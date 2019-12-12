Фельми - Введение в православное богословие
От автора.Главная цель моей книги — показать сокровища православия православным и инославным читателям.
Это я расцениваю как мой вклад в диалог и более глубокое взаимопонимание между христианами западной и восточной традиции.
Карл Христиан Фельми - Введение в современное православное богословие
2-е изд., испр. и доп. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. — 384 с.: 8 цв. ил.
ISBN 978-5-89100-190-9
Первое издание книги:
М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. — 352 с. : 8 цв. ил.
ISBN 978-5-891000-119-0
Карл Христиан Фельми - Введение в современное православное богословие - Содержание
Предисловие ко второму русскому изданию
Список сокращений
Список основной литературы
Глава 1 ОПЫТНОЕ БОГОСЛОВИЕ
Глава 2 АПОФАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Глава 3 ОПЫТНАЯ ПОЗНАВАЕМОСТЬ БОГА КАК ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА
- 3.1 Единоначалие Отца
- 3.2 Спор вокруг Filioque
Глава 4 ХРИСТОЛОГИЯ
- 4.1 Асимметричная христология
- 4.2 Уничижение Бога Слова
- 4.3 Христология как богословие иконы
- 4.4 Мариология как теотокология
Глава 5 ПНЕВМАТОЛОГИЯ
- 5.1 Лицо и действие Святого Духа
- 5.2 Святые как обнаружение Святого Духа
- 5.3 Предстояние Богу. Моление во Святом Духе
Глава 6 ИСКУПЛЕНИЕ И ОБОЖЕНИЕ
- 6.1 Учение о спасении в школьном богословии
- 6.2 Спор о сотериологии в русском богословии
- 6.3 Божие Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились. Опыт возвращения к сотериологии святых Отцов
- 6.4 Сотериология православных песнопений и молитв
Глава 7 ОПЫТ ЦЕРКВИ В ЕВХАРИСТИИ
- 7.1 Развитие традиционной православной экклезиологии
- 7.2 Евхаристическая экклезиология у о. Николая Афанасьева
- 7.3 Евхаристическая экклезиология у о. Александра Шмемана
- 7.4 Евхаристическая экклезиология у митр. Иоанна (Зизиуласа)
Глава 8 ТАИНСТВА В ОПЫТЕ ЦЕРКВИ
- 8.1 Крещение и миропомазание
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8.2 Евхаристия
- 8.2.1 Экклезиологический аспект Евхаристии
- 8.2.2 Евхаристия как эсхатологическое событие
- 8.2.3 Таинство претворения Святых Даров
- 8.2.4 Божественная Литургия как бескровная жертва
- 8.2.5 Причащение святых Христовых Тайн
- 8.3 Покаяние
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8.4 Поставление во священство
- 8.4.1 Степени священства и чин поставлення
- 8.4.2 Священнические поставлення в богословской полемике
- 8.4.3 Влияние евхаристической экклезиологии на учение о поставлений и священнослужении
Глава 9 Основная установка православного богословия на эсхатологию
Источники изобразительных материалов
Именной указатель
Карл Христиан Фельми - Введение в современное православное богословие - ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Кто хочет плавать, тот должен когда-то познакомиться с водой. Точно так же вера христианина не полна без церковного опыта. Это мне впервые стало ясно, когда я, будучи молодым студентом, изучал лютеранское богословие. В то время я жил в церковной общине, где каждое воскресенье совершалась Святая Евхаристия. Длинная молитва по восточной традиции подкреплялась верой всех молящихся, что хлеб и вино претворяются в самое тело и самую кровь Господа и Бога нашего Иисуса Христа.
В то же самое время я принимал участие в семинаре по Новому Завету о Тайной вечери, который возглавлял профессор, считавшийся специалистом по этому предмету. Сомнения у меня возникли не из-за того, что он использовал критические методы. Наоборот. Чем дальше, тем больше я считаю, что эти методы важны, во всяком случае неизбежны и часто полезны для более глубокого понимания основ нашей веры. Но мне показалось, что у этого профессора отсутствовал церковный опыт Евхаристии. В результате при правильных научных выводах все стояло на неправильной основе. Без церковного опыта нельзя постичь евхаристическое богословие!
Это было коренное событие, которое заставило меня задуматься и более серьезно оценить значение церковного опыта. Но было и другое. Много лет спустя, когда я был уже профессором богословия, мы с группой студентов на Пасху посетили православного священника. Он начал богословскую беседу о Filioque, об иерархии, о форме и материи таинств и т. д. У священника, наверное, был церковный опыт, но он не был связан с его богословским мышлением. Для него богословие являлось рядом правильных предложений, оторванных от церковного опыта. Нельзя оспаривать важность правильных предложений, они нужны, особенно те, что в Символе веры и в оросах Вселенских соборов. Они определяют и охраняют правую веру. Они отделяют субъективное мышление и переживание с одной стороны от церковного опыта с другой. Правильные предложения необходимы для веры Церкви. Но они — не самая вера. Церковь живет не предложениями, но опытом, который эти предложения выражает. Эти выводы, конечно, не ограничиваются православием, но для меня стали особенно убедительными православные богословы, потому что в православии сфера церковного опыта шире и богаче, чем где-нибудь еще.
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