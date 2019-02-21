ЛекцииРRО

Тексты, вошедшие в эту книгу, основаны по преимуществу на расшифрованных видеозаписях. Файлы можно легко найти в Сети, расшифрованный текст отредактирован и дополнен. У записей есть предыстория. Она имеет небольшую самостоятельную ценность, но важна для понимания того, как возник первоначальный вариант издаваемого курса и в чем смысл сделанных к нему дополнений. Двадцать лет, начиная с 1996 года, я преподавал на факультете социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Ее создал профессор Теодор Шанин, задумавший организовать в Москве российско- британский университет с годичным, рассчитанным на подготовку магистров, циклом обучения.

Этот университет существует по сей день и сейчас широко известен как «Шанинка». Так мы еще не называли его в те годы. Многое было впереди. Надежного образования у большинства социологов тогда не было, и получить его было негде. Наши студенты в большинстве своем не совершенствовались в профессии, как это обычно бывает с теми, кто поступает в магистратуру после бакалавриата, а просто с нуля получали необходимые знания. Тех, кто имел так или иначе сложившиеся представления о предмете, мы собирались доучивать и переучивать. Иногда это удавалось. У нас были большие амбиции, за которыми стояли не только ресурсы, но и годы самостоятельной работы, размышлений о характере и задачах науки.

Филиппов Александр - Элементарная социология - Введение в историю дисциплины

М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 463 с.

Серия «ЛекцииРRО»

ISBN 978-5-386-12295-9

Филиппов Александр - Элементарная социология - Введение в историю дисциплины - Содержание

Предисловие. Лекции в форме лекций

Лекция 1 Теория социологии и ее история. Томас Гоббс: возможность порядка

Лекция 2 Жан-Жак Руссо. Возникновение общества

Лекция 3 Жан-Жак Руссо. Общественный организм

Лекция 4 Классическая социология. Фердинанд Теннис

Лекция 5 Классическая социология. Эмиль Дюркгейм

Лекция 6 Эмиль Дюркгейм. Основные проблемы социологии

Лекция 7 Поздняя социология Дюркгейма

Лекция 8 Георг Зиммель. Жизнь и труды. Понятие обобществления

Лекция 9 Георг Зиммель. Социологический плюрализм

Лекция 10 Георг Зиммель. Формальная социология и денежная культура

Лекция 11 Макс Вебер. Биография и труды

Лекция 12 Макс Вебер. Возникновение капитализма

Лекция 13 Макс Вебер. Вопросы методологии

Лекция 14 Макс Вебер. Основные социологические понятия

Лекция 15 Социология Макса Вебера. Основы социологии религии

Филиппов Александр - Элементарная социология. Введение в историю дисциплины - Макс Вебер - Биография и труды

Сегодня у нас начинается последняя большая тема — социология Макса Вебера. Обычно я старался оставить на него побольше времени, но сколько ни оставляй, все равно не хватит. Вебер — это целый мир. Правда, было однажды сказано в шутку об одном графомане — он написал как-то маленькое стихотворение, и человек, судящий его, отказался читать, обосновывая это так: нет, этого я читать не буду, о море воды нельзя судить по чайной ложке. У нас та же проблема, хотя Вебер не был графоманом. Но ощущение того, что я вам рассказываю совсем-совсем мало и только приоткрывается занавес, чтобы войти в этот удивительный мир, всегда сопровождает меня, когда я читаю лекции о Вебере.

Хотя — как посмотреть. Есть такой знаменитый социолог Рэндалл Коллинз, сейчас окончательно «забронзовевший» и ставший памятником самому себе, но когда-то, когда он был моложе и кидался на все, что движется, он изображал из себя веберианского социолога, пытался сделать себе имя как исследователь и последователь Вебера. И была у него довольно известная книга «Веберианская социологическая теория» — он там занимался подсчетами, из которых получалось, что ежели разделить количество печатных листов с текстами Вебера на количество рабочих дней, то удельный вес каждого рабочего дня будет не так уж велик и написал он, дескать, не так уж смертельно много. Что есть, то есть, хотя Коллинз ориентировался на общедоступные тогда источники, так сказать, на то, что читал весь мир, а теперь мы можем взглянуть на полное собрание сочинений Вебера, там куда больше текстов.

Но тексты Вебера очень густые, чаще всего — сложно построенные, с чудовищными примечаниями в сносках, с уточнениями и отступлениями... Кстати, я упоминал про книгу Вольфа Лепениеса «Три культуры», там он пишет, примерно, так: чудовищный стиль Вебера — это не какая- то недоработка или неумение писать внятно, но своеобразный вызов читателю. Чтение требует аскезы, кто не может продраться через эти определения, пусть проваливает, в науке ему нечего делать. Ну, мы к этому еще подойдем. Годы его жизни 1864 — 1920. Родился он в Эрфурте, умер в Мюнхене, прах захоронен в Гейдельберге. О жизни Вебера, сравнительно короткой и благополучной, можно рассказывать часами, я постараюсь ограничиться лишь немногим, тем, что требуется не вообще для понимания его трудов, а именно в контексте курса.