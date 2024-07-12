Образный язык Библии

Библия была написана, чтобы научить нас путям Божьим. Однако Божьи пути настолько величественны, что мы, человеческие существа, не в состоянии до конца понять их. Бог в Своем Слове говорит с нами на вполне понятном, обыденном языке. Для того, чтобы Его истина была понятна нам. Можно сказать, что, облегчая нам понимание духовных истин, Бог в Библии рисует своего рода «словесные картины». Например, Библия говорит, что Бог является «Пастырем Своего народа». Это отнюдь не означает, что Бог — это земной пастух, который присматривает за реальными овцами. Данный пример описывает природу Бога: Он есть Тот Бог, Который заботится, оберегает и ведет Свой народ. Существует особый термин, обозначающий подобное использование слов.

Мы называем подобные «словесные картины» «образным языком». Почему же авторы Библии столь часто использовали этот образный язык? Существует три причины:

Многое из того, что Бог хочет открыть нам, может быть объяснено только на языке образов. Мы в состоянии понять, чему подобны небеса, потому что Библия описывает их в образах известных нам чудесных и драгоценных вещей земного мира. То, о чем мы не имеем представления, описывается посредством таких понятий, которые мы можем ясно себе представить (т.е., в земных образах). Когда Господь Иисус учил людей о Царстве Небесном, Он использовал притчи, основанные на повседневных событиях, и люди охотно слушали Его. Они хорошо понимали, что Иисус хотел им сказать, так как Он использовал язык земных образов, а не язык неба, который был им непонятен (см. Матфея 13:35). Иногда смысл образного языка может быть непонятен с первого раза. Язык подобного рода требует от нас напряженного размышления над значением библейского текста. По мере тщательного изучения образного языка, наше отношение и мнение могут меняться, и мы можем возрастать в христианской жизни (см. Притчи 1:1-7; Римлянам 12:2; Евреям 5:12-14). Образный язык способен как прояснить истину, так и сокрыть ее. Истина сокрыта от небрежных или гордых людей и открыта Божьим людям, ищущим Бога. Например, Божий путь спасения предназначен для смиренных искателей. Гордые и самоправедные люди не готовы воспринять истину. Необходимо понять, что все мы заслуживаем места в аду, и только принятие Божьей благодати может освободить нас (см. Марка 10:15). Чтобы понять значение образного библейского языка, мы должны родиться от Духа Святого и научиться от Него (см. Исаию 6:9-10; Матфея 11:25-26; 13:10-17; Иоанна 3:3; Деяния 28:23-27; 1 Коринфянам 3:9-15).

Стюарт Оуэн – Словарь библейских символов

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 1997. – 180 с.

ISBN 5-7454-0164-8

Стюарт Оуэн – Словарь библейских символов - Содержание