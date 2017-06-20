Новое сканирование клуба

В 1742 году Иоганн-Альберт Бенгель заметил: «Писание – фундамент Церкви, Церковь – страж Писания. Когда Церковь здорова, то свет Писания сияет ярко, когда Церковь болеет, Писание покрывается язвами пренебрежения. И раз это так, то библейское наставление и Церковь одновременно выглядят либо здоровыми, либо больными. И чаще всего то, как обращаются с Писанием, в точности соответствует состоянию, в котором находится Церковь». По прошествии боле чем двух столетий мы можем подтвердить, что предостережение Бенгеля верно. Церковь и Писание вместе стоят или вместе падают. Либо Церковь будет питаться и укрепляться через дерзновенную проповедь библейского текста, либо состояние ее здоровья будет заметно ухудшаться. Уолтер Кайзер-младший - На пути к экзегетическому богословию - Библейская экзегетика для проповедников Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 287 с. ISBN 978-5-7454-1049-9

Перевод Ю. В. Александрова, А. В. Прокопенко, А. А. Раугас

Уолтер Кайзер-младший - На пути к экзегетическому богословию - Библейская экзегетика для проповедников - Содержание

Предисловие ЧАСТЬ I. Введение Глава 1 Современный кризис в экзегетическом богословии

Глава 2 Определение и история экзегетики ЧАСТЬ II. Синтактико-богословский метод Глава 3 Анализ контекста

Глава 4 Синтаксический анализ

Глава 5 Лексический анализ

Глава 6 Богословский анализ

Глава 7 Гомилетический анализ

Глава 8 Примеры синтаксического и гомилетического анализа ЧАСТЬ III. Частные вопросы Глава 9 Экспозиционная проповедь по пророческим текстам

Глава 10 Экспозиционная проповедь по повествовательным текстам

Глава 11 Экспозиционная проповедь по поэтическим текстам ЧАСТЬ IV. Заключение Глава 12 Экзегет/пастор и Божья сила Библиография Примечания Указатель стихов из Библии Указатель имен Тематический указатель

Уолтер Кайзер-младший - На пути к экзегетическому богословию - Библейская экзегетика для проповедников - Кризис экзегетического богословия

Огромная пропасть зияет между методикой экзегетического исследования, которая обычно рассматривается на занятиях в большинстве семинарий или на библейских курсах, и суровой реальностью, с которой сталкивается большинство пасторов, каждую неделю подготавливая проповедь. Ни на одном этапе богословского образования студент не бывает столь одинок и предоставлен самому себе, как при наведении моста между пониманием Писания в том виде, как оно было написано в прошлом, и проповедью, имеющей практическое значение в настоящее время, дающей веру, жизнь, побуждающей к добрым делам. В свое время были подробно изучены обе опоры этого моста:

1) с одной стороны — исторический, грамматический, культурный и критический анализ текста,

2) с другой — практическое, богослужебное, гомилетическое и пастырское богословие (а также различные приемы построения и произнесения проповеди и повышения ее убедительности), нашедшее выражение во множестве готовых конспектов проповедей на все случаи жизни.

Но кто нанес на карту путь между этими двумя точками? Число достойных упоминания книг и статей, которые хранят верность тексту Писания и в то же время дают духовную пищу современным людям, крайне незначительно, они рассыпаны по малоизвестным журналам и написаны на иностранных языках, так что едва ли они могут восполнить нашу нужду. Насколько мне известно, до сих пор ни на английском, ни на каком-нибудь другом современном европейском языке никто не написал книги, которую мы могли бы считать экзегетическим богословием, которая бы указывала направление на этом труднейшем пути от текста Писания к проповеди по этому тексту.

Конечно, в распоряжении церкви более чем достаточно «размышлений» и «тематических проповедей», которые едва связаны с библейской фразой, предложением, стихом или их произвольным сочетанием. Но где же учебники или статьи, которые всерьез рассматривают приемлемый фрагмент Писания (например, абзац или группу абзацев) в его канонической форме и показывают будущему или уже состоявшемуся проповеднику Божьего Слова, как перейти от библейского текста к проповеди и при этом не потерять из виду ни библейской формы текста, ни насущных нужд современного человека, жаждущего слышать слово, имеющее прямое отношение к его жизни?

Проповеди, мнимая сила которых в том, что они посвящены современным проблемам, нуждам и тенденциям, зачастую бывают слабыми из-за своего субъективного подхода.

В руках многих практиков библейский текст оказывается бесполезным для прояснения вопросов, волнующих современного человека, или для их решения. Слушатели часто не могут быть уверены в том, что слова утешения, звучащие в проповеди, — это слова самой Библии, примененные к современной ситуации или насущному вопросу, поскольку библейский текст нередко служит не более чем лозунгом или рефреном в проповеди. В этом случае упущено главное, о чем нужно всегда помнить при подготовке проповеди, претендующей на то, чтобы быть и библейской, и практической: она должна опираться на честную экзегезу текста и не отступать от него.

Автор данной книги испытывает такую сильную неприязнь к методологическим злоупотреблениям, свидетелем которых он был не раз, особенно в тематических проповедях, что уже несколько лет подряд советует своим студентам произносить тематическую проповедь только раз в пять лет, а после этого сразу каяться и просить прощения у Бога. На случай, если читатель не заметил в этом высказывании преувеличения, скажу прямо, что я, конечно, немного сгустил краски. Тем не менее, в этой шутке есть доля правды, а именно — громкий призыв к проповеди в полном соответствии с Библией, чтобы Слово Божье было источником для проповеди, направляло ее подготовку и произнесение.

С другой стороны, следует признать, что ничто не может нагонять такую тоску и так удручать душу и дух церкви, как сухое, безжизненное изложение библейских положений без всякой связи с настоящим. Когда пастор проповедует, выказывая свои семинарские познания в экзегетике и обрушивая на сбитых с толку слушателей массу исторических, филологических и критических деталей, текст Библии выглядит безжизненным. Проповедь настолько переполнена простым перечислением всевозможных деталей, что, по сути, она звучит, как могла бы звучать проповедь до P. X. или в первом веке по P. X., и отстоит очень далеко от интересов и потребностей современного человека.

Перед нами дилемма. Каждый из названных подходов имеет сильные стороны, которые практически полностью отсутствуют в другом.

Оба подхода имеют серьезные недостатки. И трагедия в том, что в большинстве случаев такое состояние является основной причиной голода по Слову Божьему, который, по мнению многих современных наблюдателей, продолжается среди Божьего народа. О таком плачевном положении дел свидетельствуют скитания множества изголодавшихся прихожан по всей Америке в поисках семинара, библейской конференции, церкви или домашней группы, где они могли бы утолить свои духовные потребности. Но, увы, чаще всего они встречают повсюду одно и то же: непрестанное повторение основных положений веры, расхожие истории, которые рассказывались слушателям во все времена, или остроумные, живые проповеди на самые широкие темы, усыпанные меткими смешными анекдотами, нацеленные на интересы ленивых в духовном отношении людей, которых может расшевелить только очередная хорошая шутка или забавный случай. Куда же подевались проповеди, звучащие как пророчество? Где властный и повелительный тон, с которым раньше ассоциировалась проповедь Библии?

Ответственность за упадок библейской проповеди ложится, в первую очередь, на библейскую экзегетику. Конечно, она научила студентов проводить морфологический анализ глаголов, распознавать грамматические формы еврейского, арамейского и греческого языков, делать идиоматический перевод на родной язык, проводить исторический и критический анализ в соответствии со всеми канонами низкой и высокой критики. Но разве на этом заканчивается работа, которую должна выполнять экзегетика?

По нашему мнению, та самая дисциплина, которая должна была бы указывать путь от экзегезы к проповеди, как правило, чрезмерно сужает круг своих интересов. В результате, экзегетика оказывается предметом, который пасторы, становясь за кафедру, поскорее выбрасывают за борт, как ненужный балласт. Они находят эту дисциплину в том виде, как она преподается большинством богословских факультетов — слишком сковывающей, сухой, оторванной от насущных нужд людей, и потому ненужной. Не надо навязывать истине прагматических критериев, но следует отметить, что экзегетическое богословие не нашло своей ниши в богословском образовании, поэтому оно, с его жесткими требованиями и ограничениями, не восполняет потребностей церкви.