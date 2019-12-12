От автора.Главная цель моей книги — показать сокровища православия православным и инославным читателям.

Это я расцениваю как мой вклад в диалог и более глубокое взаимопонимание между христианами западной и восточной традиции.

Карл Христиан Фельми - Введение в современное православное богословие

2-е изд., испр. и доп. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. — 384 с.: 8 цв. ил. ISBN 978-5-89100-190-9

Первое издание книги:

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. — 352 с. : 8 цв. ил.

ISBN 978-5-891000-119-0

Карл Христиан Фельми - Введение в современное православное богословие - Содержание

Предисловие ко второму русскому изданию

Список сокращений

Список основной литературы

Глава 1 ОПЫТНОЕ БОГОСЛОВИЕ

Глава 2 АПОФАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Глава 3 ОПЫТНАЯ ПОЗНАВАЕМОСТЬ БОГА КАК ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА

3.1 Единоначалие Отца

3.2 Спор вокруг Filioque

Глава 4 ХРИСТОЛОГИЯ

4.1 Асимметричная христология

4.2 Уничижение Бога Слова

4.3 Христология как богословие иконы

4.4 Мариология как теотокология

Глава 5 ПНЕВМАТОЛОГИЯ

5.1 Лицо и действие Святого Духа

5.2 Святые как обнаружение Святого Духа

5.3 Предстояние Богу. Моление во Святом Духе

Глава 6 ИСКУПЛЕНИЕ И ОБОЖЕНИЕ

6.1 Учение о спасении в школьном богословии

6.2 Спор о сотериологии в русском богословии

6.3 Божие Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились. Опыт возвращения к сотериологии святых Отцов

6.4 Сотериология православных песнопений и молитв

Глава 7 ОПЫТ ЦЕРКВИ В ЕВХАРИСТИИ

7.1 Развитие традиционной православной экклезиологии

7.2 Евхаристическая экклезиология у о. Николая Афанасьева

7.3 Евхаристическая экклезиология у о. Александра Шмемана

7.4 Евхаристическая экклезиология у митр. Иоанна (Зизиуласа)

Глава 8 ТАИНСТВА В ОПЫТЕ ЦЕРКВИ

8.1 Крещение и миропомазание

8.2 Евхаристия 8.2.1 Экклезиологический аспект Евхаристии 8.2.2 Евхаристия как эсхатологическое событие 8.2.3 Таинство претворения Святых Даров 8.2.4 Божественная Литургия как бескровная жертва 8.2.5 Причащение святых Христовых Тайн

8.3 Покаяние

8.4 Поставление во священство 8.4.1 Степени священства и чин поставлення 8.4.2 Священнические поставлення в богословской полемике 8.4.3 Влияние евхаристической экклезиологии на учение о поставлений и священнослужении



Глава 9 Основная установка православного богословия на эсхатологию

Источники изобразительных материалов

Именной указатель

Карл Христиан Фельми - Введение в современное православное богословие - ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Кто хочет плавать, тот должен когда-то познакомиться с водой. Точно так же вера христианина не полна без церковного опыта. Это мне впервые стало ясно, когда я, будучи молодым студентом, изучал лютеранское богословие. В то время я жил в церковной общине, где каждое воскресенье совершалась Святая Евхаристия. Длинная молитва по восточной традиции подкреплялась верой всех молящихся, что хлеб и вино претворяются в самое тело и самую кровь Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

В то же самое время я принимал участие в семинаре по Новому Завету о Тайной вечери, который возглавлял профессор, считавшийся специалистом по этому предмету. Сомнения у меня возникли не из-за того, что он использовал критические методы. Наоборот. Чем дальше, тем больше я считаю, что эти методы важны, во всяком случае неизбежны и часто полезны для более глубокого понимания основ нашей веры. Но мне показалось, что у этого профессора отсутствовал церковный опыт Евхаристии. В результате при правильных научных выводах все стояло на неправильной основе. Без церковного опыта нельзя постичь евхаристическое богословие!

Это было коренное событие, которое заставило меня задуматься и более серьезно оценить значение церковного опыта. Но было и другое. Много лет спустя, когда я был уже профессором богословия, мы с группой студентов на Пасху посетили православного священника. Он начал богословскую беседу о Filioque, об иерархии, о форме и материи таинств и т. д. У священника, наверное, был церковный опыт, но он не был связан с его богословским мышлением. Для него богословие являлось рядом правильных предложений, оторванных от церковного опыта. Нельзя оспаривать важность правильных предложений, они нужны, особенно те, что в Символе веры и в оросах Вселенских соборов. Они определяют и охраняют правую веру. Они отделяют субъективное мышление и переживание с одной стороны от церковного опыта с другой. Правильные предложения необходимы для веры Церкви. Но они — не самая вера. Церковь живет не предложениями, но опытом, который эти предложения выражает. Эти выводы, конечно, не ограничиваются православием, но для меня стали особенно убедительными православные богословы, потому что в православии сфера церковного опыта шире и богаче, чем где-нибудь еще.