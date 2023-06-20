Блаженный Августин — древний отец неразделенной Церкви — занимает особое место в истории христианского богословия. Трудно переоценить значение идей Иппонийского епископа для западного богословия, философии, культуры. Однако безусловное влияние его наследие оказало и на развитие восточной традиции, в частности русского богословия синодальной эпохи.

Изучение корпуса творений блаженного Августина и его влияния на христианскую традицию всегда привлекало и продолжает привлекать внимание исследователей: глубина и сложность богословской и философской мысли требуют нового осмысления, необходимо и изучение рецепции идей блж. Августина в различных исторических и культурных контекстах.

Предлагаемый сборник представляет собой материалы двух секций Ежегодной богословской конференции ПСТГУ, посвященных личности и наследию блаженного Августина. Эти секции работали в рамках Ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 2013 и 2014 гг. Организатором секции выступил Научный центр истории богословия и богословского образования. В ноябре 2013 г. эта секция имела название «Наследие блаженного Августина и его рецепция в западной и восточной традиции», в ноябре 2014 г. — «Блаженный Августин и августинизм XVII в». В рамках этих секций, кроме российских исследователей, представили свои доклады ученые из Франции, Италии, Польши.

Блаженный Августин и августинизм в западной и восточной традициях

Ответственные редакторы: прот. Павел Хондзинский, Н. Ю. Сухова

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2016 г. - 248 с.

ISBN 978-5-7429-1031-2

Блаженный Августин и августинизм в западной и восточной традициях - Содержание

От составителей

Блаженный Августин и его эпоха

Я. Б. Михайлов. Богословие истории блж. Августина

А. Р. Фокин. Учение Аврелия Августина о внутреннем слове

Г. Е. Захаров. Полемизируя с блж. Августином: экклезиологические воззрения «арианского» епископа Максимина

Р. Додаро. Священник как грешник в мысли св. Августина

Блаженный Августин и западная традиция

X. Ковальска-Стус. Св. Августин и римское богословие государства

X. Ковальска-Стус. Блаженный Августин в польской системе образования с XIV по XVII столетие

И. С. Редькова. Рецепция учения Августина о граде Божьем в западноевропейской экзегетике первой половины XII века

Д. В. Смирнов. «...Авторитетные мнения Августина могут быть поняты различным образом»: к вопросу о рецепции блаженного Августина в латинской схоластике XIII-XIV вв Ж. Феррероль. Августинизм и богословие во Франции XVII века

Блаженный Августин и восточная традиция

М. В. Дмитриев. Peccatum originate: был ли возможен диалог Московской Руси с августинизмом?

М. А. Корзо. Блаженный Августин в религиозной книжности Киевской митрополии конца XVI-XVII вв

Прот. Павел Хондзинский. «Тринитарная Церковь»: блаженный Августин и русская экклесиология середины XIX в

Прот. Павел Хондзинский. Французский августинизм и русские споры о «чистой любви»

Н. Ю. Сухова. Изучение наследия блаженного Августина в высшей духовной школе России (вторая половина XIX — начало XX в.)

Н. Ю. Сухова. Блаженный Августин в кандидатских диссертациях российских духовных академий (1860-1910-е гг.)

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