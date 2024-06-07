Наверное, никогда еще за всю историю человечества мы не испытывали такой неуверенности в будущем и не были столь несведущи в отношении прошлого. В начале 2020 года, когда из Уханя пришли вести о новом коронавирусе, немногие осознали их значение. Сам я еще 26 января впервые заговорил о том, что возрос риск глобальной пандемии. Когда я написал об этом, меня сочли чудаком (определенно, так думали почти все делегаты на Всемирном экономическом форуме в Давосе, совершенно не видя угрозы). В то время в СМИ (от Fox News до Washington Post) было принято считать, что коронавирус для американцев не страшнее обычной зимней волны гриппа. 2 февраля я писал: “Сейчас самую населенную страну мира охватила эпидемия и вероятность того, что она перерастет в глобальную пандемию, очень высока… Но самое сложное… — это противостоять тому странному фатализму, по воле которого большинство из нас не меняет планы и не носит неудобные маски, даже когда опасный вирус распространяется экспоненциально”. В ретроспективе эти фразы читаются как завуалированное признание. В январе и феврале я путешествовал как заведенный — как и почти все предыдущие двадцать лет. В январе я совершал перелеты из Лондона в Даллас, из Далласа в Сан-Франциско, оттуда в Гонконг (8 января), Тайбэй (10 января), Сингапур (13 января), Цюрих (19 января), обратно в Сан-Франциско (24 января), а потом — в Форт-Лодердейл (27 января). Пару раз я надевал маску, но через час уже не мог терпеть и снимал. В феврале я летал почти столь же часто, хотя и не так далеко: в Нью-Йорк, Сан-Валли, Бозмен, Вашингтон и Лифорд-Кей. Возможно, вы спросите, что же это за жизнь такая. Порой я в шутку говорил, что круговорот лекций превратил меня в “историка международного масштаба”. Только потом я понял, что мог оказаться одним из суперраспространителей, которые из-за своего сверхнасыщенного графика поездок разносили вирус из Азии по всему миру.

В первой половине 2020 года моя еженедельная газетная колонка стала своего рода хроникой эпидемии. Впрочем, я никогда не упоминал о том, что сам проболел почти весь февраль — причем с постоянным мучительным кашлем. (С лекциями я справлялся, налегая на скотч.) “Бойтесь за стариков, — написал я 29 февраля, — смертность у тех, кому за восемьдесят, превышает 14 %, а у тех, кому нет и сорока, она близка к нулю”. Я опустил не столь утешительные данные о мужчинах-астматиках за пятьдесят. И оставил за скобками тот факт, что дважды ходил к врачу, который каждый раз говорил мне — как тогда говорили врачи почти по всей Америке, — что доступных тестов на COVID-19 нет. Я знал лишь одно: все это серьезно и происходит не только со мной и с моей семьей.

Те, кто легкомысленно бросает: “Да это не опасней гриппа…”, упускают из виду самое главное…

С коронавирусом все неопределенно, ведь болезнь трудно обнаружить на ранних стадиях, когда многие уже инфицированы, но симптомы у них еще не проявились. Мы не можем точно сказать, сколько человек сейчас болеет, поэтому нам неизвестны ни репродуктивное число вируса, ни уровень смертности. И нет ни вакцины, ни лекарства.

В другой статье, опубликованной 8 марта в Wall Street Journal, я писал: “Если в США заболевание распространится так же широко, как в Южной Корее, — с учетом разницы в численности населения, то скоро в стране будет 46 тысяч случаев и более чем 300 смертей. А если уровень смертности в США окажется столь же высоким, как в Италии, смертей будет уже 1200”. На тот момент в Соединенных Штатах насчитывались лишь 541 подтвержденный случай и 22 смерти. Отметку в 46 тысяч случаев мы прошли 24 марта, а в 1200 смертей — 25 марта… всего две недели спустя. 15 марта я отметил: “Вчера аэропорт имени Джона Кеннеди полнился людьми, которые, как это происходит испокон веков во время эпидемий, бежали из большого города (и распространяли вирус)… Мы входим в паническую стадию пандемии”.

В тот день и я, взяв жену и двух младших детей, улетел из Кали-

форнии в Монтану. Здесь, в Монтане, я до сих пор и нахожусь.

Фергюсон, Ниал - Злой рок. Политика катастроф

Пер. с англ. В. Измайлова. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2023. — 656 с.

ISBN 978-5-17-136914-9

Фергюсон, Ниал - Злой рок. Политика катастроф – Содержание

Введение

Глава 1. О смысле смерти

Глава 2. Циклы и трагедии

Глава 3. Серые носороги, черные лебеди, драконьи короли

Глава 4. Сетевой мир

Глава 5. Заблуждения науки

Глава 6. Психология политической некомпетентности

Глава 7. От “лихорадки буги-вуги” до “Эболы в городе”

Глава 8. Фрактальная геометрия катастрофы

Глава 9. Эпидемии

Глава 10. Экономические последствия пандемии

Глава 11. Задача трех тел

Заключение. Грядущие потрясения

Послесловие

Благодарности

Примечания

Список иллюстраций

Именной указатель

Географический указатель