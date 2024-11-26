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Филарет, Митрополит Московский и Коломенский – Творения

Филарет, Митрополит Московский и Коломенский – Творения
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
Митрополит Московский Филарет (Дроздов), без сомнения, является крупнейшим деятелем истории Русской Церкви XIX столетия. Соединив в себе качества церковного иерарха и ученого богослова, государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и поэта, он был одним из тех людей, которые избраны Самим Богом к миссии высшего духовного водительства. Только на Московской кафедре его служение протекало почти полвека (с 1821 по 1867 год), а авторитет к концу жизни был таков, что современники именовали его Митрополитом Всероссийским, «природным Патриархом» Русской Церкви.
Жизнь митрополита Филарета один из его биографов назвал священной эпопеей, и она действительно была таковой, как по гармонической стройности пройденного пути, так и по почти неимоверному количеству свершенных дел.
Родился святитель Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, в 1782 году в семье диакона (впоследствии священника) из древнего подмосковного города Коломны. Первые детские годы, до поступления в духовную школу, проведены были Василием Дроздовым на попечении дедушки — священника Никиты Афанасиевича и бабушки Домники Прокопиевны. Простые, но искренно благочестивые дедушка и бабушка всемерно заботились о воспитании внука, и каждый по-своему вносил в его душу что-то доброе и возвышенное. Домника, часто ходившая в Божий храм, приучала внука к церковной молитве, да и сам маленький Василий любил не отставать от бабушки и спешил с ней в церковь, где он пленялся красотой и благолепием Богослужения, не уходя из храма до конца службы. Все, что совершалось в церкви: пение, чтение, каждение, священнодействие, — все это замечалось внимательным ребенком и по-детски им оценивалось. Так, однажды, наблюдая, как перед окончанием Богослужения опускали с высоты свещник для погашения свечей, а затем снова медленно поднимали, причем от погашенных свечей исходил дым, он тихим голоском прошептал: «Мама, скоро кончится служба, молитва к Богу пошла».
В свободное от пастырских обязанностей время дедушка Никита любил, усевшись в укромном месте, взять гусли и играть на них церковные напевы. Василий, затаив дыхание, прислушивался к чудесным мелодиям, а потом и сам научился извлекать стройные звуки из струн, подобно Царю-пророку. Так с самого раннего детства родилась в нем любовь к музыке, не раз дававшей ему душевное успокоение в последующие годы.

Филарет, Митрополит Московский и Коломенский – Творения

Москва: «ПОСАД» - «Отчий дом», 1994. – 514 с.
ISBN 5-86809-087-Х

Филарет, Митрополит Московский и Коломенский – Творения – Содержание

Священник М. Козлов. Святитель
ПОРТРЕТЫ МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА РАЗНЫХ ЛЕТ, МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ЖИЗНЬЮ И ХРАМЫ, В КОТОРЫХ ОН СЛУЖИЛ
СЛОВА НА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ И БОГОРОДИЧНЫЕ, ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ
  • Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы
  • Слово на Рождество Христово
  • Слово на второй день праздника Рождества Христова. ι8ι4 год
  • Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы. 1822 год
  • Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы. 1835 год
  • Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы. 1843 год
  • Слово в Неделю мытаря и фарисея и на память святителя Алексия. 1850 год
  • Беседа в Неделю о блудном сыне и на память святителя Алексия. 1856 год
  • Слово на Неделю Крестопоклонную. 1835 год
  • Слово в Великий пяток. 1806 год
  • Слово в Великий пяток. 1813 год
  • Слово в Великий пяток. 1816 ГОД
  • Слово в день Святой Пасхи. 1811 год
  • Слово в день Пасхи. 1845 год »
  • Слово в Неделю о Фоме. 1826 ГОД
  • Слово в день Вознесения Господня. 1824 год
  • Слово в день Пятидесятницы. l8ll ГОД
  • Слово в день Сошествия Святого Духа. і8і4 год
  • Слово в Неделю вторую по Пятидесятнице. 1836 ГОД
  • Слово на Преображение Господнє. 1820 год
  • Слово в день Успения Пресвятой Богородицы. 1832 год
  • Слово в день Успения Пресвятой Богородицы. 1849 год
  • Беседа на празднество Успенияи в третий день явления Божией Матери апостолам. 1852 год
СЛОВА НА ДНИ СВЯТЫХ И ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ХРАМОВ
  • Слово на освящении храма Святой мученицы Татианы при Московском университете. 1837 год
  • Слово в день мученицы Татианы. 1851 год
  • Слово в день святителя Алексия. 1825 год
  • Слово на память святителя и чудотворца Алексия в среду второй недели Великого поста. 1847 год
  • Слово в день святого мученика благоверного царевича Димитрия. 1846 год
  • Слово по освящении храма Живоначальной Троицы в Московском Данилове монастыре. 1838 год ...»
  • Слово по освящении храма Явления Божией Матери Преподобному Сергию, устроенного над мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. 1842 год
  • Слово в день Собора святого Архистратига Михаила. 1821 год
  • Слово по освящении храма Пресвятой Богородицы, Взыскательницы погибших, устроенного при замке пересыльных арестантов. 1843
СЛОВА И БЕСЕДЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
  • Беседа о прикосновении веры ко Христу. 1825 год
  • Беседа о благословенном рождении детей. 1828 год
  • Беседа о благом иге Христовом. 1828 год
  • Беседа о благодарности к Богу. 1842 год
  • Беседа о милосердии к бедным. 1848 год
  • Слово пред присягой для избрания судей. 1835 год
  • Слово в день рождения Его Императорского Высочества, наследника престола, Государя Цесаревича, Великого князя Александра Николаевича. 1835 год
  • Слово в день восшествия на Всероссийский престол Благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича. 1849 год
  • Слово в день рождения Благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича. 1851 год
  • Беседа в день Благовещения Пресвятой Богородицы, пред благодарственным молебствием о заключении мира. 1856 год
  • Слово в день тезоименитства Благочестивейшей Государыни Императрицы Марии Александровны. 1856 год
  • Беседа в день тезоименитства благоверного Государя наследника Цесаревича Великого князя Николая Алесандровича. 1858 год
  • Слово в день совершившегося столетия Императорского Московского университета. 1855 год
  • Ответ Обществу Любителей духовного просвещения на избрание попечителем оного. 1863 год
  • Речь по случаю совершившегося пятидесятилетия Московской Духовной Академии. 1864 год
  • Речь к преосвященному Леониду, новорукоположенному епископу Дмитровскому. 1859 год
  • Рассуждение о нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне. 1813 год
  • Записка о последствиях стеснения сект и снисхождения к ним. 1858 год
  • Значение церковной молитвы о соединении церквей, i860 год
СБОРНИК МЫСЛЕЙ И ИЗРЕЧЕНИЙ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО ФИЛАРЕТА, ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ ПЕРЕПИСКИ С РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ
  • I. Духовная жизнь и нравственность
  • II. Наш век
  • III. Управление и служба
  • IV. Язык
  • V. Воспитание и учение
  • VI. Богослужение
  • VII. Монастыри и монашество
  • VIII. Церковные дела
О ДОГМАТИЧЕСКОМ ДОСТОИНСТВЕ И ОХРАНИТЕЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ГРЕЧЕСКОГО СЕМИДЕСЯТИ ТОЛКОВНИКОВ И СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДОВ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О тексте семидесяти толковников
  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О славянском переводе Библии
РАЗГОВОРЫ МЕЖДУ ИСПЫТУЮЩИМ И УВЕРЕННЫМ О ПРАВОСЛАВИИ ВОСТОЧНОЙ ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
МОЛИТВЫ
  • МОЛИТВА ЗАКЛЮЧЕННОГО В ТЕМНИЦЕ
  • МОЛИТВА К 700-летию МОСКВЫ
  • МОЛИТВА В ДЕНЬ ВОСПОМИНАНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ РОССИИ
  • ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ
От составителя
Views 211
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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