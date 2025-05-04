Фи Гордон - Стюарт Дуглас - Как читать Библию
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Глубокое понимание Библии вовсе не удел избранных — библеистов или особо одаренных людей.
Библия доступна всем. Это значит, что ее может читать и понимать любой, от домохозяйки до преподавателя семинарии.
Мы предлагаем вам углубиться в чтение библейских текстов под руководством авторитетных богословов, чтобы открыть для себя всю красоту и ценность Писания и увидеть, как оно связано с вашей жизнью в 21 веке.
Свыше полумиллиона читателей уже оценили достоинства этой книги. Настоящее, третье издание этого пособия существенно переработано и дополнено для более полного соответствия современному знанию и современной культуре.
Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность
СПб.: Шандал, 2009. — 416 с. — (Вникай в учение).
ISBN 978-5-93925-156-3
Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность - Содержание
Глава 1 ВВЕДЕНИЕ: необходимость толкования
- Читатель как Толкователь
- Природа Писания
- Задача первая: экзегеза
- Научиться заниматься экзегезой
- Задача вторая — герменевтика
Глава 2 Основное орудие труда — хороший перевод
- Наука перевода
- О выборе перевода
Глава 3 ПОСЛАНИЯ: учиться думать контекстуально
- Природа посланий
- Исторический контекст
- Исторический контекст в 1 Коринфянам 1–4
- Литературный контекст
- Еще один раз
- Проблемные отрывки
Глава 4 ПОСЛАНИЯ: герменевтические вопросы
- Наша общая герменевтика
- Основное правило
- Второе правило
- Проблема расширенного применения
- Проблема особенностей, которые не сравнимы
- Проблема культурной относительности
- Проблема теологии
Глава 5 ПОВЕСТВОВАНИЯ Ветхого Завета: их правильное использование
- Природа повествований
- Принципы толкования повествований
- Примеры толкования повествований
- Предупреждение
- Несколько последних предостережений
Глава 6 ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ: проблема исторического прецедента
- Экзегеза Деяний
- Деяния: общий взгляд
- Герменевтика Деяний
Глава 7 ЕВАНГЕЛИЯ: одна история, много измерений
- Проблема Евангелий
- Исторический контекст
- Литературный контекст
- Несколько герменевтических наблюдений
Глава 8 ПРИТЧИ: понимаете ли вы их смысл?
- Притчи в истории
- Природа притч
- Экзегеза притч
- Герменевтический вопрос
Глава 9 ЗАКОН(ы): условия Завета для Израиля
- Христиане и закон Ветхого Завета
- Роль Закона в Израиле и в Библии
- Закон Ветхого Завета и другие
- Закон Ветхого Завета как благодеяние Израилю
- Вкратце: Несколько "Да" и "Нет"
Глава 10 ПРОРОКИ: проведение Завета в жизнь Израиля
- Природа пророчества
- Функция пророчества
- Экзегетическая задача
- Пророки как поэты
- Некоторые герменевтические предложения
Глава 11 ПСАЛМЫ: молитвы Израиля и наши молитвы
- Несколько предварительных экзегетических наблюдений
- Использование псалмов в древнем Израиле
- Типы псалмов
- Примеры экзегезы
- Особое примечание по "псалмам-проклятиям"
- Несколько заключительных герменевтических наблюдений
Глава 12 МУДРОСТЬ: тогда и сейчас
- Природа мудрости
- Екклесиаст: циничная мудрость
- Мудрость в Книге Иова
- Мудрость в Притчах
- Несколько замечаний о герменевтике
Глава 13 ОТКРОВЕНИЕ: образы суда и надежды
- Природа Откровения
- Необходимость экзегезы
- Исторический контекст
- Литературный контекст
- Вопросы герменевтики
Приложение
Сокращения
Сокращения
Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность - Основное правило
Вы помните, что в главе 1 мы установили в качестве основного правила предпосылку о том, что текст не может означать то, что он ни когда не мог означать для его автора и читателей. Вот почему экзегеза должна всегда идти первой. Особенно важно, что мы повторяем эту предпосылку здесь, так как это, по меньшей мере, устанавливает какие-то параметры значений. Это правило не всегда помогает обнаружить, что текст означает, что оно устанавливает границы тому, что он не может означать.
Например, наиболее частое оправдание пренебрежению поисками даров духовных в 1 Кор. 13, 10, где говорится, что "когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится". Нам говорят, что совершенное настало, в форме Нового Завета, и, следовательно, несовершенное (пророчество и языки) перестало действовать в церкви. Но это — именно то, что не может означать текст, так как хорошая экзегеза полностью отрицает это. Нет ни малейшего повода думать, что Павел мог подразумевать это, в конце концов, его читатели и не знали, что будет Новый Завет, и Святой Дух не позволил бы Павлу написать нечто, совершенно им непонятное.
Второе правило
Второе основное правило — это, по существу, другой способ выражения нашей общей герменевтики. Оно гласит: Где бы у нас ни существовали сравнимые особенности с обстановкой первого века (т. е. подобные специфические жизненные ситуации), Слово Божие для нас то же, что и Его Слово для них. Именно это правило заставляет многие теологические тексты и направленные к общению верующих этические приказания в посланиях давать христианам ХХ века чувство непосредственной связи с первым веком. До сих пор верно, что "все грешны" и что "благодатью спасены мы чрез веру". Облечение себя в "милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение" (Кол. 3,12) все еще является Словом Божиим для всех верующих.
Два более длинных текста, по которым мы проводили экзегезу в предыдущей главе, — из того же ряда. Проведя экзегезу и обнаружив Слово Божие к ним, мы сразу же и себя подвели под это Слово. У нас все еще есть поместные церкви, которые все еще имеют руководителей, которым нужно услышать Слово и позаботиться о том, как строить церковь. Оказывается, что церковь слишком часто была построена из дерева, сена и соломы, нежели из золота, серебра и драгоценных камней, и такая работа, будучи испытана огнем, оказалось недостаточной. Мы утверждаем, что 1 Кор. 3, 16–17 все еще обращение Бога к нам по поводу нашей ответственности перед местной церковью. Это должно быть место, где обитает Дух Божий, и которое, таким образом, является Божиим противопоставлением греху и отчуждению мирского общества.
Здесь нужно предупредить, что экзегезу следует выполнять хорошо, так чтобы мы точно убедились в том, что наши ситуации и частности точно сопоставимы с их ситуациями. Вот почему тщательное воспроизведение их проблемы так важно. Например, для нашей герменевтики важно отметить, что суд в 1 Кор. 6, 1-16 был между двумя христианскими братьями перед языческим судьей на открытом рынке в Коринфе. Мы утверждаем, что суть текста не меняется от того, если бы судья был христианином или суд происходил бы в здании суда. Неправильно то, что два брата судятся вне церкви, что ясно говорят стихи 6-11. С другой стороны, можно справедливо спросить, относится ли это к христианину, возбуждающему дело против корпорации в современной Америке, так как в этом случае не все особенности останутся теми же, — хотя при решении нужно принять во внимание отношение Павла к "не воздающей этике Иисуса" (ст. 7).
Все, что было сказано, кажется довольно легким. Но вопрос о том, как текст, подобный 1 Кор. 6, 1-11, может быть применен вне своих специфических особенностей, является предпоследним из нескольких типов вопросов, нуждающихся в рассмотрении. Остальная часть главы адресована четырем таким проблемам.
Гордон Фи - Дуглас Стюарт - Как читать Библию и видеть всю ее ценность - Логос
С-Петербург, Логос, 1993
ISBN 5-85268-175-X
How to read the Bible for All its Worth
27/05/2015
Спасибо! Мы по этой книге учились на первом курсе в 1994-м! А теперь вот студентам задаю. Время бежит, а книга не стареет...
Может звучит и банально, прочитать её должен каждый христианин.
Большое спасибо! Отличная книга!