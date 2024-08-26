Религия коренится в существенном отличии человека от животного; у животных нет религии. Хотя старшие, не владевшие критическим методом зоографы и приписывали слону религиозность наряду с другими похвальными качествами, тем не менее религия слона — это басни. Кювье, один из величайших знатоков животного мира, на основании личных наблюдений не ставит слона выше собаки.

В чем же заключается это существенное отличие человека от животного? Самый простой, самый общий и вместе с тем самый обычный ответ на этот вопрос: в сознании в строгом смысле этого слова; ибо сознание в смысле самоощущения, в смысле способности чувственного различения, в смысле восприятия и даже распознавания внешних вещей по определенным явным признакам свойственно и животным. Сознание в самом строгом смысле имеется лишь там, где субъект способен понять свой род, свою сущность. Животное сознает себя как индивид, почему оно и обладает самоощущением, а не как род, так как ему недостает сознания, происходящего от слова «знание». Сознание нераздельно со способностью к науке. Наука — это сознание рода. В жизни мы имеем дело с индивидами, в науке — с родом. Только то существо, предметом познания которого является его род, его сущность, может познавать сущность и природу других предметов и существ.

Поэтому животное живет единой, простой, а человек — двоякой жизнью. Внутренняя жизнь животного совпадает с внешней, а человек живет внешней и особой внутренней жизнью. Внутренняя жизнь человека тесно связана с его родом, с его сущностью. Человек мыслит, то есть беседует, говорит с самим собой. Животное не может отправлять функции рода без другого индивида, а человек отправляет функции мышления и слова, ибо мышление и слово суть настоящие функции рода, без помощи другого. Человек одновременно и «Я» и «ты»; он может стать на место другого именно потому, что объектом его сознания служит не только его индивидуальность, но и его род, его сущность.

Сущность человека в отличие от животного составляет не только основу, но и предмет религии. Но религия есть сознание бесконечного, и поэтому человек сознает в ней свою не конечную и ограниченную, а бесконечную сущность. Доподлинно конечное существо не может иметь о бесконечном существе ни малейшего представления, не говоря уже о сознании, потому что предел существа является одновременно пределом сознания. Сознание гусеницы, жизнь и сущность которой ограничивается известным растением, не выходит за пределы этой ограниченной сферы; она отличает это растение от других растений, и только. Такое ограниченное и именно вследствие этой ограниченности непогрешимое, безошибочное сознание мы называем не сознанием, а инстинктом. Сознание в строгом или собственном смысле слова и сознание бесконечного совпадают, ограниченное сознание не есть сознание; сознание по существу всеобъемлюще, бесконечно. Сознание бесконечного есть не что иное, как сознание бесконечности сознания. Иначе говоря, в сознании бесконечного сознание обращено на бесконечность собственного существа.

Фейербах, Л. - Сущность христианства

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 307 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-05977-9

Фейербах, Л. - Сущность христианства - Содержание

Предисловие к первому изданию [1841]

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию [1848]

Введение

Глава первая. Общая сущность человека

Глава вторая. Общая сущность религии

Часть первая. Истинная, то есть антропологическая, сущность религии

Глава третья. Бог как сущность рассудка

Глава четвертая. Бог как моральная сущность или закон

Глава пятая. Тайна воплощения или бог как сущность сердца

Глава шестая. Тайна страдающего бога

Глава седьмая. Тайна троичности и матери божией

Глава восьмая. Тайна логоса и подобия божия

Глава девятая. Тайна миротворческого начала в боге

Глава десятая. Тайна мистицизма или природы в боге

Глава одиннадцатая. Тайна промысла и творение из ничего

Глава двенадцатая. Значение творения в иудействе

Глава тринадцатая. Сила чувства или тайна молитвы

Глава четырнадцатая. Тайна веры—тайна чуда

Глава пятнадцатая. Тайна воскресения и сверхъестественного рождения

Глава шестнадцатая. Тайна христианского Христа или личного бога

Глава семнадцатая. Отличие христианства от язычества

Глава восемнадцатая. Христианское значение свободного безбрачия и монашества

Глава девятнадцатая. Христианское небо или личное бессмертие

Часть вторая. Ложная, т. е. богословская, сущность религии

Глава двадцатая. Исходная точка зрения религии

Глава двадцать первая. Противоречие в бытии бога

Глава двадцать вторая. Противоречие в откровении божием

Глава двадцать третья. Противоречие в существе божием вообще

Глава двадцать четвертая. Противоречие в умозрительном учении о боге

Глава двадцать пятая. Противоречие в троице

Глава двадцать шестая. Противоречие в таинствах

Глава двадцать седьмая. Противоречие веры и любви

Глава двадцать восьмая. Заключение

Приложение. Объяснения, примечания и цитаты

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