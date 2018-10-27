«Войны, как правило, начинаются безымянными. Свое название они получают уже после того, как высохнут чернила, которыми подписан мирный договор, а то и позже». Эти слова эстонского историка М. Лаидре в полной мере справедливы в отношении комплекса войн за обладание Прибалтикой во второй половине XVI в., получивших название Ливонской войны.

Образ этой войны претерпел значительную эволюцию в XVI-XXI вв. То, как ее воспринимали современники, что для них было главным в этой войне, вовсе не обязательно совпадало с точкой зрения потомков. Восприятие войны сильно различалось с разных сторон фронта, причем можно говорить о несовпадении уровней этого восприятия: Россия только в XVIII-XIX вв. усваивает западную оптику видения конфликта, имевшую место еще в XVI в.

Эта война началась еще до своего начала. Для России она была прогнозируема в концепте государевой вотчины, которая должна была расширяться до потенциально возможных пределов, то есть до границ, куда с древнейших времен ступали копыта коней русских дружинников. Походы Ярослава Мудрого обеспечили легитимность претензий на Прибалтику Ивана Грозного, а запутанная история новгородско-псковско- ливонских договоров и таинственной «Юрьевской дани» придала этой легитимности не только историческое, но и юридическое обоснование. Проникновение в Ливонию Реформации с ее погромами храмов, в том числе православных, придало грядущему конфликту окраску борьбы в защиту церквей, чувство абсолютной правоты православному воинству. Прибавьте к этим факторам заинтересованность в материальной добыче (будь то захваты земельных наделов, ключевых позиций на торговых путях или банальный грабеж городских богаств) — и российская мотивация вторжения в Прибалтику получит свое полное оформление.

Александр Ильич Филюшкин - Изобретая первую войну России и Европы: Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков

STUDIORUM SLAVICORUM ORBIS ; вып. 6

Санкт-Петербург: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2013 г. — 880 с.

ISBN 978-5-86007-726-3

ISSN 2220-5489=STUDIORUM SLAVICORUM ORBIS

Александр Ильич Филюшкин - Изобретая первую войну России и Европы : Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков - Содержание

Введение

Часть I. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Глава I. Что рассказывают летописцы-современники о Ливонской войне?

Глава II. Агиография и сказания о чудесах XVI в

Глава III. Литературно-публицистические повести XVI в. о Ливонской войне.

Глава IV. Отражение дискурсов Ливонской войны в дипломатических документах XVI в.

Глава V. Письма о Ливонии: Эпистолярные памятники XVI в.

Глава VI. Дискурсы деловой документации XVI в.

Глава VII. Отечественные интеллектуалы XVII в. о борьбе за Прибалтику в XVI в.

Глава VIII. Изменение исторической памяти о русском завоевании Прибалтики при Петре Великом

Глава IX. Сочинение Ливонской войны историографами второй половины XVIII - XXI вв.

Часть II. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Глава X. Как Россия стала для Европы Азией, или дискурсивный контекст появления образа Ливонской войны

Глава XI. «Нашествием московитов Бог покарал нас за грехи...»

Глава XII. Возникновение образа войны: европейские хроники и исторические сочинения о войнах за Ливонию

Глава XIII. Ливонская война как пропагандистская война

Глава XIV. Польский король — спаситель Европы от «русских варваров»: Московская война Стефана Батория в европейском нарративе

Глава XV. Как затухала память о Ливонской войне в конце XVI-XVII вв.

Часть III. ДИСКУРСЫ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

Глава XVI. Главный дискурс Ливонской войны

Заключение

Приложение: Новые документы по истории Ливонской войны

Список сокращений

Именной указатель

Географический указатель

Александр Ильич Филюшкин - Изобретая первую войну России и Европы : Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков - Введение

Каждая война, прежде чем стать реальностью, возникает сначала в головах ее участников.

Райнхард Фречнер

Россия — государство со странной морской судьбой. Ее морская граница в несколько раз превышает сухопутную. Между тем, значимых морских страниц в истории России немного. Зато важное место в ней занимает дискурс прорыва к морю как залог будущего величия страны. Согласно официальной историографии, древняя Россия обладала землями на берегах и Балтийского (Юрьев — 1030, Орешек — 1323), и Черного морей (крепость Олешье в устье Днепра — X в., путь «из варяг в греки» — трансконтинентальный морской путь в IX-X вв. проходил через Россию). Русские ладьи бороздили Балтийское и Черное моря, русские крепости стояли вблизи морских берегов.

Но потом, как принято считать, Россия потеряла все эти земли и потратила века, чтобы восстановить историческую справедливость и добиться выхода к морю. За Балтику она воевала с 1500 по 1721 г., а за Черное море — с 1695 по 1791 гг. Таким образом, на протяжении XVI-XVIII столетий Россия рвется к морям. Это составляет главную цель ее внешней политики, условие ее существования как великой державы.

То, что войны всегда начинаются из-за выхода к морям, настолько въелось в сознание российского человека, что возникают курьезные эпизоды. Так, автору этих строк на экзамене один студент сказал: «Наполеон напал на Россию, чтобы добиться выхода к морю». На мой вопрос: «Как же так, ведь берега Франции омывает океан?» студент гордо ответил: «Э-э-э, то океан, а то море!». Эпизод курьезный, но он хорошо иллюстрирует то место, какое дискурс прорыва к морю занимает в головах россиян.

Основной зоной реализации этого дискурса выступает Прибалтика. Черное море так или иначе является внутренним и открывает дорогу всего лишь к Турции и на подвластные османам Балканы, что вряд ли можно считать прорывом в Европу. Балтийские волры ведут в Скандинавию, в Северную Европу и далее на просторы Атлантики. Тем более что огромную Россию отделяла от Балтики узенькая прослойка прибалтийских государств, веками воспринимаемая как досадный и случайный геополитический барьер.

В историографии первой большой войной за выход России к Балтийскому морю считается Ливонская война (1558-1583). Среди войн, которые вела Россия на протяжении своего существования, она — одна из самых незнаменитых. Хотя по формальным показателям данный конфликт, казалось бы, должен быть в центре внимания общественной мысли.

Во-первых, если не считать Кавказской кампании 1817-1864 гг., это самая долгая в истории Отечества война, которая длилась почти 25 лет, с 1558 по 1583 г.

Во-вторых, это одна из главных страниц истории внешней политики Ивана Грозного — а все деяния этого царя всегда вызывали повышенный интерес потомков.

В-третьих, это кампания за передел Прибалтики, которая привела к серьезным изменениям баланса сил в регионе. В нем резко упало германское влияние. Священная Римская империя потеряла свою дальнюю провинцию Ливонию. Прибалтика была разделена между Швецией и Польшей, что вызовет крупномасштабный конфликт этих держав в XVII в. В ходе Ливонской войны и, несомненно, под ее влиянием Королевство Польское и Великое княжество Литовское окончательно слились в единую Речь Посполитую (1569), объединившую под собой народы от Поморья до Карпат. Москва же утратила свои позиции на Балтике, и восстановит их только в XVIII в.

В-четвертых, в ходе этой войны была исторически завершена эпоха немецких рыцарей в Прибалтике — погибла Ливония, последнее государство северных рыцарей- крестоносцев.

В-пятых, это первое масштабное столкновение России с несколькими европейскими державами одновременно. Ливонскую войну по праву можно назвать первой войной России и Европы. До этого были столкновения с отдельными европейскими державами, но никогда раньше — с их коалицией, с сомкнутым фронтом стран Запада против Московии. Причем фронтом не только военным, но и дипломатическим, идеологическим, цивилизационно- кулыурным. Об этом очень точно сказал Е. Ф. Шмурло (курсив. —Е. Ф. Шмурло):

«Теперь Россия органически втягивается в дела Европы и сама втягивает ее в свои; раньше она лишь вступала в круг международных отношений, теперь, с Ливонской войны — вступила окончательно и никогда уже более из него не выйдет: европейские дела станут для нее своими, и, обоюдно, то, что будет с тех пор свершаться в России, станет и для Западной Европы тоже не безразличным, подчас затронет самые близкие и жгучие ее интересы».

Именно через участие в балтийских войнах Россия стала европейской державой. Этот тезис развил В. Кирхнер. Он писал, что до падения Ливонии балтийский вопрос еще не имеет своего развития: Прибалтика однозначно находится в орбите германского мира, под контролем рыцарских орденов и Ганзейского союза. Гибель же ордена в середине XVI в. явилась симптомом новой тенденции развития региона, доминирующей в ближайшие несколько веков: отступление из Прибалтики Запада и наступление Востока. По мысли С. Богатырева, именно через войны в Прибалтике в середине — второй половине XVI в. Россия открыла для себя Запад.

В годы Ливонской войны впервые столь рельефно проявилось культурноцивилизационное противостояние Руси и Запада: соперничество моделей политического устройства, конфессиональных парадигм, властных дискурсов и социальных стереотипов. Это противостояние, следы которого мы обнаруживаем до сих пор, оказало значительное влияние на формирование у европейских народов представлений об этнической и государственной самоидентичности и идентичности своего восточного соседа.

Время Ливонской войны достойно пристального внимания историков, потому что в нем происходили поистине тектонические подвижки в историческом облике Европы, Прибалтики, России. Все это было связано со сменой эпох в Балтийском мире: сходили с исторической сцены отжившие свое страны и народы, на их место приходили другие. В конце XV - первой половине XVI в. стало очевидно, что Немецкий рыцарский орден изжил свою историческую миссию. В мире больше не было целей, для которых он создавался: все окружавшие его язычники были крещены, христианская церковь в Европе давно утвердилась. Нести свет веры было некому, и защищать церковь — не от кого.

Мало того, события начала XVI в. показали, что главные проблемы «христианского мира» лежат внутри самой церкви, ведут к ее расколу (Реформация) и религиозным войнам внутри самого «христианского мира». Не избежал этого и орден: среди рыцарской аристократии все большую популярность обретала идея секуляризации, что в 1525 г. приведет к ликвидации Тевтонского ордена в Пруссии. Осталась только его младшая ветвь — Ливонский орден, и дальнейшие события по переделу Прибалтики были связаны с его ликвидацией и разделом его бывших владений.

Кроме того, происходит вырождение рыцарства, упадок его идеологии, одряхление его военного искусства. Огнестрельное оружие господствовало на европейских полях сражений, и оно убило рыцарскую тактику и способы ведения боя. На первый план выходил «продавец шпаги», профессиональный военный наемник, с совсем другой психологией и философией, стилем владения оружия и даже другим вооружением. Орден также все больше использовал наемную военную силу, но сам как воинская организация ей проигрывал.