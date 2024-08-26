Фейербах, Л. - Сущность христианства
Религия коренится в существенном отличии человека от животного; у животных нет религии. Хотя старшие, не владевшие критическим методом зоографы и приписывали слону религиозность наряду с другими похвальными качествами, тем не менее религия слона — это басни. Кювье, один из величайших знатоков животного мира, на основании личных наблюдений не ставит слона выше собаки.
В чем же заключается это существенное отличие человека от животного? Самый простой, самый общий и вместе с тем самый обычный ответ на этот вопрос: в сознании в строгом смысле этого слова; ибо сознание в смысле самоощущения, в смысле способности чувственного различения, в смысле восприятия и даже распознавания внешних вещей по определенным явным признакам свойственно и животным. Сознание в самом строгом смысле имеется лишь там, где субъект способен понять свой род, свою сущность. Животное сознает себя как индивид, почему оно и обладает самоощущением, а не как род, так как ему недостает сознания, происходящего от слова «знание». Сознание нераздельно со способностью к науке. Наука — это сознание рода. В жизни мы имеем дело с индивидами, в науке — с родом. Только то существо, предметом познания которого является его род, его сущность, может познавать сущность и природу других предметов и существ.
Поэтому животное живет единой, простой, а человек — двоякой жизнью. Внутренняя жизнь животного совпадает с внешней, а человек живет внешней и особой внутренней жизнью. Внутренняя жизнь человека тесно связана с его родом, с его сущностью. Человек мыслит, то есть беседует, говорит с самим собой. Животное не может отправлять функции рода без другого индивида, а человек отправляет функции мышления и слова, ибо мышление и слово суть настоящие функции рода, без помощи другого. Человек одновременно и «Я» и «ты»; он может стать на место другого именно потому, что объектом его сознания служит не только его индивидуальность, но и его род, его сущность.
Сущность человека в отличие от животного составляет не только основу, но и предмет религии. Но религия есть сознание бесконечного, и поэтому человек сознает в ней свою не конечную и ограниченную, а бесконечную сущность. Доподлинно конечное существо не может иметь о бесконечном существе ни малейшего представления, не говоря уже о сознании, потому что предел существа является одновременно пределом сознания. Сознание гусеницы, жизнь и сущность которой ограничивается известным растением, не выходит за пределы этой ограниченной сферы; она отличает это растение от других растений, и только. Такое ограниченное и именно вследствие этой ограниченности непогрешимое, безошибочное сознание мы называем не сознанием, а инстинктом. Сознание в строгом или собственном смысле слова и сознание бесконечного совпадают, ограниченное сознание не есть сознание; сознание по существу всеобъемлюще, бесконечно. Сознание бесконечного есть не что иное, как сознание бесконечности сознания. Иначе говоря, в сознании бесконечного сознание обращено на бесконечность собственного существа.
Фейербах, Л. - Сущность христианства
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-05977-9
Фейербах, Л. - Сущность христианства - Содержание
Предисловие к первому изданию [1841]
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к третьему изданию [1848]
Введение
- Глава первая. Общая сущность человека
- Глава вторая. Общая сущность религии
- Часть первая. Истинная, то есть антропологическая, сущность религии
- Глава третья. Бог как сущность рассудка
- Глава четвертая. Бог как моральная сущность или закон
- Глава пятая. Тайна воплощения или бог как сущность сердца
- Глава шестая. Тайна страдающего бога
- Глава седьмая. Тайна троичности и матери божией
- Глава восьмая. Тайна логоса и подобия божия
- Глава девятая. Тайна миротворческого начала в боге
- Глава десятая. Тайна мистицизма или природы в боге
- Глава одиннадцатая. Тайна промысла и творение из ничего
- Глава двенадцатая. Значение творения в иудействе
- Глава тринадцатая. Сила чувства или тайна молитвы
- Глава четырнадцатая. Тайна веры—тайна чуда
- Глава пятнадцатая. Тайна воскресения и сверхъестественного рождения
- Глава шестнадцатая. Тайна христианского Христа или личного бога
- Глава семнадцатая. Отличие христианства от язычества
- Глава восемнадцатая. Христианское значение свободного безбрачия и монашества
- Глава девятнадцатая. Христианское небо или личное бессмертие
- Часть вторая. Ложная, т. е. богословская, сущность религии
- Глава двадцатая. Исходная точка зрения религии
- Глава двадцать первая. Противоречие в бытии бога
- Глава двадцать вторая. Противоречие в откровении божием
- Глава двадцать третья. Противоречие в существе божием вообще
- Глава двадцать четвертая. Противоречие в умозрительном учении о боге
- Глава двадцать пятая. Противоречие в троице
- Глава двадцать шестая. Противоречие в таинствах
- Глава двадцать седьмая. Противоречие веры и любви
- Глава двадцать восьмая. Заключение
Приложение. Объяснения, примечания и цитаты
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