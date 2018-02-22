Две силы держали и строили русскую империю: одна пассивная — неисчерпаемая выносливость и верность народных масс, другая активная — военное мужество и государственное сознание дворянства. Теперь всякому ясно, до какой степени эти силы были чужды друг другу. Со времени европеизации высших слоев русского общества, дворянство видело в народе дикаря, хотя бы и невинного, как дикарь Руссо; народ смотрел на господ, как на вероотступников и полунемцев.

Было бы преувеличением говорить о взаимной ненависти, но можно говорить о презрении, рождающемся из непонимания. Отдельные примеры патриархальных отношений к крестьянам в иных помещичьих семьях, сохранивших православный быт, не опровергают основного факта. Он засвидетельствован Пушкиным для дней Екатерины, Толстым для Двенадцатого года и середины прошлого столетия. Единственной скрепой нации была идея царя — религиозная для одних, национальная для других. Не трудно видеть, что дворянская империя и мужицкое царство — совершенно разные идеи.

Монархизм русского дворянства, наследственный, кровный, даже религиозно окрашенный, был очень близок к легитимизму французского дворянства или прусского юнкерства. В основе его лежала идея рыцарской верности государю-сеньору, верности данной присяге, своему, дворянскому слову. Эта личная, почти феодальная связь углублялась патриотическим сознанием, видевшим в государе средоточие национальной жизни, воплощение отечества. Идея национального служения государя была привита нам с Петра.

Федотов Георгий - Собрание сочинений в 12 т. Т. 5: И есть, и будет

Примеч. С. С. Бычков

М.: Sam & Sam, 2011. 424 с.

ISBN 5-7248-0037-3

Федотов Георгий - Собрание сочинений в 12 т. Т. 5: И есть, и будет - Содержание

И ЕСТЬ, И БУДЕТ

Революция идет

1. Когда зашаталась империя?

Когда зашаталась империя? 2. Дворянство

Дворянство 3. Бюрократия

Бюрократия 4. Интеллигенция

Интеллигенция 5. Буржуазия

Буржуазия 6. Народ

Народ 7. Новая демократия

Новая демократия 8. Партийная псевдоморфоза

Партийная псевдоморфоза 9. Была ли революция неотвратимой?

Схема революции

1. Обвал

Обвал 2. Большевики

Большевики 3. Победа

Победа 4. Противоречия революции

Новая Россия

1. Новое общество

Новое общество 2. Новая культура

Новая культура 3. Церковь

Церковь P. S. Сегодняшний день

Проблемы будущей России

1. Предпосылки

Предпосылки 2. Хозяйство

Хозяйство 3. Национальная проблема

Национальная проблема 4. Политическая проблема

Политическая проблема 5. Организация культуры

Организация культуры 6. Церковь

Падение советской власти

Социальный вопрос и свобода

Что ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ?

1. Рациональная организация хозяйства

Рациональная организация хозяйства 2. Социальное обеспечение

Социальное обеспечение 3. Социальная демократия

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Наша демократия

О ДЕМОКРАТИИ формальной и РЕАЛЬНОЙ

О СВОБОДЕ ФОРМАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ

Христианин в революции

Любовь и социология

О свободе

Письма о социализме

Церковь и социальная правда

Примечания

Указатель имен

Федотов Георгий - Собрание сочинений в 12 т. Т. 5: И есть, и будет - И есть, и будет - Размышления о России и революции

Нижеследующие очерки, задуманные с самого начала, как книга, почти все были напечатаны в журнале «Современные Записки» (первые три еще ранее в газете «Дни»). Впервые появляются в печати отдел «Схема революции», глава «Советская система» и, в значительной части, «Сегодняшний день». Замысел книги явился для автора в форме «трилогии». Революционная Россия вытекала из России императорской и создавала условия для построения России будущей. Размышления историка должны были служить основой для акции политика — или политиков — национальной России. Самое уязвимое место схемы — «сегодняшний день». Незаконченность революционного процесса в России мешает очертить его в точной схеме: каждый следующий день опрокидывает в чем-нибудь конструкцию дня вчерашнего. Схема автора сложилась на исходе периода, именуемого НЭПом: в этом ее естественное ограничение и ее слабость. Однако, несмотря на совершенно новую революционную ситуацию, созданную Сталиным, автор не отказывается от выводов своего анализа движущих сил революции и от предвидений элементов России будущей. Вторая часть книги, в своей фрагментарности, приносится в жертву идее целого: без этой жертвы книга вообще не могла бы увидеть свет.

По отношению к первой части, автор должен заявить, что его очерки не задаются целью воссоздать облик старой императорской России. Это всего лишь история болезни — схематическая до крайности. Из многих линий декаданса автор выбрал линию социальную лишь потому, что она прямее всего подводит к теме революции. Русская революция развивалась и победила, как революция социальная. Но даже в этих рамках многое существенное не затронуто: напр., экономическое развитие. Сами отношения между общественными классами становятся понятны лишь на фоне духовной жизни общества. Эта основная тема русской истории, которой автор касался в другой связи, здесь лишь просвечивает сквозь социальный узор, сама его освещая. Оценка недавнего прошлого для автора подчинена задаче искания нового национального сознания. По отношению к этой основной задаче пересмотр традиции является, выражаясь моральным языком, актом покаяния. Ничто так не вредит созидательной работе будущего, как закоренелость в старых грехах, выражающаяся в постоянных попытках идеализации России вчерашнего дня. Все это хилые попытки пересудов уже совершившегося Божия суда.

Если для русской молодежи в России основной задачей является введение в наследство бессмертной культуры старой России, восстановление порванной связи поколений, то здесь, за рубежом, это же восстановление связи достижимо лишь путем отречения от тленного и мертвого в прошлой культуре. В анализе революции и творимой ею новой России автор обязал себя к рассечению ее элементов: разрушительных и мертвых — революции коммунистической, и творчески-живых — революции народной. Отсюда разница в оценках явлений, внешне схожих и между собою связанных. Предпосылка двух революций (или революционной псевдоморфозы1) неизбежна для положительного построения пореволюционной России. Автору чуждо всякое идолопоклонство перед стихией, как революционного народничества, так и всех оттенков современного скифства. Однако, не отождествляя волю народа ни с правдой, ни даже с волей России, автор готов пожертвовать ради народа многим, дорогим и привычным для него из старого наследства политической и социальной культуры.

Эти жертвы особенно значительны в перспективах будущей России. Национальная Россия для своего бытия требует отречения от всех кумиров, которым служили в старой России: от монархии, социализма и формальной демократии. Каждая политическая группа, и каждый общественный деятель должен совершить за себя этот тяжелый акт отречения — не от святыни, которой он служил, но от тленной ризы своей святыни. В новых формах, на новых путях России, мы будем служить все той же вечной правде, которой служили и строители государства русского и мятежное мученическое воинство русской интеллигенции. Лишь совершивший эту суровую работу отречения может надеяться войти не бесполезным работником в мастерскую новой России.