Предмет настоящего исследования составляет ветхозаветное божественное имя יהוה, или, по принятой в науке терминологии, тетраграмма. Такого рода исследование может иметь свое положительное значение, помимо апологических целей. Уже по одному тому, что тетраграмма есть собственное имя Божие, интересно в самом деле знать, какое в этом имени выражается ветхозаветное представление о Боге.



Но сверх того, по непосредственной связи вопроса о тетраграмме с другими вопросами библейской науки, настоящее исследование может иметь и более общее значение. Как собственное имя Божие, тетраграмма должна выражать одну из наиболее существенных черт ветхозаветного представления о Боге. А раз это бесспорно, неизбежно от такого или иного решения частного вопроса о ней зависит в известной мере решение и такого капитального вопроса, как вопрос о происхождении и характере всей ветхозаветной религии. В чисто литературном отношении, наконец, особенности библейского употребления тетраграммы, в связи с употреблением другого божественного имени אלחים, для критики до сих пор служат одним из оснований в пользу отрицательного критического взгляда на происхождение библейских книг.

В настоящем исследовании доказывается возможность выяснения особенностей этого употребления в строго положительном смысле. И чрез это вносится своя лепта в обоснование чисто положительного взгляда на происхождение священных ветхозаветных книг.

Архиепископ Феофан (Быстров) - Тетраграмма, или Божественное ветхозаветное имя YHWH

Киев, «Пролог», 2004. — 360 с.

ISBN 966-8538-15-3

Архиепископ Феофан (Быстров) - Тетраграмма, или Божественное ветхозаветное имя YHWH - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

- Произношение тетра-граммы.

- Неподлинность чтения Jehovah.

- Истинный смысл этого чтения.

- Непроизносимость подлинной тетраграммы в эпоху позднейшего иудейства.

- Причина происхождения этого обычая.

- Вероятное подлинное чтение тетраграммы Jahveh.

- Исторические свидетельства в пользу этого чтения

ГЛАВА ВТОРАЯ

- Значение тетраграммы. Библейское объяснение этого имени в Исх. 3:14.

- Подлинное значение материальной основы тетраграммы

־ Определение формальной ее стороны.

- Субстанциальное понимание ее как вероятнейшее.

- Отношение тетраграммы к именам El, Elohim и El Schaddaj

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- Происхождение тетраграммы. Положительное решение вопроса на основании библейских данных.

- Отрицательно-критические решения его.

- Гипотезы египтологические.

- Опыты выведения тетраграммы из Ассиро-Вавилонии и из языков сиро-арабо-финикийского района.

- Теория синологическая.

- Гипотеза Бринтона

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

- Древность тетрагра־мы. Гипотезы Редслоба и Болена.

- Доказательства того, что тетраграмма была известна до Моисея.

- Значение Быт. 4:1 и Быт. 4:26 для решения вопроса о древности тетраграммы.

- Общее заключительное замечание о возможной древности тетраграммы

ГЛАВА ПЯТАЯ

- Употребление тетраграммы в библейских ветхозаветных книгах. Связь вопроса об употреблении имен божественных с вопросом о происхождении ветхозаветных книг.

- Отрицательное решение его в западной критической литературе.

- Положительное объяснение особенностей употребления божественных имен в ветхозаветной литературе на основании установленного значения имен и действительного их употребления в известные исторические эпохи

ПРИЛОЖЕНИЯ

Архиепископ Феофан (Быстров) - Тетраграмма, или Божественное ветхозаветное имя YHWH - Произношение тетраграммы



Как это ни странно, но при положительном разъяснении тетраграммы приходится начинать с вопроса о правильном ее произношении. По удивительному сцеплению исторических обстоятельств подлинное произношение тетраграммы затерялось, так что для новейшего научного сознания оно является величиной в собственном смысле слова искомой. Между тем, знать это произношение необходимо, так как без него не может быть точно установлено и значение имени. В масоретском тексте тетраграмма имеет начертание, которое без всяких затруднений можно прочитать как Jehovah; так это имя обычно и читается. Но что такое чтение имени неподлинно, это можно доказать соображениями и историческими, и грамматическими. С исторической точки зрения произношение Jehovah — далеко не древнее. Его совсем не знает древность ни иудейская, ни христианская.

Впервые встречается оно в литературе средневековой. Первое документальное засвидетельствование этого чтения, до сих пор находили у современника реформации, духовника папы Льва X, францисканца Галатина. Основанием служило то обстоятельство, что у Галатина в сочинении: “De arcanis catholicae veritatis” чтение это, действительно, защищается как против чтения Jova, так и против обычая заменять его в произношении именем Adonaj. В настоящее время можно, однако, положительно утверждать, что форма Jehovah была известна и прежде Галатина. Следы этого чтения открываются в XV, а некоторыми даже в XIV и XIII веках. Можно потому сказать только, что со времен Галатина чтение это приобретает более широкую известность. Как и следовало ожидать, не обходилось дело и без протестов против установившейся практики. Из числа ученых гебраистов XVI и XVII столетий против принятого чтения возражали Буксторфий, Друзий, Амама, Капелл и Альтингий. Но не оставались в долгу со своей стороны и защитники этого чтения. Особенно ревностно его защищали Занхий, Фуллер, Гатакер, Лейсден.