Это были ужасные дни отступничества, в которых жил пророк Иеремия. Отступление царило в самой атмосфере религии. Народ характеризовался как имеющий «отвратительное и мятежное сердце». Тем не менее, он доверял «лживым словам» своих религиозных лидеров, вторя вместе с ними: «Храм Господень, Храм Господень, он с нами и здесь!». Они по-прежнему гордились Авраамом как своим отцом. В своем духовном невежестве они полагались на церемониальный культ как на своего рода талисман удачи, как на гарантию своего преимущества продолжать сохранять статус избранного народа. Но именно в те дни Бог через Своего пророка обвиняет их в том, что названный Его Именем дом они превратили в вертеп разбойников. В то же самое время их раввины (учителя) демонстрировали свою ученость, тогда как священники, ослепшие к серьезной ситуации и надвигающимся опасностям, пытались словесно исцелить «рану дочери народа Его» легкомысленно приговаривая: «Мир! Мир!» Когда мира там не было! И свидетельствует пророк Иеремия ссылаясь на главенствующих тех дней: «Они отвергли Слово Господне, какая же в них мудрость?»

Во всей Библии нет более мрачного описания религиозного отступничества, чем в первых десяти главах книги Иеремии, сильного человека, который не мог сдержать своих слез. И его горячее стремление к истинному Возрождению выражено в словах: «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача?»

Для тех, кто имеют глаза, чтобы видеть, нынешнее духовное состояние во многих местах мало чем отличается от описанного выше. Это также касается и нашего времени. Конечно, есть такие, кто понимают и глубоко страдают душой по этому поводу. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак (Иез.9:4).

Есть среди нас и другие, которые удивляются и даже раздражаются нашими воздыханиями и продолжают говорить: «Мир, мир!». Но мира нет, ибо истинный мир может быть только там, где есть истинная праведность, а праведность приходит с оправданием, оправдание в свою очередь, с прощением грехов через веру в пролитую кровь Агнца Божия, Богочеловека Иисуса Христа.

Эта спасительная вера является даром Божьим и достигается только в сочетании с детской верой в Даятеля и во все Его откровения, выраженные как в Ветхом, так и в Новом Завете, и более того, этой спасительной вере предшествует искреннее покаяние перед Богом (Деян.20:21). Однако такое покаяние должно состоять из разрыва со всеми известными грехами, отвращением и отказом от всей «старой жизни», и в результате, всё становится новым: в возрождении, в хождении, в обновлении, в жизни. Такова, в двух словах, философия Возрождения, результатом которого является подлинное новозаветное христианство. Всё, что не соответствует этому, не является истинным христианством; в лучшем случае, отчасти это может быть ученичество Иоанна.

Вильгельм Фетлер – Основы возрождения или Есть ли бальзам в Галааде?

Второе издание. – Skyland, NC: Russian Bible Society, 2024. – 82 с.

ISBN 978-1-56632-224-9

Вильгельм Фетлер – Основы возрождения – Содержание

Введение

Предисловие

I. Дни Отступничества

II. Разве нет Бальзама в Галааде?

III. Бог Всегда Готов Производить Пробуждения

IV. Условия для Возрождения

V. Препятствия к Возрождению

VI. Результаты — Подлинно Возрожденных Небом

VII. Работает ли это?

VIII. Личное Свидетельство

Приложение