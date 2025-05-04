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Фи Гордон - Стюарт Дуглас - Как читать Библию

Как читать Библию и видеть всю ее ценность
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Educational
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Глубокое понимание Библии вовсе не удел избранных — библеистов или особо одаренных людей.
Библия доступна всем. Это значит, что ее может читать и понимать любой, от домохозяйки до преподавателя семинарии.
Мы предлагаем вам углубиться в чтение библейских текстов под руководством авторитетных богословов, чтобы открыть для себя всю красоту и ценность Писания и увидеть, как оно связано с вашей жизнью в 21 веке.
Свыше полумиллиона читателей уже оценили достоинства этой книги. Настоящее, третье издание этого пособия существенно переработано и дополнено для более полного соответствия современному знанию и современной культуре.

Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность

СПб.: Шандал, 2009. — 416 с. — (Вникай в учение).
ISBN 978-5-93925-156-3

Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность - Содержание

Глава 1 ВВЕДЕНИЕ: необходимость толкования
  • Читатель как Толкователь
  • Природа Писания
  • Задача первая: экзегеза
  • Научиться заниматься экзегезой
  • Задача вторая — герменевтика
Глава 2 Основное орудие труда — хороший перевод
  • Наука перевода
  • О выборе перевода
Глава 3 ПОСЛАНИЯ: учиться думать контекстуально
  • Природа посланий
  • Исторический контекст
  • Исторический контекст в 1 Коринфянам 1–4
  • Литературный контекст
  • Еще один раз
  • Проблемные отрывки
Глава 4 ПОСЛАНИЯ: герменевтические вопросы
  • Наша общая герменевтика
  • Основное правило
  • Второе правило
  • Проблема расширенного применения
  • Проблема особенностей, которые не сравнимы
  • Проблема культурной относительности
  • Проблема теологии
Глава 5 ПОВЕСТВОВАНИЯ Ветхого Завета: их правильное использование
  • Природа повествований
  • Принципы толкования повествований
  • Примеры толкования повествований
  • Предупреждение
  • Несколько последних предостережений
Глава 6 ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ: проблема исторического прецедента
  • Экзегеза Деяний
  • Деяния: общий взгляд
  • Герменевтика Деяний
Глава 7 ЕВАНГЕЛИЯ: одна история, много измерений
  • Проблема Евангелий
  • Исторический контекст
  • Литературный контекст
  • Несколько герменевтических наблюдений
Глава 8 ПРИТЧИ: понимаете ли вы их смысл?
  • Притчи в истории
  • Природа притч
  • Экзегеза притч
  • Герменевтический вопрос
Глава 9 ЗАКОН(ы): условия Завета для Израиля
  • Христиане и закон Ветхого Завета
  • Роль Закона в Израиле и в Библии
  • Закон Ветхого Завета и другие
  • Закон Ветхого Завета как благодеяние Израилю
  • Вкратце: Несколько "Да" и "Нет"
Глава 10 ПРОРОКИ: проведение Завета в жизнь Израиля
  • Природа пророчества
  • Функция пророчества
  • Экзегетическая задача
  • Пророки как поэты
  • Некоторые герменевтические предложения
Глава 11 ПСАЛМЫ: молитвы Израиля и наши молитвы
  • Несколько предварительных экзегетических наблюдений
  • Использование псалмов в древнем Израиле
  • Типы псалмов
  • Примеры экзегезы
  • Особое примечание по "псалмам-проклятиям"
  • Несколько заключительных герменевтических наблюдений
Глава 12 МУДРОСТЬ: тогда и сейчас
  • Природа мудрости
  • Екклесиаст: циничная мудрость
  • Мудрость в Книге Иова
  • Мудрость в Притчах
  • Несколько замечаний о герменевтике
Глава 13 ОТКРОВЕНИЕ: образы суда и надежды
  • Природа Откровения
  • Необходимость экзегезы
  • Исторический контекст
  • Литературный контекст
  • Вопросы герменевтики
Приложение
Сокращения

Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность - Основное правило

Вы помните, что в главе 1 мы установили в качестве основного правила предпосылку о том, что текст не может означать то, что он ни когда не мог означать для его автора и читателей. Вот почему экзегеза должна всегда идти первой. Особенно важно, что мы повторяем эту предпосылку здесь, так как это, по меньшей мере, устанавливает какие-то параметры значений. Это правило не всегда помогает обнаружить, что текст означает, что оно устанавливает границы тому, что он не может означать.
Например, наиболее частое оправдание пренебрежению поисками даров духовных в 1 Кор. 13, 10, где говорится, что "когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится". Нам говорят, что совершенное настало, в форме Нового Завета, и, следовательно, несовершенное (пророчество и языки) перестало действовать в церкви. Но это — именно то, что не может означать текст, так как хорошая экзегеза полностью отрицает это. Нет ни малейшего повода думать, что Павел мог подразумевать это, в конце концов, его читатели и не знали, что будет Новый Завет, и Святой Дух не позволил бы Павлу написать нечто, совершенно им непонятное.

Второе правило

Второе основное правило — это, по существу, другой способ выражения нашей общей герменевтики. Оно гласит: Где бы у нас ни существовали сравнимые особенности с обстановкой первого века (т. е. подобные специфические жизненные ситуации), Слово Божие для нас то же, что и Его Слово для них. Именно это правило заставляет многие теологические тексты и направленные к общению верующих этические приказания в посланиях давать христианам ХХ века чувство непосредственной связи с первым веком. До сих пор верно, что "все грешны" и что "благодатью спасены мы чрез веру". Облечение себя в "милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение" (Кол. 3,12) все еще является Словом Божиим для всех верующих.
Два более длинных текста, по которым мы проводили экзегезу в предыдущей главе, — из того же ряда. Проведя экзегезу и обнаружив Слово Божие к ним, мы сразу же и себя подвели под это Слово. У нас все еще есть поместные церкви, которые все еще имеют руководителей, которым нужно услышать Слово и позаботиться о том, как строить церковь. Оказывается, что церковь слишком часто была построена из дерева, сена и соломы, нежели из золота, серебра и драгоценных камней, и такая работа, будучи испытана огнем, оказалось недостаточной. Мы утверждаем, что 1 Кор. 3, 16–17 все еще обращение Бога к нам по поводу нашей ответственности перед местной церковью. Это должно быть место, где обитает Дух Божий, и которое, таким образом, является Божиим противопоставлением греху и отчуждению мирского общества.
Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность - Логос
Здесь нужно предупредить, что экзегезу следует выполнять хорошо, так чтобы мы точно убедились в том, что наши ситуации и частности точно сопоставимы с их ситуациями. Вот почему тщательное воспроизведение их проблемы так важно. Например, для нашей герменевтики важно отметить, что суд в 1 Кор. 6, 1-16 был между двумя христианскими братьями перед языческим судьей на открытом рынке в Коринфе. Мы утверждаем, что суть текста не меняется от того, если бы судья был христианином или суд происходил бы в здании суда. Неправильно то, что два брата судятся вне церкви, что ясно говорят стихи 6-11. С другой стороны, можно справедливо спросить, относится ли это к христианину, возбуждающему дело против корпорации в современной Америке, так как в этом случае не все особенности останутся теми же, — хотя при решении нужно принять во внимание отношение Павла к "не воздающей этике Иисуса" (ст. 7).
Все, что было сказано, кажется довольно легким. Но вопрос о том, как текст, подобный 1 Кор. 6, 1-11, может быть применен вне своих специфических особенностей, является предпоследним из нескольких типов вопросов, нуждающихся в рассмотрении. Остальная часть главы адресована четырем таким проблемам.

Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность - Логос

С-Петербург, Логос, 1993
ISBN 5-85268-175-X
How to read the Bible for All its Worth
27/05/2015
Views 4 023
Rating 4.8 / 5
Added 04.05.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.8/5 (30)

Comments (3 comments)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо! Мы по этой книге учились на первом курсе в 1994-м! А теперь вот студентам задаю. Время бежит, а книга не стареет...
B
brat Eduard 3 years ago
За книгу отдельная благодарность.
Может звучит и банально, прочитать её должен каждый христианин.
E
EdwardP 9 years ago

Большое спасибо! Отличная книга! 

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