неточностями, причем иногда весьма принципиального характера. Текст «Книги о знаменитых мужах » Иеронима приводится по отдельному лейпцигскому изданию, остальные же христианские источники (кроме новозаветных и апокрифов) цитируются по «Полному курсу патрологии» Ж. Миня.